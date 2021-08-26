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Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район


26.08.2021 Облако МТС обеспечит работу систем противопожарной безопасности 1,5 тысячи социальных объектов 1
03.06.2021 Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
16.02.2021 Tele2 собрала на утилизацию более 4 тыс. старых телефонов 2
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1
03.08.2020 ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка 1
26.05.2020 В «Мегафоне» назначен новый директор по техническим инновациям и инфраструктуре 1
23.04.2020 Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в регионах 1
02.04.2020 На призовой фонд Криптонит Startup Challenge претендуют более 500 стартапов 1
26.12.2019 «Ростелеком» предоставил телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке 1
21.10.2019 «Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома» 1
13.08.2019 Переводы с получением наличных в банкоматах Сбербанка теперь по всей России 1
11.06.2019 Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах 1
11.06.2019 Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах 1
04.07.2018 «Талмер» завершил внедрение решения по агрегации трафика на сети «Мегафона» 1
03.05.2018 MCN Telecom начал предоставлять услуги телефонии для бизнеса в Оренбурге 1
13.06.2017 Пользователи «Мегафона» сидят без связи: В сети второй крупный сбой за месяц 1
13.06.2017 «БАРС Груп» разработала модуль онлайн-продаж страховых продуктов для НАСКО 1
06.06.2017 После масштабного сбоя «Мегафона» директор по инфраструктуре уволился вникуда 1
23.05.2017 Пострадавшим от катастрофической аварии абонентам «Мегафон» подарит минуты, трафик или кино 1
22.05.2017 Yota выплатит пострадавшим от сбоя абонентам 20 миллионов 1
29.03.2017 «Мегафон» расширил функционал услуг «Видеоконференции» и «Вебинар» 1
21.03.2017 «Росэлектроника» направит на модернизацию электротехнического производства 1,8 млрд рублей за 4 года 1
17.03.2017 Останки оператора СМАРТС проданы за 780 миллионов 1
14.03.2017 Портфолио «Астерит» пополнилось продуктами Solar Dozor и Solar inRights 1
02.03.2017 «Мегафон» купил последние активы СМАРТС 1
18.01.2017 МТС выиграла тендер на услуги связи для врачей Самарской области 1
03.11.2016 МТС представил квартальные итоги розничных продаж 4G-устройств в Кировской области 1
28.10.2016 МТС подвел итоги продаж 4G-устройств в своей рознице в Чувашии за 3 квартал 2016 3
18.10.2016 В более чем 300 офисах Сбербанка можно приобрести смарт-терминалы для малого и микробизнеса 1
17.10.2016 В офисах Сбербанка стартовали продажи смарт-терминалов 1
22.09.2016 «Росэлектроника» к 2019 году объединит предприятия в 7 интегрированных структур 1
20.09.2016 Завершилась трансрегиональная война МТС и СМАРТС 1
03.08.2016 «ТрансТелеКом» объединил в сеть подразделения Приволжской транспортной прокуратуры в 13 регионах 2
13.07.2016 Чувашия обогнала все регионы Поволжья по доле LTE-смартфонов в продажах «умных» устройств 1
12.05.2016 МТС: Продажи премиальных LTE-смартфонов в Поволжье выросли в 3,5 раза 5
29.03.2016 Госсектор Башкортостана в восемь раз увеличил потребление 4G-интернета МТС 1
10.03.2016 Международный аэропорт «Казань» выбрал связь МТС 1
02.03.2016 Международный аэропорт «Казань» выбрал МТС 1
25.02.2016 «МегаФон» снижает цены на интернет 1

