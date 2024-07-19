Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти

Обход Тольятти поехал на основе ИT-систем с искусственным интеллектом концерна «Телематика» 16 июля 2024 г. президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт движению на обходе Тольятти – новом платном участке международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Безопасным и комфортным движение сделает комплекс решений на основе искусственного интеллекта к

Российского производителя электромобилей Zetta поймали на мошенничестве с бюджетными деньгами на сотни миллионов пишет профильный портал Autonews. Ее деятельностью заинтересовалась прокуратура Центрального района Тольятти (Самарская область) – после проверки «исполнения требований бюджетного законодательс

«Первый Бит» автоматизировал многопрофильную клинику «Вальхенмед» в Тольятти Международный ИТ-интегратор «Первый Бит» автоматизировал рабочие процессы многопрофильной медицинской клиники «Вальхенмед», которая находится в Тольятти. В результате проекта были автоматизированы девять рабочих мест и все основные бизнес-процессы клиники. Работа колл-центра медицинской компании также была переведена в единую систему,

Для жителей и гостей Тольятти улучшили мобильную связь » перевел базовые станции, работающие в среднем частотном слое на технологию 4G. Теперь даже при повышенной нагрузке на сеть абонентам обеспечено высокое качество связи. Спрос на мобильный интернет в Тольятти продолжает расти. Это подтверждает увеличившийся объем LTE‑трафика в сети оператора. Только за июль 2023 г. горожане — пользователи компании скачали 4000 ТБ данных — на 28% больше, чем

МТС прокачала сеть в Тольятти и популярных загородных локациях МТС, цифровая экосистема, усилила сеть 4G в Тольятти - в Автозаводском и Центральном районах, а также в дачных массивах и популярных мест

Летные испытания гражданских беспилотников в Самаре и Тольятти могут начать с середины мая 2023 года 2021 г.) и грузовым 700 кг БАС (апрель 2022 г). Разработка прототипов «Транспорта будущего» осуществляется в белгородском инновационном центре «Бирюч», основное производство будет локализовано в ОЭЗ «Тольятти».

В Самаре и Тольятти приступят к летным испытаниям грузовых беспилотников ябре 2021 г.) и грузовым 700 кг БАС (апрель 2022 г.). В 2023 г. компания анонсирует презентацию еще нескольких новых моделей БАС. Основное производство «Транспорта будущего» будет локализовано в ОЭЗ «Тольятти».

Softline помогла «Тольяттинской энергосбытовой компании» обезопасить систему «умных» счётчиков электроэнергии по обеспечению безопасности интеллектуальной системы учета электроэнергии. Для «умных» счётчиков в Тольятти были установлены системы защиты от физического и «цифрового» воздействия. Региональн

«АвтоВАЗ» впервые остановил производство из-за нехватки микросхем t пока не будет На заводе «АвтоВАЗ» полностью остановлено производство автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Прекращена сборка всех моделей, выпускающихся автогигантом на заводе в Тольятти. По информации РИА «Новости», причиной остановки всех трех сборочных линий на «АвтоВАЗе» послужила нехватка микросхем, используемых в автомобилях. Представители профсоюза завода опубли

МТС и администрация Тольятти договорились «оцифровать» достопримечательности йская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и Администрация Тольятти подписали соглашение о социально-культурном сотрудничестве, направленное на внедрени

«Билайн» оптимизировал качество связи в Самаре и Тольятти дить в Самарской области масштабную модернизацию своей сети, в ходе которой идет установка нового оборудования 2G/3G/4G. В декабре очередной этап модернизации завершился в нескольких районах Самары и Тольятти, сообщили CNews в «Вымпелкоме». Технические работы по модернизации сети завершились в Самаре на улицах Вологодская, Демократическая, Л.Толстого, Ленинская, Урицкого и в Тольятти

Грант SAP получил социальный стартап из Тольятти вость, качество выступления и другие.Гран-при SAP UP 2016 и грант на 450 тыс. рублей выиграл «Солнечный круг» — образовательный проект для детей от 3 до 14 лет с особенностями физического развития из Тольятти. Автор этого проекта — Марина Теряева, мама особенного ребёнка. Она стремится собрать лучших специалистов в своем проекте и комбинировать лучшие современные методики развития, чтобы от

