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Новая Зеландия
СОБЫТИЯ
|16.08.2024
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Основателя сверхпопулярного файлообменника Megaupload и критика политики США экстрадируют в Америку
Экстрадицию основателя файлообменника Власти Новой Зеландии приняли решение об экстрадиции в США основателя файлообменников Megaupload и M
|24.09.2014
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Волонтеры создадут 3D-модель Австралии и Новой Зеландии
совместно разработать прототип беспрецедентно масштабной трехмерной модели техногенной среды. В будущем модель будет иметь невероятный масштаб и детализацию. Она охватит техногенную среду Австралии и Новой Зеландии, т.е. все рукотворные объекты, включая здания, железные и автомобильные дороги, линии электропередач, водопроводы, а позднее - миллионы датчиков и интернет-вещей. Проект VANZI (V
|11.09.2014
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Австралия и Новая Зеландия будут управлять городами с помощью 3D ГИС
ьютеров и работать с большим объемом данных. Отдельные решения AAM K2Vi уже использовались властями Новой Зеландии при ликвидации последствий землетрясения в Крайстчерч, которое произошло в фев
|05.08.2014
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В Новой Зеландии вокруг Windows XP разгорелись политические страсти
учреждениях и переход на Windows 7 и 8.1 продвигается, но довольно медленно. Министр внутренних дел Новой Зеландии Питер Данн (Peter Dunne), в чьей зоне ответственности находится миграция прави
|04.04.2014
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Строительные инспекторы Новой Зеландии перешли к работе с ГИС
ециалистом в области геоинформационных систем окружного совета Марлборо Грантом Кэрроллом (Grant Carroll) после землетрясения 2011 г. в городе Крайстчерч, крупном региональном центре на Южном острове Новой Зеландии. Тогда строительным инспекторам пришлось оценивать повреждения множества сооружений. И необходимо было быстро составить список объектов, которые требовали восстановления в первую
|08.12.2011
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От Аляски до Новой Зеландии: полное лунное затмение 10 декабря
тью завершится в 16.11.58. Полная фаза затмения продлится в два раза меньше, чем в прошлый раз, 15 июня. Затмение можно будет наблюдать с Аляски, из Центральной и Восточной Азии, Японии и Австралии с Новой Зеландией. Не полностью оно будет видно с западного побережья США и Канады – оно закончится там уже после захода Луны. В Центральной и Восточной России все будет обстоять с точностью до н
|03.10.2011
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Дольше всех сидят в Facebook жители Сингапура и Новой Зеландии
за одну сессию, тогда как наименьший показатель среди стран, вошедших в исследование, у Бразилии – 18 минут 19 секунд. Россия в исследовании Hitwise не участвовала. На втором месте после Сингапура – Новая Зеландия (30 минут 31 секунда). Далее идут Австралия, Британия и США. Также в исследовании Hitwise говорится, что в Бразилии социальные сети имеют наибольшую долю среди всех посещений веб
|19.05.2011
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Все партия смартфонов Sony Ericsson Xperia Play похищена в Новой Зеландии
Первая партия смартфонов Sony Ericsson Xperia Play, предназначенная для продажи в Новой Зеландии, полностью похижена. Об этом оператор Vodafone сообщил в блоге в Twitter. Компания не раскрывает число похищенных аппаратов, но предупреждает, что в результате инцидента появлени
|15.04.2011
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В Новой Зеландии приняли новый закон против файлообмена
В Новой Зеландии вчера, 14 апреля, был принят новый закон против интернет-пиратства. В рамках н
|07.02.2011
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В Новой Зеландии найдено затопленное чудо света
В Новой Зеландии нашли остатки Розовых террас, которые в позапрошлом веке вместе с Белыми террасами окаймляли горное озеро Ротомахана. Местные жители называли их Восьмым чудом света. Обе террасы
|26.04.2010
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В Новой Зеландии разбился военный вертолет
Военно-транспортный вертолет 25 апреля 2010 года разбился в Новой Зеландии. В аварии погибли трое членов экипажа, еще один получил серьезные ранения и бы
|09.12.2009
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В Новой Зеландии, Мексике и Танзании произошли землетрясения
Как сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США, 8 декабря 2009 года в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 46 км на расстоянии 80 км к северу от столицы государства г.Веллингтон. 8 декабря 2009 год
|27.11.2009
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На Курилах, в Сальвадоре, Новой Зеландии и Греции произошли землетрясения
государства Сан-Сальвадора. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 26 ноября 2009 года в 18:42 по московскому времени в Тихом океане около побережья Новой Зеландии. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км. Землетрясение произошло в районе островов Кермадек к северо-востоку от новозеландского города Гисборн. Сообщений о возможн
|19.02.2009
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В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Как сообщает агентство Синьхуа , 19 февраля в 00:53 по московскому времени на островах Кермадек, расположенных на севере Новой Зеландии, произошло землетрясение магнитудой 6,8. Пока сведений о человеческих жертвах и ущербе не поступало. Предупреждение о возможности цунами среди населения не распространялось.
