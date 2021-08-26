Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Поволжье
Поволжский район
Публикаций - 215, упоминаний - 268
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 4
|Чернышов Михаил 32 9
|Асланов Дмитрий 41 6
|Кирюшин Геннадий 34 6
|Солдатенков Сергей 117 5
|Петров Михаил 89 4
|Ушацкий Андрей 101 3
|Свердлов Денис 163 3
|Шакиров Марат 17 3
|Иванов Алексей 76 2
|Коротин Павел 29 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Кудинов Игорь 8 2
|Максимов Алексей 8 2
|Макеев Алексей 19 2
|Романенко Андрей 76 2
|Меламед Александр 40 2
|Проскура Дмитрий 26 2
|Донской Дмитрий 6 2
|Галушко Евгений 10 2
|Шабалков Сергей 13 2
|Долгоаршинных Марат 5 2
|Соколюк Валерий 26 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Мамонтов Игорь 28 2
|Андреева Екатерина 40 2
|Кучин Сергей 22 2
|Малахов Михаил 10 2
|Купцов Вадим 2 2
|Анкилов Константин 62 2
|Башмаков Александр 10 2
|Шадаев Максут 384 1
|Иванов Олег 124 1
|Комаров Петр 2 1
|Земскова Екатерина 1 1
|Шальнов Олег 13 1
|Мерзляков Антон 3 1
|Натрусов Артем 121 1
|Соколовский Александр 36 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|CNews Analytics 2006 3
|Juniper Research 280 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
|AC&M Consulting 70 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru