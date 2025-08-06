«Спортс» запускает видеоплатформу. На старте — Лига чемпионов, финал теннисного «Мастерса» в Торонто, блоги Смолова, ЦСКА и «Спартака»

«Спортс» представил собственную видеоплатформу – «ВидеоСпортс». Это единое пространство для спортивного видео: прямые трансляции, хайлайты, студийные форматы, а также контент от клубов, федераций, блогеров и редакции «Спортса». Все видео доступны бесплатно. Об этом CNews сообщили представители «Спортса».

Среди первых показов на платформе: эксклюзивная трансляция матча квалификации Лиги чемпионов «Фейеноорд» – «Фенербахче» (6 августа) и финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Торонто (7 августа).

Сейчас сервис работает в режиме раннего доступа. Первыми партнерами стали футбольные клубы «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Акрон», «Пари НН», «Эгриси», «Родина», хоккейные «Трактор», «Адмирал» и «Северсталь», видеопроекты «Мяч Production», Smol Talk, «Портье Дрогба», «Футбольный клуб», «Черкас Атлант», «Английский акцент», а также блогеры Тимур Журавель, Вадим Лукомский и Кирилл Бельский. «ВидеоСпортс» объединяет важнейших авторов в одном месте: ситуативная аналитика и мнения экспертов без необходимости искать их на разных площадках и нерелевантного контента.

«ВидеоСпортс» проведет трансляции матчей чемпионата Китая с участием «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, всех игр чемпионата России по регби и других событий. Кроме того, на платформе доступны самые яркие моменты Первой и Второй лиги российского футбола.

Евгений Коврин, CEO «Спортса»: «"Спортс" продолжает расширять свое предложение для спортивных болельщиков. Нашим очередным шагом стала видеоплатформа, которую мы запускаем в партнерстве с ведущими российскими правообладателями и создателями контента. Для них "ВидеоСпортс" – новый инструмент для роста охватов, маркетингового инвентаря и даже продажи подписок. Мы благодарим партнеров, которые уже присоединились к нам, и приглашаем к сотрудничеству всех желающих. Уверен, что "ВидеоСпортс" станет новым эффективным способом роста аудитории для правообладателей, готовых выходить за пределы своих продуктов. Мы открыты для разных форматов: уже сейчас у нас можно посмотреть не только прямые эфиры и хайлайты, но и блогерские шоу, клубное телевидение, дайджесты. До конца года мы планируем расширить партнерский пул, а также несколько собственных эксклюзивов. Добавляйте "ВидеоСпортс" в закладки и следите за нашими анонсами».

В ближайших планах видеоплатформы «Спортса» выпуск оригинальных шоу, расширение партнерств и запуск новых функций для авторов и зрителей. Уже на старте ВидеоСпортс" поддерживает таймкоды, потоковое видео до 4K, режим «картинка-в-картинке» для одновременного серфинга и просмотра, фоновое воспроизведение при свернутом приложении и вывод на большие экраны через Google Chromecast и Apple AirPlay.

«Спортс» уже не первый год транслирует яркие события: матчи отбора ЧМ-2026, игры «ПСЖ» Матвея Сафонова, ПАОК Федора Чалова, Финал четырех Кубка лиги Португалии и другие турниры. Запуск «ВидеоСпортса» – продолжение масштабных инвестиций «Спортса» в развитие спортивного видеоконтента.