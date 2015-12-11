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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Маленченко Юрий
Публикаций - 55, упоминаний - 69
Маленченко Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 286 2
|Марс ФГУП НПО 1021 1
|Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 178 1
|Калери Александр 17 10
|Юрчихин Федор 30 4
|Котов Олег 43 3
|Токарев Валерий 14 2
|Kelly Scott - Келли Скотт 11 2
|Михайлов Михаил 7 2
|Коптев Юрий 25 1
|Вилкул Ольга 14 1
|Корзун Валерий 17 1
|Чуров Владимир 22 1
|Виноградов Павел 24 1
|Волков Сергей 59 1
|Кононенко Олег 38 1
|Перминов Анатолий 117 1
|Шалманов Сергей 194 1
|Галкина Татьяна 10 1
|Крылова Ольга 2 1
|Кузнецов Александр 83 1
|Земля - планета Солнечной системы 6449 28
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33942 14
|Россия - Российская федерация - РФ 82140 14
|Малайзия 737 11
|США - Техас 771 8
|Казахстан - Республика 4122 6
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 6
|Австралия - Австралийский Союз 2650 4
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11528 2
|Америка 1186 2
|Южная Корея - Республика 3250 2
|Новая Зеландия 582 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26585 2
|Колумбия - Республика 391 2
|Тихий океан 440 2
|США - Техас - Хьюстон 204 2
|Япония 7885 1
|Луна 1155 1
|США - Флорида 661 1
|Франция - Гвиана - Французская Гвиана 153 1
|США - Флорида - Канаверал - Space Coast 204 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru