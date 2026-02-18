Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия ПФО Поволжье Поволжский район

Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район

СОБЫТИЯ


18.02.2026 МТС усилила мобильную инфраструктуру на ключевой магистрали Поволжья

МТС объявила о запуске дополнительного телеком-оборудования на участке федеральной автодороги Р-228 Волгоград-Саратов. Покрытие мобильного интернета стало шире на одной из ключевых магистралей Поволжья благодаря строительству 32 базовых станций. Реализация проекта позволила улучшить качество голосовой связи и увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 40%. Трасса Р-228 протяж
07.11.2025 МТС: организации Поволжья чаще других федеральных округов подвергаются DDoS-атакам

ришлось более 80% от общего объёма инцидентов. Специалисты Red Security, дочерней компании МТС в сфере кибербезопасности, отметили рост атак на организации государственного сектора различных областей Поволжья, а также сферы строительства и транспорта. Самая мощная DDoS-атака в округе в пике достигла 38 Гбит/с. Интенсивность атак за этот период снизилась в четыре раза по сравнению с началом

04.12.2024 Документы о немцах Поволжья оцифруют на «ЭларСкан»

В Государственный исторический архив немцев Поволжья поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС». Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар». Материалы фондов Государственного исторического архива немцев По
24.04.2024 Хакеры чаще всего выбирали для DDoS-атак компании Поволжья

сности, отразила свыше 6,2 тыс. DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков в первом квартале 2024 г. Это в полтора раза больше, чем за все второе полугодие 2023 г. Свыше трети кибератак пришлось на компании Поволжья. Об этом CNews сообщили представители МТС. Регионом-лидером по числу атак в первом квартале 2024 г. стало Поволжье: 38,5% всех нападений было реализовано на сайты расположенных здесь о
03.08.2023 Жители Поволжья чаще остальных сталкиваются с фишингом: больше всего мошенники делают рассылки о долгах и штрафах

МТС RED, дочерняя компания экосистемы МТС по кибербезопасности, провела исследование фишинговых рассылок. Опрос выявил, что в первом полугодии 2023 г. жители Поволжья чаще остальных сталкивались с этим видом кибермошенничества и получали сомнительные рассылки один-два раза в месяц или чаще. Об этом CNews сообщили представители МТС. Фишингом называет
19.01.2023 «Ланит омни» передаст одному из ведущих вузов Поволжья демо-стенды нового BPM-решения

ля развития технологических и проектных навыков студентов и профессорско-преподавательского состава Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Об этом CNe
04.05.2022 «Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом учебные заведения в регионах Поволжья

льных учреждений к единой сети передачи данных (ЕСПД) в Приволжском федеральном округе. Доступ к скоростному интернету с возможностью фильтрации контента получили 9885 учебных заведений в 13 регионах Поволжья. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». В Республике Татарстан к ЕСПД подключены 1408 учебных заведений. Специалисты провайдера организовали в школах защищенные каналы свя
28.07.2021 «Эр-телеком холдинг» объявил о начале строительства интеллектуальных систем учета электроэнергии на Среднем Поволжье

то является безусловным успехом для всего региона», – сказал Антон Катков, межрегиональный директор Среднего Поволжья «Эр-телеком холдинг». Клиентоцентричная ориентация бизнеса, при которой тех
28.10.2016 МТС подвел итоги продаж 4G-устройств в своей рознице в Чувашии за 3 квартал 2016

квартале текущего года. Как рассказали CNews в компании, по итогам продаж LTE-смартфонов в регионах Поволжья, самые дорогие гаджеты приобретали жители республики - средняя стоимость 4G-смартфон
13.07.2016 Чувашия обогнала все регионы Поволжья по доле LTE-смартфонов в продажах «умных» устройств

ртфонов в общем объеме продаж «умных» телефонов за год увеличилась более чем в два раза и впервые достигла 68%, сообщили CNews в МТС. Как отмечается, второй год подряд Чувашия входит в топ-3 регионов Поволжья с самой высокой долей LTE-смартфонов в общем объеме продаж «умных» телефонов. Во втором квартале текущего года «золото» в тройке лидеров досталось именно республике: два из трех смартф
21.06.2016 ТТК с начала года заключил более 30 госконтрактов в регионах Среднего Поволжья

бизнеса. Это особая категория пользователей, предъявляющая высокие требования к защищенности и бесперебойности связи. В настоящее время порядка 70 государственных учреждений являются клиентами ТТК в Среднем Поволжье, в их числе более 30 учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, около 20 ведомственных учреждений и органов государственной власти, порядка 5 учреждени
20.06.2016 ТТК зафиксировал увеличение интереса к скоростным интернет-тарифам в Среднем Поволжье

фиксирует увеличение интереса к скоростным тарифам на доступ в интернет у жителей регионов Среднего Поволжья. На сегодняшний день более половины абонентов ТТК выбирают доступ в интернет на высо
12.05.2016 МТС: Продажи премиальных LTE-смартфонов в Поволжье выросли в 3,5 раза

Компания МТС подвела итоги продаж в собственной рознице в регионах Поволжья по итогам первого квартала 2016 г.: общий спрос на устройства с поддержкой 4G вырос в 3,5 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом спрос на LTE-планшеты увеличился п
21.03.2016 Поволжский филиал «Евросети» возглавил Филипп Сапронов

До января 2016 Филипп Сапронов больше года успешно возглавлял Западно-Сибирский филиал «Евросети». Поволжский филиал включает в себя 8 субфилиалов в Самарской, Пензенской, Нижегородской, Оренб
05.02.2016 МТС: Продажи LTE-гаджетов в Поволжье выросли почти втрое

Компания МТС подвела итоги продаж в собственной рознице в регионах Поволжья. В четвертом квартале 2015 было продано почти в полтора раза больше «умных» устройств, при этом спрос на гаджеты с поддержкой LTE вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным пери
12.11.2015 Поволжский филиал «Евросети» возглавил Владимир Смирнов

в и электронных услуг», - комментирует управляющий Поволжским филиалом «Евросети» Владимир Смирнов. Поволжский филиал включает в себя 8 субфилиалов в Самарской, Пензенской, Нижегородской, Оренб
05.10.2015 Аналитический отчет МТС: Бизнес в крупнейших регионах Поволжья «управляется» со смартфонов

Компания МТС представила аналитический отчет по потреблению мобильного интернета корпоративными клиентами крупнейших регионов Поволжья в Республиках Татарстан, Башкортостан, Нижегородской и Самарской областях. По итогам второго квартала 2015 г. объем передаваемого интернет-трафика в указанных регионах за год вырос поч
12.08.2015 МТС: Удмуртия стала самым активным 4G-регионом Поволжья

ния МТС сообщила итоги использования мобильного интернета абонентами МТС в Удмуртии за 2 квартал 2015 г. Удмуртские абоненты МТС заняли первое место по активности использования сети 4G среди регионов Поволжья, треть всего объема мобильного интернет-трафика прошла через устройства с поддержкой сети «четвертого поколения». В период с апреля по июнь общий объем трафика увеличился на 70% по сра
09.07.2015 МТС оборудовала офисы Поволжского банка «Сбербанка России» точками доступа Wi-Fi

МТС обеспечила мобильными зонами Wi-Fi на базе LTE и 3G более 190 отделений Поволжского банка «Сбербанка России» на территории Самарской, Волгоградской, Пензенской, Астр
06.04.2015 «ЛАН АТМсервис» принял на комплексное техническое обслуживание более 70% банкоматов и терминалов Поволжского «Сбербанка»

Компания «ЛАН АТМсервис» (входит в ГК «Ланит») выиграла тендер Поволжского банка «Сбербанка России» и приступила к SLM-обслуживанию более 4500 банкоматов, платежных терминалов и к FLM-обслуживанию более 2500 устройств. Компания обеспечит бесперебойную рабо
18.03.2015 Более 100 крупных компаний Поволжья в 2014 г. подключились к услуге «Бесплатный вызов 8-800» от ТТК

сударственных структур, так и среди крупных компаний с развитой филиальной сетью. Об этом свидетельствует и положительная динамика подключений – на сегодняшний день порядка 170 компаний и организаций Поволжья выбрали номер 8-800 от ТТК», – прокомментировал директор по развитию сети доступа макрорегионального филиала «Средневолжский» компании ТТК Дмитрий Асланов. Услуга «Бесплатный вызов 8-8
11.11.2014 Скорости до 300 Мбит/с стали доступны корпоративным клиентам МТС в пяти регионах Поволжья

МТС сообщила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети широкополосного радиодоступа в пяти регионах Поволжья. Данная сеть обеспечивает беспроводной доступ в интернет на скорости до 300 Мбит/c, что позволит МТС предоставлять корпоративным клиентам услуги фиксированной связи без использования В
09.06.2014 Цифровые телебашни Поволжья оснащены ИБП Delta Electronics

пания Delta Electronics сообщила об установке своего решения на башнях связи цифрового телевидения «Поволжского отделения Института сотовой связи» (ПОТИСС). Региональный интегратор «Смарт-Групп
24.01.2014 34 тыс. чиновников Поволжья воспользуются услугами МТС в 2014 г

Компания МТС сообщила о том, что общая стоимость выигранных тендеров на предоставление услуг связи государственным структурам Поволжья в 2014 г. составит 95 млн руб. В результате в течение года связью МТС будут обеспечены более 34 тыс. работников госучреждений, сообщили CNews в компании. В конце 2013 г. МТС стала побе
02.10.2013 Миграция на серверы нового поколения позволила Поволжскому филиалу «МегаФона» ускорить бизнес-процессы
19.09.2013 МТС запустила проект «Дополненная реальность» в вузах Поволжья

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о запуске проекта «Дополненная реальность» в вузах Поволжья. До конца сентября в корпусах 26 высших учебных заведений появятся стены цифровых технологий с интересными фактами, познавательной инфографикой, а также видео. Стены цифровых технологи
26.03.2013 МТС обеспечит связью 28 тыс. сотрудников государственных структур Поволжья

Компания МТС сообщила о победе в ряде конкурсов на оказание услуг мобильной связи на 2013 г. органам государственной власти регионов Поволжья. Совокупная стоимость услуг в рамках контрактов составила порядка 67 млн руб. В первом квартале 2013 г. МТС стала победителем ряда конкурсов, по итогам которых связью будет обеспечено

22.03.2013 Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Поволжском банке Сбербанка»

е дает возможность повысить эффективность и удобство работы руководителей среднего и высшего звена «Поволжского банка Сбербанка» с электронными данными за счет продуманной функциональности и эр
12.09.2012 «Ростелеком» создал тестовую зону в Поволжском госуниверситете телекоммуникаций и информатики

лнофункциональный фрагмент сети оператора связи всех уровней (ядро сети, сеть передачи данных, мобильный сегмент, широкополосный доступ). Базовая кафедра «Инновационные технологии телекоммуникаций» в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики была открыта «Ростелекомом» в рамках программы инновационного развития 29 марта 2012 г. Статус базовой кафедры предполагае
28.08.2012 «Поволжский банк Сбербанка» передал систему «Клиент-Банк» на обслуживание в «Астерос»

Компания «Астерос» приступила к аутсорсинговому обслуживанию более 22 тыс. клиентов «Поволжского банка Сбербанка России». В течение года специалисты «Астерос» будут поддерживать систему «Клиент-Банк» на территории семи областей, говорится в сообщении компании. «Поволжский банк

25.01.2012 SearchInform открыл офис в Казани

ровать в полную силу казанский офис SearchInform начнет со следующей недели, — сообщил руководитель Поволжского офиса компании SearchInform Владимир Велич. — На данном этапе мы проводим набор с
01.02.2010 В Поволжском филиале «МегаФона» внедрён электронный архив документов

в области учета и работы с документами, сдаваемыми для хранения в архив различными подразделениями Поволжского филиала «МегаФона». Бизнес-процессы деятельности архива филиала охватывают все по
15.01.2010 Автомобильный ритейлер Поволжья внедрил Directum

Компания «Проекты и Решения» (г. Казань) внедряет систему электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в автомобильном ритейлере Поволжья – компании «ТрансТехСервис». Торговая сеть «ТрансТехСервис» насчитывает 44 автосалона в различных регионах РФ: республиках Татарстан и Башкортостан, Удмуртии и Чувашии, Кировской облас
30.07.2009 «Поволжский Центр Развития» автоматизировал документооборот на базе Directum

рения выполняли ИТ-специалисты заказчика при консультационной поддержке ГК «АйтиКонсалт». Директор «Поволжского Центра Развития» Валентин Лобанов так прокомментировала выбор решения и итоги вне
15.05.2009 «Техносерв» приобрел поволжского интегратора

а капитализации компании». По словам директора Дирекции по региональному развитию «Техносерва» Сергея Добрынина, сделка также направлена на поддержку и развитие интеграционного бизнеса «Техносерва» в Поволжском и Южном федеральных округах. «У «Техносерва» есть крупные заказчики именно в этих регионах, и мы стремимся быть ближе к ним для предоставления более оперативного и более качественног
24.12.2008 «Старт Телеком» назначил директора Поволжского филиала

Директором Поволжского филиала телекоммуникационного оператора «Старт Телеком» назначен Денис Туса. Владимир Люлин, ранее занимавший эту должность, покинул компанию. В задачи Дениса Тусы будут входить дал
09.11.2007 «Желдорпроект Поволжья» управляет проектными данными вместе с «Лоцманом:PLM»

Компания «Аскон-Самара» завершила внедрение системы инженерного документооборота «Лоцман:PLM» в Самарском проектно-изыскательском институте «Желдорпроект Поволжья» (СПИИ ЖДПП) - филиале ОАО «Росжелдорпроект». До внедрения «Лоцмана:PLM» в СПИИ «Желдорпроект Поволжья» не было единого централизованного хранилища разработанной электронной док
23.10.2007 «УСП КомпьюЛинк» завершил телефонизацию удаленных районов Поволжья

мпьюЛинк» совместно с компанией «ВолгаТелеком» успешно завершили крупномасштабный проект по телефонизации удаленных районов Приволжского федерального округа. В результате всего за 1 год в 11 регионах Поволжья было установлено 16 468 таксофонов универсального обслуживания. Инвестиции в реализацию проекта составили около 2,5 млрд. руб. Компания «УСП КомпьюЛинк», выиграв конкурс среди системны
14.05.2007 «Желдорпроект Поволжья» будет работать в «1С:Предприятии 8»

Компания «1С:Бухучет и Торговля» – Самара (БИТ – Самара) успешно провела проект по автоматизации проектно-изыскательского института «Желдорпроект Поволжья». Организация клиента выполняет весь комплекс проектных работ, начиная от предпроектной проработки – сбора исходных данных и бизнес-планирования и заканчивая организацией строительства
06.11.2003 "ВолгаТелеком" создаст объединенного оператора сотовой связи Поволжья

Совет директоров ОАО "ВолгаТелеком" 20 ноября 2003 г. рассмотрит варианты создания объединенной компании сотовой связи Поволжья. Как сообщил генеральный директор ОАО "ВолгаТелеком" Владимир Люлин на пресс-конференции в Нижнем Новгороде, в настоящее время руководство компании рассматривает два возможных варианта

Публикаций - 793, упоминаний - 915

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 218
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 204
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 130
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 110
Ростелеком 10948 73
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 59
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 56
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 49
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 42
Ростелеком - Связьинвест 1719 33
МегаФон - Мобиком 230 30
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 30
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 27
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 26
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 25
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 23
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 22
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 22
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 21
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 20
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 19
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 18
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 18
Microsoft Corporation 25775 17
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 16
Huawei 4676 16
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 16
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 15
Siemens AG - Siemens Group 2673 15
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 14
Samsung Electronics 11064 14
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 14
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 14
Питерская группа связистов 441 13
Yandex - Яндекс 9216 12
Apple Inc 13154 12
СМАРТС Пенза-GSM 25 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 28
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 22
Альфа-Групп 745 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 19
Евросеть 1421 16
Angentro Trading and Investments 23 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 9
Газпром ПАО 1493 8
Альфа-Банк 1979 8
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
Самараэнерго 19 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 5
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 5
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Цифроград 171 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
МТС Трэвел - MTS Travel 292 4
Почта России ПАО 2370 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 3
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Евросеть - Техмаркет 81 3
Цезарь Сателлит 43 3
Альфа-Эко 55 3
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 3
Солидарность 0 3
Некстер ИК 33 3
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 3
ПРП - Пермрегионпроект 7 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 55
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Судебная власть - Judicial power 2500 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 11
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 5
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 4
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 4
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 3
Правительство Кировской области 23 3
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 138
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
ЛДПР 116 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области 2 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Ассоциация менеджеров 107 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 224
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 213
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 97
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 93
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 84
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 75
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 73
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 61
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 61
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 55
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 51
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 49
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 44
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 38
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 34
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 31
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 29
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 27
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 26
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 25
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 25
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 23
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 19
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 19
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 29
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 25
Microsoft Windows 2000 8678 20
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 11
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 10
Google Android 15243 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
МТС RED Security Anti-DDoS 32 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Apple iOS 8583 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Apple iPad 4011 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 6
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
МТС 3G-сеть 121 5
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 4
ЭОС АРМ руководителя 79 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 4
Microsoft Windows 16882 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Gismeteo - Гисметео 38 3
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 3
Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 29 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple - App Store 3109 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 3
Apple iPhone 6 4861 3
Apple iPhone 5 783 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 3
Directum СЭД - ECM-система 307 3
Кирюшин Геннадий 91 41
Гирев Андрей 77 18
Маевский Леонид 57 18
Маевский Игорь 39 16
Свирский Павел 21 14
Григорьев Александр 23 11
Чернышов Михаил 45 10
Асланов Дмитрий 41 9
Рейман Леонид 1065 9
Солдатенков Сергей 162 9
Путин Владимир 3454 7
Шакиров Марат 61 7
Кокурин Владимир 7 6
Петров Михаил 139 6
Ермаков Валерий 140 6
Белов Андрей 135 6
Курданов Андрей 16 5
Люлин Владимир 18 5
Еремкин Андрей 17 5
Свердлов Денис 201 5
Евтушенков Владимир 217 5
Зайцев Владимир 55 4
Гайдамаков Сергей 27 4
Текебаев Омурбек 10 4
Гиреев Андрей 12 4
Скворцов Борис 17 4
Кирюшин Константин 13 4
Ружников Вадим 4 4
Кабанов Марат 91 4
Хасьянова Гульнара 156 4
Щеголев Игорь 699 4
Никифоров Николай 1138 4
Меламед Александр 95 4
Проскура Дмитрий 31 4
Ушацкий Андрей 105 4
Изосимов Александр 192 3
Корчагин Павел 18 3
Малахов Михаил 10 3
Долгоаршинных Марат 5 3
Шойтов Александр 116 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 488
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 274
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 166
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 158
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 155
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 155
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 150
Россия - ПФО - Самарская область 1577 129
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 122
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 112
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 108
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 96
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 86
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 80
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 79
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 78
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 70
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 69
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 67
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 56
Россия - ПФО - Пензенская область 637 55
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 54
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 48
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 47
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 46
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 45
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 41
Россия - СФО - Новосибирск 4876 40
Беларусь - Белоруссия 6289 37
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 37
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 37
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 34
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 33
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 32
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 31
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 261 30
Россия - УФО - Свердловская область 1951 28
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 175
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 109
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 101
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 97
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 82
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 77
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 61
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 60
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 50
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 43
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 37
Информатика - computer science - informatique 1195 37
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 31
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 26
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 25
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 22
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 22
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 22
Образование в России 2893 22
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 19
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 18
Энергетика - Energy - Energetically 5855 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 16
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 16
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 15
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 33
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 17
Мобильные системы 118 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Ведомости 1466 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Новая газета 24 3
Regnum - Регнум 114 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
РИА Новости 1033 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Комсомольская правда ИД 83 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
Российская газета 290 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
АиФ - Аргументы и факты 52 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 2
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Рен ТВ - телеканал 82 2
Известия ИД 770 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Независимая газета 25 1
Sputnik 59 1
National Geographic 95 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
Компьютерра 45 1
InformationWeek 241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 5
IDC - International Data Corporation 4975 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
Mobile Research Group 87 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Gartner - Dataquest 353 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
In-Stat/MDR 74 1
ONSIDE 19 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
B2B - Российский рынок 22 1
Gartner - Гартнер 3658 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Рустелеком ТК 305 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 31
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 13
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 12
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 4
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 3
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 9 3
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 3
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 3
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 3
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 2
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 2
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 11 2
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 2
БГМУ ВПО ГОУ - Башкирский государственный медицинский университет 10 2
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 10 2
ОГУ - Оренбургский государственный университет 30 2
СГЮА - Саратовская государственная юридическая академия - Саратовская государственная академия права - Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского 5 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 21
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 7
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 4
Венчурная ярмарка 25 3
ИнтерОргтехника 3 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews AWARDS - награда 571 2
Международный женский день - 8 марта 418 1
Гайдаровский форум 9 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Honor Cup 16 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Printech 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще