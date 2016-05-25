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Роскосмос Прогресс РКЦ Союз семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса

Сравнение земного и лунного орбитальных кораблей "Союз". Сравнение земного и лунного орбитальных кораблей "Союз".
Утро 4 апреля 2000 г. Сергей Залетин и Александр Калери (экипаж «Союз ТМ — 30») отдают дань традиции. Утро 4 апреля 2000 г. Сергей Залетин и Александр Калери (экипаж «Союз ТМ — 30») отдают дань традиции.
Сравнение земного и лунного орбитальных кораблей "Союз".

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25.05.2016 «Союз МС» протестирует системы для космического корабля нового поколения

Роскосмос сообщил о тестировании на герметичность модернизированного космического корабля (КК) «Союз МС», запуск которого запланирован на 24 июня 2016 г. в рамках очередной миссии по смене

03.06.2013 НАСА не может отказаться от российских «Союзов»
06.04.2011 Технологии Cisco TelePresence обеспечили видеосвязь с места посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз ТМА-М»

ные телекоммуникации» организовали видеотрансляцию с места приземления модуля космического корабля «Союз ТМА-М» в Центр управления полетами (ЦУП) г. Королев. Для организации видеосвязи в режиме
11.08.2010 Начались предполетные испытания "цифрового" корабля "Союз ТМА-01М"

Союз ТМА-01М" - первый пилотируемый корабль новой "цифровой" серии, отличающийся от кораблей серии "Союз-ТМА" переходом от аналоговых систем к цифровым. Он оснащен модернизированный цифровой си
26.07.2010 На космодроме Плесецк готовятся к летным испытаниям новой РН "Союз-2-1В"

«На космодроме Плесецк ведутся работы по подготовке к началу летных испытаний новой ракеты-носителя легкого класса "Союз-2-1В", - заявил командующий Космическими войсками генерал-лейтенант Олег Остапенко, выступая на заседании Военного совета Космических войск, в ходе которого обсуждались перспективы развити
30.06.2010 Осуществлен успешный пуск РН "Союз-У" с ТГК "Прогресс М-06М"

Сегодня в 19 часов 35 мин. по московскому времени со стартового комплекса площадки 1 космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты космического назначения «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-06М», сообщает пресс-служба Роскосмоса. После отделения третьей ступени ракеты-носителя ТГК «Прогресс М-06М» выведен на орбиту искусственног
29.06.2010 "Союз ТМА-19" совершил облет МКС и перестыковку

Как сообщает пресс-служба ЦУП, 28 июня 2010 года пилотируемый корабль «Союз ТМА-19» был перестыкован с агрегатного отсека служебного модуля «Звезда» на исследовател
25.06.2010 "Союз ТМА-19" готовится к перестыковке

лёта Международной космической станции на понедельник, 28 июня, запланирована перестыковка корабля «Союз ТМА-19» с агрегатного отсека служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модул
18.06.2010 "Союз ТМА-19" состыкован с МКС

Как сообщает пресс-служба ЦУП, 18 июня 2010 года после стыковки пилотируемого корабля «Союз ТМА-19» с Международной космической станцией Фёдор Юрчихин, Шеннон Уокер и Дуглас Уилок

16.06.2010 "Союз ТМА-19" стартовал на МКС

Фёдор Юрчихин, бортинженеры – американские астронавты Шеннон Уокер и Дуглас Уилок. Ракета-носитель «Союз-ФГ» вывела корабль на орбиту с параметрами: минимальная высота над поверхностью Земли –

15.06.2010 Запуск пилотируемого корабля "Союз ТМА-19" намечен на 16 июня

Запуск пилотируемого корабля «Союз ТМА-19» намечен на 16 июня 2010 года, сообщает пресс-служба ЦУП. По предварительным данн
02.06.2010 Экипаж корабля "Союз ТМА-17" успешно возвратился на Землю

ы российский космонавт Олег Котов, японский астронавт Соити Ногути и американский астронавт Тимоти Кример возвратились на Землю. В 7 часов 24 минуты по московскому времени cпускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-17» совершил мягкую посадку в расчётном районе юго-восточнее города Джезказгана в Казахстане. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие космонавтов хоро
13.05.2010 "Союз ТМА-17" успешно перестыкован на МКС

Как сообщает пресс-служба ЦУП, 12 мая 2010 года пилотируемый корабль «Союз ТМА-17» был успешно перестыкован с нижнего стыковочного узла функционально-грузового бло
11.05.2010 "Союз ТМА-17" готовится к перестыковке

ммой полёта Международной космической станции на среду, 12 мая, запланирована перестыковка корабля «Союз ТМА-17» с нижнего стыковочного порта функционально-грузового блока «Заря» на агрегатный

05.04.2010 "Союз ТМА-18" успешно состыковался с МКС

а в 09 часов 24 минут 50 секунд по московскому времени осуществлена стыковка пилотируемого корабля «Союз ТМА-18» с Международной космической станцией. Корабль причалил к малому исследовательско
02.04.2010 "Союз ТМА-18" стартовал с Байконура

кворцов и Михаил Корниенко, а также американский астронавт Трейси Колдвелл-Дайсон. Ракета-носитель «Союз-ФГ» вывела корабль на орбиту с параметрами: минимальная высота над поверхностью Земли –

01.04.2010 Государственная комиссия утвердила экипаж ТПК "Союз ТМА-18"

ир, Андрей Борисенко – бортинженер, Скотт Келли – бортинженер. Пуск ракеты космического назначения «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-18» запланирован на 08:04 по московск
19.03.2010 Спускаемый аппарат "Союза ТМА-16" успешно приземлился

льямс возвратились на Землю. В 14 часов 25 минут по московскому времени cпускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-16» совершил мягкую посадку в расчётном районе северо-восточнее города Аркалыка в Ка
18.03.2010 "Союз ТМА-16" перешёл в режим автономного полёта

18 марта 2010 года в 11 часов 03 минуты 03 секунды по московскому времени корабль «Союз ТМА-16» отстыковался от Международной космической станции и перешёл в режим автономного

11.03.2010 Увеличивается число пусков ракет "Союз" с Байконура

я сейчас на Байконуре возросло до шести: три ракеты-носителя "Союз-ФГ", две ракеты "Союз-У" и одна "Союз-2". Увеличение числа пусков ракет "Союз" с Байконура связано, в первую очередь, с возрас
11.03.2010 22-я экспедиция на МКС завершает работу

лительной экспедиции. Максим Сураев и Джеффри Уилльямс готовятся к возвращению на Землю на корабле «Союз ТМА-16», на котором они полгода назад прибыли на МКС. Расстыковка этого корабля с МКС пл
22.01.2010 "Союз ТМА-16" перелетел на новый причал МКС

Как сообщает пресс-служба ЦУП, 21 января 2010 года осуществлена перестыковка пилотируемого корабля «Союз ТМА-16» с агрегатного отсека служебного модуля «Звезда» на причал исследовательского мод
19.01.2010 На МКС готовятся к перестыковке корабля "Союз ТМА-16"

есс-служба Роскосмоса, 19 января 2010 года россиянин Максим Сураев, командир пилотируемого корабля "Союз ТМА-16", и американец Джеффри Уиллиамс, борт-инженер корабля, проведут тренировку по пер
23.12.2009 Экипаж "Союза ТМА-17" перешел на борт МКС

Как сообщает пресс-служба ЦУП, 23 декабря 2009 года корабль «Союз ТМА-17» успешно пристыковался к Международной космической станции. Касание корабля и ста
21.12.2009 "Союз ТМА-17" летит к МКС

Ногучи (Soichi Noguchi) и американский астронавт Тимоти Кример (Timothy Creamer). Ракета-носитель «Союз-ФГ» вывела корабль на орбиту с параметрами: минимальная высота над поверхностью Земли –

18.12.2009 "Союз ТМА-17": начаты работы первого стартового дня

8 декабря 2009 года в 4 часа по московскому времени состоялся вывоз ракеты космического назначения "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз ТМА-17" на стартовый комплекс площадки 1

01.12.2009 "Союз ТМА-15" приземлился

Тирск возвратились на Землю. В 10 часов 16 минут по московскому времени cпускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-15» совершил мягкую посадку в расчётном районе севернее города Аркалыка в Казахстане
01.12.2009 "Союз ТМА-15" возвращается с орбиты

