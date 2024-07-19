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Россия ПФО Самарская область Тольятти

Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти

Тольятти строится 1974 г. Казанцев Евгений Александрович (род. 1948) Тольятти строится 1974 г. Казанцев Евгений Александрович (род. 1948)
Мозаика "Радость труда", г. Тольятти (1970-е) Мозаика "Радость труда", г. Тольятти (1970-е)
Тольятти строится 1974 г. Казанцев Евгений Александрович (род. 1948)

СОБЫТИЯ


19.07.2024 Обход Тольятти поехал на основе ИT-систем с искусственным интеллектом концерна «Телематика»

16 июля 2024 г. президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт движению на обходе Тольятти – новом платном участке международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Безопасным и комфортным движение сделает комплекс решений на основе искусственного интеллекта к
15.05.2024 Российского производителя электромобилей Zetta поймали на мошенничестве с бюджетными деньгами на сотни миллионов

пишет профильный портал Autonews. Ее деятельностью заинтересовалась прокуратура Центрального района Тольятти (Самарская область) – после проверки «исполнения требований бюджетного законодательс
19.03.2024 «Первый Бит» автоматизировал многопрофильную клинику «Вальхенмед» в Тольятти

Международный ИТ-интегратор «Первый Бит» автоматизировал рабочие процессы многопрофильной медицинской клиники «Вальхенмед», которая находится в Тольятти. В результате проекта были автоматизированы девять рабочих мест и все основные бизнес-процессы клиники. Работа колл-центра медицинской компании также была переведена в единую систему,

03.08.2023 Для жителей и гостей Тольятти улучшили мобильную связь

» перевел базовые станции, работающие в среднем частотном слое на технологию 4G. Теперь даже при повышенной нагрузке на сеть абонентам обеспечено высокое качество связи. Спрос на мобильный интернет в Тольятти продолжает расти. Это подтверждает увеличившийся объем LTE‑трафика в сети оператора. Только за июль 2023 г. горожане — пользователи компании скачали 4000 ТБ данных — на 28% больше, чем
02.06.2023 МТС прокачала сеть в Тольятти и популярных загородных локациях

МТС, цифровая экосистема, усилила сеть 4G в Тольятти - в Автозаводском и Центральном районах, а также в дачных массивах и популярных мест
14.04.2023 Летные испытания гражданских беспилотников в Самаре и Тольятти могут начать с середины мая 2023 года

2021 г.) и грузовым 700 кг БАС (апрель 2022 г). Разработка прототипов «Транспорта будущего» осуществляется в белгородском инновационном центре «Бирюч», основное производство будет локализовано в ОЭЗ «Тольятти».
20.03.2023 В Самаре и Тольятти приступят к летным испытаниям грузовых беспилотников

ябре 2021 г.) и грузовым 700 кг БАС (апрель 2022 г.). В 2023 г. компания анонсирует презентацию еще нескольких новых моделей БАС. Основное производство «Транспорта будущего» будет локализовано в ОЭЗ «Тольятти».
22.11.2021 Softline помогла «Тольяттинской энергосбытовой компании» обезопасить систему «умных» счётчиков электроэнергии

по обеспечению безопасности интеллектуальной системы учета электроэнергии. Для «умных» счётчиков в Тольятти были установлены системы защиты от физического и «цифрового» воздействия. Региональн
12.11.2021 «АвтоВАЗ» впервые остановил производство из-за нехватки микросхем

t пока не будет На заводе «АвтоВАЗ» полностью остановлено производство автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Прекращена сборка всех моделей, выпускающихся автогигантом на заводе в Тольятти. По информации РИА «Новости», причиной остановки всех трех сборочных линий на «АвтоВАЗе» послужила нехватка микросхем, используемых в автомобилях. Представители профсоюза завода опубли
29.10.2020 МТС и администрация Тольятти договорились «оцифровать» достопримечательности

йская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и Администрация Тольятти подписали соглашение о социально-культурном сотрудничестве, направленное на внедрени
23.12.2016 «Билайн» оптимизировал качество связи в Самаре и Тольятти

дить в Самарской области масштабную модернизацию своей сети, в ходе которой идет установка нового оборудования 2G/3G/4G. В декабре очередной этап модернизации завершился в нескольких районах Самары и Тольятти, сообщили CNews в «Вымпелкоме». Технические работы по модернизации сети завершились в Самаре на улицах Вологодская, Демократическая, Л.Толстого, Ленинская, Урицкого и в Тольятти
29.11.2016 Грант SAP получил социальный стартап из Тольятти

вость, качество выступления и другие.Гран-при SAP UP 2016 и грант на 450 тыс. рублей выиграл «Солнечный круг» — образовательный проект для детей от 3 до 14 лет с особенностями физического развития из Тольятти. Автор этого проекта — Марина Теряева, мама особенного ребёнка. Она стремится собрать лучших специалистов в своем проекте и комбинировать лучшие современные методики развития, чтобы от
16.02.2016 Более 40 новостроек в Самаре и Тольятти подключены к оптической сети «Ростелекома»

В 2015 г. «Ростелеком» подключил к оптической сети передачи данных в Самаре и Тольятти более 40 новостроек. В результате возможность воспользоваться полным спектром цифровых услуг связи получили около 5,3 тыс. домохозяйств в крупнейших городах губернии. Компания расширил
23.11.2015 «Билайн» запустил 4G в Тольятти

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о запуске сети 4G (LTE) в Тольятти. Связь «четвертого поколения» позволяет абонентам быстро пересылать файлы большого размера, без задержек просматривать онлайн видео в высоком качестве. Средняя пользовательская скорост
10.04.2015 Orange предоставил Mango Office каналы связи в Красноярске, Воронеже и Тольятти

объявили о расширении сотрудничества в новых регионах присутствия Mango Office. В прошлом году Orange предоставил Mango Office доступ к каналу Ethernet Link в Красноярске и Воронеже, а в 2015 г. — в Тольятти. Партнерство с Orange Business Services помогает Mango Office обеспечивать высокое качество и отказоустойчивость работы облачных сервисов, совершенствовать качество обслуживания клиент
19.03.2015 Mango Office начинает предоставлять полный комплекс сервисов на территории Тольятти

ийский провайдер облачных бизнес-приложений с интегрированной телефонией, объявил о старте оказания полного комплекса услуг связи и предоставления доступа к облачным сервисам бизнес-клиентам в городе Тольятти. Тольятти станет первым регионом, где компания планирует опробовать новую модель — единое управление из Самары, что позволит в два раза сократить сроки окупаемости филиала. Клие
02.02.2015 Comparex оптимизировал транспортную логистику для тольяттинской производственной площадки «Сибура»

Компания Comparex разработала и внедрила автоматизированную информационную систему «Транспортные услуги» для предприятий холдинга «Сибур», расположенных в городе Тольятти. В результате внедрения проекта предприятия холдинга «Сибур» получили формализованный процесс пользования транспортными услугами, управляемый с помощью инструментов, сообщили CNews в C
28.01.2015 «Ростелеком» подключил к услугам связи первых резидентов особой экономической зоны «Тольятти»

«Ростелеком» организовал волоконно-оптические линии связи общей протяженностью 15 километров для особой экономической зоны «Тольятти». В результате проведенных работ первые три резидента, в числе которых крупнейшие иностранные и российские предприятия, получили доступ к комплексу услуг связи и возможность пользовать
12.12.2014 Студент из Тольятти получил 2,5 года условно и штраф 12 млн руб. за организацию DDoS-атак

Хорошевский районный суд города Москвы признал виновным 19-летнего студента факультета информационной безопасности, жителя Тольятти Самарской области, по ст.163 УК РФ (вымогательство) и 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-
04.08.2014 Система Directum внедрена в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний

роведена работа по внедрению электронного документооборота в Центре стандартизации и метрологии (г. Тольятти). Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.

14.01.2014 «Крок» разработал модель «Разумного города» для Тольятти

Компания «Крок» разработала стратегию реализации программы «Разумный город» для администрации Тольятти. Предлагаемые «Крок» меры, как ожидается, позволят сделать административный центр Ставропольского района, в частности его транспортную инфраструктуру, удобнее и безопаснее для жителей.
08.08.2013 R-Style Softlab открыла филиал в Тольятти

Компания R-Style Softlab, российский разработчик автоматизированных банковских систем, сообщила об открытии нового филиала в Тольятти. Как рассказали CNews в компании, это её пятое по счету подразделение в регионах России и СНГ. Другие региональные офисы располагаются в Брянске, Вологде, Киеве (Украина) и Алма-Ате (К
16.07.2013 Городская Дума Тольятти планирует увеличить количество рабочих мест СЭД «Дело»

Городская Дума Тольятти планирует увеличить количество рабочих мест СЭД «Дело» Документооборот Думы городско
10.07.2013 Оплачивать счета за электроэнергию через «Qiwi Терминалы» теперь можно в Тольятти и Похвистнево

С 10 июля 2013 г. жители городов Тольятти и Похвистнево получили возможность оплачивать счета за электроэнергию через «Qiwi Терминалы». Это стало возможным в рамках трехстороннего сотрудничества платежного сервиса Qiwi, компан
23.01.2013 Власти Тольятти присматриваются к системе Smart City

С презентацией системы Smart City («Умный город») перед чиновниками города Тольятти выступил глава представительства «Корея Телеком Корпорэйшн» по странам СНГ, Централь
18.01.2013 Городская Дума Тольятти внедряет СЭД «Дело»

В Думе городского округа Тольятти с начала 2013 г. запущена в эксплуатацию си-стема электронного документооборота «Дел
11.07.2012 В мэрии Тольятти установлено 112 рабочих мест СЭД «Дело» и 48 мест подсистемы «Дело-Web»

Дело», разработанная компанией «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) выходит на новый уровень применения в муниципалитетах. Так, курс на формирование «открытого муниципалитета», заявленный мэром города Тольятти Сергеем Андреевым предусматривает не только создание понятной для граждан и «прозрачной» системы власти, но и эффективный менеджмент с внедрением современных информационных систем. С 2
20.06.2012 Мэрия Тольятти переходит на полностью электронный документооборот, используя СЭД «Дело»

Мэрия городского округа Тольятти объявила о полном переходе на электронный документооборот. В качестве средства автом
07.02.2012 Тольятти станет пилотной площадкой по запуску УЭК в Самарской области

Самарская область выбрала г.Тольятти в качестве пилотной территории для запуска проекта по выдаче универсальных электронных карт (УЭК) в регионе, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на источник в департаменте информа
26.12.2011 Шесть подразделений мэрии Тольятти подключены к единой муниципальной геоинформационной системе

В 2010 г. с единой муниципальной геоинформационной системой (ЕМГИС) городского округа Тольятти начали работать комитет по делам молодежи, департамент культуры и департамент семьи,
12.05.2011 Cистемой «АвтоТрекер» оснащают муниципальный пассажирский транспорт Тольятти

ъявила о завершении первого этапа проекта по оснащению муниципального пассажирского транспорта в г. Тольятти системой ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта «АвтоТрекер». Заказчиком в данном проект
11.03.2010 «Синтерра» и «Леткон» получили разрешение на коммерческую эксплуатацию WiMAX-сети в поселке-спутнике города Тольятти

и тольяттинский альтернативный оператор связи «Леткон» объявили о получении разрешения на коммерческую эксплуатацию WiMAX-сети в коттеджном поселке Подстепки. Сеть запущена в поселке-спутнике города Тольятти в рамках развития программы «Синтерры» «Региональные мини-сети WiMAX» и построена в интересах компании «Летком», которая будет эксплуатировать созданную инфраструктуру и оказывать на е
02.12.2009 Уволенных с «АвтоВАЗа» трудоустроят в технопарке

Идею создания технопарка в Тольятти одобрило правительство Самарской области: работы по его запуску должны занять не более двух лет. В проектную команду включен «Городской информационный центр» Тольятти, предложив
15.10.2009 Крах «АвтоВАЗа»: на улице могут остаться тысячи ИТ-специалистов

Идея инвестпроекта по созданию в Тольятти ИТ-парка была представлена на прошлой неделе в рамках визита в город замминистра промышленности и торговли РФ Станислава Наумова. Автор идеи — директор «Городского информационного
07.09.2009 «Синтерра» построила магистральную линию Самара – Тольятти

Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о завершении строительства магистральной линии Самара – Тольятти в Приволжском федеральном округе (ПФО). Магистральная линия Самара – Новосемейкино – Красный Яр – Висловка – Мирный –Курумоч – Винтай – Зелёновка – Тольятти была организована на
28.08.2009 Компьютерщик из Тольятти обокрал банк на 16 млн руб.

анков похитил 16 млн руб., переведя деньги из банка, в котором работал, на счет в другом банке. Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Автозаводскому району Тольятти Ильдар Чагаев. По версии следствия, 37-летний специалист по эксплуатации информационных систем, задержавшись вечером на работе, ввел ложные данные в компьютерную сеть банка и перевел н
24.07.2009 В Сети появилась официальная электронная карта Тольятти

На сайте МУ г.о. Тольятти «Городской информационный центр» в ГИС-разделе (по адресу gis.tgic.ru) размещена эле
20.05.2009 Жители Тольятти получат доступ к госуслугам с помощью социальной карты

Структурные подразделения мэрии Тольятти приступили к реализации мероприятий по интеграции информационных ресурсов с применен
29.04.2009 Электронную справку о составе семьи внедрят в БТИ г.о. Тольятти

МУ г.о. Тольятти «Городской информационный центр» (МУ ГИЦ) объявил о подписании соглашения с МП «Инве
29.07.2008 Media Markt выходит в Тольятти

Компания «Медиа-Маркт-Сатурн», управляющая в России сетью бытовой техники и электроники Media Markt, во II половине 2009 г. откроет в Тольятти первый магазин. Media Markt будет выступать арендатором отдельно стоящего здания, построенного на территории ТЦ «Парк Хаус» рядом с существующей площадкой. Общая площадь магазина Media

Публикаций - 452, упоминаний - 510

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МегаФон 10742 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 27
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 19
Ростелеком 10948 18
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 17
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 16
Samsung Electronics 11064 15
9594 14
Yandex - Яндекс 9216 11
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Microsoft Corporation 25775 10
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МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 8
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Apple Inc 13154 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
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МегаФон - Синтерра - Synterra 818 7
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Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 6
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 6
Intel Corporation 12811 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
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Евросеть 1421 7
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MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
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Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 77
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 54
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 51
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 47
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 35
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 34
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 31
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 30
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 28
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 27
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 26
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 22
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 20
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 19
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 19
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 18
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 17
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 17
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 16
Google Android 15243 17
Apple iOS 8583 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Microsoft Windows 2000 8678 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
GeoEye IKONOS 127 5
Apple iPad 4011 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple - App Store 3109 5
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 4
ЭОС Дело-web 209 4
Directum СЭД - ECM-система 307 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
Microsoft Windows 16882 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Honor Magic 76 3
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 9 3
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 30 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 3
Microsoft Office 4170 3
Apple iPhone 6 4861 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 3
Меламед Александр 95 13
Козаренко Юрий 13 7
Путин Владимир 3454 7
Никифоров Николай 1138 6
Рабовский Семен 33 5
Никулин Дмитрий 11 5
Курочкин Александр 11 5
Андреев Сергей 67 4
Наумов Станислав 30 4
Азаров Дмитрий 9 4
Измайлов Константин 17 4
Симаков Олег 113 3
Губанов Андрей 117 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Казарин Станислав 175 3
Щуровский Денис 8 3
Галковский Андрей 26 3
Карпачев Александр 25 3
Кореш Виктор 83 3
Токаренко Максим 48 3
Балашова Елена 5 3
Пикульников Никита 38 3
Югай Виктор 66 3
Бобровников Борис 104 2
Шаронов Андрей 60 2
Казак Максим 162 2
Софонов Андрей 5 2
Анкилов Константин 121 2
Леханов Сергей 18 2
Бочкарев Сергей 72 2
Когогин Сергей 20 2
Петров Иван 14 2
Лобушкин Георгий 15 2
Френкель Лев 51 2
Федорищев Вячеслав 10 2
Мартиросов Давид 123 2
Самойленко Максим 67 2
Хлуденев Александр 10 2
Клишин Виталий 16 2
Демидов Денис 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 308
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 215
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 198
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 151
Россия - ПФО - Самарская область 1577 133
Россия - СФО - Новосибирск 4876 91
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 90
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 89
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 82
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 66
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 62
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 58
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 55
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 52
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 51
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 49
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 43
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 42
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 41
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 39
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 38
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 36
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 36
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 35
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 35
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 34
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 34
Украина 7928 34
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 34
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 71 32
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 31
Европа 24964 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 30
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 30
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 30
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 29
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 29
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 96
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 79
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 64
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 51
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 39
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 37
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 36
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 27
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 25
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 24
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 21
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 16
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 15
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 14
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 14
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 13
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 12
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 17
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
Ведомости 1466 6
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Автоброкер 2 2
Space Daily 528 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 2
Компьютерное обозрение 3 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Forbes - Форбс 1002 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
РИА Новости 1033 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Известия ИД 770 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Rambler Group - Motor.ru - автомобильные новости 7 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
NEWSru.com 229 1
CNews Северо-Запад 24 1
Computer.Tradeshow.Ru 59 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
ResearchMe 14 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Автостат 55 2
Gartner - Dataquest 353 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Рустелеком ТК 305 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Cybersecurity Ventures 11 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
BCG Россия онлайн 6 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 2
Кварц ННИПИ - Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт - Горьковский научно–исследовательский приборостроительный институт 2 2
ТАУ - Тольяттинская академия управления 3 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Минздрав РФ - СГМУ ВО ФГБОУ - Северный государственный медицинский университет 3 1
РАН ИОФ - Институт общей физики имени А.М. Прохорова 8 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
НИЯУ МИФИ - БИТИ - Балаковский инженерно-технологический институт - БИТТиУ - Балаковский институт техники, технологии и управления 1 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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