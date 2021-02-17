Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MONT
МОНТ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 82
MONT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Альфа-Банк 1127 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
|Елин Дмитрий 5 3
|Летунов Илья 48 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Косиченко Алексей 12 1
|Пинк Андрей 1 1
|Триандафилиди Екатерина 5 1
|Булкин Дмитрий 1 1
|Фурса Павел 1 1
|Кушнир Семен 1 1
|Качалин Алексей 4 1
|Александров Сергей 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767037, в очереди разбора - 670722.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767037, в очереди разбора - 670722.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru