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Роскосмос Прогресс РКЦ Союз семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса



03.06.2013 НАСА не может отказаться от российских «Союзов»
26.07.2010 На космодроме Плесецк готовятся к летным испытаниям новой РН "Союз-2-1В"
30.06.2010 Осуществлен успешный пуск РН "Союз-У" с ТГК "Прогресс М-06М"
11.03.2010 Увеличивается число пусков ракет "Союз" с Байконура
30.09.2009 С космодрома Байконур успешно произведен старт ракеты-носителя "Союз-ФГ"
22.05.2009 "Союз-2" вывел на орбиту КА военного назначения "Меридиан"
23.03.2009 На Байконуре началась общая сборка ракеты "Союз-ФГ"
15.01.2009 На Байконуре началась сборка ракеты-носителя "Союз-2"
26.11.2008 Произведен успешный пуск РКН "Союз-У" с ТГК "Прогресс М-01М"
24.11.2008 Государственная комиссия приняла решение о вывозе РКН "Союз-У" на стартовый комплекс
09.10.2008 На Байконуре проводится общая сборка РН "Союз-ФГ"
09.09.2008 Проводятся работы второго стартового дня по запуску ракеты "Союз-У"
18.06.2008 Ракета "Союз-2-1А" стартует с космодрома во Французской Гвиане
14.05.2008 Летом состоится запуск модернизированной ракеты-носителя "Союз-2"
08.05.2008 Запуск ракеты-носителя «Союз-У» запланирован на 15 мая 2008 года
22.02.2008 На Байконур доставлены ракеты "Союз-У" для запуска кораблей "Прогресс М"
05.02.2008 Сегодня состоится запуск ракеты "Союз-У" с кораблем "Прогресс М-63"
22.10.2007 Cостоялся запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" со спутниками Globalstar
19.10.2007 На Байконуре готовится к старту "Союз-ФГ"
17.10.2007 Началась сборка ракеты "Союз-ФГ" для запуска спутников GlobalStar
08.10.2007 Ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз ТМА-11" установлена на стартовом комплексе Байконура
24.09.2007 На Байконур доставлена ракета-носитель "Союз-ФГ"
20.09.2007 На Байконуре идет подготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-ФГ"
07.09.2007 На Байконуре готовится к запуску ракета-носитель "Союз-У"
24.05.2007 Продолжается подготовка к запуску "Союз-ФГ" с четырьмя спутниками Globalstar
14.05.2007 Ракета-носитель "Союз-У" вывела на орбиту "Прогресс М-60"
12.04.2007 На Байконуре готовятся к старту ракеты-носителя "Союз-ФГ"
05.04.2007 На Байконуре готовят к старту ракету-носитель "Союз-ФГ"
30.01.2007 На Байконур доставлены ракеты-носители "Союз-ФГ"
16.01.2007 Ракета "Союз-У" установлена на стартовом комплексе Байконура
20.10.2006 На Байконуре проводится общая сборка ракеты-носителя "Союз-У"
20.10.2006 На Байконуре проводится общая сборка ракеты-носителя "Союз-У"
18.10.2006 Запуск ракеты-носителя "Союз-2" со спутником MetOp состоится сегодня
18.10.2006 Запуск ракеты-носителя "Союз-2" со спутником MetOp состоится сегодня
16.10.2006 Завтра состоится запуск ракеты-носителя "Союз-2"
16.10.2006 Завтра состоится запуск ракеты-носителя "Союз-2"
27.09.2006 Завершены стендовые испытания 3-й ступени ракеты-носителя "Союз-2"
27.09.2006 Завершены стендовые испытания 3-й ступени ракеты-носителя "Союз-2"
21.09.2006 Новый двигатель для "Союз-2.1б": успешные огневые стендовые испытания
21.09.2006 Новый двигатель для "Союз-2.1б": успешные огневые стендовые испытания

Публикаций - 288, упоминаний - 313

Роскосмос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Globalstar - Глобалстар 166 14
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 8
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 5
SpaceX - Space Exploration Technologies 193 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 202 5
Ростех - Автоматика Концерн 1464 4
EA - Electronic Arts 1273 4
OneWeb Satellites 4 3
Галактика - Корпорация 1410 3
OneWeb - WorldVU 30 3
Qualcomm Technologies 1692 3
BioWare 196 3
1С-Рарус 801 2
TI - Texas Instruments Incorporated 814 2
Meta Platforms - Facebook 4332 2
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 2
Открытые технологии 671 2
Роскосмос - Сфера - Космические информационные технологии - ранее Уанвеб, OneWeb в России 10 2
Kometa - Комета 158 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2736 2
Amazon Inc - Amazon.com 2786 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 196 2
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. 32 1
Microsoft Corporation 23413 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 258 1
IVA Technologies - ИВКС 106 1
OpenText - Micro Focus - Novell 868 1
Программный продукт ГК 58 1
Аурига - Auriga 63 1
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 54 1
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 321 1
RedSys - РедСис 72 1
Ланит - Консист Бизнес Групп 87 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 499 1
Google LLC 10882 1
Русские башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 544 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 529 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 86
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 38
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6608 24
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 17
Arianespace 85 8
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 5
Росатом - СвердНИИХиммаш 14 4
ЕКА Топливная компания 139 4
Airbus Group - Airbus Industries 221 4
Банк Зенит 286 3
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 215 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 850 3
Самолёт ГК 1650 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 102 3
Boeing 987 3
Восточный Банк 280 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 3
ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 17 3
SoftBank Group 247 2
Звезда НПП имени Г.И. Северина 9 2
Русский Страховой Центр 9 2
Airbus Defence and Space - EADS 171 2
ОПТЭКС НПП 10 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 20 2
Открытие ФК - Росгосстрах 291 2
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 2
Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 5 2
ИСК - Ижевская строительная компания 5 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 32 1
Роскосмос Главкосмос - Glavkosmos 4 1
Finn Flare 23 1
СВГК - Средневолжская газовая компания 8 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 421 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 27 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 20 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 1
ILS - International Launch Services 61 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 161
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2490 21
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 20
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 240 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17813 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10322 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2324 4
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1917 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8956 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 77 2
Администрация Президента РФ 977 2
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 88 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 8 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2935 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 2
Президент Российской Федерации 3672 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 57 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 35 2
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 594 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2667 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1523 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 1
Правительство Красноярского края 61 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 410 1
Правительство Саратовской области 26 1
Администрация Омска 21 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 57 1
Ростех - Рособоронэкспорт 108 1
Правительство Удмуртской Республики 92 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 38 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области 41 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 41 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 210 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 546 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 241 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
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CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 24
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ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 19
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2494 16
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 13
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ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 9
ESA VEX - Venus Express 71 9
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 6
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11903 6
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 6
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 6
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 5
EA Mass Effect - компьютерная игра 130 5
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Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 139 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4342 4
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 52 4
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 149 4
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 4
Microsoft Windows 2000 12627 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3938 3
LG 75SM99 7905 3
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 54 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2878 3
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 118 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
EA Origin 179 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 2
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Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 32 2
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NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 133 2
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Марс - "красная" планета Солнечной системы 1271 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14964 9
Япония 12850 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2606 7
Италия - Итальянская Республика 4212 7
Малайзия 790 7
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 297 5
Индия - Республика 5046 5
Бразилия - Федеративная Республика 2085 5
Америка Южная 711 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 995 4
Израиль 2601 4
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Индонезия - Республика 853 3
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