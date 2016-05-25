«Союз МС» протестирует системы для космического корабля нового поколения Роскосмос сообщил о тестировании на герметичность модернизированного космического корабля (КК) «Союз МС», запуск которого запланирован на 24 июня 2016 г. в рамках очередной миссии по смене

Технологии Cisco TelePresence обеспечили видеосвязь с места посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз ТМА-М» ные телекоммуникации» организовали видеотрансляцию с места приземления модуля космического корабля «Союз ТМА-М» в Центр управления полетами (ЦУП) г. Королев. Для организации видеосвязи в режиме

Начались предполетные испытания "цифрового" корабля "Союз ТМА-01М" Союз ТМА-01М" - первый пилотируемый корабль новой "цифровой" серии, отличающийся от кораблей серии "Союз-ТМА" переходом от аналоговых систем к цифровым. Он оснащен модернизированный цифровой си

На космодроме Плесецк готовятся к летным испытаниям новой РН "Союз-2-1В" «На космодроме Плесецк ведутся работы по подготовке к началу летных испытаний новой ракеты-носителя легкого класса "Союз-2-1В", - заявил командующий Космическими войсками генерал-лейтенант Олег Остапенко, выступая на заседании Военного совета Космических войск, в ходе которого обсуждались перспективы развити

Осуществлен успешный пуск РН "Союз-У" с ТГК "Прогресс М-06М" Сегодня в 19 часов 35 мин. по московскому времени со стартового комплекса площадки 1 космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты космического назначения «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-06М», сообщает пресс-служба Роскосмоса. После отделения третьей ступени ракеты-носителя ТГК «Прогресс М-06М» выведен на орбиту искусственног

"Союз ТМА-19" совершил облет МКС и перестыковку Как сообщает пресс-служба ЦУП, 28 июня 2010 года пилотируемый корабль «Союз ТМА-19» был перестыкован с агрегатного отсека служебного модуля «Звезда» на исследовател

"Союз ТМА-19" готовится к перестыковке лёта Международной космической станции на понедельник, 28 июня, запланирована перестыковка корабля «Союз ТМА-19» с агрегатного отсека служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модул

"Союз ТМА-19" состыкован с МКС Как сообщает пресс-служба ЦУП, 18 июня 2010 года после стыковки пилотируемого корабля «Союз ТМА-19» с Международной космической станцией Фёдор Юрчихин, Шеннон Уокер и Дуглас Уилок

"Союз ТМА-19" стартовал на МКС Фёдор Юрчихин, бортинженеры – американские астронавты Шеннон Уокер и Дуглас Уилок. Ракета-носитель «Союз-ФГ» вывела корабль на орбиту с параметрами: минимальная высота над поверхностью Земли –

Запуск пилотируемого корабля "Союз ТМА-19" намечен на 16 июня Запуск пилотируемого корабля «Союз ТМА-19» намечен на 16 июня 2010 года, сообщает пресс-служба ЦУП. По предварительным данн

Экипаж корабля "Союз ТМА-17" успешно возвратился на Землю ы российский космонавт Олег Котов, японский астронавт Соити Ногути и американский астронавт Тимоти Кример возвратились на Землю. В 7 часов 24 минуты по московскому времени cпускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-17» совершил мягкую посадку в расчётном районе юго-восточнее города Джезказгана в Казахстане. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие космонавтов хоро

"Союз ТМА-17" успешно перестыкован на МКС Как сообщает пресс-служба ЦУП, 12 мая 2010 года пилотируемый корабль «Союз ТМА-17» был успешно перестыкован с нижнего стыковочного узла функционально-грузового бло

"Союз ТМА-17" готовится к перестыковке ммой полёта Международной космической станции на среду, 12 мая, запланирована перестыковка корабля «Союз ТМА-17» с нижнего стыковочного порта функционально-грузового блока «Заря» на агрегатный

"Союз ТМА-18" успешно состыковался с МКС а в 09 часов 24 минут 50 секунд по московскому времени осуществлена стыковка пилотируемого корабля «Союз ТМА-18» с Международной космической станцией. Корабль причалил к малому исследовательско

"Союз ТМА-18" стартовал с Байконура кворцов и Михаил Корниенко, а также американский астронавт Трейси Колдвелл-Дайсон. Ракета-носитель «Союз-ФГ» вывела корабль на орбиту с параметрами: минимальная высота над поверхностью Земли –

Государственная комиссия утвердила экипаж ТПК "Союз ТМА-18" ир, Андрей Борисенко – бортинженер, Скотт Келли – бортинженер. Пуск ракеты космического назначения «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-18» запланирован на 08:04 по московск

Спускаемый аппарат "Союза ТМА-16" успешно приземлился льямс возвратились на Землю. В 14 часов 25 минут по московскому времени cпускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-16» совершил мягкую посадку в расчётном районе северо-восточнее города Аркалыка в Ка

"Союз ТМА-16" перешёл в режим автономного полёта 18 марта 2010 года в 11 часов 03 минуты 03 секунды по московскому времени корабль «Союз ТМА-16» отстыковался от Международной космической станции и перешёл в режим автономного

