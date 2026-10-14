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IBM MQ IBM WebSphere MQ IBM MQSeries

IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries

СОБЫТИЯ

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14.10.2026 Bell Integrator fabricaONE.AI разработала ИИ-решение для автоматизации тестирования АБС «ЦФТ-Банк» 1
09.02.2021 Решение EDSmart компании «Кворум» для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС вошло в реестр российского ПО 1
29.12.2020 Михаил Солохин, «КУДИЦ»: Задача подготовки ИТ-специалистов в России легла на плечи учебных центров 1
06.10.2020 Компания «Кворум». Альбом ISO20022 для Платежной системы Банка России. Новые возможности модуля EDSmart 1
18.09.2019 «Интеллектуальная безопасность» представила новый релиз Security Vision IRP 1
22.10.2018 Integro Technologies внедрила систему управления внешними сервисами в «Аэрофлоте» 1
20.08.2015 «Синимекс» создала единую интеграционную платформу для «Лето Банка» 1
09.12.2013 Интеграционное тестирование: банки в поисках эффективных решений 1
11.06.2013 Вышла новая версия системы «ДБО BS-Client» для обслуживания юридических лиц 1
26.03.2013 BSS обновила «Сервер Нотификации» до версии 2.6 1
04.12.2012 BSS анонсировала новые решения по предотвращению мошенничества при работе в системах ДБО 1
26.10.2012 Интеграция в банках стала насущной необходимостью 1
06.09.2012 «Газпромбанк» ищет поставщика ПО IBM WebSphere 1
23.08.2012 Oracle оптимизировала средства миграции приложений с мэйнфреймов на Oracle Tuxedo 12c 1
22.08.2012 «Ганзакомбанк» внедрил систему «Fraud-Анализ» от BSS 1
02.04.2012 «Сбербанк России» ищет подрядчика для внедрения на своем сайте сервиса «Видео-гид» 1
03.02.2012 BSS обновила систему для ДБО юрлиц «ДБО BS-Client» до версии 3.17.9 1
07.12.2011 BSS обновила систему защиты от мошенничества в системах ДБО «Fraud-Анализ» 1
05.12.2011 Пенсионный фонд в спешке закупает серверы IBM по 70 млн руб. за штуку 1
05.10.2011 BSS обновила систему «Fraud-Анализ» до версии 1.4.100 1
16.09.2011 «СКБ-банк» интегрировал свои информационные системы на базе решений IBM WebSphere 1
13.10.2010 "Кредитная фабрика": интеграция в масштабах "Сбербанка" 1
29.09.2010 «Сбербанк» автоматизировал выдачу кредитов по всей России 1
28.09.2010 «Сбербанк России» перевел на технологию «Кредитная фабрика» все свои территориальные банки 1
21.10.2009 Oracle анонсировала новые версии инструментов разработки приложений на базе Java, SOA и Web 2.0 1
31.08.2009 «Неофлекс» построил SOA-ландшафт для проекта «Кредитная фабрика» Сбербанка 1
23.03.2009 «Неофлекс» построил хранилище данных для «Ханты-Мансийского банка» 1
11.11.2008 ФТС России закупает лицензионное ПО 1
08.10.2008 "Аэрофлот" осуществляет переход на СОА 1
15.01.2008 «КМБ-Банк» развивает ИТ-инфраструктуру: внедрение АБС Temenos T24 1
15.11.2007 ФТС России купит лицензионное ПО IBM 1
13.11.2007 ВТБ построил систему валютных расчетов на базе ИСУБД «Новая Афина» 1
30.03.2007 «Ханты-Мансийский Банк» автоматизировал погашение кредитов 1
12.09.2006 IBM сертифицирует свои продукты в России 1
24.07.2006 "Ай-Теко" выпустила новый продукт для транспортных сред 3
29.07.2005 IDC: рынок middleware вырос на 6,4% 1
17.06.2002 Рынок корпоративного ПО: Сезон отпусков в IBM 1
18.02.2002 IBM выпустит LANDP 6 1
19.07.2001 В России открыт первый центр электронного бизнеса 1
22.03.2001 IBM анонсировала ПО интернет-инфраструктуры для мэйнфреймов 4

Публикаций - 49, упоминаний - 54

IBM MQ и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9719 25
Oracle Corporation 7111 7
Neoflex - Неофлекс 263 7
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий - ЦФТ-Банковские системы 544 4
Microsoft Corporation 25886 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 235 3
Experian 84 3
Quorum - Кворум - 137 3
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 2
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 55 2
Diasoft - Диасофт 1184 2
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 1
Tuxedo Computers 16 1
Broadvision 69 1
Digital Machines - Диджитал Машинс 9 1
Хост ГК 39 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 750 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 1
Oracle - BEA Systems 162 1
Oracle Siebel Systems 520 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
Temenos AG 26 1
UnitSpace Corporation 20 1
Trilogy - Aurea Software - Versata Enterprises - Sonic, Savvion, Actional, DXSI - Artemis International Solutions - ArtemisSoft 9 1
Broadcom - VMware 2624 1
SAP SE 5631 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 335 1
Intel Corporation 12880 1
Softline - Софтлайн 3814 1
HP Inc. 5910 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 312 1
Red Hat 1382 1
Sony 6757 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 172 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9096 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3168 4
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
ВТБ - Почта Банк 515 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 934 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 259 2
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 157 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
Ганзакомбанк 2 1
Европлан КБ - Европлан Коммерческий банк 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 1
ГПБ - Газпромбанк 1296 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Visa International 1998 1
ПСБ - Промсвязьбанк 976 1
Ак Барс Банк 284 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 517 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 644 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 369 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 231 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 63 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 49 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5786 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5852 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 979 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 130 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13934 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3699 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3609 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 83 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2350 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
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