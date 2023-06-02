МТС прокачала сеть в Тольятти и популярных загородных локациях

МТС, цифровая экосистема, усилила сеть 4G в Тольятти - в Автозаводском и Центральном районах, а также в дачных массивах и популярных местах отдыха в Ставропольском районе, где жители области проводят летние дни. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в густонаселенных районах Тольятти, после чего там повысилось качество голосовой связи и почти на треть выросла скорость мобильного интернета. В частности, в Автозаводском районе – по улицам Гая и Автостроителей, где сосредоточены жилые кварталы, на Приморском бульваре – в районе стадиона «Торпедо» и торгово-ресторанного комплекса. В Центральном районе улучшения заметили на улице Самарской, около Городской больницы, в жилых кварталах по улице Мира, а также на улице Победы – в районе площади Искусств.

К летнему сезону МТС дополнительно усилила сеть в пригородах Тольятти и в Ставропольском районе, где проводят отпуска и выходные дни тольяттинцы и жители области. Скорость мобильного интернета выросла в садовых товариществах, на полуострове Копылово, в микрорайоне Федоровка на берегу Волги, в окрестностях которого расположено множество дачных массивов, в селах Подстепки и Выселки.

«Летом второй по численности населения город Самарской области прирастает еще тысячами туристов, которые приезжают в Тольятти ради технического музея под открытым небом, экспозиции автомобилей и уникальной природы Поволжья. Окрестности Автограда являются любимым местом отдыха для многих жителей региона и туристов. Дополнительное телеком-оборудование обеспечит стабильную связь и доступ к мобильным сервисам экосистемы МТС даже в период повышенной нагрузки на сеть. А наш онлайн-гид «Виртуальная прогулка по Тольятти» поможет ближе познакомиться с достопримечательностями», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.