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Индексная книга (каталог) CNews*
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Булкин Дмитрий

СОБЫТИЯ


07.08.2026 В российском разработчике мобильных процессоров сменился гендиректор 1
11.02.2020 ГК MONT выбрала решения Naumen для создания контакт-центра 1
21.07.2006 ИТ-компаниям придется дать волю сотрудникам? 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Булкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 752 2
MONT - МОНТ 187 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 452 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 156 1
Оповещение и уведомление - Notification 5943 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Naumen Telecom 8 1
Булкин Дмирий 1 1
Фурса Павел 2 1
Рычков Антон 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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