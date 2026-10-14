Индексная книга (каталог) CNews*
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IBM MQ IBM WebSphere MQ IBM MQSeries
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 49, упоминаний - 54
IBM MQ и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 1
|Кремлева Ирина 4 3
|Макеев Алексей 21 2
|Липкин Валерий 8 2
|Петров Юрий 12 1
|King Brett - Кинг Бретт 6 1
|Солохин Михаил 4 1
|Glueck Ken - Глюк Кен 5 1
|Чиков Сергей 18 1
|Анищук Наталья 30 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Наволокин Алексей 18 1
|Демин Василий 13 1
|Батанов Геннадий 6 1
|Лаптев Вячеслав 5 1
|Ермилов Денис 11 1
|Machado Mike - Мачадо Майк 1 1
|Кулак Андрей 3 1
|Моисеев Павел 3 1
|Wesson Herb - Вессон Херб 1 1
|Коломейцев Владимир 1 1
|Дмитриев Иван 2 1
|Шмаков Владимир 4 1
|Киркин Станислав 1 1
|Кирюхина Зоя 6 1
|Xiong Frank - Сюн Фрэнк 6 1
|Астанина Галина 2 1
|Мосин Александр 1 1
|Белых Наталья 1 1
|Шишов Егор 1 1
|Ниязи Михмед 1 1
|Finn Jim - Финн Джим 3 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Кирюшин Сергей 93 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Евраев Михаил 266 1
|Кирьянова Александра 175 1
|Анищенко Александр 4 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11605 1
|Inquirer 463 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4275 2
|IDC - International Data Corporation 5001 1
|КУДИЦ УЦ - QDTS 12 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 650 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.