MONT - МОНТ

Партнерам Mont стал доступен новый продукт Positive Technologies — автопентест PT Dephaze Группа компаний Mont объявила о расширении продуктового портфеля. Компания предложит партнерам PT Dephaze. Пр

Портфель MONT пополнился решениями экосистемы АСМО для комплексной автоматизации бизнеса Группа компаний MONT расширила свой продуктовый портфель за счет решений АО «Информатика», одного из старейших российских разработчиков ПО для комплексной автоматизации производственных, финансовых и кадровых

MONT и разработчик платформы для тренировки навыков в ИБ StopPhish заключили соглашение о сотрудничестве рая помогает развивать навыки кибербезопасности у сотрудников. Об этом CNews сообщили представители MONT. Решение включает более 25 интерактивных курсов, тренажеров и инструменты для моделирова

Kaspersky NGFW доступен для тестирования на «Киберполигоне MONT» Линейка решений, представленных на виртуальной платформе «Киберполигон MONT», пополнилась новым продуктом — межсетевым экраном нового поколения Kaspersky NGFW от «Л

Группа компаний Mont добавила в линейку первый отечественный графический редактор AliveColors ГК Mont подписала соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком программ для обработки

MONT и «Инполюс» начали сотрудничество в целях развития экосистемы интеграционных решений Группа компаний MONT заключила партнерское соглашение с российским разработчиком решений для интеграции и управления корпоративными данными «Инполюс». Цель сотрудничества – совместное развитие и продвижение на

Бэкап-платформа от Vinchin вошла в продуктовую линейку MONT Группа компаний MONT заключила соглашение о партнерстве с международным вендором Vinchin и включила его флагм

MONT включил в продуктовую линейку платформы BAS Felix и APT Bezdna от CTRLHACK Группа компаний MONT заключила партнерское соглашение с российской компанией CTRLHACK — командой экспертов в

Компания MONT расширила ИБ-портфель отечественной системой exploitDog инновационных решений» («НИР») объявили о начале стратегического партнерства. Продуктовый портфель MONT пополнился решением exploitDog – российской системой анализа уязвимостей, ориентированно

Группа компаний MONT стала официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space Группа компаний MONT стала официальным дистрибьютором всей линейки продуктов экосистемы виртуализации Space от компании «Даком М». Сотрудничество направлено на расширение доступа к инновационным решениям на ос

Mont стала официальным дистрибьютором платформы Xsquare Группа компаний Mont включила в свой продуктовый портфель отечественную платформу Xsquare. Партнёрство направлено на продвижение технологии в корпоративный сегмент и расширение цифровой независимости российско

ГК Mont и разработчик корпоративного мессенджера JetChat подписали соглашение о стратегическом партнерстве Группа компаний Mont и разработчик корпоративного мессенджера JetChat подписали соглашение о стратегическом п

MONT расширил портфель российских решений для кибербезопасности системами «Гарда» репляют сотрудничество в направлении защиты бизнеса от внутренних и внешних угроз. Дистрибьютор предложит рынку продукты для защиты данных и сетевой безопасности. Об этом CNews сообщили представители MONT. В портфель MONT добавились решения для информационной безопасности от российского вендора. Флагманский продукт разработчика – система для защиты СУБД и независимого контроля операц

MONT и AV Soft заключили соглашение о партнерстве в области информационной безопасности Группа компаний MONT в рамках соглашения с российским разработчиком решений в сфере информационной безопаснос

Финансовый сектор Дальнего Востока внедряет PT NGFW совместно с MONT и «Акцент» ИТ-интегратор «Акцент» при поддержке группы компаний MONT поставил заказчику первый на территории Дальневосточного федерального округа PT NGFW – российский межсетевой экран нового поколения для высоконагруженных систем. Решение было интегрировано

MONT открыла киберполигон для тестирования решений по информационной безопасности Группа компаний MONT запустила виртуальную платформу «Киберполигон MONT», созданную для тестирования и

MONT укрепляет бизнес-коммуникации с помощью «МТС Линк» Компания MONT, дистрибьютор программного обеспечения, начала использовать «Доски» от «МТС Линк» — сервис для совместной работы команд. Инструмент помогает визуализировать идеи во время онлайн-встреч и в

Mont включила в линейку технологических решений для защиты критической инфраструктуры системы «НацИнфоБез» Группа компаний Mont заключила соглашение с компанией «Национальный центр информационной безопасности» – «НацИнфоБез». В продуктовый портфель вошли системы для защиты объектов критической инфраструктуры, федер

Mont и Xello начнут продвигать первую российскую систему киберобмана Группа компаний Mont расширяет свою линейку решений информационной безопасности и в рамках соглашения с компанией Xello включила в продуктовый портфель отечественную платформу Xello Deception. Это первая росси

ГК Mont протестировала межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» Группа компаний Mont, дистрибьютор программного обеспечения, завершила тестирование межсетевого экрана для ко

Mont и «Потенциал» начнут продвигать цифровую платформу для хранения и обработки данных NextBox Группа компаний Mont и российский ИТ-интегратор и разработчик ПО компания «Потенциал» заключили соглашение, в рамках которого предложат рынку современную цифровую платформу NextBox для хранения и обработки дан

ГК Mont включила в линейку решений для автоматизации платформу DocTrix В линейку группы компаний Mont включена цифровая экосистема DocTrix. Разработчик решения компания I-Sys позиционирует его на рынке как полноценную замену Microsoft SharePoint. Продукт входит в реестр российского ПО, что

Mont и RDW Computers заключили партнёрское соглашение Российский дистрибьютор Mont заключил партнёрское соглашение с RDW Computers, российским производителем компьютерной и серверной техники. Теперь Mont сможет предложить своим партнерам вычислительную технику рос

ГК Mont открыла шоурум кибербезопасности Группа компаний Mont запустила технологический шоурум для демонстрации передовых решений и технологий в сфере

Mont и Crosstech Solutions Group начали сотрудничество в сфере кибербезопасности Группа компаний Mont и разработчик решений для информационной безопасности (ИБ) Crosstech Solutions Group зак

Pragmatic Tools и MONT заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области импортозамещения Компания Pragmatic Tools, разработчик программных продуктов для цифровой трансформации ИТ-инфраструктуры, и группа компаний MONT, дистрибьютор программного обеспечения в России, договорились о сотрудничестве в сфере дистрибуции программного продукта Pragmatic Tools Migrator для российских компаний, осуществляющих им

Mont и «ИТ Роут» стали партнерами для продвижения российских продуктов на телеком-рынке Группа компаний Mont и отечественный разработчик сетевых решений «ИТ Роут» подписали соглашение о сотрудничес

MONT включил в линейку продуктов для управления проектами и компанией решения EvaTeam Группа компаний MONT заключила дистрибьютерское соглашение с разработчиком решений для управления проектами и компанией под брендом EvaTeam. Партнеры MONT получат полный доступ к продуктам, являющимся п

Mont расширил линейку отечественного системного ПО решениями НППКТ Группа компаний Mont заключила соглашение с АО «НППКТ», разработчиком защищенных операционных систем и продуктов для устойчивой работы автоматизированных систем предприятий. Продукты НППКТ соответствуют всем т

«Яндекс Браузер для организаций» заключил стратегическое партнерство с Mont В рамках партнерства Mont, российский дистрибьютор ИТ-решений, будет заниматься продажей «Яндекс Браузера для организаций». Партнёрство позволит Mont предлагать своим клиентам «Яндекс Браузер», разработанный

MONT и SETERE Group начнут сотрудничество в области продвижения ПО для российских операционных систем Группа компаний MONT и разработчик программного обеспечения для российских операционных систем на базе Linux SETERE Group подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа команд будет направлена на про

«СКБ Контур» и Mont объявили о начале сотрудничества «СКБ Контур» и компания Mont подписали соглашение о сотрудничестве. Совместно партнеры будут работать над дистрибуцией для бизнеса сервисов и решений экосистемы «Контура», в том числе в области ВКС и информационной бе

Mont расширила линейку no-code-решений платформой «Сакура Pro» Группа компаний Mont подписала соглашение с резидентом «Сколково» компанией «Технос-К», разработчиком российской no-code-платформы «Сакура Pro». Решение упрощает процесс разработки, делая ее доступной обычным

Mont предложит партнерам линейку решений SafenSoft Группа компаний Mont заключила соглашение о дистрибуции с российским вендором решений для кибербезопасности SafenSoft. В линейку разработчика входят программные решения в сфере информационной безопасности ПО,

MONT дополнил портфель продуктов класса SIEM новым вендором - RuSIEM Компания MONT подписала дистрибуторское соглашение с российским вендором RuSIEM, специализирующимся на разработке решений для мониторинга и управления событиями информационной безопасности и ИТ-инфрастр

ГК Mont предложит партнерам решение для автоматизации управления доступом Ikod В линейке вендоров ГК Mont появилась новая компания – казахстанский производитель программного обеспечения Ikod. Ра

MONT предложит партнерам модуль управления секретами ЦУП 2.0 от «АТ Консалтинг» «АТ Консалтинг» (входит в «Росатом») и MONT подписали соглашение о сотрудничестве. Дистрибьютор будет продвигать на рынке инновационный продукт «АТ Консалтинг» – систему управления секретами и паролями ЦУП 2.0. Партнерство включает

Mont предложит партнерам отечественный менеджер паролей «Пассворк» ГК Mont пополнила свою линейку решений для информационной безопасности отечественным менеджером

MONT расширил продуктовую линейку ИБ-решений при поддержке «Сайберпик» Продуктовый портфель ГК MONT расширится за счет ИБ-решений от компании «Сайберпик». Своим партнерам MONT сможе