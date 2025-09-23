Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж

Разделы

Naumen Contact Center - комплексное решение для организации корпоративного или аутсорсингового контакт-центра. В его состав, в том числе, входит коммуникационная платформа с компонентом Omni-Channel, обеспечивающая работу телефонии, а также прием и обработку обращений по другим каналам: e-mail, SMS, мессенджеры, соцсети, звонки с сайта и др.

Скорозвон — российский облачный сервис автообзвона для отделов продаж и колл-центров, входит в группу Naumen. С 2012 года предоставляет ПО для входящих и исходящих звонков, горячей линии, робота для автоматизации звонков и телефонию под ключ. Помогает повышать эффективность отделов продаж и колл-центров по всему миру. 

 

 

Дарья Зарубина, Директор по развитию бизнеса сервиса, «Скорозвон» "Как повысить эффективность подбора и оптимизировать работу для рекрутеров"  Конференция CNews 24.09.2024 | Цифровые HR технологии 2024

СОБЫТИЯ

23.09.2025 Девелопер «Гранель» повысил эффективность продаж с переходом на платформу Naumen Contact Center

Оператор ИТ-решений «Обит» завершил проект по замене решения Cisco на отечественную платформу Naumen Contact Center для одного из крупнейших российских девелоперов «Гранель». С переходом на новую платформу количество необслуженных звонков сократилось на 90%. Проект выполнен всего за два
07.08.2025 Сервис OneClickMoney перешел на 100% аудит звонков с помощью речевой аналитики

Сервис OneClickMoney использует «Скорозвон AI Речевую аналитику» для автоматического анализа всех диалогов с клиентами — проце
09.07.2025 «Зетта Страхование» увеличила продажи на 126% за счет автоматизации звонков

Группа компаний «Зетта Страхование», один из участников российского страхового рынка, подключила «Скорозвон» — облачный сервис для автоматизации звонков. Это позволило увеличить выручку в одн
02.07.2025 «Ашан Ритейл Россия» в шесть раз ускорил обзвон кандидатов на этапе найма

«Ашан Ритейл Россия» протестировал «Скорозвон» — облачный сервис для автоматизации звонков. Благодаря автоматическому дозвону и ф
28.05.2025 Teleperformance в России («ТР Россия») переведет более 3,5 тысяч операторов на Naumen Contact Center

Аутсорсинговый контакт-центр «ТР Россия» завершил первый этап миграции на российскую платформу Naumen Contact Center. В марте 2025 г. на платформе было обработано более 90 тысяч телефонных
23.12.2024 «Скорозвон» прошёл проверку на совместимость с отечественными программно-аппаратными решениями

Облачный сервис коммуникаций «Скорозвон», разработанный на платформе Naumen, стал участником федерального проекта Минцифры

18.11.2024 «Скорозвон» вошел в топ-40 крупнейших игроков рынка HR Tech в России по версии CNews Analytics

Облачный сервис эффективных коммуникаций «Скорозвон», разработанный на платформе Naumen, вошел в топ-40 игроков рынка HR Tech в России по версии CNews Analytics, заняв 22 место. Об этом CNews сообщили представители Naumen. В 2023 г. ро
20.09.2024 Скорозвон примет участие в конференции CNews «Цифровые HR технологии 2024»

апах сотрудничества. В России Скорозвон является единственным SaaS-решением, основанным на продукте Naumen Contact Center, который используют в крупнейших контакт-центрах страны. Компания «Скор
12.02.2024 Онлайн-школа «Тетрика» перевела телемаркетинг на Naumen Contact Center SaaS

Онлайн-школа «Тетрика» перевела исходящий телемаркетинг на облачное решение Naumen Contact Center SaaS. Новое решение заменило виртуальную АТС UIS и позволило эффективно
01.11.2023 ВТБ стал лидером исследования Naumen Bank CC Rank 2023

Чат-бот ВТБ победил в исследовании доступности и качества обслуживания в контакт-центрах российских банков 2023 Naumen Bank CC Rank 2023. ВТБ возглавил список банков по обслуживанию в неавторизованных цифровых каналах, а чат-бот банка признан лучшим среди банковских чат-ботов. Для оценки качества обслужи
29.08.2023 Сеть ресторанов «Додо пицца» ускорила работу горячей линии после перехода на Naumen Contact Center SaaS

сеть ресторанов «Додо пицца» завершила перевод контактного центра на российскую облачную платформу Naumen Contact Center SaaS. Решение заменило продукт иностранной ИТ-компании Enghouse. С помо
10.08.2023 «Сбер еаптека» перевела поддержку клиентов на платформу Naumen Contact Center SaaS

Онлайн-аптека «Сбер еаптека» перевела поддержку клиентов на платформу Naumen Contact Center SaaS. Облачная система заменила решение на базе Asterisk и позволила по
22.03.2023 InfoDiode обеспечит безопасное взаимодействие с клиентами в составе решения Naumen Contact Center

вание на совместимость однонаправленного шлюза InfoDiode и платформы для организации контакт-центра Naumen Contact Center. Использование InfoDiode совместно с Naumen Contact Center позво
06.03.2023 «Абсолют банк» завершил проект по внедрению платформы Naumen Contact Center

«Абсолют банк» завершил проект по внедрению платформы Naumen Contact Center для омниканального контактного центра. Использование нового решения позволило увеличить среднюю скорость ответа на входящие телефонные звонки клиентов на 15–25% и сократит
08.02.2023 Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей магазинов Street Beat и re:Store на платформу Naumen Contact Center SaaS

Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей на облачное решение Naumen Contact Center. На платформе компания обрабатывает звонки клиентов розничных сетей Str
10.01.2023 Контактный центр Reply оптимизировал операционные расходы аутсорсинговых проектов с помощью Naumen Contact Center SaaS

Аутсорсинговый контакт-центр Reply перевел более 150 проектов на обслуживание в облачное решение Naumen Contact Center SaaS. За полтора месяца с момента перехода на платформе было обработано
19.09.2022 Naumen Contact Center в два раза сократил долю потерянных входящих звонков в контакт-центре Home Shopping Russia

Контактный центр «Хомтелеком24» (входит в ГК «Мой мир») перевел на платформу Naumen Contact Center обслуживание входящих и исходящих проектов для таких направлений бизнеса группы, как «Императорский монетный двор», «Мой Мир», HSR24 и телеканал «Ювелирия». Новая ИТ-систе
19.04.2022 «Телесейлз сервис» перевела 80 проектов на облачную версию Naumen Contact Center

овый контакт-центр «Телесейлз сервис» перевел более 80 проектов исходящих звонков в облачную версию Naumen Contact Center. Благодаря решению компания улучшила статистику дозвонов, повысила заня
16.03.2022 УК «Альфа-Капитал» объединила все каналы коммуникации с клиентами на платформе Naumen Contact Сenter

линии. Система автоматически отправляет SMS со ссылкой на текстовые каналы обслуживания. С помощью Naumen Contact Center в УК «Альфа-Капитал» также автоматизировали исходящие телефонные звонки
13.01.2021 «Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center

«Ресо-гарантия», российская страхования компания, модернизировала контакт-центр на базе отечественной платформы Naumen Contact Center. Внедренное решение позволило оптимизировать работу более 200 операторов центра поддержки клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также сотрудников Медицинского контакт-ц
18.08.2020 В Красноярском крае 180 тыс. обращений на горячую линую по коронавирусу обработаны с помощью Naumen Contact Center

Круглосуточная единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции была запущена «Центром информационных технологий Красноярского края» весной 2020 г. на базе российского решения Naumen Contact Center. За пять месяцев работы на горячую линию, которая объединяет линии различных министерств и ведомств края, поступило около 180 тыс. обращений от жителей региона. Внедренное
12.08.2020 Новикомбанк внедрил Naumen Contact Center для работы с обращениями клиентов

В Новикомбанке, опорном банке госкорпорации «Ростех», завершено внедрение российского решения Naumen Contact Center для автоматизации обработки обращений клиентов. Проект позволил банку мигрировать с установленного ранее программно-аппаратного комплекса, который перестал удовлетворять п
24.04.2020 Телемаркетинг «Ростелекома» переведен на платформу Naumen Contact Center