пресс-служба ЦУП, 1 декабря 2009 года в 6 часов 55 минут 59 секунд по московскому времени корабль "Союз ТМА-15" отстыковался от Международной космической станции и перешёл в режим автономного

27.11.2009 На МКС завершает работу 21-я длительная экспедиция

прибытия корабля «Союз ТМА-17» они будут находиться на борту станции вдвоём. Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз ТМА-17» и тремя членами экипажа запланирован на 21 декабря 2009 год
27.10.2009 Пилотируемый космический корабль "Союз ТМА-17" доставлен на Байконур

начен для доставки на Международную космическую станцию очередной экспедиции. Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз ТМА-17» запланирован на конец декабря 2009
12.10.2009 Спускаемый аппарат «Союз ТМА-14» успешно приземлился

участник космического полёта по программе семнадцатой экспедиции посещения канадец Ги Лалиберте возвратились на Землю. В 8 часов 31 минуту 40 секунд по московскому времени cпускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-14» совершил мягкую посадку в расчётном районе севернее города Аркалыка в Казахстане, сообщает пресс-служба ЦУП. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувств
02.10.2009 Вперые три "Союза" пристыкованы к МКС

ю. Отметим, что к МКС впервые пристыкованы сразу три российских пилотируемых космических корабля - "Союз ТМА-14" и "Союз ТМА-15", которые прибыли на станцию соответственно 28 марта и 29 мая 200
30.09.2009 С космодрома Байконур успешно произведен старт ракеты-носителя "Союз-ФГ"

час. 14 мин. по московскому времени с космодрома Байконур успешно произведен старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз ТМА-16», сообщает пресс-служба Роскосмоса.
30.09.2009 На космодроме Байконур сегодня стартовый день

сообщает пресс-служба Роскосмоса. Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-16" ракетой «Союз-ФГ» назначен на 11 часов 14 минут по московскому времени.
03.07.2009 "Союз ТМА-14" сменил причал на МКС

Как сообщает пресс-служба ЦУП, 3 июля 2009 года осуществлена перестыковка пилотируемого корабля «Союз ТМА-14» с агрегатного отсека служебного модуля «Звезда» на стыковочный отсек «Пирс», при
29.05.2009 На сегодня запланирована стыковка ТПК "Союз ТМА-15" с МКС

вскому времени с "Гагаринского старта" космодрома Байконур осуществлён запуск космического корабля «Союз ТМА-15». На борту корабля к МКС отправились участники двадцатой основной экспедиции – ро
27.05.2009 "Союз ТМА-15" стартовал с космодрома Байконур

Ракета космического назначения "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз ТМА-15" стартовала с космодрома Байконур,

22.05.2009 "Союз-2" вывел на орбиту КА военного назначения "Меридиан"

Как сообщает РБК, ракета-носитель "Союз-2", стартовавшая с космодрома Плесецк (Архангельская область) сегодня в 01:53 по московскому времени успешно вывела на целевую орбиту космический аппарат военного назначения "Меридиан". По
14.04.2009 На космодроме Байконур готовятся очередные запуски кораблей по программе МКС

еля специалисты космической отрасли России приступили к его проверкам после вакуум-камеры. Пуск РН "Союз-У" с грузовым транспортным кораблем "Прогресс М-02М" запланирован на 7 мая 2009 года. Гр
10.04.2009 "Союз ТМА-15" доставлен на космодром Байконур

в стенд в зале монтажно-испытательного корпуса площадки 254. Запуск ракеты космического назначения "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз ТМА-15" запланирован на 27 мая 2009 года.


