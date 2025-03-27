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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фурса Павел


27.03.2025 MONT укрепляет бизнес-коммуникации с помощью «МТС Линк» 1
11.02.2020 ГК MONT выбрала решения Naumen для создания контакт-центра 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Фурса Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 53 1
MONT - МОНТ 149 1
Naumen - Наумен 631 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10247 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 1
Оповещение и уведомление - Notification 4742 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 850 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 1
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Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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