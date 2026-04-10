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MONT МОНТ

MONT - МОНТ

Группа компаний MONT основана в 1991 году и  является одним из дистрибьюторов программного обеспечения в России и СНГ. MONT занимается облачной, электронной и классической дистрибуцией, технической и сервисной поддержкой проектов. Продуктовый портфель MONT включает более 350 иностранных и российских поставщиков по направлениям: облачные сервисы, безопасность, виртуализация, САПР и графика и т.д.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 176 дел, на cумму 4 377 117 516 ₽*

Судебные дела (176) на сумму 4 377 117 516 ₽*
в качестве истца (156) на сумму 3 575 273 611 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 162 973 436 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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10.04.2026 Партнерам Mont стал доступен новый продукт Positive Technologies — автопентест PT Dephaze

Группа компаний Mont объявила о расширении продуктового портфеля. Компания предложит партнерам PT Dephaze. Пр
10.03.2026 Портфель MONT пополнился решениями экосистемы АСМО для комплексной автоматизации бизнеса

Группа компаний MONT расширила свой продуктовый портфель за счет решений АО «Информатика», одного из старейших российских разработчиков ПО для комплексной автоматизации производственных, финансовых и кадровых

17.02.2026 MONT и разработчик платформы для тренировки навыков в ИБ StopPhish заключили соглашение о сотрудничестве

рая помогает развивать навыки кибербезопасности у сотрудников. Об этом CNews сообщили представители MONT. Решение включает более 25 интерактивных курсов, тренажеров и инструменты для моделирова
05.02.2026 Kaspersky NGFW доступен для тестирования на «Киберполигоне MONT»

Линейка решений, представленных на виртуальной платформе «Киберполигон MONT», пополнилась новым продуктом — межсетевым экраном нового поколения Kaspersky NGFW от «Л
21.01.2026 Группа компаний Mont добавила в линейку первый отечественный графический редактор AliveColors

ГК Mont подписала соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком программ для обработки

28.10.2025 MONT и «Инполюс» начали сотрудничество в целях развития экосистемы интеграционных решений

Группа компаний MONT заключила партнерское соглашение с российским разработчиком решений для интеграции и управления корпоративными данными «Инполюс». Цель сотрудничества – совместное развитие и продвижение на
31.07.2025 Бэкап-платформа от Vinchin вошла в продуктовую линейку MONT

Группа компаний MONT заключила соглашение о партнерстве с международным вендором Vinchin и включила его флагм
24.07.2025 MONT включил в продуктовую линейку платформы BAS Felix и APT Bezdna от CTRLHACK

Группа компаний MONT заключила партнерское соглашение с российской компанией CTRLHACK — командой экспертов в

23.07.2025 Компания MONT расширила ИБ-портфель отечественной системой exploitDog

инновационных решений» («НИР») объявили о начале стратегического партнерства. Продуктовый портфель MONT пополнился решением exploitDog – российской системой анализа уязвимостей, ориентированно
16.06.2025 Группа компаний MONT стала официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space

Группа компаний MONT стала официальным дистрибьютором всей линейки продуктов экосистемы виртуализации Space от компании «Даком М». Сотрудничество направлено на расширение доступа к инновационным решениям на ос
11.06.2025 Mont стала официальным дистрибьютором платформы Xsquare

Группа компаний Mont включила в свой продуктовый портфель отечественную платформу Xsquare. Партнёрство направлено на продвижение технологии в корпоративный сегмент и расширение цифровой независимости российско
06.06.2025 ГК Mont и разработчик корпоративного мессенджера JetChat подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Группа компаний Mont и разработчик корпоративного мессенджера JetChat подписали соглашение о стратегическом п
23.05.2025 MONT расширил портфель российских решений для кибербезопасности системами «Гарда»

репляют сотрудничество в направлении защиты бизнеса от внутренних и внешних угроз. Дистрибьютор предложит рынку продукты для защиты данных и сетевой безопасности. Об этом CNews сообщили представители MONT. В портфель MONT добавились решения для информационной безопасности от российского вендора. Флагманский продукт разработчика – система для защиты СУБД и независимого контроля операц
15.05.2025 MONT и AV Soft заключили соглашение о партнерстве в области информационной безопасности

