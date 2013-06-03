Роскосмос Прогресс РКЦ Союз семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса
Роскосмос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Котов Олег 49 11
|Волков Сергей 66 11
|Кононенко Олег 39 11
|Перминов Анатолий 130 10
|Юрчихин Федор 37 10
|Исанин Антон 29 9
|Маленченко Юрий 58 7
|Романенко Роман 17 6
|Иванов Сергей 369 6
|Гагарин Юрий 77 4
|Корниенко Михаил 19 4
|Падалка Геннадий 17 4
|Королев Сергей 38 3
|Сураев Максим 19 3
|Крикалев Сергей 26 3
|Рахманов Максим 47 2
|Громов Олег 8 2
|Остапенко Олег 6 2
|Поповкин Владимир 23 2
|Моисеев Николай 5 2
|Калери Александр 17 2
|Лончаков Юрий 25 2
|Скворцов Александр 10 2
|Тюрин Михаил 36 2
|Ельцин Борис. 74 2
|Козлов Дмитрий 22 2
|Циолковский Константин 40 2
|Kelly Scott - Келли Скотт 11 2
|Кайгородов Михаил 4 2
|Рогозин Дмитрий 94 2
|Леонов Алексей 20 2
|Матвиенко Валентина 107 2
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 2
|Шаенко Александр 1 1
|Андронов Алексей 27 1
|Скрипочка Олег 4 1
|Райков Александр 1 1
|Chambers John - Чемберс Джон 118 1
|Сергеев Сергей 94 1
|Виноградов Павел 31 1
|500 Startups 14251 7
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7413 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
|Медиалогия 50 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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