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СОБЫТИЯ
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|25.05.2016
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«Союз МС» протестирует системы для космического корабля нового поколения
Роскосмос сообщил о тестировании на герметичность модернизированного космического корабля (КК) «Союз МС», запуск которого запланирован на 24 июня 2016 г. в рамках очередной миссии по смене
|03.06.2013
|НАСА не может отказаться от российских «Союзов»
|06.04.2011
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Технологии Cisco TelePresence обеспечили видеосвязь с места посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз ТМА-М»
ные телекоммуникации» организовали видеотрансляцию с места приземления модуля космического корабля «Союз ТМА-М» в Центр управления полетами (ЦУП) г. Королев. Для организации видеосвязи в режиме
|11.08.2010
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Начались предполетные испытания "цифрового" корабля "Союз ТМА-01М"
Союз ТМА-01М" - первый пилотируемый корабль новой "цифровой" серии, отличающийся от кораблей серии "Союз-ТМА" переходом от аналоговых систем к цифровым. Он оснащен модернизированный цифровой си
|26.07.2010
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На космодроме Плесецк готовятся к летным испытаниям новой РН "Союз-2-1В"
«На космодроме Плесецк ведутся работы по подготовке к началу летных испытаний новой ракеты-носителя легкого класса "Союз-2-1В", - заявил командующий Космическими войсками генерал-лейтенант Олег Остапенко, выступая на заседании Военного совета Космических войск, в ходе которого обсуждались перспективы развити
|30.06.2010
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Осуществлен успешный пуск РН "Союз-У" с ТГК "Прогресс М-06М"
Сегодня в 19 часов 35 мин. по московскому времени со стартового комплекса площадки 1 космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты космического назначения «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-06М», сообщает пресс-служба Роскосмоса. После отделения третьей ступени ракеты-носителя ТГК «Прогресс М-06М» выведен на орбиту искусственног
|29.06.2010
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"Союз ТМА-19" совершил облет МКС и перестыковку
Как сообщает пресс-служба ЦУП, 28 июня 2010 года пилотируемый корабль «Союз ТМА-19» был перестыкован с агрегатного отсека служебного модуля «Звезда» на исследовател
|25.06.2010
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"Союз ТМА-19" готовится к перестыковке
лёта Международной космической станции на понедельник, 28 июня, запланирована перестыковка корабля «Союз ТМА-19» с агрегатного отсека служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модул
|18.06.2010
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"Союз ТМА-19" состыкован с МКС
Как сообщает пресс-служба ЦУП, 18 июня 2010 года после стыковки пилотируемого корабля «Союз ТМА-19» с Международной космической станцией Фёдор Юрчихин, Шеннон Уокер и Дуглас Уилок
|16.06.2010
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"Союз ТМА-19" стартовал на МКС
Фёдор Юрчихин, бортинженеры – американские астронавты Шеннон Уокер и Дуглас Уилок. Ракета-носитель «Союз-ФГ» вывела корабль на орбиту с параметрами: минимальная высота над поверхностью Земли –
|15.06.2010
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Запуск пилотируемого корабля "Союз ТМА-19" намечен на 16 июня
Запуск пилотируемого корабля «Союз ТМА-19» намечен на 16 июня 2010 года, сообщает пресс-служба ЦУП. По предварительным данн
|02.06.2010
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Экипаж корабля "Союз ТМА-17" успешно возвратился на Землю
ы российский космонавт Олег Котов, японский астронавт Соити Ногути и американский астронавт Тимоти Кример возвратились на Землю. В 7 часов 24 минуты по московскому времени cпускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-17» совершил мягкую посадку в расчётном районе юго-восточнее города Джезказгана в Казахстане. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие космонавтов хоро
|13.05.2010
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"Союз ТМА-17" успешно перестыкован на МКС
Как сообщает пресс-служба ЦУП, 12 мая 2010 года пилотируемый корабль «Союз ТМА-17» был успешно перестыкован с нижнего стыковочного узла функционально-грузового бло
