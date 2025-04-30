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Мотор-Плейс Motor-Place
«Мотор-Плейс» – российская компания, осуществляющая импорт и оптовые продажи автомобилей, мотоциклов, квадроциклов, лодочных моторов, двигателей общего назначения, силовой техники, а также запасных частей к ним.
Компания является эксклюзивным дистрибьютором марки Honda на российском рынке, а с 2022 года занимается разработкой и производством силового оборудования под собственной торговой маркой HND. Офис и склад компании находятся в Москве.
Мотор-Плейс и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 148005 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17374 1
|Япония 13353 1
|Беларусь - Белоруссия 5802 1
|Чехия - Чешская Республика 1315 1
|Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3086 1
|Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 96 1
|Известия ИД 649 1
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