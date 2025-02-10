Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168302
ИКТ 13085
Организации 10264
Ведомства 1444
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25072
Персоны 71808
География 2736
Статьи 1507
Пресса 1182
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2566
Мероприятия 843

LED-mini экраны



10.02.2025 Лучшие телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM 1
08.11.2024 «Яндекс Фабрика» представила новую линейку телевизоров Tuvio с флагманскими технологиями экранов в популярных диагоналях 1
23.10.2024 «Ситилинк» запускает продажи новых игровых мониторов Xiaomi 1
16.10.2024 Первый в мире AI Karaoke- телевизор представили в Китае 1
26.09.2024 Huawei выпустила поистине гигантский смарт-ТВ. Он больше 100-дюймовых ТВ Xiaomi и стоит как десяток новейших iPhone. Опрос 1
02.07.2024 Выпущен самый большой в мире ТВ на «квантовых точках». Он продается в России и стоит как три автомобиля 1
24.06.2024 Hisense анонсировала новые модели телевизоров в России 1
16.05.2024 Мониторы Hisense теперь доступны в магазинах DNS 1
12.02.2024 Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк» 1
31.01.2024 Первый ноутбук на процессорах Intel 14-го поколения в «Ситилинке»: игровой ноутбук Asus ROG Strix G18 уже в продаже 1
30.12.2023 Лучшие гаджеты 2023 года: выбор ZOOM 1
22.12.2023 Новинки компании Hisense накануне 2024 года 1
30.11.2023 МТС начала продажи MacBook Pro на базе процессора М3 1
11.10.2023 Hisense расширяет линейку телевизоров Mini-LED на российском рынке 1
25.08.2023 В России появились современные смарт-ТВ с «квантовыми точками» и miniLED – любимыми технологиями Samsung и Apple 1
29.06.2023 TCL представила новинки телевизоров и бытовой техники в России 1
28.09.2022 Гигантские смарт-ТВ стремительно дешевеют. Вышла бюджетная новинка на 98 дюймов 1
10.05.2022 Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS? 1
16.02.2022 Обзор Predator Helios 500: мечта любого геймера 1
17.01.2022 ViewSonic выпускает линейку мониторов Elite с технологией подсветки Mini-LED 1
03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 1
02.11.2021 Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500 1
19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России 1
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России 1
14.09.2021 Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM 1
11.08.2021 Apple готовит масштабное обновление самого дешевого MacBook. Что в нем интересного 1
30.07.2021 Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото 1
27.07.2021 Samsung представила игровой монитор Odyssey Neo G9 на базе технологии Mini LED 1
23.06.2021 Лучшие ноутбуки для дизайнеров: выбор ZOOM 1
22.04.2021 Нужна ли технология Mini-LED планшету? 2
21.04.2021 Уникальный случай: Apple выпустила гаджет дешевле, чем у конкурентов. Видео 1
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 1
03.12.2020 Apple выпустит два MacBook с совершенно новым дизайном 1
01.09.2020 AMOLED и Super AMOLED — есть ли разница? 1
21.08.2020 Что за технология Mini LED и почему она дешевле OLED 1
15.05.2020 Apple скопирует самое провальное устройство Google 1
18.03.2020 Вышел новый iPad Pro со странной деталью. Цены в России 1
17.03.2020 Apple проболталась о будущих iPad Pro. Какими они будут? 3
28.02.2020 Acer представила новые мониторы Predator 1
25.02.2020 Apple откажется от процессоров Intel в системах Mac 1