|19.01.2009
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Мощное землетрясение произошло в Новой Зеландии
Как сообщает РБК со ссылкой на агентство "Синьхуа", в Новой Зеландии произошло землетрясение силой 6,7 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки был
|25.11.2008
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В Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера.
В Новой Зеландии зафиксировано землетрясение силой 6 баллов по шкале Рихтера. Как сообщили представители Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы в 03:36 по московскому време
|30.09.2008
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В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Как сообщает агентство Синьхуа, 29 сентября в 19:19 мск в морской акватории у островов Кермадек (Новая Зеландия) произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр толчка имел координаты: 29,7 градуса южной широты и 177,8 градуса западной долготы. Гипоцентр залегал на
|26.09.2008
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В Новой Зеландии произошло землетрясение
Как сообщает агентство Синьхуа, землетрясение магнитудой 5,0 по шкале Рихтера произошло 25 сентября на самом большом новозеландском острове Южный. Подземные толчки ощущались в районе Кентербери и столице Веллингтон. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало. По информации местной сейсмологической сл
|01.09.2008
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В Китае, на Филиппинах и в Новой Зеландии произошли сильные землетрясения
илиппинского института вулканологии и сейсмологии, эпицентр землетрясения находился в 36 км к северо-востоку от провинции Сорсогон. Толчки происходили на глубине 11 км. Пострадавших нет. 1 сентября в Новой Зеландии, на севере островного государства, зафиксировано землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера. По информации геологической службы Новой Зеландии, эпицентр подземных толч
|26.08.2008
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Сильные землетрясения произошли в Тибете, Новой Зеландии и Индонезии
акие данные предоставила Геологическая служба США. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. В Новой Зеландии, на севере островного государства 25 августа зарегистрировано землетрясение си
|18.02.2008
|Новозеландская фондовая биржа переходит на Linux
|20.12.2007
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В Новой Зеландии произошло землетрясение
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в районе побережья Северного острова Новой Зеландии зафиксировано землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщила геологическая служба Новой Зеландии. Угроза возникновения цунами отсутствует. Подземные толч
|29.10.2007
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Летающая лодка - новозеландский проект
Изобретатель-энтузиаст из Новой Зеландии создал вот такое средство передвижения. По сути это обычная лодка на воздушной подушке, но при достижении скорости в 100 км/ч она может приподняться над поверхностью воды, и путе
|17.10.2007
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У берегов Новой Зеландии зафиксировано землетрясение силой 6,4 балла
6,4 балла по шкале Рихтера было зарегистрировано в Тихом океане между островами Фиджи и побережьем Новой Зеландии. Сообщений о возникновении цунами не поступало, жертв и разрушений не зафиксир
|28.05.2007
|Новая Зеландия «обрастает» хакерами: каждый 638-й житель
|26.03.2007
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Новозеландская Telecom NZ продала свое подразделение за $1,59 млрд
каталогов консорциуму частных инвесторов CCMP Capital и Teacher’s Private Capital за 2,24 млрд новозеландских долларов ($1,59 млрд), сообщает РБК. По прогнозу Telecom, EBITDA подразделения
|20.02.2007
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«Ростелеком» организовал прямое соединение с Новой Зеландией
«Ростелеком», российский национальный оператор дальней связи, и национальный оператор Новой Зеландии Telecom New Zealand International подписали соглашение о прямом межоператорско
|24.05.2006
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Карты городов Австралии и Новой Зеландии размещены на Google Maps
Google разместил на сайте Google Maps планы городов Австралии и Новой Зеландии, сообщает ГИС-Ассоциация. Хотя эти карты пока не в полной мере могут применяться с использованием всех функциональных возможностей Google Maps, они на данном этапе способны быть
|24.05.2006
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Карты городов Австралии и Новой Зеландии размещены на Google Maps
