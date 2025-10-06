Чем могут быть опасны увлажнители для воздуха? При каких условиях?

Увлажнители воздуха могут оказаться источником опасных инфекций при несоблюдении правил их эксплуатации. Избыточное увлажнение воздуха также приводит к негативным последствиям для здоровья.

Какие микробы могут завестись в увлажнителях воздуха?

По данным врачей–эпидемиологов возможные возбудители инфекции, размножающейся в увлажнителях воздуха, могут быть представлены синегнойной палочкой, легионеллой, золотистым стафилококком, клебсиеллой пневмонией.

Как грамотно ухаживать за увлажнителем, чтобы обезопасить себя?

Современные увлажнители воздуха или системы увлажнения воздуха («мойки воздуха») снабжены подробной инструкцией по эксплуатации. Необходимо регулярно, согласно рекомендации производителя прибора, проводить обработку и дезинфекцию устройства. В большинстве гаджетов для улучшения климата используются расходные детали, такие как фильтры и мембраны, которые следует менять, соблюдая установленные изготовителем сроки.