Публикаций - 215, упоминаний - 268

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 69
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 19
СМАРТС Компания 236 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 11
Ростелеком НСС 50 9
Samsung Electronics 5878 9
Yota - Скартел 623 9
ВолгаТелеком 254 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 8
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 7
Microsoft Corporation 11628 7
Синтерра - Synterra 602 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 6
Apple Inc - Эппл Рус 7861 6
Alcatel 239 6
Ростелеком Связьинвест 773 5
3934 5
МегаФон Центральный филиал 60 4
Скай Линк - Skylink 548 4
Sony 2588 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Neoflex - Неофлекс 145 3
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 32 3
Cisco Systems 2158 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Directum - Директум 693 3
Ericsson 899 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Google LLC 7439 2
SAP SE 3272 2
Эвотор - Evotor 105 2
АФК Система ПАО 1057 2
Астерос - Asteros 531 2
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 2
ZyXEL Communications 175 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 16
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 3
Sequoia Capital 88 2
Роснефть НК 372 2
Газпром нефть 384 2
Евросеть 939 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
РВК - Российская венчурная компания 482 2
Accel Partners 37 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 2
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 70 2
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод 14 1
Electrolux - Электролюкс Рус 118 1
Liebherr 38 1
Эксмо-АСТ - издательство 51 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
Техносила 159 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 1
Этажи 9 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Miele 100 1
DiDi Chuxing 19 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
Сбербанк SPB - Sberbank Private Banking 2 1
Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - Атомная теплоэлектроцентраль 3 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 1
Uber China 7 1
Сбербанк Поволжский банк 11 1
Яндекс.Такси 271 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
ONE RETAIL 23 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
Чукотэнерго АО 3 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 97 2
Президент Российской Федерации 1447 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 2
Правительство Москвы 660 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 45 1
МКС - Международная космическая станция 104 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Музей-усадьба Архангельское 9 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 60 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 1
Администрация Президента РФ 274 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 1
Арбитражный суд города Москвы 347 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 32
3G - Стандарт мобильной связи 3835 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 14
LTE-смартфон 138 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 5
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 25 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 547 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 153 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 2
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 29 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 2
Smartphone - Смартфон 776 2
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 2
Big Data - Большие данные 1136 2
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 39 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 7
Apple iOS 5744 6
Google Android 10752 6
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Apple iPad 3263 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
IBM WebSphere 85 2
Apple iPhone 5 710 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 148 2
Microsoft Windows 10 6810 2
МТС Автосекретарь 35 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 2
МТС 3G-сеть 86 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
Avaya Aura Application Enablement Services 3 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Avaya Proactive Contact 14 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ELMA BPM 12 1
Avaya Aura System Manager 2 1
Яндекс Go 50 1
R-Style Softlab - RS-Loans 38 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 1
Avaya Aura Session Manager 5 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 218 1
Arista Networks TAP Aggregation 1 1
Avaya Interaction Center 9 1
ЭОС Архивное дело 88 1
IBM Storwize 16 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 30 1
Xerox FreeFlow SIQA - Simple Image Quality Adjustment 42 1
Apple - App Store 2199 1
Avaya Aura Communication Manager 33 1
Чернышов Михаил 32 9
Асланов Дмитрий 41 6
Кирюшин Геннадий 34 6
Солдатенков Сергей 117 5
Петров Михаил 89 4
Ушацкий Андрей 101 3
Свердлов Денис 163 3
Шакиров Марат 17 3
Иванов Алексей 76 2
Коротин Павел 29 2
Корнеев Сергей 75 2
Кудинов Игорь 8 2
Максимов Алексей 8 2
Макеев Алексей 19 2
Романенко Андрей 76 2
Меламед Александр 40 2
Проскура Дмитрий 26 2
Донской Дмитрий 6 2
Галушко Евгений 10 2
Шабалков Сергей 13 2
Долгоаршинных Марат 5 2
Соколюк Валерий 26 2
Серебряникова Анна 47 2
Мамонтов Игорь 28 2
Андреева Екатерина 40 2
Кучин Сергей 22 2
Малахов Михаил 10 2
Купцов Вадим 2 2
Анкилов Константин 62 2
Башмаков Александр 10 2
Шадаев Максут 384 1
Иванов Олег 124 1
Комаров Петр 2 1
Земскова Екатерина 1 1
Шальнов Олег 13 1
Мерзляков Антон 3 1
Натрусов Артем 121 1
Соколовский Александр 36 1
Щеголев Игорь 676 1
Гуцериев Михаил 107 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 60
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1190 42
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 41
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 530 40
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 35
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 35
Россия - ПФО - Самарская область 580 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 32
Россия - Сибирь 899 29
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 28
Россия - ПФО - Пензенская область 359 25
Россия - ПФО - Саратовская область 364 24
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 23
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 22
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 21
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 19
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 610 18
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 18
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 696 16
Россия - ПФО - Казань 1548 16
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 15
Россия - ПФО - Оренбургская область 305 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 13
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 265 12
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 213 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 8
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 242 8
Беларусь - Белоруссия 2152 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 8
Казахстан - Республика 2721 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 8
Россия - СФО - Новосибирск 2037 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 482 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Русский язык 1028 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
Экономический эффект 20 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 1
Образование в России 381 1
Великая Отечественная война 130 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 4
Regnum - Регнум 7 2
Стрим-ТВ - телекомпания 81 2
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
CNews Analytics 2006 3
Juniper Research 280 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
AC&M Consulting 70 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
University of Mons - Университет Монса 2 1
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 1
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 2 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 296 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Техника

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