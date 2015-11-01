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Dell Software

СОБЫТИЯ

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01.11.2015 Dell Solutions Forum 2015 и технологии будущего 1
09.07.2015 Dell выпустила новую версию Unified Communications Command Suite 1
27.04.2015 Dell Software на страже ИТ-безопасности предприятия 1
12.01.2015 Softline перевела почтовую систему «ИнтерЛабСервис» на Microsoft Exchange Server 2013 1
16.10.2014 Softline перенесла почтовую систему GM-Avtovaz на платформу Microsoft Exchange 1
22.09.2014 25 сентября в Москве пройдет конференция Softline «IT-галактика» 1
18.09.2014 25 сентября в Москве пройдет конференция Softline «IT-галактика» 1
05.05.2014 Эксперты оценили успехи среднего бизнеса в области больших данных 1
31.03.2014 Dell расширяет портфель услуг Big Data 1
25.03.2014 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе: современные угрозы и средства защиты» 1
03.12.2013 Информационная безопасность: усиление защиты 1
16.08.2013 Прибыль Dell рухнула втрое 1
01.08.2013 Softline реализовала проекты по защите корпоративных ИТ-сервисов «Балтики» 1
28.06.2013 Dell присоединяется к BSA 1
08.05.2013 Dell покупает поставщика ПО для управления «облаками» Enstratius 1
25.01.2013 ИТ-директора заявляют о росте эффективности благодаря персональным гаджетам 1
03.07.2012 Dell покупает разработчика корпоративного ПО за $2,4 млрд 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Dell Software и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 13
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Microsoft Corporation 25775 6
Broadcom - VMware 2610 4
Oracle Corporation 7074 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Citrix Systems 868 3
DataCore Software 31 3
Teleopti 16 2
Samsung Electronics 11065 2
Veeam Software 345 2
Информзащита 941 2
Acronis - Акронис 489 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Код Безопасности 812 2
CA Technologies - Computer Associates 392 2
Google LLC 12690 2
Varonis Systems 42 2
Jabra 79 2
Quest Software 44 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Nutanix 114 1
LG Electronics 3735 1
Intel Corporation 12811 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Autodesk 639 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 1
Крок - Croc 1964 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Red Hat 1378 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Adobe Systems 1597 1
Trend Micro 651 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Amber Plaza - Амбер Плаза 3 2
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - ЦТиПП - Центр тренажеростроения и подготовки персонала - Центр космического образования молодежи - космоцентр «Астрон» имени Г.С. Шонина - лунный космопарк «Селен» имени В.В. Циблиева 1 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
ИнтерЛабСервис 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Dell Foglight 6 2
Microsoft Office 365 1042 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 2
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 2
Dell KACE 6 1
Dell Boomi 5 1
One Identity IM - One Identity Manager - One Identity Safeguard 8 1
Dell TechDirect 2 1
Dell ChangeAuditor 2 1
Dell Security Center 3 1
Nexenta 7 1
Microsoft Windows Server - Microsoft Windows File Server - файловый сервер 9 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Azure 1526 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Dell EMC Unity - Dell EMC UnityVSA - Серия all-flash СХД 17 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 1
Postfix - mail transfer agent 55 1
Nvidia GRID vGPU 57 1
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 102 1
Dell ProDeploy 7 1
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 35 1
Dell Storage - Dell SC - Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 31 1
Лычева Наталья 2 2
Стуров Дмитрий 33 2
Гусенков Евгений 5 2
Swainson John - Суэйнсон Джон 8 2
Янюшкин Вадим 1 1
Пронькин Игорь 1 1
Bagley David - Багли Дэвид 1 1
Bartik Darin - Бартик Дарин 2 1
Контемиров Юрий 32 1
Матвеев Лев 64 1
Воробьев Андрей 199 1
Иванов Сергей 405 1
Бобров Сергей 12 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Игнатов Андрей 10 1
Комаровский Андрей 4 1
Попов Юрий 15 1
Попов Виталий 26 1
Щербаков Борис 47 1
Icahn Carl - Айкан Карл 68 1
Фишелев Яков 4 1
Юсупов Ренат 125 1
Легезо Денис 40 1
Бетсис Павел 101 1
Курило Андрей 39 1
Ермаченков Алексей 14 1
Чимиричкина Мария 30 1
Трифаленков Илья 17 1
Чаплыгин Роман 22 1
Хлапов Денис 7 1
Казанцев Максим 7 1
Ступин Сергей 11 1
Безкоровайный Денис 16 1
Потанин Сергей 9 1
Соболь Галина 8 1
Ким Евгений 7 1
Жаров Сергей 6 1
Зеренков Андрей 7 1
Каншина Мария 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Европа Восточная 3138 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Казахстан - Республика 6048 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Израиль 2856 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
США - Калифорния 4829 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
США - Техас 1048 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 1
США - Техас - Остин 189 1
США - Миннесота - Миннеаполис 68 1
США - Миннесота 198 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Аудит - аудиторский услуги 1265 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 38 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Fortune Global 500 295 1
Vanson Bourne 49 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Softline IT-галактика 2 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Dell Solutions Forum 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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