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Фурса Павел
|27.03.2025
|MONT укрепляет бизнес-коммуникации с помощью «МТС Линк» 1
|11.02.2020
|ГК MONT выбрала решения Naumen для создания контакт-центра 1
Фурса Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146658 1
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Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
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