|11.05.2010
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"Союз ТМА-17" готовится к перестыковке
ммой полёта Международной космической станции на среду, 12 мая, запланирована перестыковка корабля «Союз ТМА-17» с нижнего стыковочного порта функционально-грузового блока «Заря» на агрегатный
|05.04.2010
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"Союз ТМА-18" успешно состыковался с МКС
а в 09 часов 24 минут 50 секунд по московскому времени осуществлена стыковка пилотируемого корабля «Союз ТМА-18» с Международной космической станцией. Корабль причалил к малому исследовательско
|02.04.2010
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"Союз ТМА-18" стартовал с Байконура
кворцов и Михаил Корниенко, а также американский астронавт Трейси Колдвелл-Дайсон. Ракета-носитель «Союз-ФГ» вывела корабль на орбиту с параметрами: минимальная высота над поверхностью Земли –
|01.04.2010
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Государственная комиссия утвердила экипаж ТПК "Союз ТМА-18"
ир, Андрей Борисенко – бортинженер, Скотт Келли – бортинженер. Пуск ракеты космического назначения «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-18» запланирован на 08:04 по московск
|19.03.2010
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Спускаемый аппарат "Союза ТМА-16" успешно приземлился
льямс возвратились на Землю. В 14 часов 25 минут по московскому времени cпускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-16» совершил мягкую посадку в расчётном районе северо-восточнее города Аркалыка в Ка
|18.03.2010
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"Союз ТМА-16" перешёл в режим автономного полёта
18 марта 2010 года в 11 часов 03 минуты 03 секунды по московскому времени корабль «Союз ТМА-16» отстыковался от Международной космической станции и перешёл в режим автономного
|11.03.2010
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Увеличивается число пусков ракет "Союз" с Байконура
я сейчас на Байконуре возросло до шести: три ракеты-носителя "Союз-ФГ", две ракеты "Союз-У" и одна "Союз-2". Увеличение числа пусков ракет "Союз" с Байконура связано, в первую очередь, с возрас
|11.03.2010
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22-я экспедиция на МКС завершает работу
лительной экспедиции. Максим Сураев и Джеффри Уилльямс готовятся к возвращению на Землю на корабле «Союз ТМА-16», на котором они полгода назад прибыли на МКС. Расстыковка этого корабля с МКС пл
|22.01.2010
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"Союз ТМА-16" перелетел на новый причал МКС
Как сообщает пресс-служба ЦУП, 21 января 2010 года осуществлена перестыковка пилотируемого корабля «Союз ТМА-16» с агрегатного отсека служебного модуля «Звезда» на причал исследовательского мод
|19.01.2010
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На МКС готовятся к перестыковке корабля "Союз ТМА-16"
есс-служба Роскосмоса, 19 января 2010 года россиянин Максим Сураев, командир пилотируемого корабля "Союз ТМА-16", и американец Джеффри Уиллиамс, борт-инженер корабля, проведут тренировку по пер
|23.12.2009
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Экипаж "Союза ТМА-17" перешел на борт МКС
Как сообщает пресс-служба ЦУП, 23 декабря 2009 года корабль «Союз ТМА-17» успешно пристыковался к Международной космической станции. Касание корабля и ста
|21.12.2009
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"Союз ТМА-17" летит к МКС
Ногучи (Soichi Noguchi) и американский астронавт Тимоти Кример (Timothy Creamer). Ракета-носитель «Союз-ФГ» вывела корабль на орбиту с параметрами: минимальная высота над поверхностью Земли –
|18.12.2009
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"Союз ТМА-17": начаты работы первого стартового дня
8 декабря 2009 года в 4 часа по московскому времени состоялся вывоз ракеты космического назначения "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз ТМА-17" на стартовый комплекс площадки 1
|01.12.2009
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"Союз ТМА-15" приземлился
Тирск возвратились на Землю. В 10 часов 16 минут по московскому времени cпускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-15» совершил мягкую посадку в расчётном районе севернее города Аркалыка в Казахстане
|01.12.2009
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"Союз ТМА-15" возвращается с орбиты
пресс-служба ЦУП, 1 декабря 2009 года в 6 часов 55 минут 59 секунд по московскому времени корабль "Союз ТМА-15" отстыковался от Международной космической станции и перешёл в режим автономного
|27.11.2009
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На МКС завершает работу 21-я длительная экспедиция
прибытия корабля «Союз ТМА-17» они будут находиться на борту станции вдвоём. Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз ТМА-17» и тремя членами экипажа запланирован на 21 декабря 2009 год
|27.10.2009
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Пилотируемый космический корабль "Союз ТМА-17" доставлен на Байконур
начен для доставки на Международную космическую станцию очередной экспедиции. Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз ТМА-17» запланирован на конец декабря 2009
|12.10.2009
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Спускаемый аппарат «Союз ТМА-14» успешно приземлился
участник космического полёта по программе семнадцатой экспедиции посещения канадец Ги Лалиберте возвратились на Землю. В 8 часов 31 минуту 40 секунд по московскому времени cпускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-14» совершил мягкую посадку в расчётном районе севернее города Аркалыка в Казахстане, сообщает пресс-служба ЦУП. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувств
|02.10.2009
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Вперые три "Союза" пристыкованы к МКС
ю. Отметим, что к МКС впервые пристыкованы сразу три российских пилотируемых космических корабля - "Союз ТМА-14" и "Союз ТМА-15", которые прибыли на станцию соответственно 28 марта и 29 мая 200
|30.09.2009
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С космодрома Байконур успешно произведен старт ракеты-носителя "Союз-ФГ"
час. 14 мин. по московскому времени с космодрома Байконур успешно произведен старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз ТМА-16», сообщает пресс-служба Роскосмоса.
|30.09.2009
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На космодроме Байконур сегодня стартовый день
сообщает пресс-служба Роскосмоса. Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-16" ракетой «Союз-ФГ» назначен на 11 часов 14 минут по московскому времени.
|03.07.2009
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"Союз ТМА-14" сменил причал на МКС
Как сообщает пресс-служба ЦУП, 3 июля 2009 года осуществлена перестыковка пилотируемого корабля «Союз ТМА-14» с агрегатного отсека служебного модуля «Звезда» на стыковочный отсек «Пирс», при
|29.05.2009
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На сегодня запланирована стыковка ТПК "Союз ТМА-15" с МКС
вскому времени с "Гагаринского старта" космодрома Байконур осуществлён запуск космического корабля «Союз ТМА-15». На борту корабля к МКС отправились участники двадцатой основной экспедиции – ро
|27.05.2009
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"Союз ТМА-15" стартовал с космодрома Байконур
Ракета космического назначения "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз ТМА-15" стартовала с космодрома Байконур,
|22.05.2009
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"Союз-2" вывел на орбиту КА военного назначения "Меридиан"
Как сообщает РБК, ракета-носитель "Союз-2", стартовавшая с космодрома Плесецк (Архангельская область) сегодня в 01:53 по московскому времени успешно вывела на целевую орбиту космический аппарат военного назначения "Меридиан". По
|14.04.2009
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На космодроме Байконур готовятся очередные запуски кораблей по программе МКС
еля специалисты космической отрасли России приступили к его проверкам после вакуум-камеры. Пуск РН "Союз-У" с грузовым транспортным кораблем "Прогресс М-02М" запланирован на 7 мая 2009 года. Гр
|10.04.2009
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"Союз ТМА-15" доставлен на космодром Байконур
в стенд в зале монтажно-испытательного корпуса площадки 254. Запуск ракеты космического назначения "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз ТМА-15" запланирован на 27 мая 2009 года.
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