Группа компаний MONT в рамках соглашения с российским разработчиком решений в сфере информационной безопаснос
13.05.2025 Финансовый сектор Дальнего Востока внедряет PT NGFW совместно с MONT и «Акцент»

ИТ-интегратор «Акцент» при поддержке группы компаний MONT поставил заказчику первый на территории Дальневосточного федерального округа PT NGFW – российский межсетевой экран нового поколения для высоконагруженных систем. Решение было интегрировано
07.04.2025 MONT открыла киберполигон для тестирования решений по информационной безопасности

Группа компаний MONT запустила виртуальную платформу «Киберполигон MONT», созданную для тестирования и
27.03.2025 MONT укрепляет бизнес-коммуникации с помощью «МТС Линк»

Компания MONT, дистрибьютор программного обеспечения, начала использовать «Доски» от «МТС Линк» — сервис для совместной работы команд. Инструмент помогает визуализировать идеи во время онлайн-встреч и в
13.03.2025 Mont включила в линейку технологических решений для защиты критической инфраструктуры системы «НацИнфоБез»

Группа компаний Mont заключила соглашение с компанией «Национальный центр информационной безопасности» – «НацИнфоБез». В продуктовый портфель вошли системы для защиты объектов критической инфраструктуры, федер
04.03.2025 Mont и Xello начнут продвигать первую российскую систему киберобмана

Группа компаний Mont расширяет свою линейку решений информационной безопасности и в рамках соглашения с компанией Xello включила в продуктовый портфель отечественную платформу Xello Deception. Это первая росси
18.02.2025 ГК Mont протестировала межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)»

Группа компаний Mont, дистрибьютор программного обеспечения, завершила тестирование межсетевого экрана для ко
07.02.2025 Mont и «Потенциал» начнут продвигать цифровую платформу для хранения и обработки данных NextBox

Группа компаний Mont и российский ИТ-интегратор и разработчик ПО компания «Потенциал» заключили соглашение, в рамках которого предложат рынку современную цифровую платформу NextBox для хранения и обработки дан
25.12.2024 ГК Mont включила в линейку решений для автоматизации платформу DocTrix

В линейку группы компаний Mont включена цифровая экосистема DocTrix. Разработчик решения компания I-Sys позиционирует его на рынке как полноценную замену Microsoft SharePoint. Продукт входит в реестр российского ПО, что
28.11.2024 Mont и RDW Computers заключили партнёрское соглашение

Российский дистрибьютор Mont заключил партнёрское соглашение с RDW Computers, российским производителем компьютерной и серверной техники. Теперь Mont сможет предложить своим партнерам вычислительную технику рос
19.11.2024 ГК Mont открыла шоурум кибербезопасности

Группа компаний Mont запустила технологический шоурум для демонстрации передовых решений и технологий в сфере
18.11.2024 Mont и Crosstech Solutions Group начали сотрудничество в сфере кибербезопасности

Группа компаний Mont и разработчик решений для информационной безопасности (ИБ) Crosstech Solutions Group зак
14.11.2024 Pragmatic Tools и MONT заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области импортозамещения

Компания Pragmatic Tools, разработчик программных продуктов для цифровой трансформации ИТ-инфраструктуры, и группа компаний MONT, дистрибьютор программного обеспечения в России, договорились о сотрудничестве в сфере дистрибуции программного продукта Pragmatic Tools Migrator для российских компаний, осуществляющих им
05.11.2024 Mont и «ИТ Роут» стали партнерами для продвижения российских продуктов на телеком-рынке

Группа компаний Mont и отечественный разработчик сетевых решений «ИТ Роут» подписали соглашение о сотрудничес
23.10.2024 MONT включил в линейку продуктов для управления проектами и компанией решения EvaTeam

Группа компаний MONT заключила дистрибьютерское соглашение с разработчиком решений для управления проектами и компанией под брендом EvaTeam. Партнеры MONT получат полный доступ к продуктам, являющимся п
18.10.2024 Mont расширил линейку отечественного системного ПО решениями НППКТ

Группа компаний Mont заключила соглашение с АО «НППКТ», разработчиком защищенных операционных систем и продуктов для устойчивой работы автоматизированных систем предприятий. Продукты НППКТ соответствуют всем т
09.10.2024 «Яндекс Браузер для организаций» заключил стратегическое партнерство с Mont

