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Новая Зеландия

Новая Зеландия

СОБЫТИЯ


16.08.2024 Основателя сверхпопулярного файлообменника Megaupload и критика политики США экстрадируют в Америку

Экстрадицию основателя файлообменника Власти Новой Зеландии приняли решение об экстрадиции в США основателя файлообменников Megaupload и M
24.09.2014 Волонтеры создадут 3D-модель Австралии и Новой Зеландии

совместно разработать прототип беспрецедентно масштабной трехмерной модели техногенной среды. В будущем модель будет иметь невероятный масштаб и детализацию. Она охватит техногенную среду Австралии и Новой Зеландии, т.е. все рукотворные объекты, включая здания, железные и автомобильные дороги, линии электропередач, водопроводы, а позднее - миллионы датчиков и интернет-вещей. Проект VANZI (V
11.09.2014 Австралия и Новая Зеландия будут управлять городами с помощью 3D ГИС

ьютеров и работать с большим объемом данных. Отдельные решения AAM K2Vi уже использовались властями Новой Зеландии при ликвидации последствий землетрясения в Крайстчерч, которое произошло в фев
05.08.2014 В Новой Зеландии вокруг Windows XP разгорелись политические страсти

учреждениях и переход на Windows 7 и 8.1 продвигается, но довольно медленно. Министр внутренних дел Новой Зеландии Питер Данн (Peter Dunne), в чьей зоне ответственности находится миграция прави
04.04.2014 Строительные инспекторы Новой Зеландии перешли к работе с ГИС

ециалистом в области геоинформационных систем окружного совета Марлборо Грантом Кэрроллом (Grant Carroll) после землетрясения 2011 г. в городе Крайстчерч, крупном региональном центре на Южном острове Новой Зеландии. Тогда строительным инспекторам пришлось оценивать повреждения множества сооружений. И необходимо было быстро составить список объектов, которые требовали восстановления в первую
08.12.2011 От Аляски до Новой Зеландии: полное лунное затмение 10 декабря

тью завершится в 16.11.58. Полная фаза затмения продлится в два раза меньше, чем в прошлый раз, 15 июня. Затмение можно будет наблюдать с Аляски, из Центральной и Восточной Азии, Японии и Австралии с Новой Зеландией. Не полностью оно будет видно с западного побережья США и Канады – оно закончится там уже после захода Луны. В Центральной и Восточной России все будет обстоять с точностью до н
03.10.2011 Дольше всех сидят в Facebook жители Сингапура и Новой Зеландии

за одну сессию, тогда как наименьший показатель среди стран, вошедших в исследование, у Бразилии – 18 минут 19 секунд. Россия в исследовании Hitwise не участвовала. На втором месте после Сингапура – Новая Зеландия (30 минут 31 секунда). Далее идут Австралия, Британия и США. Также в исследовании Hitwise говорится, что в Бразилии социальные сети имеют наибольшую долю среди всех посещений веб
19.05.2011 Все партия смартфонов Sony Ericsson Xperia Play похищена в Новой Зеландии

Первая партия смартфонов Sony Ericsson Xperia Play, предназначенная для продажи в Новой Зеландии, полностью похижена. Об этом оператор Vodafone сообщил в блоге в Twitter. Компания не раскрывает число похищенных аппаратов, но предупреждает, что в результате инцидента появлени
15.04.2011 В Новой Зеландии приняли новый закон против файлообмена

В Новой Зеландии вчера, 14 апреля, был принят новый закон против интернет-пиратства. В рамках н
07.02.2011 В Новой Зеландии найдено затопленное чудо света

В Новой Зеландии нашли остатки Розовых террас, которые в позапрошлом веке вместе с Белыми террасами окаймляли горное озеро Ротомахана. Местные жители называли их Восьмым чудом света. Обе террасы

26.04.2010 В Новой Зеландии разбился военный вертолет

Военно-транспортный вертолет 25 апреля 2010 года разбился в Новой Зеландии. В аварии погибли трое членов экипажа, еще один получил серьезные ранения и бы
09.12.2009 В Новой Зеландии, Мексике и Танзании произошли землетрясения

Как сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США, 8 декабря 2009 года в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 46 км на расстоянии 80 км к северу от столицы государства г.Веллингтон. 8 декабря 2009 год
27.11.2009 На Курилах, в Сальвадоре, Новой Зеландии и Греции произошли землетрясения

государства Сан-Сальвадора. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 26 ноября 2009 года в 18:42 по московскому времени в Тихом океане около побережья Новой Зеландии. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км. Землетрясение произошло в районе островов Кермадек к северо-востоку от новозеландского города Гисборн. Сообщений о возможн
19.02.2009 В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Как сообщает агентство Синьхуа , 19 февраля в 00:53 по московскому времени на островах Кермадек, расположенных на севере Новой Зеландии, произошло землетрясение магнитудой 6,8. Пока сведений о человеческих жертвах и ущербе не поступало. Предупреждение о возможности цунами среди населения не распространялось.
19.01.2009 Мощное землетрясение произошло в Новой Зеландии

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство "Синьхуа", в Новой Зеландии произошло землетрясение силой 6,7 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки был
25.11.2008 В Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера.

В Новой Зеландии зафиксировано землетрясение силой 6 баллов по шкале Рихтера. Как сообщили представители Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы в 03:36 по московскому време
30.09.2008 В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Как сообщает агентство Синьхуа, 29 сентября в 19:19 мск в морской акватории у островов Кермадек (Новая Зеландия) произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр толчка имел координаты: 29,7 градуса южной широты и 177,8 градуса западной долготы. Гипоцентр залегал на

26.09.2008 В Новой Зеландии произошло землетрясение

Как сообщает агентство Синьхуа, землетрясение магнитудой 5,0 по шкале Рихтера произошло 25 сентября на самом большом новозеландском острове Южный. Подземные толчки ощущались в районе Кентербери и столице Веллингтон. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало. По информации местной сейсмологической сл
01.09.2008 В Китае, на Филиппинах и в Новой Зеландии произошли сильные землетрясения

илиппинского института вулканологии и сейсмологии, эпицентр землетрясения находился в 36 км к северо-востоку от провинции Сорсогон. Толчки происходили на глубине 11 км. Пострадавших нет. 1 сентября в Новой Зеландии, на севере островного государства, зафиксировано землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера. По информации геологической службы Новой Зеландии, эпицентр подземных толч
26.08.2008 Сильные землетрясения произошли в Тибете, Новой Зеландии и Индонезии

акие данные предоставила Геологическая служба США. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. В Новой Зеландии, на севере островного государства 25 августа зарегистрировано землетрясение си
18.02.2008 Новозеландская фондовая биржа переходит на Linux
20.12.2007 В Новой Зеландии произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в районе побережья Северного острова Новой Зеландии зафиксировано землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщила геологическая служба Новой Зеландии. Угроза возникновения цунами отсутствует. Подземные толч
29.10.2007 Летающая лодка - новозеландский проект

Изобретатель-энтузиаст из Новой Зеландии создал вот такое средство передвижения. По сути это обычная лодка на воздушной подушке, но при достижении скорости в 100 км/ч она может приподняться над поверхностью воды, и путе
17.10.2007 У берегов Новой Зеландии зафиксировано землетрясение силой 6,4 балла

6,4 балла по шкале Рихтера было зарегистрировано в Тихом океане между островами Фиджи и побережьем Новой Зеландии. Сообщений о возникновении цунами не поступало, жертв и разрушений не зафиксир
28.05.2007 Новая Зеландия «обрастает» хакерами: каждый 638-й житель
26.03.2007 Новозеландская Telecom NZ продала свое подразделение за $1,59 млрд

каталогов консорциуму частных инвесторов CCMP Capital и Teacher’s Private Capital за 2,24 млрд новозеландских долларов ($1,59 млрд), сообщает РБК. По прогнозу Telecom, EBITDA подразделения
20.02.2007 «Ростелеком» организовал прямое соединение с Новой Зеландией

«Ростелеком», российский национальный оператор дальней связи, и национальный оператор Новой Зеландии Telecom New Zealand International подписали соглашение о прямом межоператорско
24.05.2006 Карты городов Австралии и Новой Зеландии размещены на Google Maps

Google разместил на сайте Google Maps планы городов Австралии и Новой Зеландии, сообщает ГИС-Ассоциация. Хотя эти карты пока не в полной мере могут применяться с использованием всех функциональных возможностей Google Maps, они на данном этапе способны быть

24.05.2006 Карты городов Австралии и Новой Зеландии размещены на Google Maps

Google разместил на сайте Google Maps планы городов Австралии и Новой Зеландии, сообщает ГИС-Ассоциация. Хотя эти карты пока не в полной мере могут применяться с использованием всех функциональных возможностей Google Maps, они на данном этапе способны быть

04.03.2003 Agilent и Cerberus поставят в Новую Зеландию системы борьбы с мошенничеством в сотовых сетях

Agilent Technologies и английский разработчик Cerberus Solutions объявили о заключении контракта с новозеландским оператором Telecom New Zealand на поставку системы для борьбы с мошенничеством в сетях сотовой связи. Компании установят у оператора свое комбинированное решение безопасности, со
24.01.2003 Японская NTT и новозеландская Telecom лидируют по уровню возврата инвестиций среди телекоммуникационных компаний

рассматривались показатели 17 телекоммуникационных компаний. По итогам второй половины 2002 года наилучшие показатели были у японской NTT Corp. - индекс возврата инвестиций составил 2,1%, за ней идёт новозеландская Telecom Corp. с отрицательным показателем в 5,4%. Замыкает тройку лидеров австралийская Telstra Corp. с отрицательным показателем 14,9%. Источник: Yahoo News
17.12.2002 В Новой Зеландии будет создана сеть беспроводной широкополосной связи для трех крупнейших городов страны

Компания Walker Wireless, имеющая лицензию на ряд частот в Новой Зеландии, заказала нью-йоркской компании IPWireless создание беспроводной широкополосной сети, которая свяжет три главных города страны и покроет площадь, на которой проживает половина на
04.06.2002 Statistics New Zealand: новозеландские компании скептически относятся к электронной коммерции

По данным правительственного агентства Statistics New Zealand, большинство новозеландских компаний предпочитают использовать интернет для размещения в Сети корпоративной информации, но не для продвижения своих товаров и услуг с помощью электронной коммерции. В то врем
19.11.2001 Австралийская Telstra приобретет новозеландский филиал British Telecom

2 млн.). Совместное предприятие TelstraSaturn уплатит за Clear NZ$143 млн. ($60 млн.), а позднее выплатит British Telecom долги филиала на NZ$270 млн. В результате TelstraSaturn усилит свои позиции в Новой Зеландии, доведя число клиентов до 300 тыс., а долю на рынке - до 11%. Приобретение и интеграция Clear в СП TelstraSaturn завершится в течение 12 месяцев. Clear Communications - прибыльна
04.10.2001 В Новой Зеландии теперь можно развестись через интернет

В Новой Зеландии открылась новая интернет-служба, которая помогает жителям этой страны в растор
05.09.2001 Новая Зеландия: правительственные ведомства будут делать закупки в онлайне?

По сообщению министра Новой Зеландии Тревора Малларда (Trevor Mallard) запуск пилотного проекта, задачей которого будет оценка эффективности использования возможностей онлайновых закупок правительственными департаме
08.08.2001 Новозеландская TNZ разместит облигации на сумму $775 млн.

филиалом гонконгской Hutchison Whampoa по совместной разработке услуг мобильной связи в Австралии и Новой Зеландии.
06.08.2001 Новозеландский ASB Bank откроет мобильный банковский сервис

Один из крупнейших банков Новой Зеландии, ASB Bank, планирует запустить в действие первый в стране мобильный онлайновый банковский сервис. Чтобы воспользоваться новой услугой банка, его клиенты не только должны быть або
20.07.2001 Подводный кабель cоединил новозеландские острова

Отныне два основных острова Новой Зеландии (северный и южный) соединены подводным кабелем. Потенциальная емкость кабельной сети, по заявлению ее оператора Telecom New Zealand составляет 3,2 терабит/сек. Прокладка 200-кило
25.06.2001 Новая Зеландия: новый закон об электронных сделках

В новозеландском парламенте прошло обсуждение закона, легализующего использование электронных документов при совершении сделок. Закон уравнивает в правах электронные и бумажные документы и узакон

