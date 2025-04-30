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«Мотор-Плейс» – российская компания, осуществляющая импорт и оптовые продажи автомобилей, мотоциклов, квадроциклов, лодочных моторов, двигателей общего назначения, силовой техники, а также запасных частей к ним.

Компания является эксклюзивным дистрибьютором марки Honda на российском рынке, а с 2022 года занимается разработкой и производством силового оборудования под собственной торговой маркой HND. Офис и склад компании находятся в Москве.