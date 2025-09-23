Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж

Девелопер «Гранель» повысил эффективность продаж с переходом на платформу Naumen Contact Center Оператор ИТ-решений «Обит» завершил проект по замене решения Cisco на отечественную платформу Naumen Contact Center для одного из крупнейших российских девелоперов «Гранель». С переходом на новую платформу количество необслуженных звонков сократилось на 90%. Проект выполнен всего за два

Сервис OneClickMoney перешел на 100% аудит звонков с помощью речевой аналитики Сервис OneClickMoney использует «Скорозвон AI Речевую аналитику» для автоматического анализа всех диалогов с клиентами — проце

«Зетта Страхование» увеличила продажи на 126% за счет автоматизации звонков Группа компаний «Зетта Страхование», один из участников российского страхового рынка, подключила «Скорозвон» — облачный сервис для автоматизации звонков. Это позволило увеличить выручку в одн

«Ашан Ритейл Россия» в шесть раз ускорил обзвон кандидатов на этапе найма «Ашан Ритейл Россия» протестировал «Скорозвон» — облачный сервис для автоматизации звонков. Благодаря автоматическому дозвону и ф

Teleperformance в России («ТР Россия») переведет более 3,5 тысяч операторов на Naumen Contact Center Аутсорсинговый контакт-центр «ТР Россия» завершил первый этап миграции на российскую платформу Naumen Contact Center. В марте 2025 г. на платформе было обработано более 90 тысяч телефонных

«Скорозвон» прошёл проверку на совместимость с отечественными программно-аппаратными решениями Облачный сервис коммуникаций «Скорозвон», разработанный на платформе Naumen, стал участником федерального проекта Минцифры

«Скорозвон» вошел в топ-40 крупнейших игроков рынка HR Tech в России по версии CNews Analytics Облачный сервис эффективных коммуникаций «Скорозвон», разработанный на платформе Naumen, вошел в топ-40 игроков рынка HR Tech в России по версии CNews Analytics, заняв 22 место. Об этом CNews сообщили представители Naumen. В 2023 г. ро

Скорозвон примет участие в конференции CNews «Цифровые HR технологии 2024» апах сотрудничества. В России Скорозвон является единственным SaaS-решением, основанным на продукте Naumen Contact Center, который используют в крупнейших контакт-центрах страны. Компания «Скор

Онлайн-школа «Тетрика» перевела телемаркетинг на Naumen Contact Center SaaS Онлайн-школа «Тетрика» перевела исходящий телемаркетинг на облачное решение Naumen Contact Center SaaS. Новое решение заменило виртуальную АТС UIS и позволило эффективно

ВТБ стал лидером исследования Naumen Bank CC Rank 2023 Чат-бот ВТБ победил в исследовании доступности и качества обслуживания в контакт-центрах российских банков 2023 Naumen Bank CC Rank 2023. ВТБ возглавил список банков по обслуживанию в неавторизованных цифровых каналах, а чат-бот банка признан лучшим среди банковских чат-ботов. Для оценки качества обслужи

Сеть ресторанов «Додо пицца» ускорила работу горячей линии после перехода на Naumen Contact Center SaaS сеть ресторанов «Додо пицца» завершила перевод контактного центра на российскую облачную платформу Naumen Contact Center SaaS. Решение заменило продукт иностранной ИТ-компании Enghouse. С помо

«Сбер еаптека» перевела поддержку клиентов на платформу Naumen Contact Center SaaS Онлайн-аптека «Сбер еаптека» перевела поддержку клиентов на платформу Naumen Contact Center SaaS. Облачная система заменила решение на базе Asterisk и позволила по

InfoDiode обеспечит безопасное взаимодействие с клиентами в составе решения Naumen Contact Center вание на совместимость однонаправленного шлюза InfoDiode и платформы для организации контакт-центра Naumen Contact Center. Использование InfoDiode совместно с Naumen Contact Center позво

«Абсолют банк» завершил проект по внедрению платформы Naumen Contact Center «Абсолют банк» завершил проект по внедрению платформы Naumen Contact Center для омниканального контактного центра. Использование нового решения позволило увеличить среднюю скорость ответа на входящие телефонные звонки клиентов на 15–25% и сократит

Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей магазинов Street Beat и re:Store на платформу Naumen Contact Center SaaS Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей на облачное решение Naumen Contact Center. На платформе компания обрабатывает звонки клиентов розничных сетей Str

Контактный центр Reply оптимизировал операционные расходы аутсорсинговых проектов с помощью Naumen Contact Center SaaS Аутсорсинговый контакт-центр Reply перевел более 150 проектов на обслуживание в облачное решение Naumen Contact Center SaaS. За полтора месяца с момента перехода на платформе было обработано

Naumen Contact Center в два раза сократил долю потерянных входящих звонков в контакт-центре Home Shopping Russia Контактный центр «Хомтелеком24» (входит в ГК «Мой мир») перевел на платформу Naumen Contact Center обслуживание входящих и исходящих проектов для таких направлений бизнеса группы, как «Императорский монетный двор», «Мой Мир», HSR24 и телеканал «Ювелирия». Новая ИТ-систе

«Телесейлз сервис» перевела 80 проектов на облачную версию Naumen Contact Center овый контакт-центр «Телесейлз сервис» перевел более 80 проектов исходящих звонков в облачную версию Naumen Contact Center. Благодаря решению компания улучшила статистику дозвонов, повысила заня

УК «Альфа-Капитал» объединила все каналы коммуникации с клиентами на платформе Naumen Contact Сenter линии. Система автоматически отправляет SMS со ссылкой на текстовые каналы обслуживания. С помощью Naumen Contact Center в УК «Альфа-Капитал» также автоматизировали исходящие телефонные звонки

«Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center «Ресо-гарантия», российская страхования компания, модернизировала контакт-центр на базе отечественной платформы Naumen Contact Center. Внедренное решение позволило оптимизировать работу более 200 операторов центра поддержки клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также сотрудников Медицинского контакт-ц

В Красноярском крае 180 тыс. обращений на горячую линую по коронавирусу обработаны с помощью Naumen Contact Center Круглосуточная единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции была запущена «Центром информационных технологий Красноярского края» весной 2020 г. на базе российского решения Naumen Contact Center. За пять месяцев работы на горячую линию, которая объединяет линии различных министерств и ведомств края, поступило около 180 тыс. обращений от жителей региона. Внедренное

Новикомбанк внедрил Naumen Contact Center для работы с обращениями клиентов В Новикомбанке, опорном банке госкорпорации «Ростех», завершено внедрение российского решения Naumen Contact Center для автоматизации обработки обращений клиентов. Проект позволил банку мигрировать с установленного ранее программно-аппаратного комплекса, который перестал удовлетворять п

Телемаркетинг «Ростелекома» переведен на платформу Naumen Contact Center ием к корпоративным ИТ-системам через VPN. Такая схема гарантирует безопасный доступ ко всем функциональным возможностям обычного рабочего места, расположенного в офисе. После подключения к платформе Naumen Contact Center по VPN, надомные работники получают защищенный доступ к внутренним бизнес-системам, необходимым для отработки контактов по линии исходящего телемаркетинга, в первую очеред

Аэропорт Шереметьево перевел горячую линию на Naumen Contact Center В контактном центре международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина завершен проект внедрения коммуникационной платформы Naumen Contact Center. Модернизация контакт-центра была обусловлена возрастающей нагрузкой на горячую линию аэропорта и переходом с устаревшего решения иностранного производителя. Об этом CNews

«Строительный двор» перевел контактный центр на Naumen Contact Center нтра компании «Строительный двор», одного из крупнейших участников российского рынка магазинов формата DIY (do it yourself). Контакт-центр ретейлера мигрировал с платформы Avaya на российское решение Naumen Contact Center, что позволило автоматизировать работу двух территориально распределенных площадок в Тюмени и Омске, а также обеспечить высокую отказоустойчивость системы в период высоких

Федеральное казначейство внедрило Naumen Contact Center Naumen завершил проект внедрения платформы Naumen Contact Center в Едином контактном центре Федерального казначейства. Решение позволило в круглосуточном режиме обслуживать участников бюджетного процесса во всех 11 часовых зонах России.