ием к корпоративным ИТ-системам через VPN. Такая схема гарантирует безопасный доступ ко всем функциональным возможностям обычного рабочего места, расположенного в офисе. После подключения к платформе Naumen Contact Center по VPN, надомные работники получают защищенный доступ к внутренним бизнес-системам, необходимым для отработки контактов по линии исходящего телемаркетинга, в первую очеред
04.03.2020 Аэропорт Шереметьево перевел горячую линию на Naumen Contact Center

В контактном центре международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина завершен проект внедрения коммуникационной платформы Naumen Contact Center. Модернизация контакт-центра была обусловлена возрастающей нагрузкой на горячую линию аэропорта и переходом с устаревшего решения иностранного производителя. Об этом CNews
21.01.2020 «Строительный двор» перевел контактный центр на Naumen Contact Center

нтра компании «Строительный двор», одного из крупнейших участников российского рынка магазинов формата DIY (do it yourself). Контакт-центр ретейлера мигрировал с платформы Avaya на российское решение Naumen Contact Center, что позволило автоматизировать работу двух территориально распределенных площадок в Тюмени и Омске, а также обеспечить высокую отказоустойчивость системы в период высоких
25.11.2019 Федеральное казначейство внедрило Naumen Contact Center

Naumen завершил проект внедрения платформы Naumen Contact Center в Едином контактном центре Федерального казначейства. Решение позволило в круглосуточном режиме обслуживать участников бюджетного процесса во всех 11 часовых зонах России.
09.10.2019 Naumen пополнил продуктовый портфель облачным решением для контакт-центров

Naumen дополнил продуктовый портфель SaaS-решением Naumen Skorozvon на базе телефонии Naumen Contact Center. Облачный продукт предназначен для проведения исходящих обзвонов в конт
20.05.2019 Контакт-центр «Энергосбыт плюс» мигрировал с Avaya на российскую платформу Naumen Contact Center

n, российский разработчик интеллектуальных систем и сервисов, и объединенная энергосбытовая компания «Энергосбыт плюс» (входит в группу «Т плюс») завершили проект внедрения коммуникационной платформы Naumen Contact Center. Модернизированный контакт-центр энергосбытовой компании, который обслуживает клиентов в 13 территориально распределенных филиалах, получил возможность автоматически обраб
18.04.2019 BelkaCar закончила внедрение Naumen Contact Center

BelkaCar объявил о завершении модернизации контактного центра. В рамках проекта развернуто решение на основе Naumen Contact Сenter, новая система обеспечивает одновременную работу 250 операторов и способна обслуживать более 1000 одновременных вызовов. В разных ситуациях: вопросы по регистрации в систе
13.03.2019 Naumen внедрила платформу Contact Center в Versoffice

Naumen завершила проект внедрения платформы Naumen Contact Center в компании Versoffice. Повышение степени автоматизации процессов контактного центра позволило вдвое сократить среднее время обработки контактов. Работы по внедрению Nau
21.02.2019 «Ростелеком» унифицировал исходящий телемаркетинг на базе Naumen Contact Center

Naumen объявила о завершении проекта внедрения платформы Naumen Contact Center в «Ростелекоме». В рамках проекта выполнено восемь инсталляций Naume
23.01.2018 Naumen Contact Center оптимизировал обслуживание клиентов «Новосибирскэнергосбыта»

«Новосибирскэнергосбыт» модернизировала контактный центр на базе отечественной платформы Naumen Contact Center. Продукт ведущего российского разработчика позволил оптимизировать затраты на обслуживание клиентов компании.«Новосибирскэнергосбыт» – гарантирующий поставщик электроэнерг
15.06.2017 Платформа Naumen Contact Center в третий раз попала в магический квадрант Gartner

х решений, составляющих серьезную конкуренцию глобальным игрокам на локальных рынках. Помимо Naumen в этой категории сейчас также находится французская Alcatel-Lucent Enterprise (ALE). Таким образом, Naumen Contact Center остается единственным российским вендором, включенным в данный отчет. Процедура формирования ежегодного магического квадранта Gartner Magic Quadrant for Contact Center Inf
08.06.2017 «Томскэнергосбыт» автоматизировал сбор платежей с помощью Naumen Contact Center

Завершен проект автоматизации контакт-центра компании «Томскэнергосбыт» (группа «Интер РАО»), гарантирующего поставщика электроэнергии в Томской области. Использование отечественной платформы Naumen Contact Center наряду с повышением эффективности работы контакт-центра обеспечило энергосбытовой компании снижение уровня дебиторской задолженности за электроэнергию. Модернизация контак
08.06.2017 Naumen Contact Center обеспечивает «Томскэнергосбыту» сбор платежей за электроэнергию