Google разместил на сайте Google Maps планы городов Австралии и Новой Зеландии, сообщает ГИС-Ассоциация. Хотя эти карты пока не в полной мере могут применяться с использованием всех функциональных возможностей Google Maps, они на данном этапе способны быть
|04.03.2003
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Agilent и Cerberus поставят в Новую Зеландию системы борьбы с мошенничеством в сотовых сетях
Agilent Technologies и английский разработчик Cerberus Solutions объявили о заключении контракта с новозеландским оператором Telecom New Zealand на поставку системы для борьбы с мошенничеством в сетях сотовой связи. Компании установят у оператора свое комбинированное решение безопасности, со
|24.01.2003
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Японская NTT и новозеландская Telecom лидируют по уровню возврата инвестиций среди телекоммуникационных компаний
рассматривались показатели 17 телекоммуникационных компаний. По итогам второй половины 2002 года наилучшие показатели были у японской NTT Corp. - индекс возврата инвестиций составил 2,1%, за ней идёт новозеландская Telecom Corp. с отрицательным показателем в 5,4%. Замыкает тройку лидеров австралийская Telstra Corp. с отрицательным показателем 14,9%. Источник: Yahoo News
|17.12.2002
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В Новой Зеландии будет создана сеть беспроводной широкополосной связи для трех крупнейших городов страны
Компания Walker Wireless, имеющая лицензию на ряд частот в Новой Зеландии, заказала нью-йоркской компании IPWireless создание беспроводной широкополосной сети, которая свяжет три главных города страны и покроет площадь, на которой проживает половина на
|04.06.2002
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Statistics New Zealand: новозеландские компании скептически относятся к электронной коммерции
По данным правительственного агентства Statistics New Zealand, большинство новозеландских компаний предпочитают использовать интернет для размещения в Сети корпоративной информации, но не для продвижения своих товаров и услуг с помощью электронной коммерции. В то врем
|19.11.2001
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Австралийская Telstra приобретет новозеландский филиал British Telecom
2 млн.). Совместное предприятие TelstraSaturn уплатит за Clear NZ$143 млн. ($60 млн.), а позднее выплатит British Telecom долги филиала на NZ$270 млн. В результате TelstraSaturn усилит свои позиции в Новой Зеландии, доведя число клиентов до 300 тыс., а долю на рынке - до 11%. Приобретение и интеграция Clear в СП TelstraSaturn завершится в течение 12 месяцев. Clear Communications - прибыльна
|04.10.2001
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В Новой Зеландии теперь можно развестись через интернет
В Новой Зеландии открылась новая интернет-служба, которая помогает жителям этой страны в растор
|05.09.2001
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Новая Зеландия: правительственные ведомства будут делать закупки в онлайне?
По сообщению министра Новой Зеландии Тревора Малларда (Trevor Mallard) запуск пилотного проекта, задачей которого будет оценка эффективности использования возможностей онлайновых закупок правительственными департаме
|08.08.2001
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Новозеландская TNZ разместит облигации на сумму $775 млн.
филиалом гонконгской Hutchison Whampoa по совместной разработке услуг мобильной связи в Австралии и Новой Зеландии.
|06.08.2001
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Новозеландский ASB Bank откроет мобильный банковский сервис
Один из крупнейших банков Новой Зеландии, ASB Bank, планирует запустить в действие первый в стране мобильный онлайновый банковский сервис. Чтобы воспользоваться новой услугой банка, его клиенты не только должны быть або
|20.07.2001
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Подводный кабель cоединил новозеландские острова
Отныне два основных острова Новой Зеландии (северный и южный) соединены подводным кабелем. Потенциальная емкость кабельной сети, по заявлению ее оператора Telecom New Zealand составляет 3,2 терабит/сек. Прокладка 200-кило
|25.06.2001
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Новая Зеландия: новый закон об электронных сделках
В новозеландском парламенте прошло обсуждение закона, легализующего использование электронных документов при совершении сделок. Закон уравнивает в правах электронные и бумажные документы и узакон
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