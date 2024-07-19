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Россия ПФО Самарская область Тольятти
СОБЫТИЯ
|19.07.2024
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Обход Тольятти поехал на основе ИT-систем с искусственным интеллектом концерна «Телематика»
16 июля 2024 г. президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт движению на обходе Тольятти – новом платном участке международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Безопасным и комфортным движение сделает комплекс решений на основе искусственного интеллекта к
|15.05.2024
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Российского производителя электромобилей Zetta поймали на мошенничестве с бюджетными деньгами на сотни миллионов
пишет профильный портал Autonews. Ее деятельностью заинтересовалась прокуратура Центрального района Тольятти (Самарская область) – после проверки «исполнения требований бюджетного законодательс
|19.03.2024
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«Первый Бит» автоматизировал многопрофильную клинику «Вальхенмед» в Тольятти
Международный ИТ-интегратор «Первый Бит» автоматизировал рабочие процессы многопрофильной медицинской клиники «Вальхенмед», которая находится в Тольятти. В результате проекта были автоматизированы девять рабочих мест и все основные бизнес-процессы клиники. Работа колл-центра медицинской компании также была переведена в единую систему,
|03.08.2023
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Для жителей и гостей Тольятти улучшили мобильную связь
» перевел базовые станции, работающие в среднем частотном слое на технологию 4G. Теперь даже при повышенной нагрузке на сеть абонентам обеспечено высокое качество связи. Спрос на мобильный интернет в Тольятти продолжает расти. Это подтверждает увеличившийся объем LTE‑трафика в сети оператора. Только за июль 2023 г. горожане — пользователи компании скачали 4000 ТБ данных — на 28% больше, чем
|02.06.2023
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МТС прокачала сеть в Тольятти и популярных загородных локациях
МТС, цифровая экосистема, усилила сеть 4G в Тольятти - в Автозаводском и Центральном районах, а также в дачных массивах и популярных мест
|14.04.2023
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Летные испытания гражданских беспилотников в Самаре и Тольятти могут начать с середины мая 2023 года
2021 г.) и грузовым 700 кг БАС (апрель 2022 г). Разработка прототипов «Транспорта будущего» осуществляется в белгородском инновационном центре «Бирюч», основное производство будет локализовано в ОЭЗ «Тольятти».
|20.03.2023
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В Самаре и Тольятти приступят к летным испытаниям грузовых беспилотников
ябре 2021 г.) и грузовым 700 кг БАС (апрель 2022 г.). В 2023 г. компания анонсирует презентацию еще нескольких новых моделей БАС. Основное производство «Транспорта будущего» будет локализовано в ОЭЗ «Тольятти».
|22.11.2021
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Softline помогла «Тольяттинской энергосбытовой компании» обезопасить систему «умных» счётчиков электроэнергии
по обеспечению безопасности интеллектуальной системы учета электроэнергии. Для «умных» счётчиков в Тольятти были установлены системы защиты от физического и «цифрового» воздействия. Региональн
|12.11.2021
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«АвтоВАЗ» впервые остановил производство из-за нехватки микросхем
t пока не будет На заводе «АвтоВАЗ» полностью остановлено производство автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Прекращена сборка всех моделей, выпускающихся автогигантом на заводе в Тольятти. По информации РИА «Новости», причиной остановки всех трех сборочных линий на «АвтоВАЗе» послужила нехватка микросхем, используемых в автомобилях. Представители профсоюза завода опубли
|29.10.2020
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МТС и администрация Тольятти договорились «оцифровать» достопримечательности
йская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и Администрация Тольятти подписали соглашение о социально-культурном сотрудничестве, направленное на внедрени
|23.12.2016
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«Билайн» оптимизировал качество связи в Самаре и Тольятти
дить в Самарской области масштабную модернизацию своей сети, в ходе которой идет установка нового оборудования 2G/3G/4G. В декабре очередной этап модернизации завершился в нескольких районах Самары и Тольятти, сообщили CNews в «Вымпелкоме». Технические работы по модернизации сети завершились в Самаре на улицах Вологодская, Демократическая, Л.Толстого, Ленинская, Урицкого и в Тольятти
|29.11.2016
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Грант SAP получил социальный стартап из Тольятти
вость, качество выступления и другие.Гран-при SAP UP 2016 и грант на 450 тыс. рублей выиграл «Солнечный круг» — образовательный проект для детей от 3 до 14 лет с особенностями физического развития из Тольятти. Автор этого проекта — Марина Теряева, мама особенного ребёнка. Она стремится собрать лучших специалистов в своем проекте и комбинировать лучшие современные методики развития, чтобы от
|16.02.2016
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Более 40 новостроек в Самаре и Тольятти подключены к оптической сети «Ростелекома»
В 2015 г. «Ростелеком» подключил к оптической сети передачи данных в Самаре и Тольятти более 40 новостроек. В результате возможность воспользоваться полным спектром цифровых услуг связи получили около 5,3 тыс. домохозяйств в крупнейших городах губернии. Компания расширил
|23.11.2015
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«Билайн» запустил 4G в Тольятти
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о запуске сети 4G (LTE) в Тольятти. Связь «четвертого поколения» позволяет абонентам быстро пересылать файлы большого размера, без задержек просматривать онлайн видео в высоком качестве. Средняя пользовательская скорост
|10.04.2015
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Orange предоставил Mango Office каналы связи в Красноярске, Воронеже и Тольятти
объявили о расширении сотрудничества в новых регионах присутствия Mango Office. В прошлом году Orange предоставил Mango Office доступ к каналу Ethernet Link в Красноярске и Воронеже, а в 2015 г. — в Тольятти. Партнерство с Orange Business Services помогает Mango Office обеспечивать высокое качество и отказоустойчивость работы облачных сервисов, совершенствовать качество обслуживания клиент
|19.03.2015
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Mango Office начинает предоставлять полный комплекс сервисов на территории Тольятти
ийский провайдер облачных бизнес-приложений с интегрированной телефонией, объявил о старте оказания полного комплекса услуг связи и предоставления доступа к облачным сервисам бизнес-клиентам в городе Тольятти. Тольятти станет первым регионом, где компания планирует опробовать новую модель — единое управление из Самары, что позволит в два раза сократить сроки окупаемости филиала. Клие
|02.02.2015
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Comparex оптимизировал транспортную логистику для тольяттинской производственной площадки «Сибура»
Компания Comparex разработала и внедрила автоматизированную информационную систему «Транспортные услуги» для предприятий холдинга «Сибур», расположенных в городе Тольятти. В результате внедрения проекта предприятия холдинга «Сибур» получили формализованный процесс пользования транспортными услугами, управляемый с помощью инструментов, сообщили CNews в C
|28.01.2015
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«Ростелеком» подключил к услугам связи первых резидентов особой экономической зоны «Тольятти»
«Ростелеком» организовал волоконно-оптические линии связи общей протяженностью 15 километров для особой экономической зоны «Тольятти». В результате проведенных работ первые три резидента, в числе которых крупнейшие иностранные и российские предприятия, получили доступ к комплексу услуг связи и возможность пользовать
|12.12.2014
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Студент из Тольятти получил 2,5 года условно и штраф 12 млн руб. за организацию DDoS-атак
Хорошевский районный суд города Москвы признал виновным 19-летнего студента факультета информационной безопасности, жителя Тольятти Самарской области, по ст.163 УК РФ (вымогательство) и 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-
|04.08.2014
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Система Directum внедрена в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний
роведена работа по внедрению электронного документооборота в Центре стандартизации и метрологии (г. Тольятти). Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.
|14.01.2014
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«Крок» разработал модель «Разумного города» для Тольятти
Компания «Крок» разработала стратегию реализации программы «Разумный город» для администрации Тольятти. Предлагаемые «Крок» меры, как ожидается, позволят сделать административный центр Ставропольского района, в частности его транспортную инфраструктуру, удобнее и безопаснее для жителей.
|08.08.2013
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R-Style Softlab открыла филиал в Тольятти
Компания R-Style Softlab, российский разработчик автоматизированных банковских систем, сообщила об открытии нового филиала в Тольятти. Как рассказали CNews в компании, это её пятое по счету подразделение в регионах России и СНГ. Другие региональные офисы располагаются в Брянске, Вологде, Киеве (Украина) и Алма-Ате (К
|16.07.2013
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Городская Дума Тольятти планирует увеличить количество рабочих мест СЭД «Дело»
Городская Дума Тольятти планирует увеличить количество рабочих мест СЭД «Дело» Документооборот Думы городско
|10.07.2013
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Оплачивать счета за электроэнергию через «Qiwi Терминалы» теперь можно в Тольятти и Похвистнево
С 10 июля 2013 г. жители городов Тольятти и Похвистнево получили возможность оплачивать счета за электроэнергию через «Qiwi Терминалы». Это стало возможным в рамках трехстороннего сотрудничества платежного сервиса Qiwi, компан
|23.01.2013
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Власти Тольятти присматриваются к системе Smart City
С презентацией системы Smart City («Умный город») перед чиновниками города Тольятти выступил глава представительства «Корея Телеком Корпорэйшн» по странам СНГ, Централь
|18.01.2013
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Городская Дума Тольятти внедряет СЭД «Дело»
В Думе городского округа Тольятти с начала 2013 г. запущена в эксплуатацию си-стема электронного документооборота «Дел
|11.07.2012
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В мэрии Тольятти установлено 112 рабочих мест СЭД «Дело» и 48 мест подсистемы «Дело-Web»
Дело», разработанная компанией «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) выходит на новый уровень применения в муниципалитетах. Так, курс на формирование «открытого муниципалитета», заявленный мэром города Тольятти Сергеем Андреевым предусматривает не только создание понятной для граждан и «прозрачной» системы власти, но и эффективный менеджмент с внедрением современных информационных систем. С 2
|20.06.2012
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Мэрия Тольятти переходит на полностью электронный документооборот, используя СЭД «Дело»
Мэрия городского округа Тольятти объявила о полном переходе на электронный документооборот. В качестве средства автом
|07.02.2012
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Тольятти станет пилотной площадкой по запуску УЭК в Самарской области
Самарская область выбрала г.Тольятти в качестве пилотной территории для запуска проекта по выдаче универсальных электронных карт (УЭК) в регионе, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на источник в департаменте информа
|26.12.2011
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Шесть подразделений мэрии Тольятти подключены к единой муниципальной геоинформационной системе
В 2010 г. с единой муниципальной геоинформационной системой (ЕМГИС) городского округа Тольятти начали работать комитет по делам молодежи, департамент культуры и департамент семьи,
|12.05.2011
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Cистемой «АвтоТрекер» оснащают муниципальный пассажирский транспорт Тольятти
ъявила о завершении первого этапа проекта по оснащению муниципального пассажирского транспорта в г. Тольятти системой ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта «АвтоТрекер». Заказчиком в данном проект
|11.03.2010
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«Синтерра» и «Леткон» получили разрешение на коммерческую эксплуатацию WiMAX-сети в поселке-спутнике города Тольятти
и тольяттинский альтернативный оператор связи «Леткон» объявили о получении разрешения на коммерческую эксплуатацию WiMAX-сети в коттеджном поселке Подстепки. Сеть запущена в поселке-спутнике города Тольятти в рамках развития программы «Синтерры» «Региональные мини-сети WiMAX» и построена в интересах компании «Летком», которая будет эксплуатировать созданную инфраструктуру и оказывать на е
|02.12.2009
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Уволенных с «АвтоВАЗа» трудоустроят в технопарке
Идею создания технопарка в Тольятти одобрило правительство Самарской области: работы по его запуску должны занять не более двух лет. В проектную команду включен «Городской информационный центр» Тольятти, предложив
|15.10.2009
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Крах «АвтоВАЗа»: на улице могут остаться тысячи ИТ-специалистов
Идея инвестпроекта по созданию в Тольятти ИТ-парка была представлена на прошлой неделе в рамках визита в город замминистра промышленности и торговли РФ Станислава Наумова. Автор идеи — директор «Городского информационного
|07.09.2009
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«Синтерра» построила магистральную линию Самара – Тольятти
Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о завершении строительства магистральной линии Самара – Тольятти в Приволжском федеральном округе (ПФО). Магистральная линия Самара – Новосемейкино – Красный Яр – Висловка – Мирный –Курумоч – Винтай – Зелёновка – Тольятти была организована на
|28.08.2009
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Компьютерщик из Тольятти обокрал банк на 16 млн руб.
анков похитил 16 млн руб., переведя деньги из банка, в котором работал, на счет в другом банке. Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Автозаводскому району Тольятти Ильдар Чагаев. По версии следствия, 37-летний специалист по эксплуатации информационных систем, задержавшись вечером на работе, ввел ложные данные в компьютерную сеть банка и перевел н
|24.07.2009
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В Сети появилась официальная электронная карта Тольятти
На сайте МУ г.о. Тольятти «Городской информационный центр» в ГИС-разделе (по адресу gis.tgic.ru) размещена эле
|20.05.2009
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Жители Тольятти получат доступ к госуслугам с помощью социальной карты
Структурные подразделения мэрии Тольятти приступили к реализации мероприятий по интеграции информационных ресурсов с применен
|29.04.2009
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Электронную справку о составе семьи внедрят в БТИ г.о. Тольятти
МУ г.о. Тольятти «Городской информационный центр» (МУ ГИЦ) объявил о подписании соглашения с МП «Инве
|29.07.2008
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Media Markt выходит в Тольятти
Компания «Медиа-Маркт-Сатурн», управляющая в России сетью бытовой техники и электроники Media Markt, во II половине 2009 г. откроет в Тольятти первый магазин. Media Markt будет выступать арендатором отдельно стоящего здания, построенного на территории ТЦ «Парк Хаус» рядом с существующей площадкой. Общая площадь магазина Media
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Меламед Александр 95 13
|Козаренко Юрий 13 7
|Путин Владимир 3454 7
|Никифоров Николай 1138 6
|Рабовский Семен 33 5
|Никулин Дмитрий 11 5
|Курочкин Александр 11 5
|Андреев Сергей 67 4
|Наумов Станислав 30 4
|Азаров Дмитрий 9 4
|Измайлов Константин 17 4
|Симаков Олег 113 3
|Губанов Андрей 117 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Казарин Станислав 175 3
|Щуровский Денис 8 3
|Галковский Андрей 26 3
|Карпачев Александр 25 3
|Кореш Виктор 83 3
|Токаренко Максим 48 3
|Балашова Елена 5 3
|Пикульников Никита 38 3
|Югай Виктор 66 3
|Бобровников Борис 104 2
|Шаронов Андрей 60 2
|Казак Максим 162 2
|Софонов Андрей 5 2
|Анкилов Константин 121 2
|Леханов Сергей 18 2
|Бочкарев Сергей 72 2
|Когогин Сергей 20 2
|Петров Иван 14 2
|Лобушкин Георгий 15 2
|Френкель Лев 51 2
|Федорищев Вячеслав 10 2
|Мартиросов Давид 123 2
|Самойленко Максим 67 2
|Хлуденев Александр 10 2
|Клишин Виталий 16 2
|Демидов Денис 4 2
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