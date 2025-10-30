Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA

«МБК Лаб» и «Газинформсервис» представили комплекс решений для корпоративной почты TEGIS имой корпоративной почты. Об этом CNews сообщили представители «МБК Лаб». В составе комплекса TEGIS почтовый сервер TEGU Enterprise использует для хранения и обработки данных СУБД Jatoba. TEGIS

«МБК Лаб» создает корпоративный почтовый клиент Timon — вложения без ограничений, сотни тысяч контактов и MDM Компания «Лаборатория МБК» («МБК Лаб»), разработчик российского почтового сервера TEGU Enterprise, анонсировала новый почтовый клиент Timon. В отличие от существующих решений, основанных на доработках open source, Timon создан с нуля и работает на протоколе 2TMTP, который снимает ограничения традиционной почты

Дырявое ПО пишут не только для Windows. Старейший и любимый миллионами почтовый клиент в Linux оказался невероятно опасным Персональные данные – бесплатно Популярный почтовый клиент для Linux, Evolution, оказался крайне опасным приложением. Он существует с 2000 г., поставляется вместе с графической средой GNOME и даже входит в состав российского дистрибутив

Свежие обновления в мобильном Mailion «МойОфис», российская продуктовая компания, обновила мобильный почтовый клиент Mailion. Обновление 2.3 усилило функциональность приложения и повысило удобст

Всемирно известный почтовый клиент Microsoft отныне абсолютно бесполезен. Outlook «падает» при попытке открыть письмо. Решения нет, одни костыли с учетом регистра. Microsoft утверждает, что это должно помочь, и что после этих манипуляций Outlook, наконец, сможет выполнять свои основные функции, а пользователю не придется искать альтернативный клиент электронной почты. Но здесь есть целый ряд нюансов. Во-первых, на некоторых компьютерах папка AppData может не отображаться, так как по умолчанию является скрытой, и для попадания в нее

Почтовый клиент Microsoft пожирает ресурсы ПК и невыносимо тормозит при написании писем. Как решить проблему анда разработчиков Outlook до сих пор занята поиском первопричин возникновения проблемы. В качестве временного решения в Microsoft предлагают администраторам и пользователям собственноручно перевести почтовый клиент на альтернативный канал получения обновлений. Обладателям лицензий на ПО Microsoft из числа организаций доступно всеобъемлющее руководство по выполнению этой процедуры, в том чи

SpaceWeb расширил почтовые сервисы веб-мастера могут использовать почтовый веб-интерфейс SpaceWeb или установить любой другой удобный почтовый клиент. «Мы решили увеличить место под почту под запросы наших пользователей. Электр

Холдинг «ТАГРАС» объединил почтовые системы своих компаний в единое решение на базе RuPost ТаграС-Холдинг». — И мы рады, что данный переход позволил нам обеспечить наших сотрудников надежным почтовым сервисом. Особенно хотелось бы отметить полезность и важность комплексного подхода,

Почтовый сервер RuPost обогатился новыми функциями для пользователей и администраторов ляя автоматически обновлять состав пользователей согласно заданным критериям. Начиная с версии 3.2, почтовый сервер RuPost поддерживает автоматическую архивацию почты – перенос писем, которые с

Почтовый сервер TEGU Enterprise и система управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» подтвердили свою совместимость осуществить плавную миграцию ИТ-инфраструктуры на отечественный стек решений, при этом интегрировав почтовый сервер от российского разработчика. «Ред АДМ» позволит администратору получить обшир

Microsoft заманивает всю планету на самый глючный в мире почтовый клиент. Он ломается при отправке, получении и написании писем. Опрос Microsoft держит марку Корпорация Microsoft официально признала, что ее фирменный почтовый клиент Outlook глючит по поводу и без. Как пишет портал Neowin, она подтвердила, что Outlook может закрыться с ошибкой прямо во время написания письма, что может грозить потерей текста

PT Sandbox обеспечивает безопасность почтовой системы RuPost RuPost — система управления электронной почтой для организаций любого масштаба. Ресурсоэффективный почтовый сервер удовлетворяет корпоративным требованиям, одновременно работает с разными ОС и

Почтовая система VK WorkSpace в вашем дата-центре: как выбрать стабильное и надежное российское решение ммуникационная платформа для бизнеса. В составе решения — корпоративная почта, календарь, облачное хранилище, документы, мессенджер, видеоконференции, инструменты для управления проектами и задачами. Почтовая система VK WorkSpace построена на базе модульной архитектуры, основанной на Docker и Docker Compose, что обеспечивает гибкость установки и высокую степень адаптации к различным окружен

Физический почтовый сервер по цене облачного решения можностью его размещения в дата-центре заказчика как на собственных ресурсах, так и на арендуемом у провайдера сервере. Об этом CNews сообщили представители Inoventica Services. Услуга «Корпоративный почтовый сервер», предоставляется на базе российского программного продукта RuPost, включенного в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (№ 14647). Програм

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с отечественным почтовым сервером TEGU Enterprise осистему отечественного ПО для корпоративных коммуникаций. TEGU Enterprise — современный российский почтовый сервер, способный обеспечить надежные корпоративные коммуникации в организациях любо

В России создан мощный почтовый клиент на замену Outlook. Есть поддержка Windows и Linux ма Astra Linux). Для мобильных устройств у компании «РуПост» есть решение WorksPad. Desktop X – это почтовый клиент класса Enterprise, то есть ориентирован он на бизнес-сегмент. По словам разра

СБК представила новую версию почтового сервера CommuniGate Pro Компания СБК представила новую версию почтового сервера CommuniGate Pro – 6.3.38. «В этой версии мы сделали упор на повышение безопасности и расширение функциональности для более эффективной работы с почтой и календарем. CommuniGat

Штатный почтовый клиент Windows теперь ломается, если открыть одновременно несколько писем. Решение существует, но есть риск сломать всю ОС Забудьте о многозадачности Популярный почтовый клиент Outlook Classic, разработанный Microsoft, как выяснилось, не способен работать с большим количеством писем одновременно. Его потолок – это 59 электронных писем, а если открыть е

Yota: россияне переходят на отечественные почтовые сервисы ем 2023 г. число пользователей увеличилось на 57%, а потребляемый трафик — на 20%. Самым популярным почтовым сервисом по-прежнему остается Gmail от Google: за год он нарастил 19% пользователей,

На Android появился долгожданный почтовый клиент, из которого не получится выгнать россиян. Это мощная замена Outlook и отечественным приложениям Мобильный Thunderbird Почтовый клиент Thunderbird, прекрасно зарекомендовавший себя на ПК и ноутбуках, отныне доступен и на Android, пишет The Register. Над проектом работает сообщество Mozilla, автор известного и в

«Группа Астра» выводит на рынок три программных комплекса с универсальной установкой в среды виртуализации единой лицензии. В рамках единой лицензии ПК доступны ОС Astra Linux и один из следующих продуктов: почтовый сервер RuPost, ​служба каталогов ALD Pro или система резервного копирования и восста

ГК Softline объявляет об интеграции почтового сервера нового поколения Tegu от «Лаборатории МБК» в Softline Universe сурсам и инфраструктуре через Интернет. Она позволяет быстро настраивать и масштабировать свои приложения и услуги в зависимости от изменяющихся бизнес-требований, снижая таким образом затраты на ИТ. Почтовый сервер Tegu – отечественное серверное программное обеспечение, которое представляет единое интегрированное решение для организации почтового сервиса, адресных книг и календарей. Сервер

«Мосводосток» переходит на российский почтовый сервер RuPost ия «Рупост» (входит в «Группу Астра») сообщает о начале миграции ГУП «Мосводосток» на корпоративный почтовый сервер RuPost, который организация выбрала и закупила 1000 лицензий. Об этом CNews с

Новая версия почтового сервера RuPost наделила администраторов ролями насколько заполнен тот или иной пользовательский аккаунт. Разработчики позиционируют корпоративный почтовый сервер RuPost в качестве полноценной замены Microsoft Exchange и других зарубежных п

«Группа Астра» перешла на собственный почтовый сервер RuPost настройки прост благодаря наличию готовых шаблонов конфигурации. В составе решения имеются нативный почтовый клиент RuPost Desktop, веб-клиент, а также плагин для Microsoft Outlook. Корпоративн

Подтверждена корректная работа почтового сервера Tegu в среде ОС Astra Linux ux Special Edition и почтового сервера нового поколения Tegu версии 1.28.6. Результаты тестов зафиксированы в протоколе №11439/2023 от 14 июня 2023. Tegu – современный отечественный высоконагруженный почтовый сервер, разработанный в России с нуля. Работает на оборудовании заказчика (on-premise) под управлением ОС семейства Linux. К уникальным свойствам Tegu можно отнести симметричную класте

Почтовая переписка сотрудников Пентагона две недели пролежала в открытом доступе Потенциальная утечка переписки сотрудников МО США Почтовый сервер Министерства обороны США в течение двух недель был доступен из интернета всем желающим, что могло привести к утечке конфиденциальной переписки сотрудников ведомства. Об этом соо

«Борисхоф» перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud Компания «Борисхоф», российский автомобильный дилер премиальных автомобилей, перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера. В связи со сложной геополитической ситуацией автодилер столкнулся с отключением российской

Syssoft будет поставлять российский компаниям отечественный почтовый сервер Tegu заключил соглашение о партнерстве с разработчиком и системным интегратором «Лаборатория МБК». В рамках партнерства Syssoft будет поставлять российским компаниям флагманское решение «Лаборатории МБК» почтовый сервер Tegu, предназначенный для организации почтового ящика, календарей, системы хранения и редактирования документов. Программный продукт подойдет для всех отраслей бизнеса и государ

В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов ответствие критериям универсального принятия является важным шагом в доработке ПО и служит подтверждением качества продукта и его соответствия самым современным стандартам. : В России появился первый почтовый сервер с поддержкой кириллических адресов «Мы, в свою очередь, прилагаем усилия к информированию российских потребителей о программных продуктах, которые обеспечивают качественную рабо

«Яндекс» сдал своего сотрудника правоохранителям за взлом тысяч почтовых ящиков клиентов й. В компании утверждают, что в результате его действий было скомпрометировано 4887 адресов электронной почты. Представители «Яндекса» подтвердили CNews, что это окончательно установленное количество почтовых ящиков, взломанных сотрудником. На момент публикации материала не было известно, зачем именно сотрудник «Яндекса» занимался взломами, как долго он это делал, и кто был в числе его «кли

Почтовый сервер Tegu заработал на отечественной РЕД ОС вития сотрудничества компании провели тестирование на совместимость своих продуктов, а именно почтового сервера Tegu (производства «МБК лаб») на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»). Почтовый сервер Tegu - программный продукт, не содержащий компоненты разработок иностранного и иного происхождения. Сервер отличают: нетребовательность к аппаратным ресурсам, расширенная функци

Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9» й и предприятий тесно связаны с обменом электронными почтовыми сообщениями, – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор компании «Базальт СПО». – Программный стек, включающий ОС «Альт Сервер 9» и почтовый сервер Tegu, позволит российским организациям и предприятиям построить безопасную, устойчивую и высокопроизводительную почтовую систему, которая станет органичной частью технологически

Google удалила из магазина приложений старейший почтовый клиент ия Корпорация Google удалила из фирменного магазина приложений Android старейший и очень популярный почтовый клиент K-9 Mail с открытым исходным кодом. Как сообщил в Twitter основатель и бывший

Zextras запускает собственную версию почтового сервера Zimbra 9 Open Source ений для свободного программного обеспечения Zextras выпустил собственную версию популярного почтового сервера Zimbra с загрузкой из собственного репозитория и поддержкой. Решения Zextras добавляют в почтовый сервер Zimbra возможности совместной работы, коммуникаций, поддержку хранилищ, мобильных устройств, резервирования и восстановления в реальном времени, администрирования мультитенантно

Почтовые сервисы органов госвласти России практически не защищены ледования «Использование электронной почты в государственной инфраструктуре РФ», организованного компанией «Новые облачные технологии» при экспертной поддержке АНО «Информационная культура» в 2016 г. Почтовые сервисы госорганизаций Использование почтовых сервисов в государственном секторе Источник: Новые облачные технологии, 2016 Провайдеры публичных почтовых сервисов Источник: Новые облачн

Softline перевела электронную почту «Детского мира» на Microsoft Exchange Server 2013 ила проект миграции корпоративной почты компании «Детский мир» на решение Microsoft Exchange. Новая почтовая система более производительна, благодаря чему сотрудники компании не тратят время на

S7 Group перенесла корпоративные почтовые сервисы в виртуальный дата-центр Stack Group остью виртуального дата-центра Stack Group является гибкая масштабируемость, что обеспечивает S7 Group возможностями оперативного управления такими параметрами, как количество пользователей и емкость почтовых ящиков, указали в компании. «Для сотрудников S7 Group формат доступа к информационным системам не изменился. S7 Group осуществляет плановый процесс замены собственной физической инфрас