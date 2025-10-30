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Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA

СОБЫТИЯ

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30.10.2025 «МБК Лаб» и «Газинформсервис» представили комплекс решений для корпоративной почты TEGIS

имой корпоративной почты. Об этом CNews сообщили представители «МБК Лаб». В составе комплекса TEGIS почтовый сервер TEGU Enterprise использует для хранения и обработки данных СУБД Jatoba. TEGIS
04.09.2025 «МБК Лаб» создает корпоративный почтовый клиент Timon — вложения без ограничений, сотни тысяч контактов и MDM

Компания «Лаборатория МБК» («МБК Лаб»), разработчик российского почтового сервера TEGU Enterprise, анонсировала новый почтовый клиент Timon. В отличие от существующих решений, основанных на доработках open source, Timon создан с нуля и работает на протоколе 2TMTP, который снимает ограничения традиционной почты
10.07.2025 Дырявое ПО пишут не только для Windows. Старейший и любимый миллионами почтовый клиент в Linux оказался невероятно опасным

Персональные данные – бесплатно Популярный почтовый клиент для Linux, Evolution, оказался крайне опасным приложением. Он существует с 2000 г., поставляется вместе с графической средой GNOME и даже входит в состав российского дистрибутив
26.06.2025 Свежие обновления в мобильном Mailion

«МойОфис», российская продуктовая компания, обновила мобильный почтовый клиент Mailion. Обновление 2.3 усилило функциональность приложения и повысило удобст
20.06.2025 Всемирно известный почтовый клиент Microsoft отныне абсолютно бесполезен. Outlook «падает» при попытке открыть письмо. Решения нет, одни костыли

с учетом регистра. Microsoft утверждает, что это должно помочь, и что после этих манипуляций Outlook, наконец, сможет выполнять свои основные функции, а пользователю не придется искать альтернативный клиент электронной почты. Но здесь есть целый ряд нюансов. Во-первых, на некоторых компьютерах папка AppData может не отображаться, так как по умолчанию является скрытой, и для попадания в нее

24.04.2025 Почтовый сервер TEGU Enterprise добавил поддержку адресов на кириллице
16.04.2025 Почтовый клиент Microsoft пожирает ресурсы ПК и невыносимо тормозит при написании писем. Как решить проблему

анда разработчиков Outlook до сих пор занята поиском первопричин возникновения проблемы. В качестве временного решения в Microsoft предлагают администраторам и пользователям собственноручно перевести почтовый клиент на альтернативный канал получения обновлений. Обладателям лицензий на ПО Microsoft из числа организаций доступно всеобъемлющее руководство по выполнению этой процедуры, в том чи
26.03.2025 SpaceWeb расширил почтовые сервисы

веб-мастера могут использовать почтовый веб-интерфейс SpaceWeb или установить любой другой удобный почтовый клиент. «Мы решили увеличить место под почту под запросы наших пользователей. Электр
20.03.2025 Холдинг «ТАГРАС» объединил почтовые системы своих компаний в единое решение на базе RuPost

ТаграС-Холдинг». — И мы рады, что данный переход позволил нам обеспечить наших сотрудников надежным почтовым сервисом. Особенно хотелось бы отметить полезность и важность комплексного подхода,

26.02.2025 Почтовый сервер RuPost обогатился новыми функциями для пользователей и администраторов

ляя автоматически обновлять состав пользователей согласно заданным критериям. Начиная с версии 3.2, почтовый сервер RuPost поддерживает автоматическую архивацию почты – перенос писем, которые с
24.02.2025 Почтовый сервер TEGU Enterprise и система управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» подтвердили свою совместимость

осуществить плавную миграцию ИТ-инфраструктуры на отечественный стек решений, при этом интегрировав почтовый сервер от российского разработчика. «Ред АДМ» позволит администратору получить обшир
21.01.2025 Microsoft заманивает всю планету на самый глючный в мире почтовый клиент. Он ломается при отправке, получении и написании писем. Опрос

Microsoft держит марку Корпорация Microsoft официально признала, что ее фирменный почтовый клиент Outlook глючит по поводу и без. Как пишет портал Neowin, она подтвердила, что Outlook может закрыться с ошибкой прямо во время написания письма, что может грозить потерей текста
20.12.2024 PT Sandbox обеспечивает безопасность почтовой системы RuPost

RuPost — система управления электронной почтой для организаций любого масштаба. Ресурсоэффективный почтовый сервер удовлетворяет корпоративным требованиям, одновременно работает с разными ОС и
13.12.2024 Почтовая система VK WorkSpace в вашем дата-центре: как выбрать стабильное и надежное российское решение

ммуникационная платформа для бизнеса. В составе решения — корпоративная почта, календарь, облачное хранилище, документы, мессенджер, видеоконференции, инструменты для управления проектами и задачами. Почтовая система VK WorkSpace построена на базе модульной архитектуры, основанной на Docker и Docker Compose, что обеспечивает гибкость установки и высокую степень адаптации к различным окружен
09.12.2024 Физический почтовый сервер по цене облачного решения

можностью его размещения в дата-центре заказчика как на собственных ресурсах, так и на арендуемом у провайдера сервере. Об этом CNews сообщили представители Inoventica Services. Услуга «Корпоративный почтовый сервер», предоставляется на базе российского программного продукта RuPost, включенного в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (№ 14647). Програм
05.12.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с отечественным почтовым сервером TEGU Enterprise

осистему отечественного ПО для корпоративных коммуникаций. TEGU Enterprise — современный российский почтовый сервер, способный обеспечить надежные корпоративные коммуникации в организациях любо
03.12.2024 В России создан мощный почтовый клиент на замену Outlook. Есть поддержка Windows и Linux

ма Astra Linux). Для мобильных устройств у компании «РуПост» есть решение WorksPad. Desktop X – это почтовый клиент класса Enterprise, то есть ориентирован он на бизнес-сегмент. По словам разра
06.11.2024 СБК представила новую версию почтового сервера CommuniGate Pro

Компания СБК представила новую версию почтового сервера CommuniGate Pro – 6.3.38. «В этой версии мы сделали упор на повышение безопасности и расширение функциональности для более эффективной работы с почтой и календарем. CommuniGat
06.11.2024 Штатный почтовый клиент Windows теперь ломается, если открыть одновременно несколько писем. Решение существует, но есть риск сломать всю ОС

Забудьте о многозадачности Популярный почтовый клиент Outlook Classic, разработанный Microsoft, как выяснилось, не способен работать с большим количеством писем одновременно. Его потолок – это 59 электронных писем, а если открыть е
29.10.2024 Yota: россияне переходят на отечественные почтовые сервисы

ем 2023 г. число пользователей увеличилось на 57%, а потребляемый трафик — на 20%. Самым популярным почтовым сервисом по-прежнему остается Gmail от Google: за год он нарастил 19% пользователей,
09.10.2024 На Android появился долгожданный почтовый клиент, из которого не получится выгнать россиян. Это мощная замена Outlook и отечественным приложениям

Мобильный Thunderbird Почтовый клиент Thunderbird, прекрасно зарекомендовавший себя на ПК и ноутбуках, отныне доступен и на Android, пишет The Register. Над проектом работает сообщество Mozilla, автор известного и в
04.10.2024 «Группа Астра» выводит на рынок три программных комплекса с универсальной установкой в среды виртуализации

единой лицензии. В рамках единой лицензии ПК доступны ОС Astra Linux и один из следующих продуктов: почтовый сервер RuPost, ​служба каталогов ALD Pro или система резервного копирования и восста
23.01.2024 ГК Softline объявляет об интеграции почтового сервера нового поколения Tegu от «Лаборатории МБК» в Softline Universe

сурсам и инфраструктуре через Интернет. Она позволяет быстро настраивать и масштабировать свои приложения и услуги в зависимости от изменяющихся бизнес-требований, снижая таким образом затраты на ИТ. Почтовый сервер Tegu – отечественное серверное программное обеспечение, которое представляет единое интегрированное решение для организации почтового сервиса, адресных книг и календарей. Сервер
05.12.2023 «Мосводосток» переходит на российский почтовый сервер RuPost

ия «Рупост» (входит в «Группу Астра») сообщает о начале миграции ГУП «Мосводосток» на корпоративный почтовый сервер RuPost, который организация выбрала и закупила 1000 лицензий. Об этом CNews с
28.11.2023 Новая версия почтового сервера RuPost наделила администраторов ролями

насколько заполнен тот или иной пользовательский аккаунт. Разработчики позиционируют корпоративный почтовый сервер RuPost в качестве полноценной замены Microsoft Exchange и других зарубежных п
26.10.2023 «Группа Астра» перешла на собственный почтовый сервер RuPost

настройки прост благодаря наличию готовых шаблонов конфигурации. В составе решения имеются нативный почтовый клиент RuPost Desktop, веб-клиент, а также плагин для Microsoft Outlook. Корпоративн
19.07.2023 Подтверждена корректная работа почтового сервера Tegu в среде ОС Astra Linux

ux Special Edition и почтового сервера нового поколения Tegu версии 1.28.6. Результаты тестов зафиксированы в протоколе №11439/2023 от 14 июня 2023. Tegu – современный отечественный высоконагруженный почтовый сервер, разработанный в России с нуля. Работает на оборудовании заказчика (on-premise) под управлением ОС семейства Linux. К уникальным свойствам Tegu можно отнести симметричную класте
22.02.2023 Почтовая переписка сотрудников Пентагона две недели пролежала в открытом доступе

Потенциальная утечка переписки сотрудников МО США Почтовый сервер Министерства обороны США в течение двух недель был доступен из интернета всем желающим, что могло привести к утечке конфиденциальной переписки сотрудников ведомства. Об этом соо
19.01.2023 «Борисхоф» перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud

Компания «Борисхоф», российский автомобильный дилер премиальных автомобилей, перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера. В связи со сложной геополитической ситуацией автодилер столкнулся с отключением российской

02.11.2021 Syssoft будет поставлять российский компаниям отечественный почтовый сервер Tegu

заключил соглашение о партнерстве с разработчиком и системным интегратором «Лаборатория МБК». В рамках партнерства Syssoft будет поставлять российским компаниям флагманское решение «Лаборатории МБК» почтовый сервер Tegu, предназначенный для организации почтового ящика, календарей, системы хранения и редактирования документов. Программный продукт подойдет для всех отраслей бизнеса и государ
02.07.2021 В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов

ответствие критериям универсального принятия является важным шагом в доработке ПО и служит подтверждением качества продукта и его соответствия самым современным стандартам. : В России появился первый почтовый сервер с поддержкой кириллических адресов «Мы, в свою очередь, прилагаем усилия к информированию российских потребителей о программных продуктах, которые обеспечивают качественную рабо
12.02.2021 «Яндекс» сдал своего сотрудника правоохранителям за взлом тысяч почтовых ящиков клиентов

й. В компании утверждают, что в результате его действий было скомпрометировано 4887 адресов электронной почты. Представители «Яндекса» подтвердили CNews, что это окончательно установленное количество почтовых ящиков, взломанных сотрудником. На момент публикации материала не было известно, зачем именно сотрудник «Яндекса» занимался взломами, как долго он это делал, и кто был в числе его «кли
09.12.2020 Почтовый сервер Tegu заработал на отечественной РЕД ОС

вития сотрудничества компании провели тестирование на совместимость своих продуктов, а именно почтового сервера Tegu (производства «МБК лаб») на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»). Почтовый сервер Tegu - программный продукт, не содержащий компоненты разработок иностранного и иного происхождения. Сервер отличают: нетребовательность к аппаратным ресурсам, расширенная функци
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9»

й и предприятий тесно связаны с обменом электронными почтовыми сообщениями, – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор компании «Базальт СПО». – Программный стек, включающий ОС «Альт Сервер 9» и почтовый сервер Tegu, позволит российским организациям и предприятиям построить безопасную, устойчивую и высокопроизводительную почтовую систему, которая станет органичной частью технологически
09.09.2020 Google удалила из магазина приложений старейший почтовый клиент

ия Корпорация Google удалила из фирменного магазина приложений Android старейший и очень популярный почтовый клиент K-9 Mail с открытым исходным кодом. Как сообщил в Twitter основатель и бывший
14.07.2020 Zextras запускает собственную версию почтового сервера Zimbra 9 Open Source

ений для свободного программного обеспечения Zextras выпустил собственную версию популярного почтового сервера Zimbra с загрузкой из собственного репозитория и поддержкой. Решения Zextras добавляют в почтовый сервер Zimbra возможности совместной работы, коммуникаций, поддержку хранилищ, мобильных устройств, резервирования и восстановления в реальном времени, администрирования мультитенантно
06.06.2016 Почтовые сервисы органов госвласти России практически не защищены

ледования «Использование электронной почты в государственной инфраструктуре РФ», организованного компанией «Новые облачные технологии» при экспертной поддержке АНО «Информационная культура» в 2016 г. Почтовые сервисы госорганизаций Использование почтовых сервисов в государственном секторе Источник: Новые облачные технологии, 2016 Провайдеры публичных почтовых сервисов Источник: Новые облачн
10.03.2016 Softline перевела электронную почту «Детского мира» на Microsoft Exchange Server 2013

ила проект миграции корпоративной почты компании «Детский мир» на решение Microsoft Exchange. Новая почтовая система более производительна, благодаря чему сотрудники компании не тратят время на
09.03.2016 S7 Group перенесла корпоративные почтовые сервисы в виртуальный дата-центр Stack Group

остью виртуального дата-центра Stack Group является гибкая масштабируемость, что обеспечивает S7 Group возможностями оперативного управления такими параметрами, как количество пользователей и емкость почтовых ящиков, указали в компании. «Для сотрудников S7 Group формат доступа к информационным системам не изменился. S7 Group осуществляет плановый процесс замены собственной физической инфрас
18.03.2015 Почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, вышла в обращение 18 марта

смонавтики», одна из которых также была посвящена данному событию. 10-летний и 15-летний юбилеи события были отмечены выпуском почтовой марки и блока в 1975 и 1980 гг. соответственно. В 1985 г. вышла почтовая марка «20 лет первому выходу человека в открытый космос». .NewsBodyLeftInclude {display:none;}

Публикаций - 2041, упоминаний - 2276

Email и организации, системы, технологии, персоны:

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Yandex - Яндекс 9107 126
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Softline - Софтлайн 3679 94
Apple Inc 13072 92
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Ростелеком 10862 74
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Samsung Electronics 11003 50
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Intel Corporation 12777 48
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Oracle Corporation 7056 44
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Cisco Systems 5352 37
Telegram Group 2883 37
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ЛДПР 115 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 282 2
OWASP - Open Web Application Security Project 139 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 61 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
АРПП - Ассоциация распространителей печатной продукции 4 2
Электрокабель 13 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Профсоюз работников связи России 9 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33177 698
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64249 653
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13630 651
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28043 516
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34384 454
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27162 382
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9924 351
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25223 347
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14138 327
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24162 320
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4409 296
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61115 274
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17970 261
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7886 257
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26541 245
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9183 227
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35765 203
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7593 200
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2221 199
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13088 197
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12960 195
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26139 176
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5705 171
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6588 170
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12082 167
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12727 162
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16917 155
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10566 152
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13843 152
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9189 151
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11693 150
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15937 132
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22426 131
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8568 129
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8142 127
Microsoft Windows 16798 338
Linux OS 11431 327
Microsoft Exchange - MS Exchange 1834 298
Microsoft Outlook 1501 209
Google Android 15160 204
Microsoft Office 4127 167
Apple iOS 8540 141
Google - Gmail 1018 126
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Microsoft Office 365 1035 82
Apple macOS 2391 80
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2482 79
Apple iPhone - серия смартфонов 7578 76
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 151 72
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5632 71
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 348 67
Mozilla Firefox - браузер 1938 67
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 424 66
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1507 62
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 59
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6190 56
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 312 55
Google Play - Google Store - Google Android Market 3528 53
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 904 53
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1022 53
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 226 51
Apple iPad 3995 50
VK - Mail.Ru Почта 415 47
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 47
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 480 47
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Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 852 45
VK - Mail.ru Одноклассники 1957 43
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1777 43
Microsoft Windows 2000 8678 43
Oracle Java - язык программирования 3452 42
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 42
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5227 41
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1550 38
Путин Владимир 3445 38
Комиссаров Дмитрий 247 23
Кальметов Игорь 24 19
Орлик Сергей 83 19
Геллерман Михаил 71 16
Щеглов Петр 82 16
Шадаев Максут 1207 15
Никифоров Николай 1138 13
Артамонова Анна 183 11
Старовойтов Дмитрий 46 11
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Рустамов Рустам 544 9
Мишустин Михаил 781 9
Земков Сергей 159 9
Чеглаков Андрей 63 9
Макарьин Сергей 33 9
Орлов Станислав 59 9
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Иванов Олег 150 7
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Gartner - Giga Information Group 32 1
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Kaspersky - New Kaspersky 9 1
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Ferris Research 9 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 3
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ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 3
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Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 2
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 54 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 726 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 82 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
ТГУ - Томский государственный университет 227 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
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