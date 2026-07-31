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Google Chromecast

Google Chromecast

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


31.07.2026 Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра 1
26.05.2026 Новые проекторы Wanbo уже в продаже 1
24.05.2026 Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж 1
30.04.2026 Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной 1
20.11.2025 Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED 1
22.10.2025 Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж 1
25.08.2025 Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM 1
06.08.2025 «Спортс» запускает видеоплатформу. На старте — Лига чемпионов, финал теннисного «Мастерса» в Торонто, блоги Смолова, ЦСКА и «Спартака» 1
10.07.2025 TCL представляет премиальную серию телевизоров C8K: технология QD-Mini, Audio by Bang & Olufsen и интеллектуальные функции в ультратонком корпусе 1
29.05.2025 Новый проектор Wanbo Vali 1 доступен в России 1
26.05.2025 Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить 1
09.04.2025 Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж 1
19.03.2025 В России стартовали продажи OLED-телевизора Skyworth SXF9800 1
04.12.2024 Первые телевизоры Digma Pro с технологией OLED 1
10.10.2024 Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант 1
02.10.2024 Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж 1
06.09.2024 XGIMI представляет ультракороткофокусный умный проектор с разрешением 4K AURA 2 1
09.04.2024 Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro 1
12.02.2024 Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк» 1
24.01.2024 Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro 1
30.01.2023 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
10.01.2023 Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM 1
15.11.2022 Realme начинает продажу новых ТВ-продуктов в России 1
05.10.2022 МТС выпустит в продажу умную приставку KION Smart Box Premium 1
13.09.2022 Телевизоры QLED Hyundai: яркая и живая картинка с эффектом полного погружения 1
09.12.2021 «VK видео» представила технологию NeuroHD, которая в два раза повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает шумы на изображении 1
02.12.2021 Поиск по миллионам видео «Вконтакте» стал доступен для пользователей, не зарегистрированных в соцсети 1
16.11.2021 KIVI представила линейку телевизоров 2021 с собственной системой контента 1
20.10.2021 Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате 1
11.10.2021 «Вконтакте» запустила в видео автоматические субтитры на базе собственных технологий распознавания речи 1
25.08.2021 «Вконтакте» представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек и анонсировала неограниченное количество участников 1
20.08.2021 «Вконтакте» объявила о перезапуске своей видеоплатформы 1
11.08.2021 Xiaomi запустила в России серию безрамочных телевизоров Mi TV P1 1
06.08.2021 Нужны ли маленькие умные колонки 1
16.06.2021 Лучшие саундбары для телевизора: выбор ZOOM 1
14.06.2021 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
06.05.2021 5 простых способов просмотра фотографий на телевизоре 1
02.05.2021 Выбираем Smart TV: какая платформа лучше? 1
27.01.2021 Что такое Wi-Fi Direct и зачем он нужен? 1

Публикаций - 91, упоминаний - 100

Google Chromecast и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 29
Samsung Electronics 11064 21
LG Electronics 3735 19
Apple Inc 13154 15
Sony 6739 15
Xiaomi - Сяоми 2231 14
Yandex - Яндекс 9216 9
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 9
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 8
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Samsung - Harman - JBL 242 5
Digma 251 5
Nvidia Corp 4002 5
X Corp - Twitter 2938 5
SPB TV 47 4
Huawei 4676 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
HTC Corporation 1512 4
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 3
Haier Group 230 3
Skyworth Group - Skyworth Digital 38 3
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 3
Roku 22 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Microsoft Corporation 25775 3
Intel Corporation 12811 3
Philips 2099 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
ViewSonic 325 2
Amlogic 57 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
Bang&Olufsen - B&O 148 2
Mozilla Foundation 208 2
Sonos 28 2
Box inc - box.com - box.net 375 2
JVC Kenwood 422 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 11
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 5
Hyundai Motor Company 436 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Yamaha - Ямаха 110 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
TÜV Rheinland Group 181 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
Sony Music Entertainment 161 1
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 1
101Hotels.com 456 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Белпочта - Белпошта 7 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
BMW Group 482 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Kickstarter 136 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 63
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 50
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 49
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 47
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 44
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 42
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 41
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 34
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 34
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 33
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 32
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 29
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 29
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 28
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 26
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 22
Контрастность 3042 21
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 19
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 19
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 18
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 17
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 17
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 17
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 17
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 16
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 16
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 15
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 14
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 14
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 14
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 14
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 13
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 13
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 13
Google Android 15243 42
Google Android TV 381 37
Apple AirPlay 133 30
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 27
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 24
Dolby Vision 282 22
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 20
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 20
Google YouTube - Видеохостинг 3002 15
Apple iOS 8583 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 9
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 9
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 8
Linux OS 11533 8
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 8
Google Cast 13 7
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 83 7
Apple iPad 4011 7
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 66 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 6
Apple Siri - Голосовой помощник 441 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 6
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 5
Digma Pro 77 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Apple - App Store 3109 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 5
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 66 5
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 4
Samsung - Harman - JBL Bar Surround 5 4
Google Chrome - браузер 1701 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 4
Microsoft Windows 16882 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 4
Xiaomi PatchWall 44 4
Apple iPhone 6 4861 4
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 54 4
Тоболь Александр 39 3
Одинцов Дмитрий 119 1
Татаринов Тарас 14 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 1
Пузанов Владимир 14 1
Краснова Марина 42 1
Платонов Алексей 22 1
Филиппов Кирилл 21 1
Lee Adams - Ли Адамс 1 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 1
Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
Кириленко Дмитрий 1 1
Li Sky - Ли Скай 4 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
Коврин Евгений 3 1
Чалов Федор 1 1
Лукомский Вадим 1 1
Бельский Кирилл 1 1
Jaaksi Ari - Яакси Ари 13 1
Bhalla Lucky - Балла Лаки 1 1
Сафонов Матвей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Европа 24964 6
Южная Корея - Республика 7052 6
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Индия - Bharat 5869 2
Канада 5081 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Делавэр 176 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Япония 13807 1
Армения - Республика 2449 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Сингапур - Республика 1953 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Китай - Тайвань 4245 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Украина 7928 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 20
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 4
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 2
Английский язык 7030 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 2
Ergonomics - Эргономика 1755 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 289 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 9
DxOMark - Издание 36 1
VentureBeat 90 1
GigaOM 71 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Frost & Sullivan 207 1
Counterpoint Research 110 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
comScore 379 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
ИгроМир 125 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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