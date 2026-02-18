Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район

МТС усилила мобильную инфраструктуру на ключевой магистрали Поволжья МТС объявила о запуске дополнительного телеком-оборудования на участке федеральной автодороги Р-228 Волгоград-Саратов. Покрытие мобильного интернета стало шире на одной из ключевых магистралей Поволжья благодаря строительству 32 базовых станций. Реализация проекта позволила улучшить качество голосовой связи и увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 40%. Трасса Р-228 протяж

МТС: организации Поволжья чаще других федеральных округов подвергаются DDoS-атакам ришлось более 80% от общего объёма инцидентов. Специалисты Red Security, дочерней компании МТС в сфере кибербезопасности, отметили рост атак на организации государственного сектора различных областей Поволжья, а также сферы строительства и транспорта. Самая мощная DDoS-атака в округе в пике достигла 38 Гбит/с. Интенсивность атак за этот период снизилась в четыре раза по сравнению с началом

Документы о немцах Поволжья оцифруют на «ЭларСкан» В Государственный исторический архив немцев Поволжья поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС». Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар». Материалы фондов Государственного исторического архива немцев По

Хакеры чаще всего выбирали для DDoS-атак компании Поволжья сности, отразила свыше 6,2 тыс. DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков в первом квартале 2024 г. Это в полтора раза больше, чем за все второе полугодие 2023 г. Свыше трети кибератак пришлось на компании Поволжья. Об этом CNews сообщили представители МТС. Регионом-лидером по числу атак в первом квартале 2024 г. стало Поволжье: 38,5% всех нападений было реализовано на сайты расположенных здесь о

Жители Поволжья чаще остальных сталкиваются с фишингом: больше всего мошенники делают рассылки о долгах и штрафах МТС RED, дочерняя компания экосистемы МТС по кибербезопасности, провела исследование фишинговых рассылок. Опрос выявил, что в первом полугодии 2023 г. жители Поволжья чаще остальных сталкивались с этим видом кибермошенничества и получали сомнительные рассылки один-два раза в месяц или чаще. Об этом CNews сообщили представители МТС. Фишингом называет

«Ланит омни» передаст одному из ведущих вузов Поволжья демо-стенды нового BPM-решения ля развития технологических и проектных навыков студентов и профессорско-преподавательского состава Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Об этом CNe

«Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом учебные заведения в регионах Поволжья льных учреждений к единой сети передачи данных (ЕСПД) в Приволжском федеральном округе. Доступ к скоростному интернету с возможностью фильтрации контента получили 9885 учебных заведений в 13 регионах Поволжья. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». В Республике Татарстан к ЕСПД подключены 1408 учебных заведений. Специалисты провайдера организовали в школах защищенные каналы свя

«Эр-телеком холдинг» объявил о начале строительства интеллектуальных систем учета электроэнергии на Среднем Поволжье то является безусловным успехом для всего региона», – сказал Антон Катков, межрегиональный директор Среднего Поволжья «Эр-телеком холдинг». Клиентоцентричная ориентация бизнеса, при которой тех

МТС подвел итоги продаж 4G-устройств в своей рознице в Чувашии за 3 квартал 2016 квартале текущего года. Как рассказали CNews в компании, по итогам продаж LTE-смартфонов в регионах Поволжья, самые дорогие гаджеты приобретали жители республики - средняя стоимость 4G-смартфон

Чувашия обогнала все регионы Поволжья по доле LTE-смартфонов в продажах «умных» устройств ртфонов в общем объеме продаж «умных» телефонов за год увеличилась более чем в два раза и впервые достигла 68%, сообщили CNews в МТС. Как отмечается, второй год подряд Чувашия входит в топ-3 регионов Поволжья с самой высокой долей LTE-смартфонов в общем объеме продаж «умных» телефонов. Во втором квартале текущего года «золото» в тройке лидеров досталось именно республике: два из трех смартф

ТТК с начала года заключил более 30 госконтрактов в регионах Среднего Поволжья бизнеса. Это особая категория пользователей, предъявляющая высокие требования к защищенности и бесперебойности связи. В настоящее время порядка 70 государственных учреждений являются клиентами ТТК в Среднем Поволжье, в их числе более 30 учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, около 20 ведомственных учреждений и органов государственной власти, порядка 5 учреждени

ТТК зафиксировал увеличение интереса к скоростным интернет-тарифам в Среднем Поволжье фиксирует увеличение интереса к скоростным тарифам на доступ в интернет у жителей регионов Среднего Поволжья. На сегодняшний день более половины абонентов ТТК выбирают доступ в интернет на высо

МТС: Продажи премиальных LTE-смартфонов в Поволжье выросли в 3,5 раза Компания МТС подвела итоги продаж в собственной рознице в регионах Поволжья по итогам первого квартала 2016 г.: общий спрос на устройства с поддержкой 4G вырос в 3,5 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом спрос на LTE-планшеты увеличился п

Поволжский филиал «Евросети» возглавил Филипп Сапронов До января 2016 Филипп Сапронов больше года успешно возглавлял Западно-Сибирский филиал «Евросети». Поволжский филиал включает в себя 8 субфилиалов в Самарской, Пензенской, Нижегородской, Оренб

МТС: Продажи LTE-гаджетов в Поволжье выросли почти втрое Компания МТС подвела итоги продаж в собственной рознице в регионах Поволжья. В четвертом квартале 2015 было продано почти в полтора раза больше «умных» устройств, при этом спрос на гаджеты с поддержкой LTE вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным пери

Поволжский филиал «Евросети» возглавил Владимир Смирнов в и электронных услуг», - комментирует управляющий Поволжским филиалом «Евросети» Владимир Смирнов. Поволжский филиал включает в себя 8 субфилиалов в Самарской, Пензенской, Нижегородской, Оренб

Аналитический отчет МТС: Бизнес в крупнейших регионах Поволжья «управляется» со смартфонов Компания МТС представила аналитический отчет по потреблению мобильного интернета корпоративными клиентами крупнейших регионов Поволжья в Республиках Татарстан, Башкортостан, Нижегородской и Самарской областях. По итогам второго квартала 2015 г. объем передаваемого интернет-трафика в указанных регионах за год вырос поч

МТС: Удмуртия стала самым активным 4G-регионом Поволжья ния МТС сообщила итоги использования мобильного интернета абонентами МТС в Удмуртии за 2 квартал 2015 г. Удмуртские абоненты МТС заняли первое место по активности использования сети 4G среди регионов Поволжья, треть всего объема мобильного интернет-трафика прошла через устройства с поддержкой сети «четвертого поколения». В период с апреля по июнь общий объем трафика увеличился на 70% по сра

МТС оборудовала офисы Поволжского банка «Сбербанка России» точками доступа Wi-Fi МТС обеспечила мобильными зонами Wi-Fi на базе LTE и 3G более 190 отделений Поволжского банка «Сбербанка России» на территории Самарской, Волгоградской, Пензенской, Астр

«ЛАН АТМсервис» принял на комплексное техническое обслуживание более 70% банкоматов и терминалов Поволжского «Сбербанка» Компания «ЛАН АТМсервис» (входит в ГК «Ланит») выиграла тендер Поволжского банка «Сбербанка России» и приступила к SLM-обслуживанию более 4500 банкоматов, платежных терминалов и к FLM-обслуживанию более 2500 устройств. Компания обеспечит бесперебойную рабо

Более 100 крупных компаний Поволжья в 2014 г. подключились к услуге «Бесплатный вызов 8-800» от ТТК сударственных структур, так и среди крупных компаний с развитой филиальной сетью. Об этом свидетельствует и положительная динамика подключений – на сегодняшний день порядка 170 компаний и организаций Поволжья выбрали номер 8-800 от ТТК», – прокомментировал директор по развитию сети доступа макрорегионального филиала «Средневолжский» компании ТТК Дмитрий Асланов. Услуга «Бесплатный вызов 8-8

Скорости до 300 Мбит/с стали доступны корпоративным клиентам МТС в пяти регионах Поволжья МТС сообщила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети широкополосного радиодоступа в пяти регионах Поволжья. Данная сеть обеспечивает беспроводной доступ в интернет на скорости до 300 Мбит/c, что позволит МТС предоставлять корпоративным клиентам услуги фиксированной связи без использования В

Цифровые телебашни Поволжья оснащены ИБП Delta Electronics пания Delta Electronics сообщила об установке своего решения на башнях связи цифрового телевидения «Поволжского отделения Института сотовой связи» (ПОТИСС). Региональный интегратор «Смарт-Групп

34 тыс. чиновников Поволжья воспользуются услугами МТС в 2014 г Компания МТС сообщила о том, что общая стоимость выигранных тендеров на предоставление услуг связи государственным структурам Поволжья в 2014 г. составит 95 млн руб. В результате в течение года связью МТС будут обеспечены более 34 тыс. работников госучреждений, сообщили CNews в компании. В конце 2013 г. МТС стала побе

МТС запустила проект «Дополненная реальность» в вузах Поволжья Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о запуске проекта «Дополненная реальность» в вузах Поволжья. До конца сентября в корпусах 26 высших учебных заведений появятся стены цифровых технологий с интересными фактами, познавательной инфографикой, а также видео. Стены цифровых технологи

