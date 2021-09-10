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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти


10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели» 1
24.06.2021 Сервис экосистемы VK показал рост в 15 раз 1
10.06.2021 «Магнит» начал тестировать технологию распознаванию эмоций 1
03.06.2021 Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона 1
31.05.2021 «Сбер» запустил новый способ коммуникации с предпринимателями 1
26.01.2021 «Ростелеком» до 498 увеличит количество камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах Самарской области 1
22.01.2021 Delivery Club запустил доставку из сети зоомагазинов «Бетховен» 1
29.12.2020 Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов 1
06.11.2020 МТС обеспечила резидентов особой экономической зоны доступом к промышленному интернету вещей 2
29.10.2020 МТС и администрация Тольятти договорились «оцифровать» достопримечательности 4
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1
01.09.2020 Рассекречена итоговая внешность серийного российского электромобиля. Фото, видео 3
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
08.04.2020 Количество заказов такси «Ситимобил» через VK Taxi превысило миллион 1
26.02.2020 Сбербанк запускает единое рабочее место операторов собственной разработки 1
17.01.2020 Российский рекордсмен по квантовой связи просит миллионы из бюджета 1
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
27.08.2019 «Ситимобил» запустился в Казани 1
13.08.2019 «Ситимобил» запустился в Нижнем Новгороде 1
27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер 1
21.06.2019 «Ситимобил» запустил такси «Вконтакте» на платформе VK Mini Apps 1
23.05.2019 Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей 1
22.04.2019 «Яндекс.Такси» запускает программу поощрений для водителей 1
08.02.2019 «Т плюс» и «Инфопро» модернизируют систему учета ТЭП на электростанциях Самарского филиала 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает 1
03.08.2018 На каких ИС работают крупные негосударственные пенсионные фонды России 1
04.07.2018 АвтоВАЗ и «1С-Рарус» оптимизировали клиентский колл-центр на базе «1С:CRM» 1
29.06.2018 АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом» 1
15.06.2018 В России начали без суда блокировать сайты по продаже алкоголя 1
22.03.2018 КРОК внедрил систему умного видеонаблюдения в Сахалинской области 1
20.03.2018 Станьте участником четвертой промышленной революции вместе с СИБУРом 1
24.01.2018 R-Style Softlab открыла филиал в Новосибирске 1
16.10.2017 «1С» наградила лучших пользователей ИС «1С:ИТС» 1
14.09.2017 Банк «Хоум кредит»: Удаленная идентификация клиентов сэкономит ресурсы и усилит конкуренцию 1
11.04.2017 Каждое рабочее место в ОЭЗ обошлось государству в 21 миллион 1
20.02.2017 Orange Business Services защитил «СКБ-банк» от DDoS-атак 1

Публикаций - 242, упоминаний - 342

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 11
3934 9
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 8
ВолгаТелеком 254 8
Samsung Electronics 5878 7
Huawei 2750 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 6
Крок 1230 6
Yandex - Яндекс 4129 6
Синтерра - Synterra 602 6
Oracle Corporation 3466 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 5
СМАРТС Компания 236 5
Yota - Скартел 623 5
VK - Mail.ru Group 2508 5
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 447 5
IBM 3677 5
Microsoft Corporation 11628 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 5
NVision Group - Энвижн Груп 552 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 4
Золотая Корона 282 4
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 4
1С-Рарус 549 4
Google LLC 7439 4
Orange S.A. 468 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 4
Ланит ГК 1185 3
SAP SE 3272 3
ZTE Corporation 556 3
Docsvision - ДоксВижн 814 3
Nokia Corporation 2546 3
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 32 3
Apple Inc - Эппл Рус 7861 3
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 3
АвтоВАЗ 121 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 12
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 9
Ситимобил - Служба такси 113 5
Почта России ПАО 1586 3
Renault - Рено Россия 90 3
Евросеть 939 3
Технопарк-Мордовия 11 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 138 3
О2О Delivery club 153 3
Nissan - Японский автопроизводитель 144 3
Uber 257 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Uber Technologies 258 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 46 2
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 9 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 193 2
Ford 177 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 2
Uber Russia 3 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
S7 Airlines 81 2
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 17 2
HeadHunter Group - HH Group 339 2
Связной ГК 897 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Яндекс.Такси 271 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 164 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Nestle - Нестле 66 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Tesla Motors 241 1
Телефон.Ру 62 1
Росгосстрах 184 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 2
Правительство Самарской области 48 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 213 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 260 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 2
Счётная палата РФ 464 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство РФ 2226 2
Правительство Сахалинской области 19 1
Правительство Москвы 660 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 5 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
World Bank Group - Всемирный банк 137 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 69 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 296 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 87 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
Руссофт - Russoft 269 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 41 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 19
3G - Стандарт мобильной связи 3835 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 14
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1191 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 104 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 224 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 246 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 455 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 452 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 978 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
Workflow - Поток работ 59 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
Google Android 10752 14
Apple iOS 5744 12
ЭОС Дело СЭД 649 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple - App Store 2199 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
ЭОС Дело-web 134 4
Apple iPad 3263 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 3
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 3
VK Pay - платежная платформа 24 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 3
1С:Бухгалтерия 412 3
Java - Язык программирования 1221 2
VK Mini Apps 19 2
C++ - Язык программирования 289 2
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 357 2
АвтоВАЗ Lada Granta 6 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 2
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
Shturmann Navigation 44 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
R-Style Softlab - RS-Bank 229 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 864 1
Apple iPhone 5 710 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 713 1
Apple iPad mini 375 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
HTC Touch Cruise 10 1
Меламед Александр 40 11
Никифоров Николай 1126 6
Медведев Дмитрий 1437 3
Путин Владимир 1840 3
Казарин Станислав 100 3
Симаков Олег 106 3
Леханов Сергей 8 2
Андреев Сергей 40 2
Кореш Виктор 73 2
Лобушкин Георгий 12 2
Бобровников Борис 87 2
Самойленко Максим 65 2
Минниханов Рустам 89 1
Евраев Михаил 222 1
Слободин Михаил 55 1
Парменова Наталия 62 1
Ушацкий Андрей 101 1
Миронов Сергей 43 1
Брюквин Юрий 206 1
Чесаков Георгий 16 1
Корнеев Сергей 75 1
Тиньков Олег 38 1
Холден Дэвид - Holden David 16 1
Никитин Сергей 32 1
Исмаилов Рашид 47 1
Номоконов Василий 8 1
Попов Сергей 72 1
Ефимов Владимир 32 1
Белоусов Сергей 217 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Свердлов Денис 163 1
Ускова Ольга 128 1
Солодовников Денис 63 1
Оганесян Артак 30 1
Краснов Александр 48 1
Солодухин Константин 94 1
Ермаков Валерий 71 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Иванов Андрей 40 1
Голикова Татьяна 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 139
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 107
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 95
Россия - ПФО - Самарская область 580 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 64
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 63
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 56
Россия - ПФО - Казань 1548 54
Россия - СФО - Новосибирск 2037 53
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 38
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 37
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 37
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 36
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 34
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 31
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 31
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 29
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 26
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 25
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 25
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 24
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 265 23
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 22
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 22
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 22
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 211 21
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 21
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 20
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 20
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 20
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 18
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 17
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 162 16
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 201 16
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 16
Украина 3547 15
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 15
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 3
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 90 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 2
POI - points of interest 60 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 1
Пиратство - Авторское право 216 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 69 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
Русский язык 1028 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Великая Отечественная война 130 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 171 1
Trade-in 54 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 133 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
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