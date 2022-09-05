Российские электромобили Evolute впервые показали вживую. Видео

Российский бренд Evolute, под которым будут выпускаться отечественные электрокары, показал три первые модели – седан, кроссовер кросс-купе. Все три автомобиля скопированы с машин китайского автогиганта Dongfeng. Инвестиции в проект составят 13 млрд руб. Выпуск машин Evolute будет осуществляться под Липецком на заводе «Моторинвест».

Китайско-российское творение

Состоялась премьера российских электромобилей под маркой Evolute. Первая линейка состоит из трех моделей – классического седана, кроссовера и кросс-купе.

Показ новинок представители Evolute провели в рамках московского велофестиваля. Как связаны электромобили и велосипеды, в компании не сообщили.

Российского от Evolute в новых машинах – лишь название и производство. Машины не разрабатывались в России – это плод труда инженеров китайской компании Dongfeng. Седан Evolute i-Pro – это китайский Aeolus E70, под названием i-Joy скрывается кроссовер Fengon E3, а кросс-купе i-Jet – не что иное, как «китаец» DFSK Seres 5.

Трио псевдороссийских электрокаров

Сборка всех трех автомобилей будет проходить на заводе под Липецком (на мощностях завода «Моторинвест»). На момент публикации материала представители Evolute не раскрывали не сроки начала работы конвейера, ни дату появления первых автомобилей в продаже, ни их рекомендованную стоимость.

При участии властей

Согласно доступной в интернете информации, бюджетными новые электромобили Evolute, с учетом российских реалий, назвать нельзя. Как пишет профильный ресурс «Китайские автомобили», базовый седан i-Pro россиянам продадут минимум за 2 млн руб. Стоимость кроссовера и кросс-купе не называется.

В конце марта 2022 г. предполагалось, что с серию пойдет сразу шесть моделей Evolute – седан, три кроссовера и минивэн. Когда будут показаны оставшиеся три автомобиля – данных нет.

i-Joy на велофестивале

Известно лишь, что проект Evolute развивается при непосредственном участии российского Минпромторга. Инвестиции в него составят 13 млрд руб.

На что способен седан

Китайский электромобиль с российским названием Evolute i-Pro будет предлагаться россиянам с одним электромотором мощностью 163 л. с., пишут «Известия». Машина укомплектована аккумулятором, которого, по заверениям производителя хватает на 420 километров пути. При каких внешних условиях достигается такая дальность хода (температура воздуха, осадки, манера езды и др.), производитель не сообщил.

Evolute i-Pro. Вероятно, базовая модель в линейке

Большинство современных электромобилей отличает быстрый разгон до 100 км/ч – это особенность машин с электроприводом. Evolute i-Pro можно отнести к исключениям – такой разгон седан осилит за 9,5 секунды. Это показатель обычного автомобиля В-класса.

Более мощный кроссовер

Автомобиль Evolute i-Joy, позиционирующийся как кроссовер, укомплектован мотором мощностью 176 л.с. Второй электродвигатель в машине не заявлен, что говорит о высокой вероятности отсутствия в нем полного привода.

Компактный кроссовер Evolute i-Joy

Как быстро Evolute i-Joy умеет разгоняться до 100 км/ч, представители Evolute не сообщают. Зато известно, что его батареи емкостью 53 кВт хватает на 405 км пути.

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В автомобиле реализована поддержка ускоренной зарядки с 30 до 80% штатная батарея в Evolute i-Joy заряжается всего за полчаса.

Что касается характеристик кросс-купе i-Jet, то российский производитель раскрывать их не стал. На сайте компании Dongfeng они тоже не представлены.

Ни дилеров, ни станций зарядки

Россия пока не готова к массовому переходу на электромобили с точки зрения инфраструктуры. По состоянию на конец июля 2022 г. по всей стране насчитывалось в пределах 1600 зарядных станций для электрокаров (данные «Московского комсомольца»).

При этом подавляющее их большинство расположено в крупных городах – на трассах и в небольших населенных пунктах найти такие станции будет непросто. Единственная альтернатива – зарядка от домашней электросети, что не совсем подходит жителям многоквартирных домов.

Кросс-купе i-Jet на замену Renault Arkana и BMW X4/X6

Для сравнения, автозаправочных станций для машин с двигателем внутреннего сгорания в России около 26 тыс. поиск заправки проблем, как правило, не вызывает, что позволяет не хранить дома или в гараже канистру с бензином.

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Что касается именно автомобилей Evolute, то данный бренд пока не в состоянии похвастаться разветвленной дилерской сетью. На начало осени 2022 г. компания располагала представительствами лишь девяти крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Липецке, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и в Сочи.

В случае с обычными автомобилями подобное означает, что для прохождения ТО, пока автомобиль на гарантии, а также по любому гарантийному ремонту жителям других городов автомобиль придется везти в ближайший регион, где есть дилерский центр. А если машина не на ходу, то придется заказывать эвакуатор или автовоз. Не исключено, что с этим столкнутся и будущие владельцы Evolute, проживающие за пределами перечисленных городов.

Российские электромобили существуют только на бумаге

Evolute нельзя в полной мере считать российскими электромобилями – это китайские машины с российскими шильдиками, выпускающиеся на российском заводе. Другой схожий пример – сверхпопулярный в России кроссовер Renault Duster. До начала спецоперации на Украине он собирался на московском заводе Renault, а после появились планы по его сборке на мощностях «АвтоВАЗа». Однако российским от этого Duster не станет.

Полностью отечественных легковых электромобилей, колесящих по дорогам России, на момент публикации материала не существовало. Однако в этом направлении работает множество предприятий – автозавод «КамАЗ», военный завод «Алмаз-Антей», концерн «Калашников» (выпускает одноименные автоматы) и др.

Исключение в этом плане составляет лишь автозавод ГАЗ. Пока все другие лишь проектируют свои электрокары, ГАЗ поставил на конвейер сразу несколько модификаций электрической «Газели». Но это не легковой, а коммерческий транспорт.