МТС обеспечит связью 28 тыс. сотрудников государственных структур Поволжья Компания МТС сообщила о победе в ряде конкурсов на оказание услуг мобильной связи на 2013 г. органам государственной власти регионов Поволжья. Совокупная стоимость услуг в рамках контрактов составила порядка 67 млн руб. В первом квартале 2013 г. МТС стала победителем ряда конкурсов, по итогам которых связью будет обеспечено

Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Поволжском банке Сбербанка» е дает возможность повысить эффективность и удобство работы руководителей среднего и высшего звена «Поволжского банка Сбербанка» с электронными данными за счет продуманной функциональности и эр

«Ростелеком» создал тестовую зону в Поволжском госуниверситете телекоммуникаций и информатики лнофункциональный фрагмент сети оператора связи всех уровней (ядро сети, сеть передачи данных, мобильный сегмент, широкополосный доступ). Базовая кафедра «Инновационные технологии телекоммуникаций» в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики была открыта «Ростелекомом» в рамках программы инновационного развития 29 марта 2012 г. Статус базовой кафедры предполагае

«Поволжский банк Сбербанка» передал систему «Клиент-Банк» на обслуживание в «Астерос» Компания «Астерос» приступила к аутсорсинговому обслуживанию более 22 тыс. клиентов «Поволжского банка Сбербанка России». В течение года специалисты «Астерос» будут поддерживать систему «Клиент-Банк» на территории семи областей, говорится в сообщении компании. «Поволжский банк

SearchInform открыл офис в Казани ровать в полную силу казанский офис SearchInform начнет со следующей недели, — сообщил руководитель Поволжского офиса компании SearchInform Владимир Велич. — На данном этапе мы проводим набор с

В Поволжском филиале «МегаФона» внедрён электронный архив документов в области учета и работы с документами, сдаваемыми для хранения в архив различными подразделениями Поволжского филиала «МегаФона». Бизнес-процессы деятельности архива филиала охватывают все по

Автомобильный ритейлер Поволжья внедрил Directum Компания «Проекты и Решения» (г. Казань) внедряет систему электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в автомобильном ритейлере Поволжья – компании «ТрансТехСервис». Торговая сеть «ТрансТехСервис» насчитывает 44 автосалона в различных регионах РФ: республиках Татарстан и Башкортостан, Удмуртии и Чувашии, Кировской облас

«Поволжский Центр Развития» автоматизировал документооборот на базе Directum рения выполняли ИТ-специалисты заказчика при консультационной поддержке ГК «АйтиКонсалт». Директор «Поволжского Центра Развития» Валентин Лобанов так прокомментировала выбор решения и итоги вне

«Техносерв» приобрел поволжского интегратора а капитализации компании». По словам директора Дирекции по региональному развитию «Техносерва» Сергея Добрынина, сделка также направлена на поддержку и развитие интеграционного бизнеса «Техносерва» в Поволжском и Южном федеральных округах. «У «Техносерва» есть крупные заказчики именно в этих регионах, и мы стремимся быть ближе к ним для предоставления более оперативного и более качественног

«Старт Телеком» назначил директора Поволжского филиала Директором Поволжского филиала телекоммуникационного оператора «Старт Телеком» назначен Денис Туса. Владимир Люлин, ранее занимавший эту должность, покинул компанию. В задачи Дениса Тусы будут входить дал

«Желдорпроект Поволжья» управляет проектными данными вместе с «Лоцманом:PLM» Компания «Аскон-Самара» завершила внедрение системы инженерного документооборота «Лоцман:PLM» в Самарском проектно-изыскательском институте «Желдорпроект Поволжья» (СПИИ ЖДПП) - филиале ОАО «Росжелдорпроект». До внедрения «Лоцмана:PLM» в СПИИ «Желдорпроект Поволжья» не было единого централизованного хранилища разработанной электронной док

«УСП КомпьюЛинк» завершил телефонизацию удаленных районов Поволжья мпьюЛинк» совместно с компанией «ВолгаТелеком» успешно завершили крупномасштабный проект по телефонизации удаленных районов Приволжского федерального округа. В результате всего за 1 год в 11 регионах Поволжья было установлено 16 468 таксофонов универсального обслуживания. Инвестиции в реализацию проекта составили около 2,5 млрд. руб. Компания «УСП КомпьюЛинк», выиграв конкурс среди системны

«Желдорпроект Поволжья» будет работать в «1С:Предприятии 8» Компания «1С:Бухучет и Торговля» – Самара (БИТ – Самара) успешно провела проект по автоматизации проектно-изыскательского института «Желдорпроект Поволжья». Организация клиента выполняет весь комплекс проектных работ, начиная от предпроектной проработки – сбора исходных данных и бизнес-планирования и заканчивая организацией строительства