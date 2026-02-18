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Россия ПФО Поволжье Поволжский район
СОБЫТИЯ
|18.02.2026
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МТС усилила мобильную инфраструктуру на ключевой магистрали Поволжья
МТС объявила о запуске дополнительного телеком-оборудования на участке федеральной автодороги Р-228 Волгоград-Саратов. Покрытие мобильного интернета стало шире на одной из ключевых магистралей Поволжья благодаря строительству 32 базовых станций. Реализация проекта позволила улучшить качество голосовой связи и увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 40%. Трасса Р-228 протяж
|07.11.2025
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МТС: организации Поволжья чаще других федеральных округов подвергаются DDoS-атакам
ришлось более 80% от общего объёма инцидентов. Специалисты Red Security, дочерней компании МТС в сфере кибербезопасности, отметили рост атак на организации государственного сектора различных областей Поволжья, а также сферы строительства и транспорта. Самая мощная DDoS-атака в округе в пике достигла 38 Гбит/с. Интенсивность атак за этот период снизилась в четыре раза по сравнению с началом
|04.12.2024
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Документы о немцах Поволжья оцифруют на «ЭларСкан»
В Государственный исторический архив немцев Поволжья поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС». Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар». Материалы фондов Государственного исторического архива немцев По
|24.04.2024
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Хакеры чаще всего выбирали для DDoS-атак компании Поволжья
сности, отразила свыше 6,2 тыс. DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков в первом квартале 2024 г. Это в полтора раза больше, чем за все второе полугодие 2023 г. Свыше трети кибератак пришлось на компании Поволжья. Об этом CNews сообщили представители МТС. Регионом-лидером по числу атак в первом квартале 2024 г. стало Поволжье: 38,5% всех нападений было реализовано на сайты расположенных здесь о
|03.08.2023
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Жители Поволжья чаще остальных сталкиваются с фишингом: больше всего мошенники делают рассылки о долгах и штрафах
МТС RED, дочерняя компания экосистемы МТС по кибербезопасности, провела исследование фишинговых рассылок. Опрос выявил, что в первом полугодии 2023 г. жители Поволжья чаще остальных сталкивались с этим видом кибермошенничества и получали сомнительные рассылки один-два раза в месяц или чаще. Об этом CNews сообщили представители МТС. Фишингом называет
|19.01.2023
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«Ланит омни» передаст одному из ведущих вузов Поволжья демо-стенды нового BPM-решения
ля развития технологических и проектных навыков студентов и профессорско-преподавательского состава Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Об этом CNe
|04.05.2022
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«Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом учебные заведения в регионах Поволжья
льных учреждений к единой сети передачи данных (ЕСПД) в Приволжском федеральном округе. Доступ к скоростному интернету с возможностью фильтрации контента получили 9885 учебных заведений в 13 регионах Поволжья. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». В Республике Татарстан к ЕСПД подключены 1408 учебных заведений. Специалисты провайдера организовали в школах защищенные каналы свя
|28.07.2021
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«Эр-телеком холдинг» объявил о начале строительства интеллектуальных систем учета электроэнергии на Среднем Поволжье
то является безусловным успехом для всего региона», – сказал Антон Катков, межрегиональный директор Среднего Поволжья «Эр-телеком холдинг». Клиентоцентричная ориентация бизнеса, при которой тех
|28.10.2016
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МТС подвел итоги продаж 4G-устройств в своей рознице в Чувашии за 3 квартал 2016
квартале текущего года. Как рассказали CNews в компании, по итогам продаж LTE-смартфонов в регионах Поволжья, самые дорогие гаджеты приобретали жители республики - средняя стоимость 4G-смартфон
|13.07.2016
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Чувашия обогнала все регионы Поволжья по доле LTE-смартфонов в продажах «умных» устройств
ртфонов в общем объеме продаж «умных» телефонов за год увеличилась более чем в два раза и впервые достигла 68%, сообщили CNews в МТС. Как отмечается, второй год подряд Чувашия входит в топ-3 регионов Поволжья с самой высокой долей LTE-смартфонов в общем объеме продаж «умных» телефонов. Во втором квартале текущего года «золото» в тройке лидеров досталось именно республике: два из трех смартф
|21.06.2016
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ТТК с начала года заключил более 30 госконтрактов в регионах Среднего Поволжья
бизнеса. Это особая категория пользователей, предъявляющая высокие требования к защищенности и бесперебойности связи. В настоящее время порядка 70 государственных учреждений являются клиентами ТТК в Среднем Поволжье, в их числе более 30 учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, около 20 ведомственных учреждений и органов государственной власти, порядка 5 учреждени
|20.06.2016
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ТТК зафиксировал увеличение интереса к скоростным интернет-тарифам в Среднем Поволжье
фиксирует увеличение интереса к скоростным тарифам на доступ в интернет у жителей регионов Среднего Поволжья. На сегодняшний день более половины абонентов ТТК выбирают доступ в интернет на высо
|12.05.2016
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МТС: Продажи премиальных LTE-смартфонов в Поволжье выросли в 3,5 раза
Компания МТС подвела итоги продаж в собственной рознице в регионах Поволжья по итогам первого квартала 2016 г.: общий спрос на устройства с поддержкой 4G вырос в 3,5 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом спрос на LTE-планшеты увеличился п
|21.03.2016
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Поволжский филиал «Евросети» возглавил Филипп Сапронов
До января 2016 Филипп Сапронов больше года успешно возглавлял Западно-Сибирский филиал «Евросети». Поволжский филиал включает в себя 8 субфилиалов в Самарской, Пензенской, Нижегородской, Оренб
|05.02.2016
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МТС: Продажи LTE-гаджетов в Поволжье выросли почти втрое
Компания МТС подвела итоги продаж в собственной рознице в регионах Поволжья. В четвертом квартале 2015 было продано почти в полтора раза больше «умных» устройств, при этом спрос на гаджеты с поддержкой LTE вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным пери
|12.11.2015
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Поволжский филиал «Евросети» возглавил Владимир Смирнов
в и электронных услуг», - комментирует управляющий Поволжским филиалом «Евросети» Владимир Смирнов. Поволжский филиал включает в себя 8 субфилиалов в Самарской, Пензенской, Нижегородской, Оренб
|05.10.2015
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Аналитический отчет МТС: Бизнес в крупнейших регионах Поволжья «управляется» со смартфонов
Компания МТС представила аналитический отчет по потреблению мобильного интернета корпоративными клиентами крупнейших регионов Поволжья в Республиках Татарстан, Башкортостан, Нижегородской и Самарской областях. По итогам второго квартала 2015 г. объем передаваемого интернет-трафика в указанных регионах за год вырос поч
|12.08.2015
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МТС: Удмуртия стала самым активным 4G-регионом Поволжья
ния МТС сообщила итоги использования мобильного интернета абонентами МТС в Удмуртии за 2 квартал 2015 г. Удмуртские абоненты МТС заняли первое место по активности использования сети 4G среди регионов Поволжья, треть всего объема мобильного интернет-трафика прошла через устройства с поддержкой сети «четвертого поколения». В период с апреля по июнь общий объем трафика увеличился на 70% по сра
|09.07.2015
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МТС оборудовала офисы Поволжского банка «Сбербанка России» точками доступа Wi-Fi
МТС обеспечила мобильными зонами Wi-Fi на базе LTE и 3G более 190 отделений Поволжского банка «Сбербанка России» на территории Самарской, Волгоградской, Пензенской, Астр
|06.04.2015
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«ЛАН АТМсервис» принял на комплексное техническое обслуживание более 70% банкоматов и терминалов Поволжского «Сбербанка»
Компания «ЛАН АТМсервис» (входит в ГК «Ланит») выиграла тендер Поволжского банка «Сбербанка России» и приступила к SLM-обслуживанию более 4500 банкоматов, платежных терминалов и к FLM-обслуживанию более 2500 устройств. Компания обеспечит бесперебойную рабо
|18.03.2015
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Более 100 крупных компаний Поволжья в 2014 г. подключились к услуге «Бесплатный вызов 8-800» от ТТК
сударственных структур, так и среди крупных компаний с развитой филиальной сетью. Об этом свидетельствует и положительная динамика подключений – на сегодняшний день порядка 170 компаний и организаций Поволжья выбрали номер 8-800 от ТТК», – прокомментировал директор по развитию сети доступа макрорегионального филиала «Средневолжский» компании ТТК Дмитрий Асланов. Услуга «Бесплатный вызов 8-8
|11.11.2014
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Скорости до 300 Мбит/с стали доступны корпоративным клиентам МТС в пяти регионах Поволжья
МТС сообщила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети широкополосного радиодоступа в пяти регионах Поволжья. Данная сеть обеспечивает беспроводной доступ в интернет на скорости до 300 Мбит/c, что позволит МТС предоставлять корпоративным клиентам услуги фиксированной связи без использования В
|09.06.2014
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Цифровые телебашни Поволжья оснащены ИБП Delta Electronics
пания Delta Electronics сообщила об установке своего решения на башнях связи цифрового телевидения «Поволжского отделения Института сотовой связи» (ПОТИСС). Региональный интегратор «Смарт-Групп
|24.01.2014
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34 тыс. чиновников Поволжья воспользуются услугами МТС в 2014 г
Компания МТС сообщила о том, что общая стоимость выигранных тендеров на предоставление услуг связи государственным структурам Поволжья в 2014 г. составит 95 млн руб. В результате в течение года связью МТС будут обеспечены более 34 тыс. работников госучреждений, сообщили CNews в компании. В конце 2013 г. МТС стала побе
|02.10.2013
|Миграция на серверы нового поколения позволила Поволжскому филиалу «МегаФона» ускорить бизнес-процессы
|19.09.2013
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МТС запустила проект «Дополненная реальность» в вузах Поволжья
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о запуске проекта «Дополненная реальность» в вузах Поволжья. До конца сентября в корпусах 26 высших учебных заведений появятся стены цифровых технологий с интересными фактами, познавательной инфографикой, а также видео. Стены цифровых технологи
|26.03.2013
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МТС обеспечит связью 28 тыс. сотрудников государственных структур Поволжья
Компания МТС сообщила о победе в ряде конкурсов на оказание услуг мобильной связи на 2013 г. органам государственной власти регионов Поволжья. Совокупная стоимость услуг в рамках контрактов составила порядка 67 млн руб. В первом квартале 2013 г. МТС стала победителем ряда конкурсов, по итогам которых связью будет обеспечено
|22.03.2013
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Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Поволжском банке Сбербанка»
е дает возможность повысить эффективность и удобство работы руководителей среднего и высшего звена «Поволжского банка Сбербанка» с электронными данными за счет продуманной функциональности и эр
|12.09.2012
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«Ростелеком» создал тестовую зону в Поволжском госуниверситете телекоммуникаций и информатики
лнофункциональный фрагмент сети оператора связи всех уровней (ядро сети, сеть передачи данных, мобильный сегмент, широкополосный доступ). Базовая кафедра «Инновационные технологии телекоммуникаций» в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики была открыта «Ростелекомом» в рамках программы инновационного развития 29 марта 2012 г. Статус базовой кафедры предполагае
|28.08.2012
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«Поволжский банк Сбербанка» передал систему «Клиент-Банк» на обслуживание в «Астерос»
Компания «Астерос» приступила к аутсорсинговому обслуживанию более 22 тыс. клиентов «Поволжского банка Сбербанка России». В течение года специалисты «Астерос» будут поддерживать систему «Клиент-Банк» на территории семи областей, говорится в сообщении компании. «Поволжский банк
|25.01.2012
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SearchInform открыл офис в Казани
ровать в полную силу казанский офис SearchInform начнет со следующей недели, — сообщил руководитель Поволжского офиса компании SearchInform Владимир Велич. — На данном этапе мы проводим набор с
|01.02.2010
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В Поволжском филиале «МегаФона» внедрён электронный архив документов
в области учета и работы с документами, сдаваемыми для хранения в архив различными подразделениями Поволжского филиала «МегаФона». Бизнес-процессы деятельности архива филиала охватывают все по
|15.01.2010
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Автомобильный ритейлер Поволжья внедрил Directum
Компания «Проекты и Решения» (г. Казань) внедряет систему электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в автомобильном ритейлере Поволжья – компании «ТрансТехСервис». Торговая сеть «ТрансТехСервис» насчитывает 44 автосалона в различных регионах РФ: республиках Татарстан и Башкортостан, Удмуртии и Чувашии, Кировской облас
|30.07.2009
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«Поволжский Центр Развития» автоматизировал документооборот на базе Directum
рения выполняли ИТ-специалисты заказчика при консультационной поддержке ГК «АйтиКонсалт». Директор «Поволжского Центра Развития» Валентин Лобанов так прокомментировала выбор решения и итоги вне
|15.05.2009
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«Техносерв» приобрел поволжского интегратора
а капитализации компании». По словам директора Дирекции по региональному развитию «Техносерва» Сергея Добрынина, сделка также направлена на поддержку и развитие интеграционного бизнеса «Техносерва» в Поволжском и Южном федеральных округах. «У «Техносерва» есть крупные заказчики именно в этих регионах, и мы стремимся быть ближе к ним для предоставления более оперативного и более качественног
|24.12.2008
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«Старт Телеком» назначил директора Поволжского филиала
Директором Поволжского филиала телекоммуникационного оператора «Старт Телеком» назначен Денис Туса. Владимир Люлин, ранее занимавший эту должность, покинул компанию. В задачи Дениса Тусы будут входить дал
|09.11.2007
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«Желдорпроект Поволжья» управляет проектными данными вместе с «Лоцманом:PLM»
Компания «Аскон-Самара» завершила внедрение системы инженерного документооборота «Лоцман:PLM» в Самарском проектно-изыскательском институте «Желдорпроект Поволжья» (СПИИ ЖДПП) - филиале ОАО «Росжелдорпроект». До внедрения «Лоцмана:PLM» в СПИИ «Желдорпроект Поволжья» не было единого централизованного хранилища разработанной электронной док
|23.10.2007
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«УСП КомпьюЛинк» завершил телефонизацию удаленных районов Поволжья
мпьюЛинк» совместно с компанией «ВолгаТелеком» успешно завершили крупномасштабный проект по телефонизации удаленных районов Приволжского федерального округа. В результате всего за 1 год в 11 регионах Поволжья было установлено 16 468 таксофонов универсального обслуживания. Инвестиции в реализацию проекта составили около 2,5 млрд. руб. Компания «УСП КомпьюЛинк», выиграв конкурс среди системны
|14.05.2007
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«Желдорпроект Поволжья» будет работать в «1С:Предприятии 8»
Компания «1С:Бухучет и Торговля» – Самара (БИТ – Самара) успешно провела проект по автоматизации проектно-изыскательского института «Желдорпроект Поволжья». Организация клиента выполняет весь комплекс проектных работ, начиная от предпроектной проработки – сбора исходных данных и бизнес-планирования и заканчивая организацией строительства
|06.11.2003
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"ВолгаТелеком" создаст объединенного оператора сотовой связи Поволжья
Совет директоров ОАО "ВолгаТелеком" 20 ноября 2003 г. рассмотрит варианты создания объединенной компании сотовой связи Поволжья. Как сообщил генеральный директор ОАО "ВолгаТелеком" Владимир Люлин на пресс-конференции в Нижнем Новгороде, в настоящее время руководство компании рассматривает два возможных варианта
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирюшин Геннадий 91 41
|Гирев Андрей 77 18
|Маевский Леонид 57 18
|Маевский Игорь 39 16
|Свирский Павел 21 14
|Григорьев Александр 23 11
|Чернышов Михаил 45 10
|Асланов Дмитрий 41 9
|Рейман Леонид 1065 9
|Солдатенков Сергей 162 9
|Путин Владимир 3454 7
|Шакиров Марат 61 7
|Кокурин Владимир 7 6
|Петров Михаил 139 6
|Ермаков Валерий 140 6
|Белов Андрей 135 6
|Курданов Андрей 16 5
|Люлин Владимир 18 5
|Еремкин Андрей 17 5
|Свердлов Денис 201 5
|Евтушенков Владимир 217 5
|Зайцев Владимир 55 4
|Гайдамаков Сергей 27 4
|Текебаев Омурбек 10 4
|Гиреев Андрей 12 4
|Скворцов Борис 17 4
|Кирюшин Константин 13 4
|Ружников Вадим 4 4
|Кабанов Марат 91 4
|Хасьянова Гульнара 156 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Меламед Александр 95 4
|Проскура Дмитрий 31 4
|Ушацкий Андрей 105 4
|Изосимов Александр 192 3
|Корчагин Павел 18 3
|Малахов Михаил 10 3
|Долгоаршинных Марат 5 3
|Шойтов Александр 116 3
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