Публикаций - 737, упоминаний - 815

Новая Зеландия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 90
Apple Inc 13154 56
Google LLC 12688 47
Vodafone Group 1412 31
IBM - International Business Machines Corp 9699 29
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 16
Cisco Systems 5372 16
Yahoo! 3726 16
Dell EMC 5180 15
X Corp - Twitter 2938 15
Sony 6739 15
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 14
Huawei 4675 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Samsung Electronics 11064 13
Ростелеком 10948 13
Intel Corporation 12811 13
HP Inc. 5883 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Oracle Corporation 7074 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
МегаФон 10742 11
Lenovo Group 2446 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
AT&T Inc 1725 11
Nvidia Corp 4002 10
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
Lenovo Motorola 3566 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 8
China Mobile 436 8
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 8
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 7
SAP SE 5601 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
eBay Inc 1640 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 8
Visa International 1993 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
SoftBank Group 284 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Walt Disney Company 647 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
Альфа-Банк 1979 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 3
Honda Motor Company - HND 240 3
D-Wine - D'Wine 3 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 3
LVMH Louis Vuitton 34 3
Kearney - A.T. Kerney 47 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Транснефть 335 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Runa Capital 158 2
Superjob - Суперджоб 858 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Deutsche Lufthansa AG 121 2
LEGO 260 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 8 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Merrill Lynch 454 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 20
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 18
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 18
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 16
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 5
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 26 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
World Wide Web Foundation 6 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
BPAP - Business Processing Association of the Philippines 3 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 97
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 63
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 53
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Apple - App Store 3109 15
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Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 9
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 9
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Microsoft Office 4170 9
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Microsoft Azure 1526 7
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 7
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РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 6
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Mozilla Firefox - браузер 1951 5
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Apple iPhone 4 800 5
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Jobs Steve - Джобс Стив 1031 12
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Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 8
Путин Владимир 3454 5
Липич Григорий 65 4
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Jackson Peter - Джексон Питер 31 3
Dotcom Kim - Дотком Ким 5 3
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Истомин Максим 26 3
Белоусов Сергей 254 3
Никифоров Николай 1138 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
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Ковалев Александр 165 2
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Набиуллина Эльвира 123 2
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 2
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Мейстер Жанна 2 2
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Merkel Angela - Меркель Ангела 37 2
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Deason Darwin - Дисон Дарвин 5 2
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Lorentzon Martin - Мартин Лоренцтон 2 2
Ek Daniel - Эк Дэниэл 5 2
Теленков Андрей 27 2
Nair Manoj - Наир Манодж 6 2
Левкевич Михаил 59 2
Маленченко Юрий 58 2
Калери Александр 19 2
Покушалова Ольга 15 2
Дмитриева Екатерина 11 2
Cockburn Andy - Кокберн Энди 2 2
Correa Rafael - Корреа Рафаэль 4 2
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Франция - Французская Республика 8177 127
Сингапур - Республика 1953 120
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Ирландия - Республика 1051 68
Нидерланды 3745 68
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 61
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Китай - Тайвань 4245 54
Дания - Королевство 1336 53
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Малайзия 922 50
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Израиль 2856 48
Бельгия - Королевство 1192 45
Турция - Турецкая республика 2620 44
Польша - Республика 2030 43
Таиланд - Королевство 926 43
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 39
Украина 7928 38
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
Inquirer 463 3
China Daily 71 3
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Phys.org 972 3
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TechnologyAdvice - eWeek 230 3
NYT - The New York Times 1100 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 24
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 9
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 7
Forrester Research 834 4
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ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Future Workplace 4 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
comScore 379 2
eMarketer 206 2
HitWise 69 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Microsoft Research 144 1
Frost & Sullivan 207 1
HFS Research 49 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
IDC Semiannual Software Tracker 5 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Synergy Research Group 48 1
Oxford Economics 13 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
World Wide Web Foundation - Open Data Barometer 1 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Technavio 29 1
Forbes Global 2000 50 1
Ventana Research 7 1
Altman Vilandrie & Company 2 1
Forbes Cloud 100 6 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 18 10
University of Otago - Университет Отаго - Отагский университет в Данидине 8 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
University of Canterbury - Кентерберийский университет - Университет Кентербери 4 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Macquarie University - Университет Маккуори - Университет Маккуайра 10 2
Amundsen–Scott South Pole Station - Амундсен-Скотт антарктическая станция США - Antarctic Submillimeter Telescope and Remote Observatory Обсерватория AST/RO 11 2
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 2
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 42 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
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День смеха - 1 апреля 5 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Parallels APAC Summit 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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