Публикаций - 44, упоминаний - 47

LED-mini экраны и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12129 22
Intel Corporation 12209 11
Nvidia Corp 3502 10
Samsung Electronics 10277 9
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 212 7
Xiaomi 1744 6
Huawei 3945 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 5
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 149 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 4
AMD - Advanced Micro Devices 4239 4
LG Electronics 3616 3
Google LLC 11811 3
X Corp - Twitter 2847 3
Meta Platforms - Facebook 4443 2
Sony 6549 2
Qualcomm Technologies 1827 2
Yandex - Яндекс 7387 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 709 2
TÜV 58 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 598 2
BOE Technology 35 1
Huaxing Optoelectronics 3 1
Lenovo Group 2296 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
HP Inc. 5689 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 247 1
Razer Inc 75 1
Adobe Systems 1550 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 42 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 1
Telegram Group 2010 1
Leica Camera 261 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 1
Tile 16 1
ViewSonic 312 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
Samsung - Harman - JBL 218 1
Dell EMC 5035 1
Oculus VR 73 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 89 1
Почта России ПАО 2118 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 245 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Blue Origin 19 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
TÜV Rheinland Group 140 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 666 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 106 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 8
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2753 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 280 3
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12503 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17105 23
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20842 22
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3479 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14418 21
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7096 20
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2798 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9306 16
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1260 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3830 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24222 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12211 14
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 992 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7897 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12559 12
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 311 12
DCI-P3 - Охват цветового пространства 244 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10003 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6053 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7611 11
USB Type-C - USB-C - USB 3 1913 10
Контрастность 2830 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7314 9
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1033 9
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1044 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9633 9
Наушники - Headphones 4020 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3220 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 8
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1041 8
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1006 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13831 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9337 7
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2331 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6055 6
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 455 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3647 6
Dolby Vision 186 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 6
Apple MacBook Pro 526 13
Apple iPad Pro 295 12
Apple iPad 3864 10
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 10
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 288 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7096 9
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 6
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 5
Apple iPhone 11 254 5
Apple iPad mini 418 5
Apple iMac - Серия моноблоков 456 5
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 5
Google Android 14034 4
Apple iOS 7829 4
Intel Core i - Cерия процессоров 515 4
Apple Mac mini - неттоп 184 4
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 328 4
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 290 4
Nvidia G-Sync 150 4
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 4
Acer Predator 206 4
Google Android TV 317 4
Apple macOS 2068 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 3
Intel Core - Семейство процессоров 1202 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 255 3
Apple Touch ID 280 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 3
Apple AirPower 15 3
Apple Magic Keyboard 19 3
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 136 3
AMD Freesync Premium Pro 51 3
Apple Face ID 211 3
Apple iPhone 12 220 3
Apple iPad Air - Серия планшетов 244 3
Nvidia G-Sync Ultimate 10 3
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 20 3
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 40 3
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 125 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 7
Troughton-Smith Steve - Трогтон-Смит Стив 4 1
Xiaoshuang Li - Сяошуан Ли 1 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 59 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
Чанхай Лю 2 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
Тюрнин Алексей 1 1
Помозов Алексей 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 7
Китай - Тайвань 3993 2
Германия - Федеративная Республика 12700 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 1
Земля - планета Солнечной системы 10388 1
Япония 13297 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1298 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 1
Европа 21790 1
Сатурн - Титан (спутник) 470 1
Испания - Королевство 3713 1
Индия - Bharat 5458 1
Франция - Французская Республика 7857 1
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 46 1
Польша - Катовице 8 1
Евразия - Евразийский континент 609 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 35 1
Беларусь - Белоруссия 5684 1
Армения - Республика 2287 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5543 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3666 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4967 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10976 2
Английский язык 6649 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5020 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8709 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1805 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16349 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 693 2
Галлий - Gallium - химический элемент 315 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5777 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2945 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5135 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 277 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1065 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 82 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2130 1
Ergonomics - Эргономика 1599 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3552 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3169 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1355 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 566 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2599 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1228 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6967 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1579 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5672 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3174 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1241 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6258 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8068 1
MacRumors 137 3
DigiTimes - Издание 1311 2
The Information 60 1
Bloomberg 1295 1
SlashGear 134 1
9to5Mac 70 1
GizmoChina 135 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 273 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Intel Extreme Masters 1 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще