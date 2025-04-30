Honda Motor Company - HND

Honda начинает продажи в России новых скутеров Официальные поставки Honda объявляет о старте продаж в России нового скутеров, об этом сообщает Quto. Скутеры буду

Автомобили Honda можно угнать элементарной хакерской атакой Я просто стоял рядом В бортовых системах автомобилей Honda и Acura (премиальный бренд концерна Honda) выявлена серьезная уязвимость, которая позволяет хакеру разблокировать двери и запустить двигатель. Хакеру потребуется стоять на небольшо

У поставщика комплектующих для Toyota, Honda и Ford украли 1,4 ТБ данных ra уже взяла на себя ответственность за этот инцидент, заявив, что выкрала 1,4 терабайта данных. Denso — это немецкая фирма, производящая компоненты для множества брендов. Среди ее клиентов — Toyota, Honda, General Motors и Ford. В 2020-2021 гг. производитель заработал $44,6 млрд. Представители Denso 14 марта 2022 г. объявили, что четырьмя днями ранее неизвестные смогли получить несанкциони

Honda атакована написанной специально для нее шпионской программой Шифровальщик подколодный Компьютерные сети автопроизводителя Honda в Европе и Японии атакованы шифровальщиком, родственным семейству Snake, сообщает Bleeping Computer. Компания подтвердила, что атака имела место и что сети Honda не функционируют в

Honda оптимизировала управление силовой установкой автомобиля «Формулы 1» при помощи IBM Watson IoT Корпорация IBM объявила о том, что с помощью IBM Watson Internet of Things (IoT) компания Honda R&D собирает и анализирует данные более чем с 160 датчиков, устанавливаемых на каждом а

Visa, Honda и ParkWhiz представили прототипы приложений для оплаты заправки автомобиля и парковки олько. Расширение сферы применения технологии токенизации позволяет предлагать услуги коммерции и совершать платежи в любом месте, где есть подключение к интернету. Так, в сотрудничестве с компаниями Honda и ParkWhiz на Всемирном мобильном конгрессе 2016 г. в Барселоне Visa представила прототипы приложений для заправки и парковки автомобилей. Эти приложения, встроенные в приборную панель ав

«1С-Рарус» создал систему учета торговой деятельности для официального дилера Honda чет торговых, складских и финансовых операций, осуществлять анализ текущей деятельности и планирование будущей работы, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Компания «Флайт Авто» является официальным дилером Honda, осуществляет продажу и обслуживание автомобилей и силовой техники. В автосалоне представлены все марки автомобилей Honda, импортируемых в Россию. Компания оказывает услуги кредито

Nvidia Tegra станет основой новых информационно-развлекательных систем Honda Компания Nvidia объявила о том, что мобильный процессор Nvidia Tegra станет основой новых аудио- и информационных систем Honda Connect в таких автомобилях 2015 г., как Honda Civic, Civic Tourer и CR-V. Данные модели появятся в Европе уже в следующем году, сообщили CNews в Nvidia. С интеграцией процессора д

Honda представила свой беспилотный автомобиль Компания Honda Motor, известный производитель автомобилей и мотоциклов, продемонстрировала в действии

Ошибка в ПО заставила Honda отозвать 175 тыс. гибридов Японская автомобилестроительная компания Honda Motor объявила об отзыве 175 тыс. гибридных транспортных средств из-за обнаруженной оши

Honda связывает автомобиль со светофорами Японская компания Honda Motor объявила о начале тестирования системы оповещения водителей о работе светофоров в

Google захватывает авторынок: Audi, GM, Honda и Hyundai переходят на Android бортовыми системами автомобиля. Информация о грядущем анонсе была опубликована еще в конце прошлого месяца. К инициативе Google, под названием Open Automotive Alliance (OAA), присоединились Audi, GM, Honda и Hyundai. В число участников также вошел американский разработчик процессоров Nvidia. В Google считают, что в современном мире большое значение имеет единообразный опыт пользовательского

Honda - за массовые автопарковки Компания Honda разработала бюджетную систему автоматической парковки автомобиля. Система ориентирована на внедрение в местах массовой парковки и использует для автоматического ведения автомобиля изображ

Honda научилась видеть пешеходов по сигналам с их смартфонов Компания Honda продемонстрировала решения, способные повысить безопасность на автомобильных дорогах. Речь идет о системах обнаружения пешеходов (Vehicle-to-Pedestrian, V2P) и мотоциклов (Vehicle-to-Moto

GM и Honda будут совместно развивать технологию топливных элементов нового поколения анные с 2002 по 2012 г. (более 1200). Таканобу Ито (Takanobu Ito), президент и генеральный директор Honda Motor Co., отметил: «Среди всех экологически чистых технологий с нулевым выбросом CO2 с

Honda интегрирует Accord с Apple Siri В трех моделях Honda в 2013 г. появится интеграция с персональным помощником Apple Siri, умеющим распознавать голосовые команды. Речь идет о соединении iPhone с функцией Siri Eyes Free с автомобилем по беспро

Едем вместе с Honda Компания Honda представила новую версию уницикла U3-X, названную ею UNI-CUB. Нов

Новый электроцикл от Honda Фирма Honda представила прототип нового вида транспорта - электроцикл. Honda EV-Cub внешне очень сильно похож на смесь мопеда и небольшого мотоцикла, однако, по своим характеристикам устройств

Удобный уницикл от Honda Компания Honda разработала уницикл с электромотором. Владелец такого велосипеда избавлен от необходимости совершать какие-либо действия по вращению педалей и балансированию, поскольку он управляется про

Креативная реклама Honda Думаем, что этот ролик еще раз доказывает насколько необычна компания Honda в своих подходах как к созданию машин и механизмов, так и к их продвижению.

Honda создала трехмерный процессор. ФОТО Японский производитель автомобилей, мотоциклов, роботов и генераторов, компания Honda объявила о создании трехмерного процессора, состоящего из трех отдельных чипов, наложенных друг на друга. Между собой чипы объединены крошечными металлическими стержнями, которые служат д

Официальные часы от Honda Это действительно настоящие часы от Honda (точнее, от ее лицензиата), что подтверждается соответствующим документом, получаемым при покупке. Они имеют три циферблата для секундной, минутной и часовой стрелки. Стоимость - $40.

Honda внедряет роботехнологии Одни из самых лучших на сегодняшний день андроидов, Honda ASIMO, перестает быть исключительно "витриной" для демонстрации достижений корпорации. То, что вы видите на фото - результат исследований, превратившийся в аксессуар, облегчающий ходьбу.

RFID-технологии IBM будут использоваться в производстве мотоциклов Honda Honda Italia Industriale, итальянская дочерняя компания корпорации Honda Motor Co., объявила о подписании контракта с корпорацией IBM (NYSE: IBM). В рамках данн

Honda Italia оптимизирует производство мотоциклов Honda Italia Industriale, итальянская дочерняя компания корпорации Honda Motor Co., объявила о подписании контракта с корпорацией IBM. В рамках данного соглашен

Цифровой дайджест: Google шокирует планами Стремится ли Google к мировому господству? Каким будет TabletPC от Apple? Когда же появится Nokia N91? Какие секреты скрывает Sony Ericsson? Какими будут машины Honda в 2016 году? Умрет ли телевидение в 2009 году? Что готовит Siemens к чемпионату миру по футболу? Если некоторым образом подытожить январь, то вопреки многолетней тенденции, когда индустри

Фото дня: первая серийная машина с автопилотом Автопилот в самолетах давно уже стал привычным делом для самолетов, но вот применение такой автоматики в машинах ранее редко выходило за рамки смелых экспериментов. Но японский автогигант Honda шагнула за пределы обыденности, представив первый автомобиль, который оснащен подобной системой.Автопилот, который называется Advanced Driver Assist System (ADAS), станет приятным дополне

Honda планирует начать массовое производство солнечных батарей в 2007 г. Третий по величине в Японии производитель автомобилей Honda Motor планирует начать массовое производство солнечных батарей в 2007 г. для удовлетвор

Ford и Honda представили гибридные автомобили Компании Ford Motor, Honda Motor и Toyota Motor представили гибридные модели экономичных автомобилей, использующих

Honda представила сверхзащищенный автомобиль тоположении с другими транспортными средствами, движущимися по дороге. Экспериментальный автомобиль Honda ASV-3 и мотоцикл разрабатывались в рамках пятилетнего проекта по созданию безопасного т

Honda раскрыла секреты следующего поколения роботов Asimo Компания Honda Motor объявила о разработке новых технологий для своего робота-гуманоида Asimo следующе

Honda выпустит в Америке навигационную систему с распознаванием речи Компания Honda готовит к продаже в Америке новую систему, способную распознавать голосовые команды водителя. Устройство было разработано совместно со специалистами компании IBM. Honda стала первы

IBM и Honda построили говорящий автомобиль Корпорация IBM объявила о разработанной совместно с компанией Honda Motor системе распознавания речи для автомобилей, которая полностью освобождает руки во

IBM и Honda построили говорящий автомобиль Корпорация IBM объявила о разработанной совместно с компанией Honda Motor системе распознавания речи для автомобилей, которая полностью освобождает руки во

Honda разработала систему для обнаружения пешеходов Компания Honda объявила о разработке первой в мире системы Intelligent Night Vision System, предупреждающей водителя о появлении пешеходов. Она будет использоваться ночью, когда видимость сведена к мини

Новая система тормозов Honda работает самостоятельно Компания Honda разработала систему, смягчающую столкновение, - Collision Mitigation Brake System (CMS), которая способна автоматически начать торможение, чтобы избежать аварии. Система делает звуковое п

Новая система тормозов Honda работает самостоятельно Компания Honda разработала систему, смягчающую столкновение, - Collision Mitigation Brake System (CMS), которая способна автоматически начать торможение, чтобы избежать аварии. Система делает звуковое п

Человекоподобные роботы: захватывающие перспективы сь представляют свои разработки крупнейшие компании. Эти роботы в основном не играют в футбол, но принимают участие в RoboCup1 в качестве «приглашенных звезд». Asimo Бесспорные фавориты — роботы Honda. Раньше компания концентрировалась на совершенствовании натуралистических движений, а теперь переключается на способности взаимодействия робота с людьми. Небезызвестный Asimo и сейчас, по

Компания спутникового радиовещания XM Satellite Radio подключила 360 тыс. абонентов лирует на всей территории США 101 канал: 70 музыкальных, на большинстве из которых отсутствует реклама, и 31 информационно-развлекательный. В числе инвесторов XM - такие компании, как General Motors, American Honda Motor Co. Inc., Clear Channel Communications и DIRECTV. Базируясь на достигнутых в прошлом году темпах роста абонентской базы, XM планирует к концу 2003 года преодолеть порог в 1