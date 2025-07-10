TCL представляет премиальную серию телевизоров C8K: технология QD-Mini, Audio by Bang & Olufsen и интеллектуальные функции в ультратонком корпусе

TCL, мировой производитель потребительской электроники, представляет серию QD-Mini LED телевизоров C8K. Новинки созданы для тех, кто ценит высокое качество изображения, мощный звук и интеллектуальные функции, которые подстраиваются под ваш стиль жизни. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Технология QD-Mini LED и экран CrystGlow HVA – высочайшее качество изображения

Благодаря технологии QD-Mini LED телевизоры C8K обеспечивают высокий уровень яркости, насыщенные цвета и глубокую детализацию в любых сценах. Экран CrystGlow HVA с контрастностью до 7000:1 и низким коэффициентом отражения гарантирует четкую картинку даже при ярком внешнем освещении.

В телевизорах реализованы до 2880 зон локального затемнения и комплексная технология устранения ореолов от TCL для ещё большей глубины изображения. А новый мощный процессор TSR AiPQ применяет алгоритмы искусственного интеллекта для точной настройки картинки с учётом вашего контента на уровне пикселей. При этом технологии защиты зрения обеспечивают комфортный просмотр без лишней нагрузки на глаза.

TCL представляет премиальную серию телевизоров C8K

144 Гц и до 288 VRR: плавность и точность в играх и спорте

Телевизоры C8K поддерживают собственную частоту обновления 144 Гц и технологию Game Accelerator 288 VRR. Это обеспечивает максимальную плавность движения, минимальный отклик и поддержку всех современных игровых платформ. Отличный выбор для геймеров и любителей спорта.

Интеллектуальные функции

В серии C8K реализована интеллектуальная мультимедийная платформа TCL с режимами AI-Кино, AI-Игры, AI-Офис и AI-Искусство. Она обеспечивает постоянное самообучение системы, улучшая качество изображения, звука и взаимодействия в реальном времени, адаптируясь под стиль и предпочтения пользователя.

Режим Art Gallery превращает экран в арт-объект – с доступом к более чем 100 тыс. произведений искусства. А если хочется расслабиться – доступны визуальные сцены с шумом дождя, леса, камина и других звуков природы.

С поддержкой Google Cast, AirPlay 2, Chromecast и HDMI телевизор легко превращается в экран для работы, обучения или презентаций.

Audio by Bang & Olufsen – звучание, которое вдохновляет

Hi-END акустика Audio by Bang & Olufsen от легендарного бренда делает звук чистым, объемным и детализированным. Система включает четыре независимых аудиочипа, отдельный верхний канал и удобной интерфейс Beosonic – для тонкой настройки звучания под настроение. Это новый уровень домашнего аудио без дополнительной акустики.

Безупречный дизайн: ультратонкий корпус и отсутствие рамок

Корпус C8K выполнен с использованием технологии короткого оптического пути (Micro-OD), что делает его ультратонким. Телевизор органично впишется в любой современный интерьер.

Серия представлена в трех диагоналях: 65”, 75” и 85”. Цены начинаются от 169,999 тыс. руб. за модель с диагональю 65 дюймов.