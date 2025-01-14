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БТиЭ Швабра паровая швабра паровая щётка электрошвабра



14.01.2025 Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM 1
21.12.2024 Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM 1
29.11.2024 Тюменский производитель электроники CaseGuru готовит заявку в Книгу рекордов Гиннесса 1
22.11.2024 Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж 2
19.11.2024 Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM 1
30.10.2024 Dreame представляет робот-пылесос Trouver E30 Ultra со станцией самоочистки 1
15.10.2024 Dreame представляет обновленную модель беспроводного пылесоса Dreame R20 Aqua: теперь с возможностью влажной уборки 1
06.09.2024 Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками 1
20.08.2024 Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM 1
15.08.2024 Dreame X40 Ultra Complete: безупречная чистота в каждом уголке 1
30.07.2024 Dreame представляет новый моющий робот-пылесос Dreame Trouver S10 1
18.06.2024 Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты 1
16.05.2024 Мощное трио для уборки: в «Ситилинке» начались продажи новых роботов-пылесосов L-серии от Dreame 1
06.05.2024 В «Ситилинке» появился робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ 1
29.01.2024 Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты 1
09.01.2024 Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов 2
23.12.2023 Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM 1
18.12.2023 Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене 1
24.11.2023 Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году 1
10.11.2023 Лучшие устройства Dreame на распродаже 11.11: выбор ZOOM 1
07.11.2023 На мероприятии компании DREAME бренд анонсировал ребрендинг и новую модель робота-пылесоса Dreame Bot L30 Ultra 2
01.09.2023 Анонсирован новый робот-пылесос Dreame Bot L30 Ultra и ребрендинг компании 2
12.05.2023 Лучшие моющие пылесосы: выбор ZOOM 1
19.01.2023 BQ демонстрирует более чем двукратный рост операционной выручки по итогам 2022 года 1
14.12.2022 Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM 1
12.12.2022 В «Ситилинке» стартовали продажи нового бренда бытовой техники Domfy 1
22.11.2022 Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить 1
03.11.2022 Лучшие паровые пылесосы: выбор ZOOM 1
13.09.2022 Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший 4
17.08.2022 Лучшие беспроводные пылесосы: хиты продаж до 20 000 рублей 1
28.06.2022 Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством 2
05.03.2022 Обзор робота-пылесоса 360 S10: флагман со скрытым лидаром и 3D-сканированием 1
03.03.2022 Компания 360 Smart Life запускает новую модель робота-пылесоса 360 S8. Глубокая очистка дома за пару кликов 1
01.09.2021 Лучшие электрические и паровые швабры: выбор ZOOM 5
05.08.2021 Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM 2
07.07.2021 Лучшие пароочистители для дома: выбор ZOOM 2
21.06.2021 Обзор робота-пылесоса Viomi SE: сухая и влажная уборка с управлением со смартфона 1
15.01.2021 Лучшие вертикальные пылесосы до 25 000 рублей: выбор ZOOM 1
09.04.2020 Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM 6
25.03.2020 Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM 1

Публикаций - 58, упоминаний - 80

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 21
Xiaomi 1732 11
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 10
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 7
Kitfort 58 7
Yandex - Яндекс 7339 6
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 6
Комплит - Complete 94 6
Google LLC 11775 4
Samsung Electronics 10254 4
ДОК 828 4
STARWIND 27 4
Philips 2053 3
LG Electronics 3614 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 3
Hobot Technology 11 3
360 Smart Life Group 5 3
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 3
Okami - Оками 14 3
Apple Inc 12100 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Glory 22 2
Amazon - iRobot 56 2
Lenovo Group 2292 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Intel Corporation 12197 1
Nvidia Corp 3487 1
Haier Group 165 1
Canon 1397 1
8213 1
Toshiba Corporation 2927 1
Domfy 1 1
Merlion - Мерлион 793 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 1
Цифра ГК 2426 1
Парус Корпорация 552 1
Adobe Systems 1549 1
Fujitsu 2041 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 25
Kärcher - Karcher - Керхер 72 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 9
Dyson 122 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Groupe SEB - Tefal 91 3
Геометрия НПО 140 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 2
Miele - Миле 134 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Braun GmbH 76 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
LEGO 244 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 41
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 29
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 28
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 13
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 12
Аксессуары 3881 11
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 11
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 255 11
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 9
БТиЭ - Пароочиститель - Steam Cleaner 17 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 8
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 7
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 7
БТиЭ - Пылесос моющий - Cleaning vacuum cleaner 26 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 6
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 6
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 6
Док-станция - Docking station 527 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 5
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 141 5
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 5
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 5
Оповещение и уведомление - Notification 4605 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 21
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 Plus - Dreame F9 Pro - Dreame X40 Ultra Complete - Dreame L10s Pro Ultra - робот-пылесос 14 11
Xiaomi - Dreame Z10 Station - Dreame H11 Core - Dreame H12 Dual - Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Dual - Dreame H13 Pro - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - серия пылесосов 22 10
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 7
Xiaomi Mi Home 74 6
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 12 6
Xiaomi - Dreame - Dreamehome 10 6
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 5
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - серия роботов-пылесосов 16 5
Apple iPhone 6 4862 4
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 3
Redmond RV - серия пылесосов 13 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 3
Polaris IQ Home 28 3
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 88 3
Dyson Cyclone V - серия пылесосов 21 3
Groupe SEB - Tefal VP - Tefal RG - Tefal TW - Tefal TY - Tefal Clean & Steam Revolution - Tefal Air Force All in One - Tefal Compact Power Cyclonic - серия пылесосов 8 3
Ecovacs Deebot 9 3
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 2
Samsung SmartThings 42 2
Polaris PVCR 6 2
Xiaomi MiJia 18 2
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 2
Xiaomi - Dreame APS 2 2
Xiaomi - Dreame Dog - собакоробот 2 2
Xiaomi - Dreame AI Sage 2 2
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 2
Ecovacs HOME 4 2
Acer Aspire - серия ноутбуков 321 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Яндекс.Маркет 937 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Костюшко Кирилл 7 1
Дедов Александр 8 1
Пузанов Владимир 14 1
Валяева Елизавета 72 1
Газаров Артур 77 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Головин Даниил 34 1
Криницкий Игорь 26 1
Розенбаум Александр 2 1
Яроцкая Мария 3 1
Кульченко Роман 14 1
Караулова Юлианна 3 1
Журавель Тимур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 22
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 20
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 6
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Испания - Королевство 3706 1
Америка - Американский регион 2160 1
Швеция - Королевство 3619 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Европа 21767 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
Венгрия 812 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Япония 13282 1
Польша - Республика 1959 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 17
Зоология - наука о животных 2603 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 12
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 11
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 7
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 7
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 6
Ergonomics - Эргономика 1597 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 5
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Литий - Lithium - химический элемент 537 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Пищевая промышленность - Чай 121 2
Сон - Somnus 428 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 135 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 2
Ботаника - Растения - Plantae 1041 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 513 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 6
ZDnet 660 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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