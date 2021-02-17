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MONT
МОНТ


17.02.2021 Обучение, тестирование и запуск пилотных проектов Veritas — теперь и на технологических площадках дистрибьюторов 1
30.11.2020 Mont стала дистрибьютором продуктов Amazon Web Services 1
05.10.2020 Онлайн-трансляция презентации Veritas Net Backup 8.3 в России 1
14.07.2020 Облачные сервисы IBM доступны на MONT Cloud Distribution 5
25.05.2020 Чем полноценные цифровые рабочие места лучше обычной «удаленки» и мессенджеров 1
11.02.2020 ГК MONT выбрала решения Naumen для создания контакт-центра 4
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 1
07.11.2019 Начались продажи нового продукта НОТ – «МойОфис Стандартный. Стартовая версия» 1
23.08.2019 Mail.ru Group начала привлекать дистрибьюторов для своих облачных сервисов 3
05.07.2019 Подходите к трансформации комплексно 2
11.10.2018 Компании DataCore и MONT заключили стратегическое партнерство 2
17.08.2018 Eset объявила о доступности облачных сервисов партнерам MONT в Центральной Азии 1
24.05.2017 Mont стала единственным дистрибьютором продуктов McAfee в России и Центральной Азии 2
17.05.2017 «Взломанное будущее»: хакерскую конференцию анонсировали сборником киберпанка 1
10.05.2017 Форум Positive Hack Days соберет лучших хакеров и мировых экспертов по ИБ 1
14.04.2017 Mont займется продвижением продуктов «НТЦ ИТ Роса» 1
23.03.2017 Autodesk расширяет сеть партнеров для продаж AutoCAD 1
22.03.2017 Хроники импортозамещения: Autodesk на треть увеличил число пользователей в России и СНГ 1
06.02.2017 Mont запустила облачные сервисы Eset для партнеров 1
06.09.2016 Mont запустил сервис Microsoft Azure CSP для партнеров 2
09.08.2016 «МойОфис» выходит на рынки Белоруссии, Казахстана и Киргизии 3
21.06.2016 Commvault представит обновленные способы оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру 1
26.05.2016 Mont и Entensys стали стратегическими партнерами 4
21.03.2016 Mont займется продажей программных решений Hewlett Packard Enterprise 1
16.03.2016 Microsoft придумала «новую модель» продажи Office в России 1
09.03.2016 Вышли новые версии решений «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Почта» 1
11.11.2015 Объявлены цены российского «убийцы» Google Docs 1
03.11.2015 Microsoft поднимет цены в России с 1 января 2016 года 1
16.07.2015 Mont предложила партнерам Microsoft Office 365 с помесячной оплатой 1
27.02.2015 Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security 2
08.12.2014 MONT eShop заработал через систему Uniteller 1
06.08.2014 Доходы Veeam в первом полугодии 2014 г. выросли на 30% 1
21.04.2014 Объем продаж InfoWatch в 2013 г. вырос на 36% 1
12.02.2014 Российский бизнес Check Point растет значительно быстрее мирового 1
06.06.2013 InfoWatch пополняет партнерскую сеть SMB-дистрибьюторами 2
04.04.2013 Embarcadero: американская компания с русским характером 1
21.02.2013 Microsoft нашла мощных партнеров для продвижения Windows Azure в России 1
12.11.2012 Интеграторы и вендоры разработали стратегию развития ИТ-отрасли России 1
26.07.2012 Microsoft лишила партнерского статуса одного из крупнейших дистрибуторов в России 1

Публикаций - 60, упоминаний - 82

MONT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 14
Merlion - Мерлион 275 10
Verysell - Верисел 93 4
IBM 3554 3
Softline - Софтлайн 1475 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates 391 3
Крок 1221 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 3
Базальт СПО 206 2
1С Софтехно 2 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
SAP SE 3218 2
Cisco Systems 2054 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Red Hat 668 2
SUSE 168 2
ESET 989 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
Naumen - Наумен 342 1
K-Systems - К-Системс 49 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Kerio Technologies 50 1
Русские программы 2 1
Русньютек - Rosnewtech 2 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
ALT Linux Team 14 1
DataCore Software 20 1
Астерос - Asteros 531 1
Zextras 9 1
АйТи 752 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
3770 1
Veritas Technologies 74 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
UserGate - Юзергейт - Entensys 132 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Инфосистемы Джет 675 1
Альфа-Банк 1127 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
SoGo - Open Source Groupware 8 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 41 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 588 1
Kubernetes 307 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 16 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке 7 1
ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 6 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft Windows 10 6670 3
Microsoft Exchange 684 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Autodesk AutoCAD 177 2
Apple macOS 930 2
Linux OS 4272 2
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 2
Linux - Debian GNU 273 2
MONT Cloud Distribution (MCD) 5 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
UserGate UTM 9 1
ESET File Security 15 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
Zextras Cloud 2 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 89 1
Zextras Drive 1 1
Zextras Docs 1 1
Apple macOS X 905 1
ESET Mail Security 16 1
Zextras Team 2 1
Microsoft Exchange Server 210 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Veritas EDSP - Veritas Enterprise Data Services Platform 4 1
IBM MaaS 360 with Watson 5 1
Symantec NetBackup 49 1
Zextras Backup 2 1
ESET NOD32 Small Business Pack 7 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 49 1
Microsoft Office 2007 100 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
IBM Watson 105 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Елин Дмитрий 5 3
Летунов Илья 48 1
Смирнов Алексей 142 1
Косиченко Алексей 12 1
Пинк Андрей 1 1
Триандафилиди Екатерина 5 1
Булкин Дмитрий 1 1
Фурса Павел 1 1
Кушнир Семен 1 1
Качалин Алексей 4 1
Александров Сергей 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
Казахстан - Республика 2646 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Беларусь - Белоруссия 2096 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Европа 3781 2
Украина 3389 2
Восточная Европа 1688 2
Индия - Республика 2181 2
Япония 2808 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 596 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Россия - Тульская область 754 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Новосибирская область 818 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Воронежская область 400 1
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Архангельская область 344 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Республика Калмыкия 180 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Туркмения - Туркменистан 196 1
Закавказье 73 1
Россия - Анапа 84 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Краснодарский край 917 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 656 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Армения - Республика 689 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - Барнаул 361 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Entensys Certified - Entensys Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 2 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767037, в очереди разбора - 670722.
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