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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 62
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 223 17
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 11
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 8
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 8
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 7
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 7
Фотоплёнка - Photographic film - фотоматериал на гибкой полимерной подложке 77 6
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 5
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 509 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 3
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 3
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 3
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 289
Космодром Байконур 1072 275
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 132
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 37
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 29
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 20
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 20
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 19
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 18
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 18
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 18
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 16
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 13
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 13
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 12
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 12
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 11
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 9
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 8
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 6
МКС РС - Российский сегмент Международной космической станции - ГЗУ ЦУП РС МКС 24 6
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 6
Звезда НПП имени Г.И. Северина - Орлан-МКС - РадиоСкаф - космический скафандр 17 6
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 6
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 5
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 5
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 5
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 4
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центр управления полётами 5 4
ESA Cervantes - Миссия "Сервантес" Европейского аэрокосмического агентства 5 4
Роскосмос - ВНИИЭМ - Ионозонд-2025 - Ионосфера-М - космический комплекс для мониторинга геофизической обстановки 4 4
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 40 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 4
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 3
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 3
Маленченко Юрий 58 29
Котов Олег 49 27
Юрчихин Федор 37 25
Волков Сергей 108 23
Кононенко Олег 41 23
Fink Michael - Финк Майкл 33 22
Williams Jeffrey - Уильямс Джеффри 41 22
Тюрин Михаил 37 20
López-Alegría Michael - Лопес-Алегрия Майкл 24 18
Лончаков Юрий 29 17
Крикалев Сергей 26 17
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 17
Simonyi Charles - Симони Чарльз 26 17
Падалка Геннадий 22 16
Сураев Максим 24 16
Перминов Анатолий 131 13
Романенко Роман 21 13
Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 13
Reiter Thomas - Райтер Томас - Рейтер Томас 25 13
Phillips Jon - Филлипс Джон 17 13
Калери Александр 19 12
Шарипов Салижан 19 12
Foale Michael - Фоул Майкл 19 12
Soyeon Yi - Сойон Йи 14 12
Виноградов Павел 31 11
Токарев Валерий 19 11
Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 38 11
Thirsk Robert - Тирск Роберт 13 11
De Winne Frank - Де Винн Франк 18 11
Barratt Michael - Барратт Майкл 14 10
Muszaphar Sheikh - Музафар Шейх 11 10
Ansari Anousheh - Ансари Ануше 11 10
Creamer Timothy - Кримера Тимоти 12 9
Lu Edward - Лу Эдвард 19 9
McArthur William - МакАртур Уильям 16 9
Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 8
Корниенко Михаил 25 8
Гагарин Юрий 98 8
Цаплин Никита 87 7
Wakata Koichi - Ваката Коити 13 7
Россия - РФ - Российская федерация 166167 291
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 179
Земля - планета Солнечной системы 10865 148
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 134
Казахстан - Республика 6048 92
Европа 24964 73
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 39
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 31
Франция - Французская Республика 8177 28
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 27
Канада 5081 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 23
Россия - ПФО - Самарская область 1577 23
Япония 13807 21
Германия - Федеративная Республика 13221 19
Южная Корея - Республика 7052 18
Казахстан - Костанайская область - Аркалык 19 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 14
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 13
Малайзия 922 12
Венера - планета Солнечной системы 298 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
Солнечная система - Solar system 2569 9
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 9
Колумбия - Республика 551 8
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 8
Израиль 2856 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Америка Южная 884 6
Франция - Тулуза 78 5
Индия - Bharat 5869 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Бельгия - Королевство 1192 5
Испания - Королевство 3840 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 5
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 163
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 68
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 53
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 52
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 29
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 26
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 22
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 170 21
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 15
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 11
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 8
Физика - Physics - область естествознания 2940 6
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 140 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 6
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 6
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Английский язык 7030 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 4
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 4
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 76 3
Космический туризм - Space tourism 26 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 3
Экватор - Equator 206 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 67
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Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 13
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 8
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 6
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 2
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Arcetri Observatory - Обсерватория Арчетри - Osservatorio Astronomico di Torino - Pino Torinese - Туринская обсерватория 10 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 2
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
РАН УрО ИФМ - Институт физики материалов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 4 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 1
РАН УрО ИМАШ - Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук 11 1
РАН УрО ИМСС - Институт механики сплошных сред 6 1
РАН УрО ИТФ - Институт теплофизики Уральского отделения Российской академии наук 2 1
РАН УрО ИПРИМ - Институт прикладной механики 1 1
РАН УрО ИВТЭ - Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук 1 1
РАН УрО ИХТТ - Институт химии твёрдого тела Уральского отделения Российской академии наук 1 1
Brazilian Space Agency - Agência Espacial Brasileira; AEB - Agencia Espacial Brasileira - Бразильское космическое агентство 4 1
UND - University of North Dakota - Университет Северной Дакоты 7 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 47
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 12
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 4
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Dell Solutions Forum 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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