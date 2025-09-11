Разделы

Renault Duster кроссовер


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Ижевске 1
15.03.2023 Электромобили Evolute: обзор моделей 1
05.09.2022 Российские электромобили Evolute впервые показали вживую. Видео 1
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 1
24.11.2020 В России готов к производству электромобиль размером с «Оку» по цене Renault. Он выйдет в 2021 году 1
23.01.2019 «Яндекс» выпустил автомобильный бортовой компьютер. Цена 1

Yandex - Яндекс 8091 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 304 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 442 2
Renault Groupe 163 2
Моторинвест 14 2
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 12 2
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 13 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 216 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 134 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 425 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 1
DeviantArt 9 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 92 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 1
PornHub 26 1
Hyundai Motor Company 409 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 125 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 279 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 269 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2880 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 414 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 4
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 581 3
Транспорт - Автомобилестроение - седан 108 3
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 91 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10031 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5753 2
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 149 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1092 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8954 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1276 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2286 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 207 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 697 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2350 1
5G NR - 5G New Radio 83 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3223 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6199 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7995 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 562 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8467 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2310 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14201 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10442 1
Аналоговые технологии 2816 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 944 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2302 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1036 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2348 1
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 171 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1015 1
Nissan Qashqai 17 2
Моторинвест Evolute - электромобиль 24 2
Яндекс.Авто 45 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 764 1
Renault Kaptur 11 1
Tesla Model 3 48 1
Яндекс.Телефон 30 1
KIA Rio Hatchback 21 1
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 9 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 1
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
Nissan Leaf - электромобиль 54 1
Ардерия ТС2 - электромобиль 3 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 22 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 1
Hyundai Creta - кроссовер 6 1
Toyota Camry 29 1
Volkswagen Polo 15 1
Skoda Rapid 6 1
АвтоВАЗ Lada X-Ray 6 1
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 1
Tesla Model S 75 1
Tesla Model X 27 1
Monarch - Монарх - электромобиль 29 1
Google YouTube - Видеохостинг 2849 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 294 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 639 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 235 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
BMW X - серия кроссоверов 25 1
Mitsubishi Outlander 4 1
Renault Arkana 5 1
Sollers УАЗ - УАЗ Патриот 7 1
Василевский Андрей 20 1
Клявин Олег 1 1
Щуровский Денис 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 2
Франция - Французская Республика 7941 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 468 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 433 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3180 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1427 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2370 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1595 1
Украина 7733 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2127 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1659 1
Европа 24508 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4246 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 337 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3614 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 756 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2410 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1891 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 230 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1983 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 98 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 749 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1147 1
Blacklist - Чёрный список 654 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 983 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 53 1
Литий - Lithium - химический элемент 590 1
Трейд-ин - Trade-in 198 1
Транспорт - Эвакуатор - Эвакуация автомобиля 46 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1077 1
Известия ИД 683 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 30 1
Автостат 43 1
СПбПУ Политехник НТИ 3 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
