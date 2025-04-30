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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173828
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Зарембо Илья



30.04.2025 Honda начинает продажи в России новых скутеров 1
11.11.2024 На «Авито Авто» теперь можно арендовать автомобиль без залога 1
19.09.2024 «Авито Авто» запустил сервис онлайн-кредитования для покупателей водной и мототехники 1
26.06.2024 «Авито Авто»: спрос на мопеды с пробегом в преддверии лета вырос в 3 раза 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Зарембо Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 965 3
Honda Motor Company 235 2
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Мотор-Плейс - Motor-Place 1 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1404 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4918 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1747 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52316 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16077 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 793 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14071 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24665 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11455 1
Avito - Авито авто 48 3
Toyota Camry 27 1
Google Android 14207 1
Apple iOS 7934 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5398 1
Россия - РФ - Российская федерация 148009 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 902 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3189 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1725 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43983 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17752 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 604 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1569 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 925 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1267 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2985 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1500 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52487 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17374 1
Япония 13353 1
Италия - Итальянская Республика 4375 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19081 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6006 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1604 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 865 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5731 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 835 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48973 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2192 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6829 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5289 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356957, в очереди разбора - 758566.
Создано именных указателей - 173828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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