Увеличивается число пусков ракет "Союз" с Байконура я сейчас на Байконуре возросло до шести: три ракеты-носителя "Союз-ФГ", две ракеты "Союз-У" и одна "Союз-2". Увеличение числа пусков ракет "Союз" с Байконура связано, в первую очередь, с возрас

22-я экспедиция на МКС завершает работу лительной экспедиции. Максим Сураев и Джеффри Уилльямс готовятся к возвращению на Землю на корабле «Союз ТМА-16», на котором они полгода назад прибыли на МКС. Расстыковка этого корабля с МКС пл

"Союз ТМА-16" перелетел на новый причал МКС Как сообщает пресс-служба ЦУП, 21 января 2010 года осуществлена перестыковка пилотируемого корабля «Союз ТМА-16» с агрегатного отсека служебного модуля «Звезда» на причал исследовательского мод

На МКС готовятся к перестыковке корабля "Союз ТМА-16" есс-служба Роскосмоса, 19 января 2010 года россиянин Максим Сураев, командир пилотируемого корабля "Союз ТМА-16", и американец Джеффри Уиллиамс, борт-инженер корабля, проведут тренировку по пер

Экипаж "Союза ТМА-17" перешел на борт МКС Как сообщает пресс-служба ЦУП, 23 декабря 2009 года корабль «Союз ТМА-17» успешно пристыковался к Международной космической станции. Касание корабля и ста

"Союз ТМА-17" летит к МКС Ногучи (Soichi Noguchi) и американский астронавт Тимоти Кример (Timothy Creamer). Ракета-носитель «Союз-ФГ» вывела корабль на орбиту с параметрами: минимальная высота над поверхностью Земли –

"Союз ТМА-17": начаты работы первого стартового дня 8 декабря 2009 года в 4 часа по московскому времени состоялся вывоз ракеты космического назначения "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз ТМА-17" на стартовый комплекс площадки 1

"Союз ТМА-15" приземлился Тирск возвратились на Землю. В 10 часов 16 минут по московскому времени cпускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-15» совершил мягкую посадку в расчётном районе севернее города Аркалыка в Казахстане

"Союз ТМА-15" возвращается с орбиты пресс-служба ЦУП, 1 декабря 2009 года в 6 часов 55 минут 59 секунд по московскому времени корабль "Союз ТМА-15" отстыковался от Международной космической станции и перешёл в режим автономного

На МКС завершает работу 21-я длительная экспедиция прибытия корабля «Союз ТМА-17» они будут находиться на борту станции вдвоём. Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз ТМА-17» и тремя членами экипажа запланирован на 21 декабря 2009 год

Пилотируемый космический корабль "Союз ТМА-17" доставлен на Байконур начен для доставки на Международную космическую станцию очередной экспедиции. Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз ТМА-17» запланирован на конец декабря 2009

Спускаемый аппарат «Союз ТМА-14» успешно приземлился участник космического полёта по программе семнадцатой экспедиции посещения канадец Ги Лалиберте возвратились на Землю. В 8 часов 31 минуту 40 секунд по московскому времени cпускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-14» совершил мягкую посадку в расчётном районе севернее города Аркалыка в Казахстане, сообщает пресс-служба ЦУП. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувств

Вперые три "Союза" пристыкованы к МКС ю. Отметим, что к МКС впервые пристыкованы сразу три российских пилотируемых космических корабля - "Союз ТМА-14" и "Союз ТМА-15", которые прибыли на станцию соответственно 28 марта и 29 мая 200

С космодрома Байконур успешно произведен старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" час. 14 мин. по московскому времени с космодрома Байконур успешно произведен старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз ТМА-16», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На космодроме Байконур сегодня стартовый день сообщает пресс-служба Роскосмоса. Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-16" ракетой «Союз-ФГ» назначен на 11 часов 14 минут по московскому времени.

"Союз ТМА-14" сменил причал на МКС Как сообщает пресс-служба ЦУП, 3 июля 2009 года осуществлена перестыковка пилотируемого корабля «Союз ТМА-14» с агрегатного отсека служебного модуля «Звезда» на стыковочный отсек «Пирс», при

На сегодня запланирована стыковка ТПК "Союз ТМА-15" с МКС вскому времени с "Гагаринского старта" космодрома Байконур осуществлён запуск космического корабля «Союз ТМА-15». На борту корабля к МКС отправились участники двадцатой основной экспедиции – ро

"Союз ТМА-15" стартовал с космодрома Байконур Ракета космического назначения "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз ТМА-15" стартовала с космодрома Байконур,

"Союз-2" вывел на орбиту КА военного назначения "Меридиан" Как сообщает РБК, ракета-носитель "Союз-2", стартовавшая с космодрома Плесецк (Архангельская область) сегодня в 01:53 по московскому времени успешно вывела на целевую орбиту космический аппарат военного назначения "Меридиан". По

На космодроме Байконур готовятся очередные запуски кораблей по программе МКС еля специалисты космической отрасли России приступили к его проверкам после вакуум-камеры. Пуск РН "Союз-У" с грузовым транспортным кораблем "Прогресс М-02М" запланирован на 7 мая 2009 года. Гр