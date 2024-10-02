«Форс Дистрибуция» провела тестирование сервера Java-приложений Libercat для задач импортозамещения изводительность Libercat на уровне промышленных серверов приложений, предназначенных для технологий Java EE/Jakarta EE и традиционно используемых в коммерческих системах. Целью исследования ста

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle программного продукта – сервера приложений Libercat, который предназначен для работы с технологиями Java EE (Jakarta EE). Libercat поставляется совместно с другой разработкой компании – отечест

Oracle анонсировала Java SE 9 и Java EE 8 Oracle объявила о выпуске Java SE 9 (JDK 9), Java Platform Enterprise Edition 8 (Java EE 8) и Java EE 8 Software Development Kit (SDK). JDK 9 - это готовая к работе в

R-Style Softlab адаптировала RS-Bank для работы на серверах приложений Java EE RS-Bank V.6. на работу под управлением промышленных и open-source-серверов приложений на платформе Java Enterprise Edition (Apache Tomcat 8, Oracle Weblogic 12). Об этом CNews сообщили в R-Sty

Oracle выпустила Java Platform Enterprise Edition 7 и члены совета Java Community Process (JCP) объявили о выпуске Java Platform, Enterprise Edition 7 (Java EE 7) и Java EE 7 Software Development Kit (SDK). Версию Java EE 7 отличае

Oracle поделилась успехами и перспективами развития платформы Java EE ация Oracle представила новейшие достижения в развитии платформы Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) и планы относительно будущей версии Java EE 7, выпуск которой намечен на втор

Исполнительный комитет Java Community Process одобрил запрос на спецификацию для Java EE 7 дил запрос на спецификацию (JSR) для следующей версии платформы Java в редакции Enterprise Edition (Java EE) 7 — JSR 342. Как отмечается, Java EE 7 дополнительно расширит платформу Ja

Новая версия Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g ускоряет разработку Java-приложений rence. Кроме того, новая версия поддерживает Eclipse 3.6 и необходимый инструментарий для платформы Java EE (Java Platform, Enterprise Edition). В целом Oracle Enterprise Pack for Eclipse являе

StarSoft выставил на конкурс "J2EE Development" er.Ru при поддержке корпорации IBM, разработанный компанией StarSoft Development Labs учебный курс «J2EE Development» получил первый приз в номинации «Методическое и информационное обеспечение»

Symantec: новый продукт для управления приложениями е предназначены для лучшего выявления проблем, анализа их причин и активного управления платформами J2EE. Кроме того, в ней расширена поддержка среды СУБД Sybase, и она обеспечивает дополнитель

Sun открывает код Java Enterprise Компания Sun Microsystems объявила на конференции JavaOne об открытии кода Java Enterprise. Код Java Application Server версии 9.0 и Java Enterprise Server Bus о

JBoss: первый совместимый с J2EE 1.4 сервер приложений c открытым кодом Компания JBoss выпустила Application Server 4.0 корпоративного уровня - первый сервер приложений с открытым кодом, получивший сертификат совместимости с Java 2 Platform Enterprise Edition версии 1.4. Сервер совместим с любым объектом Java, включая EJB, JMS, HTTP и POJO. Для получения сертификата решение прошло 23 тыс. тестов. В настоящее время

Sun представил новую версию J2EE Вопрос облегчения разработки станет ключевым для нового ПО Sun Microsystems - J2EE 1.5. Разработанная уже после недавно анонсированной J2SE 1.5, новая среда будет обладать такими функциями как простота разработки, поддержка мета-данных и возможность создания настраиваемы

BEA предложит недорогие инструменты J2EE для WebLogic Сегодня компания BEA Systems представляет недорогую версию своей среды разработки небольших J2EE-приложений для своего сервера приложений WebLogic. WebLogic Workshop Professional Edition, которая будет стоить $995, включает все возможности BEA WebLogic Platform 8.1 - такие, как сервер

ObjectWeb и Apache заключили соглашение о совместной разработке J2EE орые занимаются разработкой серверов Java-приложений с открытым исходным кодом, подписали соглашение о совместной разработке технологии, которое должно ускорить сертификацию их продуктов по стандарту J2EE. В ноябре эти компании подписали бумаги, позволяющие ASF использовать разработки ObjectWeb для своего сервера приложений. В 2004 году ObjectWeb и ASF собираются сертифицировать свои програ

Sun предлагает новый подход к развертыванию корпоративных информационных систем еренции SunNetwork в Сан-Франциско (США). Первыми системами в рамках Sun Java System были объявлены Java Enterprise System, Java Desktop System и Java Studio Enterprise. Sun Java Enterprise<

Borland выпустил систему диагностики программ для J2EE ем, которые могли лишь подтвердить наличие проблем, приводящих к снижению производительности систем J2EE. Продукт Optimizeit ServerTrace 2.0 DataCenter призван помочь испытателям автоматически

C Optane for J2EE оптимизировать J2EE-приложения легче Компания Mercury Interactive объявила о выходе пакета Optane for J2EE – линейки решений, предназначенных для оптимизации J2EE-приложений. Optane for

Novell exteNd становится Java Verified естирование с помощью Java AVK, и которые получили лицензию Java Verified. Набор программных продуктов Novell exteNd теперь назван Java Verified в плане его переносимости для всех серверов приложений J2EE. Получение отметки Java Verification означает завершение испытаний, которые Novell вел в течение более чем двух лет, чтобы гарантировать пользователям, что его сервер интеграции и портальн

Oracle9i Application Server теперь оптимизирован для Windows 2003 erver, оптимизированный для Windows 2003. Версии Developer Preview модуля Oracle9iAS Containers for J2EE (OC4J) для 32- и 64-битной операционной системы Windows Server 2003 уже доступны для бес

Выход новой версии J2EE задерживается Выход следующей версии Java 2 Enterprise Edition (J2EE) standard – 1.4 – задерживается на 3 месяца из-за включения в нее нового стандарта Web S

Macromedia ColdFusion MX переходит на платформу J2EE cromedia сообщила на этой неделе о готовности своего продукта ColdFusion MX для серверов приложений J2EE, а также о новой поддержке для платформы Mac OS X. Компания выпустила версии для BEA Web

Novell анонсирует новый продукт exteNd 4 есопоставимых разнотипных платформах, были изолированными; визуально сочетать сложные бизнес-процессы и управлять ими; разворачивать эти приложения и сервисы на лидирующих серверах приложений на базе J2EE. В состав предлагаемого набора для разработки Web-приложений входят следующие продукты: Novell exteNd Application Server 4.0, Novell exteNd Director 4.0, Novell exteNd Composer 4.0. Novell

Sun продемонстрировала новую версию J2EE Sun Microsystems начала на этой неделе предварительную демонстрацию новой версии своей программной среды J2EE, в которой впервые реализована полная поддержка вeб-сервисов. Демонстрация будет происходить на конференции разработчиков JavaOne в Японии и будет включать обзор некоторых протоколов вeб-с

Опубликован список докладов участников конференции по технологиям Java и J2EE в Москве опыте разработки и внедрения корпоративных информационных систем, построенных на основе технологий J2EE. Международная конференция EOUG - Europe, Middle East & Africa Oracle User Group - Focus

SoftLine объявила о начале поставок сервера J2EE-приложений Macromedia JRun4 Компания SoftLine объявила о начале поставок новго сервера J2EE-приложений компании Macromedia. Корпорация Macromedia приняла решение о выпуске своего с

В Москве пройдет конференция Java Technology Conference нологии Java. Основное внимание участников конференции уделено платформе Java 2 Enterprise Edition (J2EE) и ее применению в такой области, как интеграция разнородных корпоративных приложений. П

Borland примет участие в конференции Java Technology Conference нологии Java. Основное внимание участников конференции уделено платформе Java 2 Enterprise Edition (J2EE) и ее применению в такой области, как интеграция разнородных корпоративных приложений. П

Рынок ПО: Современные EIP-решения приходят в Россию изнес-приложениями? С.М.: Все продукты, составляющие Hummingbird Enterprise, построены на платформе J2EE и поддерживают открытые стандарты. Интеграция с другими бизнес-приложениями, также постр

Rational Software представила XDE - универсальную среду разработки для J2EE и .NET выходе нового программного продукта - Rational XDE (eXtended Development Environment) Professional 2002, который, согласно заявлениям разработчиков, призван ускорить создание приложений для платформ J2EE и .NET. Rational XDE, как сообщается, позволит разработчикам проектировать, и создавать код информационной системы непосредственно из среды разработки (на данный момент поддерживаются MS V

Рынок ПО: "Красная шапочка" не боится волка-монополиста частности, и в этой области, включит аналогичные средства в спецификацию Java 2 Enterprise Edition (J2EE) не ранее конца этого года, вместе с выходом релиза J2EE 1.4. С одной стороны, Su

Sun представила J2SE v.1.4 и анонсировала выход новой версии J2EE on, v.1.4 является всего лишь подготовительной акцией, предшествующей выходу новой версии платформы J2EE - Java 2 Enterprise Edition, v.1.4. Sun обещает разработчикам, что J2EE v.1.4 буд

Sybase представляет интегрированную среду разработки PowerJ 4.0 аботки приложений и компонентов, развертывание приложений, мониторинг и дальнейшее обслуживание для J2EE-платформы. PowerJ включает в себя поддержку Sybase Enterprise Application Server (EAServ

Macromedia JRun сертифицирован под J2EE 1.3 й ею сервер приложений успешно прошел тест на совместимость с платформой Java 2 Enterprise Edition (J2EE) 1.3 компании Sun Microsystems. Это означает, что для разработчиков, использующих програ

Sun vs Microsoft: J2EE в три раза популярнее .Net авителей компаний, в качестве основы они намерены использовать платформу Java 2 Enterprise Edition (J2EE), разрабатываемую корпорацией Sun, и лишь 21.3% отдают предпочтение платформе .Net, внед

Рынок ПО: клиентские версии Windows XP против Java 2 Enterprise Edition ход на эту технологию уже сегодня, не дожидаясь совершенной реализации ПО. Сейчас сложно предсказать исход борьбы между двумя конкурирующими платформами для создания и размещения Web-сервисов: .NET и J2EE. Лагерь Microsoft составляют кредитоспособные пользователи ПК. Sun сформировал открытое сообщество фирм, контролирующих рынок handheld/smartcard устройств. Не следует забывать также, что т

Java: "яблоко раздора" с кофейным привкусом их спецификаций Sun и, как следствие, не поддерживают многие возможности Java 2 Enterprise Edition. J2EE - это спецификация Java, поддерживаемая Sun и другими производителями ПО, такими, как Or

Java: "яблоко раздора" с кофейным привкусом их спецификаций Sun и, как следствие, не поддерживают многие возможности Java 2 Enterprise Edition. J2EE - это спецификация Java, поддерживаемая Sun и другими производителями ПО, такими, как Or

Sun выпустила новую версию Java 2 Enterprise Edition 24 сентября Sun Microsystems выпустила новую версию Java 2 Enterprise Edition, Java-стандарта для разработки коммерческого ПО. Пакет включает в себя Enterprise JavaBeans 2.0, последнюю версию программной модели, позволяющей разработчикам создава