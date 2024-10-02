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Oracle Java EE J2EE Jakarta EE Java Platform Enterprise Edition
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.10.2024
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«Форс Дистрибуция» провела тестирование сервера Java-приложений Libercat для задач импортозамещения
изводительность Libercat на уровне промышленных серверов приложений, предназначенных для технологий Java EE/Jakarta EE и традиционно используемых в коммерческих системах. Целью исследования ста
|10.02.2021
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Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle
программного продукта – сервера приложений Libercat, который предназначен для работы с технологиями Java EE (Jakarta EE). Libercat поставляется совместно с другой разработкой компании – отечест
|25.09.2017
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Oracle анонсировала Java SE 9 и Java EE 8
Oracle объявила о выпуске Java SE 9 (JDK 9), Java Platform Enterprise Edition 8 (Java EE 8) и Java EE 8 Software Development Kit (SDK). JDK 9 - это готовая к работе в
|28.04.2016
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R-Style Softlab адаптировала RS-Bank для работы на серверах приложений Java EE
RS-Bank V.6. на работу под управлением промышленных и open-source-серверов приложений на платформе Java Enterprise Edition (Apache Tomcat 8, Oracle Weblogic 12). Об этом CNews сообщили в R-Sty
|21.06.2013
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Oracle выпустила Java Platform Enterprise Edition 7
и члены совета Java Community Process (JCP) объявили о выпуске Java Platform, Enterprise Edition 7 (Java EE 7) и Java EE 7 Software Development Kit (SDK). Версию Java EE 7 отличае
|08.11.2012
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Oracle поделилась успехами и перспективами развития платформы Java EE
ация Oracle представила новейшие достижения в развитии платформы Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) и планы относительно будущей версии Java EE 7, выпуск которой намечен на втор
|12.04.2011
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Исполнительный комитет Java Community Process одобрил запрос на спецификацию для Java EE 7
дил запрос на спецификацию (JSR) для следующей версии платформы Java в редакции Enterprise Edition (Java EE) 7 — JSR 342. Как отмечается, Java EE 7 дополнительно расширит платформу Ja
|27.08.2010
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Новая версия Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g ускоряет разработку Java-приложений
rence. Кроме того, новая версия поддерживает Eclipse 3.6 и необходимый инструментарий для платформы Java EE (Java Platform, Enterprise Edition). В целом Oracle Enterprise Pack for Eclipse являе
|16.11.2006
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StarSoft выставил на конкурс "J2EE Development"
er.Ru при поддержке корпорации IBM, разработанный компанией StarSoft Development Labs учебный курс «J2EE Development» получил первый приз в номинации «Методическое и информационное обеспечение»
|09.02.2006
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Symantec: новый продукт для управления приложениями
е предназначены для лучшего выявления проблем, анализа их причин и активного управления платформами J2EE. Кроме того, в ней расширена поддержка среды СУБД Sybase, и она обеспечивает дополнитель
|01.07.2005
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Sun открывает код Java Enterprise
Компания Sun Microsystems объявила на конференции JavaOne об открытии кода Java Enterprise. Код Java Application Server версии 9.0 и Java Enterprise Server Bus о
|22.09.2004
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JBoss: первый совместимый с J2EE 1.4 сервер приложений c открытым кодом
Компания JBoss выпустила Application Server 4.0 корпоративного уровня - первый сервер приложений с открытым кодом, получивший сертификат совместимости с Java 2 Platform Enterprise Edition версии 1.4. Сервер совместим с любым объектом Java, включая EJB, JMS, HTTP и POJO. Для получения сертификата решение прошло 23 тыс. тестов. В настоящее время
|27.04.2004
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Sun представил новую версию J2EE
Вопрос облегчения разработки станет ключевым для нового ПО Sun Microsystems - J2EE 1.5. Разработанная уже после недавно анонсированной J2SE 1.5, новая среда будет обладать такими функциями как простота разработки, поддержка мета-данных и возможность создания настраиваемы
|23.03.2004
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BEA предложит недорогие инструменты J2EE для WebLogic
Сегодня компания BEA Systems представляет недорогую версию своей среды разработки небольших J2EE-приложений для своего сервера приложений WebLogic. WebLogic Workshop Professional Edition, которая будет стоить $995, включает все возможности BEA WebLogic Platform 8.1 - такие, как сервер
|10.12.2003
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ObjectWeb и Apache заключили соглашение о совместной разработке J2EE
орые занимаются разработкой серверов Java-приложений с открытым исходным кодом, подписали соглашение о совместной разработке технологии, которое должно ускорить сертификацию их продуктов по стандарту J2EE. В ноябре эти компании подписали бумаги, позволяющие ASF использовать разработки ObjectWeb для своего сервера приложений. В 2004 году ObjectWeb и ASF собираются сертифицировать свои програ
|20.10.2003
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Sun предлагает новый подход к развертыванию корпоративных информационных систем
еренции SunNetwork в Сан-Франциско (США). Первыми системами в рамках Sun Java System были объявлены Java Enterprise System, Java Desktop System и Java Studio Enterprise. Sun Java Enterprise<
|05.09.2003
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Borland выпустил систему диагностики программ для J2EE
ем, которые могли лишь подтвердить наличие проблем, приводящих к снижению производительности систем J2EE. Продукт Optimizeit ServerTrace 2.0 DataCenter призван помочь испытателям автоматически
|04.06.2003
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C Optane for J2EE оптимизировать J2EE-приложения легче
Компания Mercury Interactive объявила о выходе пакета Optane for J2EE – линейки решений, предназначенных для оптимизации J2EE-приложений. Optane for
|26.05.2003
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Novell exteNd становится Java Verified
естирование с помощью Java AVK, и которые получили лицензию Java Verified. Набор программных продуктов Novell exteNd теперь назван Java Verified в плане его переносимости для всех серверов приложений J2EE. Получение отметки Java Verification означает завершение испытаний, которые Novell вел в течение более чем двух лет, чтобы гарантировать пользователям, что его сервер интеграции и портальн
|16.05.2003
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Oracle9i Application Server теперь оптимизирован для Windows 2003
erver, оптимизированный для Windows 2003. Версии Developer Preview модуля Oracle9iAS Containers for J2EE (OC4J) для 32- и 64-битной операционной системы Windows Server 2003 уже доступны для бес
|07.02.2003
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Выход новой версии J2EE задерживается
Выход следующей версии Java 2 Enterprise Edition (J2EE) standard – 1.4 – задерживается на 3 месяца из-за включения в нее нового стандарта Web S
|09.01.2003
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Macromedia ColdFusion MX переходит на платформу J2EE
cromedia сообщила на этой неделе о готовности своего продукта ColdFusion MX для серверов приложений J2EE, а также о новой поддержке для платформы Mac OS X. Компания выпустила версии для BEA Web
|14.10.2002
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Novell анонсирует новый продукт exteNd 4
есопоставимых разнотипных платформах, были изолированными; визуально сочетать сложные бизнес-процессы и управлять ими; разворачивать эти приложения и сервисы на лидирующих серверах приложений на базе J2EE. В состав предлагаемого набора для разработки Web-приложений входят следующие продукты: Novell exteNd Application Server 4.0, Novell exteNd Director 4.0, Novell exteNd Composer 4.0. Novell
|27.09.2002
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Sun продемонстрировала новую версию J2EE
Sun Microsystems начала на этой неделе предварительную демонстрацию новой версии своей программной среды J2EE, в которой впервые реализована полная поддержка вeб-сервисов. Демонстрация будет происходить на конференции разработчиков JavaOne в Японии и будет включать обзор некоторых протоколов вeб-с
|10.09.2002
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Опубликован список докладов участников конференции по технологиям Java и J2EE в Москве
опыте разработки и внедрения корпоративных информационных систем, построенных на основе технологий J2EE. Международная конференция EOUG - Europe, Middle East & Africa Oracle User Group - Focus
|28.05.2002
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SoftLine объявила о начале поставок сервера J2EE-приложений Macromedia JRun4
Компания SoftLine объявила о начале поставок новго сервера J2EE-приложений компании Macromedia. Корпорация Macromedia приняла решение о выпуске своего с
|16.04.2002
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В Москве пройдет конференция Java Technology Conference
нологии Java. Основное внимание участников конференции уделено платформе Java 2 Enterprise Edition (J2EE) и ее применению в такой области, как интеграция разнородных корпоративных приложений. П
|16.04.2002
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Borland примет участие в конференции Java Technology Conference
нологии Java. Основное внимание участников конференции уделено платформе Java 2 Enterprise Edition (J2EE) и ее применению в такой области, как интеграция разнородных корпоративных приложений. П
|29.03.2002
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Рынок ПО: Современные EIP-решения приходят в Россию
изнес-приложениями? С.М.: Все продукты, составляющие Hummingbird Enterprise, построены на платформе J2EE и поддерживают открытые стандарты. Интеграция с другими бизнес-приложениями, также постр
|15.02.2002
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Rational Software представила XDE - универсальную среду разработки для J2EE и .NET
выходе нового программного продукта - Rational XDE (eXtended Development Environment) Professional 2002, который, согласно заявлениям разработчиков, призван ускорить создание приложений для платформ J2EE и .NET. Rational XDE, как сообщается, позволит разработчикам проектировать, и создавать код информационной системы непосредственно из среды разработки (на данный момент поддерживаются MS V
|08.02.2002
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Рынок ПО: "Красная шапочка" не боится волка-монополиста
частности, и в этой области, включит аналогичные средства в спецификацию Java 2 Enterprise Edition (J2EE) не ранее конца этого года, вместе с выходом релиза J2EE 1.4. С одной стороны, Su
|08.02.2002
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Sun представила J2SE v.1.4 и анонсировала выход новой версии J2EE
on, v.1.4 является всего лишь подготовительной акцией, предшествующей выходу новой версии платформы J2EE - Java 2 Enterprise Edition, v.1.4. Sun обещает разработчикам, что J2EE v.1.4 буд
|30.01.2002
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Sybase представляет интегрированную среду разработки PowerJ 4.0
аботки приложений и компонентов, развертывание приложений, мониторинг и дальнейшее обслуживание для J2EE-платформы. PowerJ включает в себя поддержку Sybase Enterprise Application Server (EAServ
|30.01.2002
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Macromedia JRun сертифицирован под J2EE 1.3
й ею сервер приложений успешно прошел тест на совместимость с платформой Java 2 Enterprise Edition (J2EE) 1.3 компании Sun Microsystems. Это означает, что для разработчиков, использующих програ
|24.12.2001
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Sun vs Microsoft: J2EE в три раза популярнее .Net
авителей компаний, в качестве основы они намерены использовать платформу Java 2 Enterprise Edition (J2EE), разрабатываемую корпорацией Sun, и лишь 21.3% отдают предпочтение платформе .Net, внед
|26.10.2001
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Рынок ПО: клиентские версии Windows XP против Java 2 Enterprise Edition
ход на эту технологию уже сегодня, не дожидаясь совершенной реализации ПО. Сейчас сложно предсказать исход борьбы между двумя конкурирующими платформами для создания и размещения Web-сервисов: .NET и J2EE. Лагерь Microsoft составляют кредитоспособные пользователи ПК. Sun сформировал открытое сообщество фирм, контролирующих рынок handheld/smartcard устройств. Не следует забывать также, что т
|10.10.2001
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Java: "яблоко раздора" с кофейным привкусом
их спецификаций Sun и, как следствие, не поддерживают многие возможности Java 2 Enterprise Edition. J2EE - это спецификация Java, поддерживаемая Sun и другими производителями ПО, такими, как Or
|10.10.2001
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Java: "яблоко раздора" с кофейным привкусом
их спецификаций Sun и, как следствие, не поддерживают многие возможности Java 2 Enterprise Edition. J2EE - это спецификация Java, поддерживаемая Sun и другими производителями ПО, такими, как Or
|25.09.2001
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Sun выпустила новую версию Java 2 Enterprise Edition
24 сентября Sun Microsystems выпустила новую версию Java 2 Enterprise Edition, Java-стандарта для разработки коммерческого ПО. Пакет включает в себя Enterprise JavaBeans 2.0, последнюю версию программной модели, позволяющей разработчикам создава
|06.07.2000
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Sun выдала IBM лицензию на Java 2 Enterprise Edition
шихся месяц, Sun Microsystems признала права IBM и выдала ей лицензию на Java 2 Enterprise Edition. J2EE является прямым конкурентом NGWS компании Microsoft, а тот факт, что IBM не обладала лиц
Oracle Java EE и организации, системы, технологии, персоны:
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