В рамках партнерства Mont, российский дистрибьютор ИТ-решений, будет заниматься продажей «Яндекс Браузера для организаций». Партнёрство позволит Mont предлагать своим клиентам «Яндекс Браузер», разработанный
07.10.2024 MONT и SETERE Group начнут сотрудничество в области продвижения ПО для российских операционных систем

Группа компаний MONT и разработчик программного обеспечения для российских операционных систем на базе Linux SETERE Group подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа команд будет направлена на про
27.08.2024 «СКБ Контур» и Mont объявили о начале сотрудничества

«СКБ Контур» и компания Mont подписали соглашение о сотрудничестве. Совместно партнеры будут работать над дистрибуцией для бизнеса сервисов и решений экосистемы «Контура», в том числе в области ВКС и информационной бе
26.08.2024 Mont расширила линейку no-code-решений платформой «Сакура Pro»

Группа компаний Mont подписала соглашение с резидентом «Сколково» компанией «Технос-К», разработчиком российской no-code-платформы «Сакура Pro». Решение упрощает процесс разработки, делая ее доступной обычным

10.07.2024 Mont предложит партнерам линейку решений SafenSoft

Группа компаний Mont заключила соглашение о дистрибуции с российским вендором решений для кибербезопасности SafenSoft. В линейку разработчика входят программные решения в сфере информационной безопасности ПО,

24.06.2024 MONT дополнил портфель продуктов класса SIEM новым вендором - RuSIEM

Компания MONT подписала дистрибуторское соглашение с российским вендором RuSIEM, специализирующимся на разработке решений для мониторинга и управления событиями информационной безопасности и ИТ-инфрастр
18.06.2024 ГК Mont предложит партнерам решение для автоматизации управления доступом Ikod

В линейке вендоров ГК Mont появилась новая компания – казахстанский производитель программного обеспечения Ikod. Ра
13.06.2024 MONT предложит партнерам модуль управления секретами ЦУП 2.0 от «АТ Консалтинг»

«АТ Консалтинг» (входит в «Росатом») и MONT подписали соглашение о сотрудничестве. Дистрибьютор будет продвигать на рынке инновационный продукт «АТ Консалтинг» – систему управления секретами и паролями ЦУП 2.0. Партнерство включает

10.06.2024 Mont предложит партнерам отечественный менеджер паролей «Пассворк»

ГК Mont пополнила свою линейку решений для информационной безопасности отечественным менеджером

20.05.2024 MONT расширил продуктовую линейку ИБ-решений при поддержке «Сайберпик»

Продуктовый портфель ГК MONT расширится за счет ИБ-решений от компании «Сайберпик». Своим партнерам MONT сможе
27.04.2024 MONT предложит партнерам решение «Лаборатории Касперского» для обнаружения дронов

В продуктовом портфеле ГК MONT появилось решение для обнаружения дронов – Kaspersky Antidrone от «Лаборатории Касперско

Публикаций - 187, упоминаний - 248

MONT и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 26
Microsoft Corporation 25775 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 20
Softline - Софтлайн 3743 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 18
9594 17
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 16
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 11
Broadcom - VMware 2610 10
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 9
SAP SE 5601 8
Код Безопасности 812 8
Газинформсервис - ГИС 496 7
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 7
Softkey - Софткей 215 7
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
Intel Corporation 12811 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
Check Point Software Technologies 829 7
Oracle Corporation 7074 7
ESET - ESET Software 1161 7
Крок - Croc 1964 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 7
R-Vision - Р-Вижн 267 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Ред Софт - Red Soft 1236 6
Trend Micro 651 6
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 5
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 5
Ростелеком 10948 5
Cisco Systems 5372 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Информзащита 941 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Белый Ветер 365 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
АСК 49 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 2
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 2
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Газпром нефть 725 2
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
ВТБ Лизинг 73 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Assist - Ассист 218 1
Naspers 85 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
Комус 110 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Газпром трансгаз 157 1
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
Банк24.ру 72 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
LATAM Airlines Group 12 1
МК Рустек 3 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
НОВЭКС 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 3
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 11
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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