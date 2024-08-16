Основателя сверхпопулярного файлообменника Megaupload и критика политики США экстрадируют в Америку Экстрадицию основателя файлообменника Власти Новой Зеландии приняли решение об экстрадиции в США основателя файлообменников Megaupload и M

Волонтеры создадут 3D-модель Австралии и Новой Зеландии совместно разработать прототип беспрецедентно масштабной трехмерной модели техногенной среды. В будущем модель будет иметь невероятный масштаб и детализацию. Она охватит техногенную среду Австралии и Новой Зеландии, т.е. все рукотворные объекты, включая здания, железные и автомобильные дороги, линии электропередач, водопроводы, а позднее - миллионы датчиков и интернет-вещей. Проект VANZI (V

Австралия и Новая Зеландия будут управлять городами с помощью 3D ГИС ьютеров и работать с большим объемом данных. Отдельные решения AAM K2Vi уже использовались властями Новой Зеландии при ликвидации последствий землетрясения в Крайстчерч, которое произошло в фев

В Новой Зеландии вокруг Windows XP разгорелись политические страсти учреждениях и переход на Windows 7 и 8.1 продвигается, но довольно медленно. Министр внутренних дел Новой Зеландии Питер Данн (Peter Dunne), в чьей зоне ответственности находится миграция прави

Строительные инспекторы Новой Зеландии перешли к работе с ГИС ециалистом в области геоинформационных систем окружного совета Марлборо Грантом Кэрроллом (Grant Carroll) после землетрясения 2011 г. в городе Крайстчерч, крупном региональном центре на Южном острове Новой Зеландии. Тогда строительным инспекторам пришлось оценивать повреждения множества сооружений. И необходимо было быстро составить список объектов, которые требовали восстановления в первую

От Аляски до Новой Зеландии: полное лунное затмение 10 декабря тью завершится в 16.11.58. Полная фаза затмения продлится в два раза меньше, чем в прошлый раз, 15 июня. Затмение можно будет наблюдать с Аляски, из Центральной и Восточной Азии, Японии и Австралии с Новой Зеландией. Не полностью оно будет видно с западного побережья США и Канады – оно закончится там уже после захода Луны. В Центральной и Восточной России все будет обстоять с точностью до н

Дольше всех сидят в Facebook жители Сингапура и Новой Зеландии за одну сессию, тогда как наименьший показатель среди стран, вошедших в исследование, у Бразилии – 18 минут 19 секунд. Россия в исследовании Hitwise не участвовала. На втором месте после Сингапура – Новая Зеландия (30 минут 31 секунда). Далее идут Австралия, Британия и США. Также в исследовании Hitwise говорится, что в Бразилии социальные сети имеют наибольшую долю среди всех посещений веб

Все партия смартфонов Sony Ericsson Xperia Play похищена в Новой Зеландии Первая партия смартфонов Sony Ericsson Xperia Play, предназначенная для продажи в Новой Зеландии, полностью похижена. Об этом оператор Vodafone сообщил в блоге в Twitter. Компания не раскрывает число похищенных аппаратов, но предупреждает, что в результате инцидента появлени

В Новой Зеландии приняли новый закон против файлообмена В Новой Зеландии вчера, 14 апреля, был принят новый закон против интернет-пиратства. В рамках н

В Новой Зеландии найдено затопленное чудо света В Новой Зеландии нашли остатки Розовых террас, которые в позапрошлом веке вместе с Белыми террасами окаймляли горное озеро Ротомахана. Местные жители называли их Восьмым чудом света. Обе террасы

В Новой Зеландии разбился военный вертолет Военно-транспортный вертолет 25 апреля 2010 года разбился в Новой Зеландии. В аварии погибли трое членов экипажа, еще один получил серьезные ранения и бы

В Новой Зеландии, Мексике и Танзании произошли землетрясения Как сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США, 8 декабря 2009 года в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 46 км на расстоянии 80 км к северу от столицы государства г.Веллингтон. 8 декабря 2009 год

На Курилах, в Сальвадоре, Новой Зеландии и Греции произошли землетрясения государства Сан-Сальвадора. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 26 ноября 2009 года в 18:42 по московскому времени в Тихом океане около побережья Новой Зеландии. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км. Землетрясение произошло в районе островов Кермадек к северо-востоку от новозеландского города Гисборн. Сообщений о возможн

В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,8 Как сообщает агентство Синьхуа , 19 февраля в 00:53 по московскому времени на островах Кермадек, расположенных на севере Новой Зеландии, произошло землетрясение магнитудой 6,8. Пока сведений о человеческих жертвах и ущербе не поступало. Предупреждение о возможности цунами среди населения не распространялось.

Мощное землетрясение произошло в Новой Зеландии Как сообщает РБК со ссылкой на агентство "Синьхуа", в Новой Зеландии произошло землетрясение силой 6,7 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки был

В Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера. В Новой Зеландии зафиксировано землетрясение силой 6 баллов по шкале Рихтера. Как сообщили представители Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы в 03:36 по московскому време

В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение Как сообщает агентство Синьхуа, 29 сентября в 19:19 мск в морской акватории у островов Кермадек (Новая Зеландия) произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр толчка имел координаты: 29,7 градуса южной широты и 177,8 градуса западной долготы. Гипоцентр залегал на

В Новой Зеландии произошло землетрясение Как сообщает агентство Синьхуа, землетрясение магнитудой 5,0 по шкале Рихтера произошло 25 сентября на самом большом новозеландском острове Южный. Подземные толчки ощущались в районе Кентербери и столице Веллингтон. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало. По информации местной сейсмологической сл

