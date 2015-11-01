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Dell Software
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 18
Dell Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
|ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
|Apache Software Foundation - ASF 231 1
|Лычева Наталья 2 2
|Стуров Дмитрий 33 2
|Гусенков Евгений 5 2
|Swainson John - Суэйнсон Джон 8 2
|Янюшкин Вадим 1 1
|Пронькин Игорь 1 1
|Bagley David - Багли Дэвид 1 1
|Bartik Darin - Бартик Дарин 2 1
|Контемиров Юрий 32 1
|Матвеев Лев 64 1
|Воробьев Андрей 199 1
|Иванов Сергей 405 1
|Бобров Сергей 12 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Dell Michael - Делл Майкл 193 1
|Игнатов Андрей 10 1
|Комаровский Андрей 4 1
|Попов Юрий 15 1
|Попов Виталий 26 1
|Щербаков Борис 47 1
|Icahn Carl - Айкан Карл 68 1
|Фишелев Яков 4 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Легезо Денис 40 1
|Бетсис Павел 101 1
|Курило Андрей 39 1
|Ермаченков Алексей 14 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Чаплыгин Роман 22 1
|Хлапов Денис 7 1
|Казанцев Максим 7 1
|Ступин Сергей 11 1
|Безкоровайный Денис 16 1
|Потанин Сергей 9 1
|Соболь Галина 8 1
|Ким Евгений 7 1
|Жаров Сергей 6 1
|Зеренков Андрей 7 1
|Каншина Мария 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Fortune Global 500 295 1
|Vanson Bourne 49 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.