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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200886
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Варламов Вячеслав

СОБЫТИЯ


09.09.2026 «Кама» автоматизирует логистику через электронный транспортный сервис 1
07.03.2013 Уральское ПО начало экспансию в Юго-Восточную Азию 1
06.03.2013 Naumen заключил первую сделку на Филиппинах 1
22.11.2007 Порносегмент Рунета вырос в разы 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Варламов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 759 2
Naumen Казахстан 3 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
Си-Эм-Си Биллинг 1 1
Некстер ИК 33 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
BPAP - Business Processing Association of the Philippines 3 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36502 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 729 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2191 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4526 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12942 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3166 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26469 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16473 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 378 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9349 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3231 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1225 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33723 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8330 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 280 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 188 2
Apple iPhone 6 4860 1
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 94 1
Зайцев Андрей 50 2
Богатов Антон 79 1
Петров Кирилл 36 1
Абрамов Павел 3 1
Шрамко Кирилл 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 167403 3
Новая Зеландия 738 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 2
Филиппины - Республика 601 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13845 2
Африка Северная 262 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 1
Индонезия - Республика 1067 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54931 1
Южная Корея - Республика 7079 1
Сингапур - Республика 1959 1
Индия - Bharat 5893 1
Китай - Тайвань 4280 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1945 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1147 1
Малайзия 927 1
Таиланд - Королевство 935 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58123 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3890 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2349 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8881 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8921 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53810 1
Английский язык 7049 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 798 1
Федеральный закон - О банках и банковской деятельности 25 1
Эротика - эротические изображения 32 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3808 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11846 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
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