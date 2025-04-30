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Мотор-Плейс Motor-Place


«Мотор-Плейс» – российская компания, осуществляющая импорт и оптовые продажи автомобилей, мотоциклов, квадроциклов, лодочных моторов, двигателей общего назначения, силовой техники, а также запасных частей к ним. 

Компания является эксклюзивным дистрибьютором марки Honda на российском рынке, а с 2022 года занимается разработкой и производством силового оборудования под собственной торговой маркой HND. Офис и склад компании находятся в Москве.


30.04.2025 Honda начинает продажи в России новых скутеров 3

Публикаций - 1, упоминаний - 3

Мотор-Плейс и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 965 1
Honda Motor Company 235 1
Avito - Авито авто 48 1
Зарембо Илья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148005 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17374 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3086 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 96 1
Известия ИД 649 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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