Завершен проект автоматизации контакт-центра компании «Томскэнергосбыт» (группа «Интер РАО»), гарантирующего поставщика электроэнергии в Томской области. Использование отечественной платформы Naumen Contact Center наряду с оптимизацией работы контакт-центра обеспечило энергосбытовой компании снижение уровня дебиторской задолженности за электроэнергию, сообщили CNews в компании Naume
05.06.2017 Платформа для автоматизации контактных центров Naumen Contact Center доступна в новой версии

Компания Naumen представила новую версию платформы Naumen Contact Center для автоматизации контактных центров. В версии 7.0, помимо обновления модуля Omni-Channel, усовершенствования коснулись блока отчетности, интеграционных возможностей и отк
05.06.2017 Вышла новая версия Naumen Contact Center 7.0

В новой версии Naumen Contact Center помимо обновления модуля Omni-Channel усовершенствования коснулись блока отчетности, интеграционных возможностей и отказоустойчивости системы. Кроме того, полностью обновл
09.03.2017 Infotell мигрировал на платформу Naumen Contact Center

Infotell, аутсорсинговый контактный центр России, перешел на платформу Naumen Contact Center, одновременно увеличив производственные мощности. Используя функциональные возможности нового решения, крупный аутсорсер обслуживает более 200 клиентских проектов по разны
15.02.2017 «Эркафарм» перешла на платформу Naumen Contact Center

ршен проект создания контактного центра аптечного ритейлера «Озерки», входящего вместе с сетями аптек «Доктор Столетов», «Хорошая аптека» и «Аптека №1» в ГК «Эркафарм». Внедрение решения на платформе Naumen Contact Center обеспечило возможность оперативной обработки входящих обращений, сбора статистики и оптимизации процессов обслуживания клиентов, сообщили CNews в Naumen. Аптечная сеть «Оз
15.02.2017 «Эркафарм» перешла на платформу Naumen Contact Center

ршен проект создания контактного центра аптечного ритейлера «Озерки», входящего вместе с сетями аптек «Доктор Столетов», «Хорошая аптека» и «Аптека №1» в ГК «Эркафарм». Внедрение решения на платформе Naumen Contact Center обеспечило возможность оперативной обработки входящих обращений, сбора статистики и оптимизации процессов обслуживания клиентов. Аптечная сеть «Озерки» – самая большая апт

Публикаций - 168, упоминаний - 235

Naumen Contact Center IP-АТС и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 687 156
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 17
Genesys 208 11
Cisco Systems 5226 11
Ростелеком 10355 10
9038 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4552 7
Крок - Croc 1815 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 7
Softline - Софтлайн 3292 7
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 6
ОБИТ 106 5
Telegram Group 2599 5
Галактика - Корпорация 1507 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 4
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 100 4
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 39 4
SoftBCom Berlin 5 4
Yandex - Яндекс 8517 4
Корус Консалтинг ГК 1348 4
Microsoft Corporation 25271 4
Oracle Corporation 6882 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 3
AMT Group - АМТ-Груп 350 3
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 3
Meta Platforms - Facebook 4539 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 3
Directum - Директум 1172 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9214 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 2
1С-Битрикс - Bitrix 623 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 2
ФОРС - Центр разработки 680 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 319 2
АйТи 1440 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 2
Сател 165 2
Микротест 280 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 355 13
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 106 10
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 10
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 264 6
Почта России ПАО 2253 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1335 3
Спортмастер - Sportmaster 194 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 572 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 178 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 3
АБ Россия - Акционерный банк Россия 94 3
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 94 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Томскэнергосбыт - Томская энергосбытовая компания 7 3
Ингосстрах СПАО 453 3
Лента - Сеть розничной торговли 2277 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 322 2
Абсолют Банк 241 2
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 44 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 100 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 2
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 2
ЖелДорЭкспедиция ГК 3 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 261 2
РЕСО-Гарантия СК 49 2
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 2
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 656 2
Прагматика 7 2
Интерпромбанк АКБ 14 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8241 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 870 2
X5 Group - Перекрёсток 606 2
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1124 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12916 7
Федеральное казначейство России 1879 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2737 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 141 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 28 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 157 1
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 4 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1470 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1904 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3467 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6309 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5272 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4948 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 3
BPAP - Business Processing Association of the Philippines 3 2
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 315 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4295 143
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 87
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73486 65
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7639 63
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 709 54
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25556 50
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 46
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 46
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 392 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 38
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 36
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 33
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5718 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 30
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8955 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 26
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 964 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 24
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8475 22
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1099 21
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 19
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1212 19
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2864 19
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 164 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 19
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3344 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 17
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2435 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 17
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5679 16
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 15
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13367 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18365 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 14
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 185 26
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 35 17
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 15
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 26 10
Naumen DMS - NauDoc 43 10
Naumen SoftPhone - Naumen WebPhone 9 9
Apple iPhone 6 4862 7
Linux OS 10946 7
Naumen Omni-Channel 8 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 6
Asterisk 88 5
Naumen ITSM365 46 4
Naumen Inventory 6 4
Infra Call Center - Infra Call Center Outbound - Infra Call Center Supervisor 16 4
Naumen Speech AI - система автоматического синтеза и распознавания речи 4 4
Terrasoft Creatio - bpm’online 107 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 3
Microsoft Dynamics CRM 547 3
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 139 3
VK - Mail.Ru Infra 44 3
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 3
Naumen University 9 3
Naumen Telecom 8 3
Naumen Project Ruler 19 3
Rakuten Viber 652 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1724 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 671 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1220 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1907 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 635 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1538 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 521 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 2
Qsoft - amoCRM 130 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 38 2
Зайцев Андрей 50 30
Попов Сергей 149 25
Садовский Алексей 12 9
Черешнев Михаил 10 8
Кириченко Игорь 52 6
Лукьянов Дмитрий 7 4
Телегин Михаил 17 4
Кравченко Олег 12 3
Дудченко Владимир 22 3
Ермолич Павел 5 3
Уютов Вячеслав 5 3
Рубин Дмитрий 52 2
Коробов Евгений 31 2
Федоров Антон 23 2
Давыдов Александр 52 2
Лазарев Алексей 5 2
Тимофеев Алексей 7 2
Алтухов Дмитрий 47 2
Калмыкова Вероника 4 2
Каменкова Екатерина 2 2
Гусев Алексей 19 2
Солонин Виталий 89 2
Мельников Юрий 11 2
Заклязменская Наталья 2 2
Варламов Вячеслав 3 2
Карпова Анастасия 2 2
Кириенко Денис 4 2
Ковтун Оксана 2 2
Дружинин Максим 4 2
Пинигина Галия 2 2
Сикора Ольга 2 2
Зарубина Дарья 2 2
Музафарова Дилара 2 2
Чугунов Никита 81 1
Муравьев Владимир 35 1
Лигачев Глеб 105 1
Костин Андрей 64 1
Захаров Андрей 38 1
Бойко Андрей 56 1
Морозов Вячеслав 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 157509 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 11
Европа 24654 10
Германия - Федеративная Республика 12945 9
Россия - УФО - Екатеринбург 4298 9
Беларусь - Белоруссия 6044 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1703 6
Казахстан - Республика 5814 6
Филиппины - Республика 581 5
Украина 7801 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1183 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 973 3
Австрия - Австрийская Республика 1336 3
Европа Западная 1492 3
Россия - СФО - Новосибирск 4675 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2429 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3221 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8156 3
Польша - Республика 2002 3
Америка - Американский регион 2189 3
Армения - Республика 2375 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1070 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1548 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1075 2
Новая Зеландия 732 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 2
Молдавия - Республика Молдова 722 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 906 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15181 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 11
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5878 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 8
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 6
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3781 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 6
Английский язык 6881 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 5
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2321 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 4
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 23 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 4
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 3
АиФ - Аргументы и факты 50 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6024 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 1
Gartner - Гартнер 3615 9
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8390 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 2
CNews SaaS рейтинг 28 1
Datamonitor 83 1
DSM Group - Группа ДСМ 4 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 9 1
СХ Awards 1 1
Online Retail Russia Awards 2 1
Docflow 147 1
ИнфоКом 118 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