Более 40 новостроек в Самаре и Тольятти подключены к оптической сети «Ростелекома» В 2015 г. «Ростелеком» подключил к оптической сети передачи данных в Самаре и Тольятти более 40 новостроек. В результате возможность воспользоваться полным спектром цифровых услуг связи получили около 5,3 тыс. домохозяйств в крупнейших городах губернии. Компания расширил

«Билайн» запустил 4G в Тольятти Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о запуске сети 4G (LTE) в Тольятти. Связь «четвертого поколения» позволяет абонентам быстро пересылать файлы большого размера, без задержек просматривать онлайн видео в высоком качестве. Средняя пользовательская скорост

Orange предоставил Mango Office каналы связи в Красноярске, Воронеже и Тольятти объявили о расширении сотрудничества в новых регионах присутствия Mango Office. В прошлом году Orange предоставил Mango Office доступ к каналу Ethernet Link в Красноярске и Воронеже, а в 2015 г. — в Тольятти. Партнерство с Orange Business Services помогает Mango Office обеспечивать высокое качество и отказоустойчивость работы облачных сервисов, совершенствовать качество обслуживания клиент

Mango Office начинает предоставлять полный комплекс сервисов на территории Тольятти ийский провайдер облачных бизнес-приложений с интегрированной телефонией, объявил о старте оказания полного комплекса услуг связи и предоставления доступа к облачным сервисам бизнес-клиентам в городе Тольятти. Тольятти станет первым регионом, где компания планирует опробовать новую модель — единое управление из Самары, что позволит в два раза сократить сроки окупаемости филиала. Клие

Comparex оптимизировал транспортную логистику для тольяттинской производственной площадки «Сибура» Компания Comparex разработала и внедрила автоматизированную информационную систему «Транспортные услуги» для предприятий холдинга «Сибур», расположенных в городе Тольятти. В результате внедрения проекта предприятия холдинга «Сибур» получили формализованный процесс пользования транспортными услугами, управляемый с помощью инструментов, сообщили CNews в C

«Ростелеком» подключил к услугам связи первых резидентов особой экономической зоны «Тольятти» «Ростелеком» организовал волоконно-оптические линии связи общей протяженностью 15 километров для особой экономической зоны «Тольятти». В результате проведенных работ первые три резидента, в числе которых крупнейшие иностранные и российские предприятия, получили доступ к комплексу услуг связи и возможность пользовать

Студент из Тольятти получил 2,5 года условно и штраф 12 млн руб. за организацию DDoS-атак Хорошевский районный суд города Москвы признал виновным 19-летнего студента факультета информационной безопасности, жителя Тольятти Самарской области, по ст.163 УК РФ (вымогательство) и 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-

Система Directum внедрена в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний роведена работа по внедрению электронного документооборота в Центре стандартизации и метрологии (г. Тольятти). Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.

«Крок» разработал модель «Разумного города» для Тольятти Компания «Крок» разработала стратегию реализации программы «Разумный город» для администрации Тольятти. Предлагаемые «Крок» меры, как ожидается, позволят сделать административный центр Ставропольского района, в частности его транспортную инфраструктуру, удобнее и безопаснее для жителей.

R-Style Softlab открыла филиал в Тольятти Компания R-Style Softlab, российский разработчик автоматизированных банковских систем, сообщила об открытии нового филиала в Тольятти. Как рассказали CNews в компании, это её пятое по счету подразделение в регионах России и СНГ. Другие региональные офисы располагаются в Брянске, Вологде, Киеве (Украина) и Алма-Ате (К

Городская Дума Тольятти планирует увеличить количество рабочих мест СЭД «Дело» Городская Дума Тольятти планирует увеличить количество рабочих мест СЭД «Дело» Документооборот Думы городско

Оплачивать счета за электроэнергию через «Qiwi Терминалы» теперь можно в Тольятти и Похвистнево С 10 июля 2013 г. жители городов Тольятти и Похвистнево получили возможность оплачивать счета за электроэнергию через «Qiwi Терминалы». Это стало возможным в рамках трехстороннего сотрудничества платежного сервиса Qiwi, компан

