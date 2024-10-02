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Oracle Java EE J2EE Jakarta EE Java Platform Enterprise Edition

Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.10.2024 «Форс Дистрибуция» провела тестирование сервера Java-приложений Libercat для задач импортозамещения

изводительность Libercat на уровне промышленных серверов приложений, предназначенных для технологий Java EE/Jakarta EE и традиционно используемых в коммерческих системах. Целью исследования ста
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle

программного продукта – сервера приложений Libercat, который предназначен для работы с технологиями Java EE (Jakarta EE). Libercat поставляется совместно с другой разработкой компании – отечест
25.09.2017 Oracle анонсировала Java SE 9 и Java EE 8

Oracle объявила о выпуске Java SE 9 (JDK 9), Java Platform Enterprise Edition 8 (Java EE 8) и Java EE 8 Software Development Kit (SDK). JDK 9 - это готовая к работе в

28.04.2016 R-Style Softlab адаптировала RS-Bank для работы на серверах приложений Java EE

RS-Bank V.6. на работу под управлением промышленных и open-source-серверов приложений на платформе Java Enterprise Edition (Apache Tomcat 8, Oracle Weblogic 12). Об этом CNews сообщили в R-Sty
21.06.2013 Oracle выпустила Java Platform Enterprise Edition 7

и члены совета Java Community Process (JCP) объявили о выпуске Java Platform, Enterprise Edition 7 (Java EE 7) и Java EE 7 Software Development Kit (SDK). Версию Java EE 7 отличае
08.11.2012 Oracle поделилась успехами и перспективами развития платформы Java EE

ация Oracle представила новейшие достижения в развитии платформы Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) и планы относительно будущей версии Java EE 7, выпуск которой намечен на втор
12.04.2011 Исполнительный комитет Java Community Process одобрил запрос на спецификацию для Java EE 7

дил запрос на спецификацию (JSR) для следующей версии платформы Java в редакции Enterprise Edition (Java EE) 7 — JSR 342. Как отмечается, Java EE 7 дополнительно расширит платформу Ja
27.08.2010 Новая версия Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g ускоряет разработку Java-приложений

rence. Кроме того, новая версия поддерживает Eclipse 3.6 и необходимый инструментарий для платформы Java EE (Java Platform, Enterprise Edition). В целом Oracle Enterprise Pack for Eclipse являе
16.11.2006 StarSoft выставил на конкурс "J2EE Development"

er.Ru при поддержке корпорации IBM, разработанный компанией StarSoft Development Labs учебный курс «J2EE Development» получил первый приз в номинации «Методическое и информационное обеспечение»
09.02.2006 Symantec: новый продукт для управления приложениями

е предназначены для лучшего выявления проблем, анализа их причин и активного управления платформами J2EE. Кроме того, в ней расширена поддержка среды СУБД Sybase, и она обеспечивает дополнитель
01.07.2005 Sun открывает код Java Enterprise

Компания Sun Microsystems объявила на конференции JavaOne об открытии кода Java Enterprise. Код Java Application Server версии 9.0 и Java Enterprise Server Bus о
22.09.2004 JBoss: первый совместимый с J2EE 1.4 сервер приложений c открытым кодом

Компания JBoss выпустила Application Server 4.0 корпоративного уровня - первый сервер приложений с открытым кодом, получивший сертификат совместимости с Java 2 Platform Enterprise Edition версии 1.4. Сервер совместим с любым объектом Java, включая EJB, JMS, HTTP и POJO. Для получения сертификата решение прошло 23 тыс. тестов. В настоящее время

27.04.2004 Sun представил новую версию J2EE

Вопрос облегчения разработки станет ключевым для нового ПО Sun Microsystems - J2EE 1.5. Разработанная уже после недавно анонсированной J2SE 1.5, новая среда будет обладать такими функциями как простота разработки, поддержка мета-данных и возможность создания настраиваемы
23.03.2004 BEA предложит недорогие инструменты J2EE для WebLogic

Сегодня компания BEA Systems представляет недорогую версию своей среды разработки небольших J2EE-приложений для своего сервера приложений WebLogic. WebLogic Workshop Professional Edition, которая будет стоить $995, включает все возможности BEA WebLogic Platform 8.1 - такие, как сервер
10.12.2003 ObjectWeb и Apache заключили соглашение о совместной разработке J2EE

орые занимаются разработкой серверов Java-приложений с открытым исходным кодом, подписали соглашение о совместной разработке технологии, которое должно ускорить сертификацию их продуктов по стандарту J2EE. В ноябре эти компании подписали бумаги, позволяющие ASF использовать разработки ObjectWeb для своего сервера приложений. В 2004 году ObjectWeb и ASF собираются сертифицировать свои програ
20.10.2003 Sun предлагает новый подход к развертыванию корпоративных информационных систем

еренции SunNetwork в Сан-Франциско (США). Первыми системами в рамках Sun Java System были объявлены Java Enterprise System, Java Desktop System и Java Studio Enterprise. Sun Java Enterprise<
05.09.2003 Borland выпустил систему диагностики программ для J2EE

ем, которые могли лишь подтвердить наличие проблем, приводящих к снижению производительности систем J2EE. Продукт Optimizeit ServerTrace 2.0 DataCenter призван помочь испытателям автоматически

04.06.2003 C Optane for J2EE оптимизировать J2EE-приложения легче

Компания Mercury Interactive объявила о выходе пакета Optane for J2EE – линейки решений, предназначенных для оптимизации J2EE-приложений. Optane for

26.05.2003 Novell exteNd становится Java Verified

естирование с помощью Java AVK, и которые получили лицензию Java Verified. Набор программных продуктов Novell exteNd теперь назван Java Verified в плане его переносимости для всех серверов приложений J2EE. Получение отметки Java Verification означает завершение испытаний, которые Novell вел в течение более чем двух лет, чтобы гарантировать пользователям, что его сервер интеграции и портальн
16.05.2003 Oracle9i Application Server теперь оптимизирован для Windows 2003

erver, оптимизированный для Windows 2003. Версии Developer Preview модуля Oracle9iAS Containers for J2EE (OC4J) для 32- и 64-битной операционной системы Windows Server 2003 уже доступны для бес
07.02.2003 Выход новой версии J2EE задерживается

Выход следующей версии Java 2 Enterprise Edition (J2EE) standard – 1.4 – задерживается на 3 месяца из-за включения в нее нового стандарта Web S
09.01.2003 Macromedia ColdFusion MX переходит на платформу J2EE

cromedia сообщила на этой неделе о готовности своего продукта ColdFusion MX для серверов приложений J2EE, а также о новой поддержке для платформы Mac OS X. Компания выпустила версии для BEA Web
14.10.2002 Novell анонсирует новый продукт exteNd 4

есопоставимых разнотипных платформах, были изолированными; визуально сочетать сложные бизнес-процессы и управлять ими; разворачивать эти приложения и сервисы на лидирующих серверах приложений на базе J2EE. В состав предлагаемого набора для разработки Web-приложений входят следующие продукты: Novell exteNd Application Server 4.0, Novell exteNd Director 4.0, Novell exteNd Composer 4.0. Novell
27.09.2002 Sun продемонстрировала новую версию J2EE

Sun Microsystems начала на этой неделе предварительную демонстрацию новой версии своей программной среды J2EE, в которой впервые реализована полная поддержка вeб-сервисов. Демонстрация будет происходить на конференции разработчиков JavaOne в Японии и будет включать обзор некоторых протоколов вeб-с
10.09.2002 Опубликован список докладов участников конференции по технологиям Java и J2EE в Москве

опыте разработки и внедрения корпоративных информационных систем, построенных на основе технологий J2EE. Международная конференция EOUG - Europe, Middle East & Africa Oracle User Group - Focus
28.05.2002 SoftLine объявила о начале поставок сервера J2EE-приложений Macromedia JRun4

Компания SoftLine объявила о начале поставок новго сервера J2EE-приложений компании Macromedia. Корпорация Macromedia приняла решение о выпуске своего с
16.04.2002 В Москве пройдет конференция Java Technology Conference

нологии Java. Основное внимание участников конференции уделено платформе Java 2 Enterprise Edition (J2EE) и ее применению в такой области, как интеграция разнородных корпоративных приложений. П
16.04.2002 Borland примет участие в конференции Java Technology Conference

нологии Java. Основное внимание участников конференции уделено платформе Java 2 Enterprise Edition (J2EE) и ее применению в такой области, как интеграция разнородных корпоративных приложений. П
29.03.2002 Рынок ПО: Современные EIP-решения приходят в Россию

изнес-приложениями? С.М.: Все продукты, составляющие Hummingbird Enterprise, построены на платформе J2EE и поддерживают открытые стандарты. Интеграция с другими бизнес-приложениями, также постр
15.02.2002 Rational Software представила XDE - универсальную среду разработки для J2EE и .NET

выходе нового программного продукта - Rational XDE (eXtended Development Environment) Professional 2002, который, согласно заявлениям разработчиков, призван ускорить создание приложений для платформ J2EE и .NET. Rational XDE, как сообщается, позволит разработчикам проектировать, и создавать код информационной системы непосредственно из среды разработки (на данный момент поддерживаются MS V
08.02.2002 Рынок ПО: "Красная шапочка" не боится волка-монополиста

частности, и в этой области, включит аналогичные средства в спецификацию Java 2 Enterprise Edition (J2EE) не ранее конца этого года, вместе с выходом релиза J2EE 1.4. С одной стороны, Su
08.02.2002 Sun представила J2SE v.1.4 и анонсировала выход новой версии J2EE

on, v.1.4 является всего лишь подготовительной акцией, предшествующей выходу новой версии платформы J2EE - Java 2 Enterprise Edition, v.1.4. Sun обещает разработчикам, что J2EE v.1.4 буд
30.01.2002 Sybase представляет интегрированную среду разработки PowerJ 4.0

аботки приложений и компонентов, развертывание приложений, мониторинг и дальнейшее обслуживание для J2EE-платформы. PowerJ включает в себя поддержку Sybase Enterprise Application Server (EAServ
30.01.2002 Macromedia JRun сертифицирован под J2EE 1.3

й ею сервер приложений успешно прошел тест на совместимость с платформой Java 2 Enterprise Edition (J2EE) 1.3 компании Sun Microsystems. Это означает, что для разработчиков, использующих програ
24.12.2001 Sun vs Microsoft: J2EE в три раза популярнее .Net

авителей компаний, в качестве основы они намерены использовать платформу Java 2 Enterprise Edition (J2EE), разрабатываемую корпорацией Sun, и лишь 21.3% отдают предпочтение платформе .Net, внед
26.10.2001 Рынок ПО: клиентские версии Windows XP против Java 2 Enterprise Edition

ход на эту технологию уже сегодня, не дожидаясь совершенной реализации ПО. Сейчас сложно предсказать исход борьбы между двумя конкурирующими платформами для создания и размещения Web-сервисов: .NET и J2EE. Лагерь Microsoft составляют кредитоспособные пользователи ПК. Sun сформировал открытое сообщество фирм, контролирующих рынок handheld/smartcard устройств. Не следует забывать также, что т
10.10.2001 Java: "яблоко раздора" с кофейным привкусом

их спецификаций Sun и, как следствие, не поддерживают многие возможности Java 2 Enterprise Edition. J2EE - это спецификация Java, поддерживаемая Sun и другими производителями ПО, такими, как Or
10.10.2001 Java: "яблоко раздора" с кофейным привкусом

их спецификаций Sun и, как следствие, не поддерживают многие возможности Java 2 Enterprise Edition. J2EE - это спецификация Java, поддерживаемая Sun и другими производителями ПО, такими, как Or
25.09.2001 Sun выпустила новую версию Java 2 Enterprise Edition

24 сентября Sun Microsystems выпустила новую версию Java 2 Enterprise Edition, Java-стандарта для разработки коммерческого ПО. Пакет включает в себя Enterprise JavaBeans 2.0, последнюю версию программной модели, позволяющей разработчикам создава
06.07.2000 Sun выдала IBM лицензию на Java 2 Enterprise Edition

шихся месяц, Sun Microsystems признала права IBM и выдала ей лицензию на Java 2 Enterprise Edition. J2EE является прямым конкурентом NGWS компании Microsoft, а тот факт, что IBM не обладала лиц

Публикаций - 365, упоминаний - 503

Oracle Java EE и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 113
IBM - International Business Machines Corp 9699 79
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 71
Microsoft Corporation 25775 69
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 29
SAP SE 5601 28
HP Inc. 5883 21
Oracle - BEA Systems 162 20
Red Hat 1378 18
Diasoft - Диасофт 1144 14
HP - Hewlett-Packard 3662 14
9594 12
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 54 12
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 11
OpenText - Micro Focus - Novell 880 11
Oracle Siebel Systems 519 10
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 9
Intel Corporation 12811 8
Softline - Софтлайн 3743 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
ПрограмБанк 98 6
Naumen - Наумен 752 6
Tibco Software 94 6
Adobe Macromedia 219 6
Открытые технологии 732 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
Broadcom - VMware 2610 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
Крок - Croc 1964 5
Adobe Systems 1597 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Google LLC 12688 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 4
OpenText - Vignette 61 4
Oracle - Sun Microsystems - SeeBeyond Technology 7 4
HP Autonomy - Interwoven 33 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Газпром ПАО 1493 5
Альфа-Банк 1979 5
Superjob - Суперджоб 858 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Meta Group 54 4
eBay Inc 1640 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 2
КазМунайГаз АНПЗ - Атыраусский НПЗ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод 7 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
Ленэкспо - выставочный комплекс 28 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Boeing 1031 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 2
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 2
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 24 2
Honda Motor Company - HND 240 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 2
Lockheed Martin 777 2
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OpenJDK Community 11 2
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
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Белокрылов Александр 27 7
Занин Виталий 23 6
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Farrell Ted - Фаррел Тед 8 5
Степанов Антон 71 4
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Saab Georges - Сааб Джордж 9 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
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США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
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Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
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