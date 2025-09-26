Fortis Фортис

Компания Fortis — российский дистрибутор в области решений по информационной безопасности, созданию современной инфраструктуры и работы с данными, облачных технологий, предоставляет своим партнерам расширенные возможности для развития бизнеса, оказывая поддержку при реализации совместных инициатив в области развития, организации сопровождения проектов, технической поддержки, поставки комплексных решений и услуг.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 3 дела, на cумму 64 000 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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