Власти Тольятти присматриваются к системе Smart City С презентацией системы Smart City («Умный город») перед чиновниками города Тольятти выступил глава представительства «Корея Телеком Корпорэйшн» по странам СНГ, Централь

Городская Дума Тольятти внедряет СЭД «Дело» В Думе городского округа Тольятти с начала 2013 г. запущена в эксплуатацию си-стема электронного документооборота «Дел

В мэрии Тольятти установлено 112 рабочих мест СЭД «Дело» и 48 мест подсистемы «Дело-Web» Дело», разработанная компанией «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) выходит на новый уровень применения в муниципалитетах. Так, курс на формирование «открытого муниципалитета», заявленный мэром города Тольятти Сергеем Андреевым предусматривает не только создание понятной для граждан и «прозрачной» системы власти, но и эффективный менеджмент с внедрением современных информационных систем. С 2

Мэрия Тольятти переходит на полностью электронный документооборот, используя СЭД «Дело» Мэрия городского округа Тольятти объявила о полном переходе на электронный документооборот. В качестве средства автом

Тольятти станет пилотной площадкой по запуску УЭК в Самарской области Самарская область выбрала г.Тольятти в качестве пилотной территории для запуска проекта по выдаче универсальных электронных карт (УЭК) в регионе, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на источник в департаменте информа

Шесть подразделений мэрии Тольятти подключены к единой муниципальной геоинформационной системе В 2010 г. с единой муниципальной геоинформационной системой (ЕМГИС) городского округа Тольятти начали работать комитет по делам молодежи, департамент культуры и департамент семьи,

Cистемой «АвтоТрекер» оснащают муниципальный пассажирский транспорт Тольятти ъявила о завершении первого этапа проекта по оснащению муниципального пассажирского транспорта в г. Тольятти системой ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта «АвтоТрекер». Заказчиком в данном проект

«Синтерра» и «Леткон» получили разрешение на коммерческую эксплуатацию WiMAX-сети в поселке-спутнике города Тольятти и тольяттинский альтернативный оператор связи «Леткон» объявили о получении разрешения на коммерческую эксплуатацию WiMAX-сети в коттеджном поселке Подстепки. Сеть запущена в поселке-спутнике города Тольятти в рамках развития программы «Синтерры» «Региональные мини-сети WiMAX» и построена в интересах компании «Летком», которая будет эксплуатировать созданную инфраструктуру и оказывать на е

Уволенных с «АвтоВАЗа» трудоустроят в технопарке Идею создания технопарка в Тольятти одобрило правительство Самарской области: работы по его запуску должны занять не более двух лет. В проектную команду включен «Городской информационный центр» Тольятти, предложив

Крах «АвтоВАЗа»: на улице могут остаться тысячи ИТ-специалистов Идея инвестпроекта по созданию в Тольятти ИТ-парка была представлена на прошлой неделе в рамках визита в город замминистра промышленности и торговли РФ Станислава Наумова. Автор идеи — директор «Городского информационного

«Синтерра» построила магистральную линию Самара – Тольятти Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о завершении строительства магистральной линии Самара – Тольятти в Приволжском федеральном округе (ПФО). Магистральная линия Самара – Новосемейкино – Красный Яр – Висловка – Мирный –Курумоч – Винтай – Зелёновка – Тольятти была организована на

Компьютерщик из Тольятти обокрал банк на 16 млн руб. анков похитил 16 млн руб., переведя деньги из банка, в котором работал, на счет в другом банке. Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Автозаводскому району Тольятти Ильдар Чагаев. По версии следствия, 37-летний специалист по эксплуатации информационных систем, задержавшись вечером на работе, ввел ложные данные в компьютерную сеть банка и перевел н

В Сети появилась официальная электронная карта Тольятти На сайте МУ г.о. Тольятти «Городской информационный центр» в ГИС-разделе (по адресу gis.tgic.ru) размещена эле

Жители Тольятти получат доступ к госуслугам с помощью социальной карты Структурные подразделения мэрии Тольятти приступили к реализации мероприятий по интеграции информационных ресурсов с применен

Электронную справку о составе семьи внедрят в БТИ г.о. Тольятти МУ г.о. Тольятти «Городской информационный центр» (МУ ГИЦ) объявил о подписании соглашения с МП «Инве