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SAP Sybase PowerBuilder

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.04.2026 Digital Q.DataBase: новые возможности для упрощения миграции с зарубежных СУБД 1
23.04.2012 «Сбербанк России» выбрал подрядчиков для разработки ИАС «Кредитование» 2
08.04.2008 Rainbow Technologies обновил SDK для ключей Sentinel UltraPro 1
02.11.2006 Проект "Митотехнологии" потребовал разработку АСУ 1
02.04.2004 Sybase выпустила новую версию сервера EAServer 5.0 1
05.03.2003 Sybase начинает поставки PowerBuilder 9.0 1
22.02.2002 Sybase представила стратегию интеграции корпоративных систем и веб-сервисов 1
20.06.2001 Sybase выпустила 8-ю версию продукта PowerBuilder 2
13.09.1999 Выпущен Borland Delphi 5 1
15.07.1999 Sybase представляет cкидки до 25% на приобретение новой версии Enterprise Application Studio. 1
27.04.1999 IBM предложила новый инструмент интеграции офисных приложений с корпоративными ИС 1
27.04.1999 IBM предложила новое средство разработки приложений 1
19.04.1999 Sybase выпустила Enterprise Application Studio 3.0 1
11.12.1998 Sybase анонсировала новые версии трех своих продуктов 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

SAP Sybase PowerBuilder и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Oracle Corporation 7074 3
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 2
Иконтри 12 1
SAP SE 5601 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Verysell Иконтри 8 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 1
Oracle Siebel Systems 519 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 78 2
СЭД - Учет договоров 106 1
W3C - XML - WSDL - Web Services Description Language 33 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 282 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 183 1
Microsoft Windows приложения 228 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 377 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 218 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
Электронный документ - Electronic document 1579 1
Parsing - Парсинг - Parser - Парсер 61 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 401 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Сервер приложений - Application server 357 1
SAP Sybase 292 8
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 3
Microsoft Windows 16882 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 2
SAP Sybase Enterprise Portal - Sybase Enterprise Application Server - Sybase EAServer 7 2
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder 53 1
Oracle Forms 23 1
National Instruments - LabVIEW - Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench 10 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 1
Microsoft Visual Studio 429 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 63 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Sentinel Hardware Keys 48 1
Embarcadero C++Builder - Borland C++ Builder 38 1
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Microsoft SSRS - Microsoft SQL Server Resolution Service 10 1
Татаринов Алексей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
CRN 50 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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