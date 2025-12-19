Получите все материалы CNews по ключевому слову
Автостат
СОБЫТИЯ
Автостат и организации, системы, технологии, персоны:
|AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 2
|АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
|АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 1
|Резников Андрей 7 4
|Борисов Константин 6 3
|Борисов Юрий 121 3
|Каримов Альберт 2 2
|Тимофеев Михаил 3 1
|Владимиров Никита 1 1
|Андрачников Евгений 1 1
|Беляев Дмитрий 31 1
|Орлов Юрий 7 1
|Удалов Сергей 7 1
|Иванов Николай 14 1
|Вологодский Сергей 2 1
|Гирдин Игорь 3 1
|Фёдоров Юрий 6 1
|Булгакова Ирина 4 1
|Лапин Александр 2 1
|Плотников Олег 4 1
|Рюпин Денис 1 1
|Гордеева Ия 3 1
|Бургазлиев Сергей 2 1
|Кунаков Федор 1 1
|Шеюхин Николай 1 1
|Уткина Анна 1 1
|Мосеев Олег 2 1
|Зарембо Илья 5 1
|Кирдин Игорь 1 1
|Хватов Виталий 1 1
|Лазарев Лев 1 1
|Кочетков Святослав 1 1
|Зингиревич Станислав 1 1
|Селиванов Александр 5 1
|Белянко Евгений 21 1
|Клявин Олег 1 1
|Щуровский Денис 8 1
|Чернышенко Дмитрий 575 1
|Мишустин Михаил 737 1
|Софонов Андрей 5 1
|Когогин Сергей 20 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 408 1
|Груздев Владимир 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.