Naumen пополнил продуктовый портфель облачным решением для контакт-центров Naumen дополнил продуктовый портфель SaaS-решением Naumen Skorozvon на базе телефонии Naumen Contact Center. Облачный продукт предназначен для проведения исходящих обзвонов в конт

Контакт-центр «Энергосбыт плюс» мигрировал с Avaya на российскую платформу Naumen Contact Center n, российский разработчик интеллектуальных систем и сервисов, и объединенная энергосбытовая компания «Энергосбыт плюс» (входит в группу «Т плюс») завершили проект внедрения коммуникационной платформы Naumen Contact Center. Модернизированный контакт-центр энергосбытовой компании, который обслуживает клиентов в 13 территориально распределенных филиалах, получил возможность автоматически обраб

BelkaCar закончила внедрение Naumen Contact Center BelkaCar объявил о завершении модернизации контактного центра. В рамках проекта развернуто решение на основе Naumen Contact Сenter, новая система обеспечивает одновременную работу 250 операторов и способна обслуживать более 1000 одновременных вызовов. В разных ситуациях: вопросы по регистрации в систе

Naumen внедрила платформу Contact Center в Versoffice Naumen завершила проект внедрения платформы Naumen Contact Center в компании Versoffice. Повышение степени автоматизации процессов контактного центра позволило вдвое сократить среднее время обработки контактов. Работы по внедрению Nau

«Ростелеком» унифицировал исходящий телемаркетинг на базе Naumen Contact Center Naumen объявила о завершении проекта внедрения платформы Naumen Contact Center в «Ростелекоме». В рамках проекта выполнено восемь инсталляций Naume

Naumen Contact Center оптимизировал обслуживание клиентов «Новосибирскэнергосбыта» «Новосибирскэнергосбыт» модернизировала контактный центр на базе отечественной платформы Naumen Contact Center. Продукт ведущего российского разработчика позволил оптимизировать затраты на обслуживание клиентов компании.«Новосибирскэнергосбыт» – гарантирующий поставщик электроэнерг

Платформа Naumen Contact Center в третий раз попала в магический квадрант Gartner х решений, составляющих серьезную конкуренцию глобальным игрокам на локальных рынках. Помимо Naumen в этой категории сейчас также находится французская Alcatel-Lucent Enterprise (ALE). Таким образом, Naumen Contact Center остается единственным российским вендором, включенным в данный отчет. Процедура формирования ежегодного магического квадранта Gartner Magic Quadrant for Contact Center Inf

«Томскэнергосбыт» автоматизировал сбор платежей с помощью Naumen Contact Center Завершен проект автоматизации контакт-центра компании «Томскэнергосбыт» (группа «Интер РАО»), гарантирующего поставщика электроэнергии в Томской области. Использование отечественной платформы Naumen Contact Center наряду с повышением эффективности работы контакт-центра обеспечило энергосбытовой компании снижение уровня дебиторской задолженности за электроэнергию. Модернизация контак

Naumen Contact Center обеспечивает «Томскэнергосбыту» сбор платежей за электроэнергию Завершен проект автоматизации контакт-центра компании «Томскэнергосбыт» (группа «Интер РАО»), гарантирующего поставщика электроэнергии в Томской области. Использование отечественной платформы Naumen Contact Center наряду с оптимизацией работы контакт-центра обеспечило энергосбытовой компании снижение уровня дебиторской задолженности за электроэнергию, сообщили CNews в компании Naume

Платформа для автоматизации контактных центров Naumen Contact Center доступна в новой версии Компания Naumen представила новую версию платформы Naumen Contact Center для автоматизации контактных центров. В версии 7.0, помимо обновления модуля Omni-Channel, усовершенствования коснулись блока отчетности, интеграционных возможностей и отк

Вышла новая версия Naumen Contact Center 7.0 В новой версии Naumen Contact Center помимо обновления модуля Omni-Channel усовершенствования коснулись блока отчетности, интеграционных возможностей и отказоустойчивости системы. Кроме того, полностью обновл

Infotell мигрировал на платформу Naumen Contact Center Infotell, аутсорсинговый контактный центр России, перешел на платформу Naumen Contact Center, одновременно увеличив производственные мощности. Используя функциональные возможности нового решения, крупный аутсорсер обслуживает более 200 клиентских проектов по разны

«Эркафарм» перешла на платформу Naumen Contact Center ршен проект создания контактного центра аптечного ритейлера «Озерки», входящего вместе с сетями аптек «Доктор Столетов», «Хорошая аптека» и «Аптека №1» в ГК «Эркафарм». Внедрение решения на платформе Naumen Contact Center обеспечило возможность оперативной обработки входящих обращений, сбора статистики и оптимизации процессов обслуживания клиентов, сообщили CNews в Naumen. Аптечная сеть «Оз