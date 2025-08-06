Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179761
ИКТ 13971
Организации 10856
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3487
Системы 25965
Персоны 77368
География 2902
Статьи 1539
Пресса 1234
ИАА 709
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2679
Мероприятия 863

Журавель Тимур


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 «Спортс» запускает видеоплатформу. На старте — Лига чемпионов, финал теннисного «Мастерса» в Торонто, блоги Смолова, ЦСКА и «Спартака» 1
29.11.2024 Тюменский производитель электроники CaseGuru готовит заявку в Книгу рекордов Гиннесса 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Журавель Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12348 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
Tesla Motors 414 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 245 1
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier 93 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 700 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14133 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14139 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 302 1
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 63 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13219 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5666 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6167 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69797 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 672 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2287 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9974 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 828 1
Боков Вадим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5293 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13451 1
Беларусь - Белоруссия 5913 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 920 1
Россия - УФО - Тюменская область 1220 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2115 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6156 1
Зоология - наука о животных 2728 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 207 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 480 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10349 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1938 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1415 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 312 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9273 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5724 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 355 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 185 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 36 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376108, в очереди разбора - 746713.
Создано именных указателей - 179761.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще