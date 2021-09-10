Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Самарская область
Тольятти
Публикаций - 242, упоминаний - 342
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Меламед Александр 40 11
|Никифоров Николай 1126 6
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Путин Владимир 1840 3
|Казарин Станислав 100 3
|Симаков Олег 106 3
|Леханов Сергей 8 2
|Андреев Сергей 40 2
|Кореш Виктор 73 2
|Лобушкин Георгий 12 2
|Бобровников Борис 87 2
|Самойленко Максим 65 2
|Минниханов Рустам 89 1
|Евраев Михаил 222 1
|Слободин Михаил 55 1
|Парменова Наталия 62 1
|Ушацкий Андрей 101 1
|Миронов Сергей 43 1
|Брюквин Юрий 206 1
|Чесаков Георгий 16 1
|Корнеев Сергей 75 1
|Тиньков Олег 38 1
|Холден Дэвид - Holden David 16 1
|Никитин Сергей 32 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Номоконов Василий 8 1
|Попов Сергей 72 1
|Ефимов Владимир 32 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Свердлов Денис 163 1
|Ускова Ольга 128 1
|Солодовников Денис 63 1
|Оганесян Артак 30 1
|Краснов Александр 48 1
|Солодухин Константин 94 1
|Ермаков Валерий 71 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Иванов Андрей 40 1
|Голикова Татьяна 39 1
|CNews Analytics 2006 5
|ResearchMe 11 2
|IDC - International Data Corporation 2797 1
|Juniper Research 280 1
|Gartner 2230 1
|ABI Research 187 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|AC&M Consulting 70 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru