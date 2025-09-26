Получите все материалы CNews по ключевому слову
Fortis Фортис
Компания Fortis — российский дистрибутор в области решений по информационной безопасности, созданию современной инфраструктуры и работы с данными, облачных технологий, предоставляет своим партнерам расширенные возможности для развития бизнеса, оказывая поддержку при реализации совместных инициатив в области развития, организации сопровождения проектов, технической поддержки, поставки комплексных решений и услуг.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 64 000 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Fortis и организации, системы, технологии, персоны:
|LiveScience 154 2
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 1
|Independent 111 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.