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Fortis Фортис

Fortis - Фортис

Компания Fortis — российский дистрибутор в области решений по информационной безопасности, созданию современной инфраструктуры и работы с данными, облачных технологий, предоставляет своим партнерам расширенные возможности для развития бизнеса, оказывая поддержку при реализации совместных инициатив в области развития, организации сопровождения проектов, технической поддержки, поставки комплексных решений и услуг.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.09.2025 Надеются на кибербез, не верят в ИИ и западных вендоров: эксперты Orion Digital Day назвали самые перспективные ИТ-тренды 1
20.08.2025 В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн 1
12.08.2025 FORTIS и CTRLHACK — архитекторы кибербезопасности 2
06.08.2025 Р7 и FORTIS открывают доступ к отечественному программному обеспечению 1
20.03.2025 AppSec Solutions и дистрибьютор Fortis будут развивать российский рынок DevSecOps 2
10.03.2025 Digma Pro увеличивает гарантийный срок на устройства до двух лет 1
05.02.2025 Digma Pro увеличивает гарантийный срок на ноутбуки до 2 лет 1
30.01.2025 ПО «Лаборатории Числитель» усилило продуктовый портфель Fortis 2
13.01.2025 Fortis расширяет партнерские отношения с UserGate 1
29.10.2024 Компания Fortis стала первым российским дистрибутором ПО для резервного копирования «Береста». 2
31.05.2024 Обновление линейки ноутбуков Digma Pro Fortis M 1
09.04.2024 Бренд Digma: итоги 20-летней работы 1
23.01.2024 Fortis и «Аладдин» подписали дистрибьюторское соглашение 1
14.11.2023 Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома 1
02.11.2023 Fortis и ГК «Гарда» займутся развитием экосистем ИБ 2
28.09.2023 Fortis и Gagar>n займутся проектами на базе серверного оборудования с открытой архитектурой 3
18.07.2023 Департамент Private labels.Merlion объявил о запуске бренда современной электроники Digma Pro 1
04.08.2023 DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы 1
19.05.2023 Fortis внедрила электронный архив «Этлас» 2
12.04.2023 «Сиссофт» поможет бизнесу упростить удаленное администрирование вместе с Fortis и Pro32 2
16.02.2023 Digma Pro представляет Fortis M — второй ноутбук в коллекции высокопроизводительных девайсов 1
17.05.2022 Эра INdependence: как пройдет Positive Hack Days 11 1
04.05.2022 Новая реальность российской кибербезопасности на Positive Hack Days 11 1
11.03.2022 Fortis внедрила электронный архив «Этлас» 2
08.12.2021 Подтверждена совместимость ПО Eset и ОС SLES 1
30.06.2020 Fortis и Positive Technologies подписали дистрибьюторское соглашение 1
01.06.2016 «Фортис-Владимир» автоматизировал работу торговых точек и сервисных центров на базе решения «1С» 1
12.09.2013 Назначен новый глава подразделения Citi в России и странах Центральной и Восточной Европы 1
15.08.2011 R-Style Softlab внедряет западную АБС в российском банке 1
08.09.2008 Как выглядит банк будущего? 1
23.03.2004 30 марта Sybase проведет семинар по уникальной технологии 1
22.03.2004 30 марта пройдет семинар по уникальной технологии Sybase IQ 1
24.07.2001 Портал Ebanking закроется из-за финансовых трудностей 1

Публикаций - 41, упоминаний - 51

Fortis и организации, системы, технологии, персоны:

Digma 251 8
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 6
Intel Corporation 12811 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Merlion - PL.M - Private Labels. Merlion 14 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Пангео Радар - Pangeo Radar 8 2
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 71 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 2
Крок - Croc 1964 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Код Безопасности 812 2
MONT - МОНТ 187 2
R-Vision - Р-Вижн 267 2
ICL ГК - ICL Group 481 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 2
Газинформсервис - ГИС 496 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
InnoSTage - Инностейдж 220 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 126 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
WIAT - Виат ЛЛС 4 1
EICAR - European Institute for Computer Antivirus Research - Европейский институт компьютерных антивирусных исследований 9 1
Gagar>N - Гагар.ИН 34 1
PRO32 - ПРО32 58 1
MIND Software - Майнд Софт 72 1
Lockheed Martin 777 2
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 13 1
Daewoo 103 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
Бот-Трейд - Fortis Marine 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Visa International 1993 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Газпром нефть 725 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 4
Моноблок - Monoblock PC 1115 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 813 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 2
Digma Pro 77 8
Digma EVE - Digma Plane - Digma CITI - Digma Sprint M - Digma Fortis M - Digma Magnus M - серия ноутбуков 26 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 5
Linux OS 11533 4
Intel Core - Семейство процессоров 1251 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 3
Aladdin Secret Disk 91 2
Microsoft Windows 11 827 2
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 149 2
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 23 2
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 50 2
Google Android 15243 2
Microsoft Windows 16882 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 2
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 163 2
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 61 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 2
SAP Sybase 292 2
SAP Sybase IQ - SAP IQ 27 2
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 60 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Positive Technologies - XSpider 37 1
Aladdin Liveoffice 15 1
Aladdin 2FA 12 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 1
Panasonic Exoskeleton 2 1
Lockheed Martin - FORTIS Exoskeleton 1 1
Aladdin JaCarta BIO - Aladdin JaCarta SecurBIO 2 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 87 1
UserGate SUMMA 48 1
PRO32 - Getscreen 11 1
Axiom JDK СЗИ 175 1
Porsche Cayman 6 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 114 1
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 11 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Нимбиус 20 1
Синицын Евгений 5 4
Крайненко Дмитрий 5 4
Костюшко Кирилл 7 2
Winkelmans Thierry - Уинкелманс Тьери 2 2
Самолётова Анна 3 2
Монаенков Андрей 3 2
Полякова Оксана 9 1
Хайров Марат 1 1
Чистов Александр 22 1
Матросов Александр 45 1
Суров Никита 10 1
Баранова Ирина 10 1
Скулова Ольга 26 1
Аносов Иван 2 1
Мезенцев Сергей 3 1
Зеленский Андрей 6 1
Монахов Константин 3 1
Зенина Наталья 14 1
Шишков Евгений 15 1
Левандовская Анастасия 1 1
Шишенин Евгений 30 1
Пакостин Андрей 1 1
Пятаков Максим 3 1
Агафонова Анастасия 1 1
Тедеев Вадим 2 1
Куклин Александр 1 1
Мантуров Денис 126 1
Дмитриев Александр 56 1
Трисеев Егор 5 1
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 6 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
Фефелов Владислав 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Европа 24964 4
Бельгия - Королевство 1192 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 3
Южная Корея - Республика 7052 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Украина 7928 2
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 83 2
Япония - Осака 145 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1
Япония 13807 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Венгрия 855 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 1
Европа Западная 1496 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Европа Центральная 278 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 2
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 239 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Зоология - Энтомология - Насекомые - Пчёлы - Bees - Медоносная пчела 82 2
Здравоохранение - Реабилитация 449 2
Зоология - Энтомология - Насекомые - Муравьи - Formicidae 66 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 58 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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