Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 55833
ИКТ 5198
Организации 3627
Ведомства 1357
Ассоциации 410
Технологии 2157
Системы 12195
Персоны 19330
География 1066
Статьи 725
Пресса 588
ИАА 433
НИИ, ВУЗы и библиотеки 795
Мероприятия 612

Маленченко Юрий



11.12.2015 Акционеры платежной системы «Лидер» избрали новый совет директоров 1
20.05.2008 Устанавливаются причины баллистического спуска "Союза ТМА-11" 1
21.04.2008 Жесткая посадка аппарата "Союз ТМА-11": причины выясняются 1
21.04.2008 Экипаж "Союза ТМА-11" вернулся на Землю 1
18.04.2008 На МКС завершается совместный полет 1
14.04.2008 На МКС продолжается совместный полет 1
27.03.2008 Шаттл Endeavour вернулся на Землю 1
13.03.2008 Экипаж корабля "Индевор" перешел на борт МКС 1
08.02.2008 "Прогресс-М63" состыковался с МКС 1
06.02.2008 "Прогресс М-63": успешный запуск 1
26.12.2007 Космический “грузовик” приближается к МКС 1
24.12.2007 "Прогресс М-62" летит к МКС 1
21.12.2007 Начался первый стартовый день на Байконуре 1
04.12.2007 На МКС продолжается эксперимент "Плазменный кристалл" 1
03.12.2007 Проголосовать можно и в космосе 3
15.11.2007 Продолжается сборка МКС 1
13.11.2007 На МКС перемещают стыковочный адаптер 1
22.10.2007 Экипаж 15-й экспедиции МКС с приключениями возвратился на Землю 1
10.10.2007 Cтартовал космический корабль "Союз ТМА-11" с экипажем 16-й экспедиции 2
08.10.2007 Ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз ТМА-11" установлена на стартовом комплексе Байконура 1
08.10.2007 Экипаж "Союз ТМА-11" провел приемку корабля 1
05.10.2007 Основной и дублирующий экипажи корабля "Союз ТМА-11" готовятся к старту 2
04.10.2007 На Байконуре продолжается подготовка к запуску корабля "Союз ТМА-11" 1
02.10.2007 Продолжается подготовка к запуску корабля "Союз ТМА-11" 1
27.09.2007 На Байконур прибыли основной и дублирующий экипажи 16-й экспедиции "Союз ТМА-11" 1
20.09.2007 Байконур готовится к пилотируемому запуску 1
12.09.2007 Продолжается подготовка запуска пилотируемого корабля "Союз ТМА-11" 1
06.09.2007 На Байконуре готовится пилотируемый запуск 1
17.08.2007 "Союз-ТМА" и "Прогресс-М" готовят к запуску 1
12.12.2005 Сформированы новые экипажи экспедиций к МКС 1
28.10.2003 На Землю вернулся экипаж МКС 1
28.10.2003 На Землю вернулся экипаж МКС 1
24.10.2003 МКС небезопасна для космонавтов? 1
24.10.2003 МКС небезопасна для космонавтов? 1
03.10.2003 "Прогресс" затопят в Тихом океане 4
03.10.2003 "Прогресс" затопят в Тихом океане 4
26.09.2003 "Союз ТМА-3" с экипажем 8-ой экспедиции к МКС стартует 18 октября 1
26.09.2003 "Союз ТМА-3" с экипажем 8-ой экспедиции к МКС стартует 18 октября 1
23.09.2003 Космическая станция обойдется без российского сегмента? 1
01.09.2003 МКС: с новыми запасами и старыми проблемами 1

Публикаций - 55, упоминаний - 69

Маленченко Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 286 2
Марс ФГУП НПО 1021 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 178 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 9
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 239 3
ЕКА Топливная компания 137 3
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 28 2
Boeing 895 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
МКС - Международная космическая станция 1381 52
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 25
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 14
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2311 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1135 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 272 1
Космодром Байконур 1004 24
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 271 7
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 63 3
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль 129 3
NASA Endeavour 70 3
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 63 2
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 1
Калери Александр 17 10
Юрчихин Федор 30 4
Котов Олег 43 3
Токарев Валерий 14 2
Kelly Scott - Келли Скотт 11 2
Михайлов Михаил 7 2
Коптев Юрий 25 1
Вилкул Ольга 14 1
Корзун Валерий 17 1
Чуров Владимир 22 1
Виноградов Павел 24 1
Волков Сергей 59 1
Кононенко Олег 38 1
Перминов Анатолий 117 1
Шалманов Сергей 194 1
Галкина Татьяна 10 1
Крылова Ольга 2 1
Кузнецов Александр 83 1
Земля - планета Солнечной системы 6449 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33942 14
Россия - Российская федерация - РФ 82140 14
Малайзия 737 11
США - Техас 771 8
Казахстан - Республика 4122 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 6
Австралия - Австралийский Союз 2650 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11528 2
Америка 1186 2
Южная Корея - Республика 3250 2
Новая Зеландия 582 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26585 2
Колумбия - Республика 391 2
Тихий океан 440 2
США - Техас - Хьюстон 204 2
Япония 7885 1
Луна 1155 1
США - Флорида 661 1
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 153 1
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 204 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 17
Казахстан Сегодня 296 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
Thomson Reuters - Рейтер 5677 2
Комсомольская Правда - Газета 53 2
Associated Press 1965 2
ABC News 50 2
Euronews - телеканал 46 2
NEWSru.com 208 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 146 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц

Снегоуборочные машины для частного дома: хиты продаж до 60 000 рублей

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022