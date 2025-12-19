Разделы

Автостат


СОБЫТИЯ


19.12.2025 Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей 1
20.10.2025 «М.видео» вместе с АГ ««Авилон»» запустили онлайн-продажи электромобилей 1
29.08.2025 Доля китайской рекламы в российских онлайн-магазинах выросла вдвое. Вложения превысили миллиард 1
18.08.2025 В России начнут производить электронные блоки управления двигателем 1
30.07.2025 Запчасти для грузовиков КАМАЗ впервые стали доступны онлайн на Ozon 1
16.07.2025 Energon эксперты прогнозируют рост спроса на аккумуляторные решения более чем на 10% летом 2025 г. 1
09.06.2025 В России обвальное падение продаж электромобилей 1
23.05.2025 Китайцы будут дистанционно блокировать машины, ввезенные в Россию по «серому» импорту 1
30.04.2025 Honda начинает продажи в России новых скутеров 1
13.03.2025 Эксперты Intelvision оценили перспективы рынка электрозарядных станций по итогам 2024 года 1
05.03.2025 «Делимобиль» планирует в 2025 году увеличить до 4-5 тысяч продажи авто с пробегом 1
11.02.2025 На «Госуслугах» появилась функция анонимного послания хозяину автомобиля, нужно знать только госномер 2
21.01.2025 Трамп отменил поддержку продаж электромобилей и строительства зарядных станций в США 1
15.01.2025 В России поставлен рекорд по продажам электромобилей. Рост год к году более 25% 2
13.09.2024 «Авито» сделала бесплатной экономящую деньги услугу для автомобилистов. Но только в Москве 2
07.08.2024 «Делимобиль» запускает «Купимобиль» — платформу для продажи автомобилей с пробегом 1
02.07.2024 Власти увеличили господдержку на строительство зарядных станций для электромобилей в России 1
29.05.2024 Исследование: Электромобили сбивают пешеходов втрое чаще, чем обычные авто 2
17.04.2024 «Калашников» выпустил электрическую версию знаменитого мотоцикла 1
11.10.2023 «Русгидро» теряет деньги из-за низкого качества российских электромобилей 1
09.08.2023 Volkswagen лишил свое мобильное приложение техподдержки в России. Оно мгновенно сломалось 1
17.07.2023 «Москвич» и создатели электрокаров Evolute займутся непрофильным бизнесом – производством зарядных станций для электромобилей 1
13.06.2023 10 главных мифов об электромобилях 1
15.12.2022 Sitronics Electro установила зарядку для электромобилей на паркинге стадиона «ВТБ арена» 1
27.10.2022 «М.Видео-Эльдорадо» запустила первые розничные продажи зарядных станций «Витязь» для электрокаров 1
14.10.2022 Росатом начал строить завод батарей для электромобилей вместо АЭС 1
10.10.2022 Россиян пересаживают на электромобили. Evolute заявил о скором производстве 15 тыс. отечественных электрокаров в год 1
13.07.2022 В челябинских дворах появится сеть заправочных станций для электромобилей 1
04.07.2022 Sitronics Group построит электрозарядную инфраструктуру в Ростовской области 1
15.06.2022 Создан первый серийный российский электрогрузовик 1
17.05.2022 В России на 90% взлетели продажи Tesla 2
26.04.2022 Власти потребовали установить зарядки для электромобилей на каждой российской парковке 1
23.03.2022 Россия поставит на поток производство электромобилей под совершенно новым брендом 2
28.01.2022 Российский крошечный электромобиль размером с «Оку» оказался машиной не для простых россиян 1
12.11.2021 «АвтоВАЗ» впервые остановил производство из-за нехватки микросхем 2
24.08.2021 Россию пересаживают на электромобили. Власти обещают владельцам льготы по налогам, кредитам, парковке 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
22.06.2021 Россияне бросились скупать электромобили. Продажи выросли в 10 раз 2
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
27.04.2021 В России появится сеть зарядок для электромобилей. За ней стоит сын «радиоэлектронного вице-премьера» Борисова 1

Автостат и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8472 6
Ситроникс - Sitronics Electro 55 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 372 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1376 2
Интерсвязь 27 1
Intelvision - Интелвижен Групп 23 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
Электронный паспорт АО 3 1
ТехноКом ГК 12 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Омникомм - Omnicomm 169 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Gurtam - Гуртам - Гуртсофт 14 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1028 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 66 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 9
Tesla Motors 428 9
Volkswagen Audi Group 225 8
Моторинвест 14 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 451 7
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 110 7
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 5
Volkswagen Group - VW 301 5
BMW Group 466 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 4
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 3
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 13 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 138 3
Hyundai Motor Company 419 3
Renault Groupe 164 3
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 32 2
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 2
Li Auto - LiXiang 7 2
Changan Automobile Group - AVATR - Avatr Technology 10 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 2
Tata Motors - Jaguar Cars 125 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1316 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 170 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2703 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 97 2
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 45 2
Honda Motor Company - HND 238 2
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 53 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1659 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Электрошеринг Холдинговая Компания 1 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Bosch - Роберт Бош 9 1
Росатом - Балтийская АЭС - Калининградская АЭС - атомная электростанция 8 1
Автодом - АВТОDOM 33 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 1
Twiga - Твига - Твига Диджитал Перформанс 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3453 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 355 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 710 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2171 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 21 1
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 910 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 550 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5253 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1137 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12881 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 2
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23231 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 14
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 10
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 93 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 8
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 4
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1135 4
Транспорт - Автомобилестроение - седан 110 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 3
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 3
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 86 3
Оповещение и уведомление - Notification 5388 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4917 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 2
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 152 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1395 2
Сварка - Welding 44 2
Транспорт - Автомобилестроение - Минивэн - Minivan 28 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1525 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1028 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1018 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 2
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 1
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 90 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 27 10
Nissan Leaf - электромобиль 55 8
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 6
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 4
Tesla Model X 29 4
Porsche Taycan 9 4
Geely Zeekr 20 4
Volkswagen Audi e-tron - электромобиль 10 4
Tesla Model 3 50 4
FreePik 1454 3
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 3
S8 Capital - Price.ru 59 2
Tesla Model S 77 2
ГАЗ ГАЗель 44 2
Avito - Авито авто 67 2
Chevrolet Bolt 4 2
Sollers УАЗ - УАЗ Профи 6 2
Tesla Model Y 13 2
Яндекс.Заправки 33 2
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 22 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
Hyundai Ioniq - гибридный автомобиль 4 1
GM Cadillac 30 1
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 23 1
Renault Duster - кроссовер 6 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
Monarch - Монарх - электромобиль 29 1
ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 6 1
Yamaha WR - Yamaha YZF - серия мотоциклов 2 1
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 1
Минцифры РФ - Госключ 186 1
Яндекс.Парковки 2 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 5 1
Volkswagen ID. series 10 1
Geely Geometry 1 1
Honda CBR 2 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 23 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 36 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги культура 6 1
Kia e-Niro 2 1
Резников Андрей 7 4
Борисов Константин 6 3
Борисов Юрий 121 3
Каримов Альберт 2 2
Тимофеев Михаил 3 1
Владимиров Никита 1 1
Андрачников Евгений 1 1
Беляев Дмитрий 31 1
Орлов Юрий 7 1
Удалов Сергей 7 1
Иванов Николай 14 1
Вологодский Сергей 2 1
Гирдин Игорь 3 1
Фёдоров Юрий 6 1
Булгакова Ирина 4 1
Лапин Александр 2 1
Плотников Олег 4 1
Рюпин Денис 1 1
Гордеева Ия 3 1
Бургазлиев Сергей 2 1
Кунаков Федор 1 1
Шеюхин Николай 1 1
Уткина Анна 1 1
Мосеев Олег 2 1
Зарембо Илья 5 1
Кирдин Игорь 1 1
Хватов Виталий 1 1
Лазарев Лев 1 1
Кочетков Святослав 1 1
Зингиревич Станислав 1 1
Селиванов Александр 5 1
Белянко Евгений 21 1
Клявин Олег 1 1
Щуровский Денис 8 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Мишустин Михаил 737 1
Софонов Андрей 5 1
Когогин Сергей 20 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 408 1
Груздев Владимир 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18633 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2061 7
Германия - Федеративная Республика 12945 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1696 6
Япония 13555 6
Европа 24650 6
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 4
Россия - УФО - Свердловская область 1753 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3273 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1573 3
Россия - ЮФО - Севастополь 582 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 592 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 3
Беларусь - Белоруссия 6039 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 743 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1821 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 2
Франция - Французская Республика 7980 2
Турция - Турецкая республика 2495 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1003 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3366 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2964 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 2
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 74 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 451 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3209 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 31
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 14
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 10
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 9
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 7
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1052 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 906 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 2
Импортозамещение - параллельный импорт 568 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 115 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 263 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2290 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 123 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 136 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15166 1
Федеральный закон 89-ФЗ - Об отходах производства и потребления 10 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2162 5
Ведомости 1249 5
Известия ИД 710 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 4
РИА Новости 986 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 4
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 197 3
RTVi - Russian Television International 15 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
The Guardian - Британская газета 384 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
The Verge - Издание 592 1
Wikipedia - Википедия 588 1
СПбПУ Политехник НТИ 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1269 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
