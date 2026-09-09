Индексная книга (каталог) CNews*
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Варламов Вячеслав
СОБЫТИЯ
|09.09.2026
|«Кама» автоматизирует логистику через электронный транспортный сервис 1
|07.03.2013
|Уральское ПО начало экспансию в Юго-Восточную Азию 1
|06.03.2013
|Naumen заключил первую сделку на Филиппинах 1
|22.11.2007
|Порносегмент Рунета вырос в разы 2
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Варламов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Naumen - Наумен 759 2
|Naumen Казахстан 3 1
|Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 1
|i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
|Си-Эм-Си Биллинг 1 1
|Некстер ИК 33 1
|Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 188 2
|Apple iPhone 6 4860 1
|Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 94 1
|Зайцев Андрей 50 2
|Богатов Антон 79 1
|Петров Кирилл 36 1
|Абрамов Павел 3 1
|Шрамко Кирилл 25 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.