В Китае, на Филиппинах и в Новой Зеландии произошли сильные землетрясения илиппинского института вулканологии и сейсмологии, эпицентр землетрясения находился в 36 км к северо-востоку от провинции Сорсогон. Толчки происходили на глубине 11 км. Пострадавших нет. 1 сентября в Новой Зеландии, на севере островного государства, зафиксировано землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера. По информации геологической службы Новой Зеландии, эпицентр подземных толч

Сильные землетрясения произошли в Тибете, Новой Зеландии и Индонезии акие данные предоставила Геологическая служба США. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. В Новой Зеландии, на севере островного государства 25 августа зарегистрировано землетрясение си

В Новой Зеландии произошло землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в районе побережья Северного острова Новой Зеландии зафиксировано землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщила геологическая служба Новой Зеландии. Угроза возникновения цунами отсутствует. Подземные толч

Летающая лодка - новозеландский проект Изобретатель-энтузиаст из Новой Зеландии создал вот такое средство передвижения. По сути это обычная лодка на воздушной подушке, но при достижении скорости в 100 км/ч она может приподняться над поверхностью воды, и путе

У берегов Новой Зеландии зафиксировано землетрясение силой 6,4 балла 6,4 балла по шкале Рихтера было зарегистрировано в Тихом океане между островами Фиджи и побережьем Новой Зеландии. Сообщений о возникновении цунами не поступало, жертв и разрушений не зафиксир

Новозеландская Telecom NZ продала свое подразделение за $1,59 млрд каталогов консорциуму частных инвесторов CCMP Capital и Teacher’s Private Capital за 2,24 млрд новозеландских долларов ($1,59 млрд), сообщает РБК. По прогнозу Telecom, EBITDA подразделения

«Ростелеком» организовал прямое соединение с Новой Зеландией «Ростелеком», российский национальный оператор дальней связи, и национальный оператор Новой Зеландии Telecom New Zealand International подписали соглашение о прямом межоператорско

Карты городов Австралии и Новой Зеландии размещены на Google Maps Google разместил на сайте Google Maps планы городов Австралии и Новой Зеландии, сообщает ГИС-Ассоциация. Хотя эти карты пока не в полной мере могут применяться с использованием всех функциональных возможностей Google Maps, они на данном этапе способны быть

Карты городов Австралии и Новой Зеландии размещены на Google Maps Google разместил на сайте Google Maps планы городов Австралии и Новой Зеландии, сообщает ГИС-Ассоциация. Хотя эти карты пока не в полной мере могут применяться с использованием всех функциональных возможностей Google Maps, они на данном этапе способны быть

Agilent и Cerberus поставят в Новую Зеландию системы борьбы с мошенничеством в сотовых сетях Agilent Technologies и английский разработчик Cerberus Solutions объявили о заключении контракта с новозеландским оператором Telecom New Zealand на поставку системы для борьбы с мошенничеством в сетях сотовой связи. Компании установят у оператора свое комбинированное решение безопасности, со

Японская NTT и новозеландская Telecom лидируют по уровню возврата инвестиций среди телекоммуникационных компаний рассматривались показатели 17 телекоммуникационных компаний. По итогам второй половины 2002 года наилучшие показатели были у японской NTT Corp. - индекс возврата инвестиций составил 2,1%, за ней идёт новозеландская Telecom Corp. с отрицательным показателем в 5,4%. Замыкает тройку лидеров австралийская Telstra Corp. с отрицательным показателем 14,9%. Источник: Yahoo News

В Новой Зеландии будет создана сеть беспроводной широкополосной связи для трех крупнейших городов страны Компания Walker Wireless, имеющая лицензию на ряд частот в Новой Зеландии, заказала нью-йоркской компании IPWireless создание беспроводной широкополосной сети, которая свяжет три главных города страны и покроет площадь, на которой проживает половина на

Statistics New Zealand: новозеландские компании скептически относятся к электронной коммерции По данным правительственного агентства Statistics New Zealand, большинство новозеландских компаний предпочитают использовать интернет для размещения в Сети корпоративной информации, но не для продвижения своих товаров и услуг с помощью электронной коммерции. В то врем

Австралийская Telstra приобретет новозеландский филиал British Telecom 2 млн.). Совместное предприятие TelstraSaturn уплатит за Clear NZ$143 млн. ($60 млн.), а позднее выплатит British Telecom долги филиала на NZ$270 млн. В результате TelstraSaturn усилит свои позиции в Новой Зеландии, доведя число клиентов до 300 тыс., а долю на рынке - до 11%. Приобретение и интеграция Clear в СП TelstraSaturn завершится в течение 12 месяцев. Clear Communications - прибыльна

В Новой Зеландии теперь можно развестись через интернет В Новой Зеландии открылась новая интернет-служба, которая помогает жителям этой страны в растор

Новая Зеландия: правительственные ведомства будут делать закупки в онлайне? По сообщению министра Новой Зеландии Тревора Малларда (Trevor Mallard) запуск пилотного проекта, задачей которого будет оценка эффективности использования возможностей онлайновых закупок правительственными департаме

Новозеландская TNZ разместит облигации на сумму $775 млн. филиалом гонконгской Hutchison Whampoa по совместной разработке услуг мобильной связи в Австралии и Новой Зеландии.

Новозеландский ASB Bank откроет мобильный банковский сервис Один из крупнейших банков Новой Зеландии, ASB Bank, планирует запустить в действие первый в стране мобильный онлайновый банковский сервис. Чтобы воспользоваться новой услугой банка, его клиенты не только должны быть або

Подводный кабель cоединил новозеландские острова Отныне два основных острова Новой Зеландии (северный и южный) соединены подводным кабелем. Потенциальная емкость кабельной сети, по заявлению ее оператора Telecom New Zealand составляет 3,2 терабит/сек. Прокладка 200-кило