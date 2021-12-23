В России появится отечественный электрический кроссовер. Его выпустит гигантский военный концерн

Концерн «Алмаз-Антей» намерен начать выпуск электромобилей в кузове кроссовер с салоном в стиле Tesla Model 3 и внушительным запасом хода – почти 500 км. Это первый отечественный электромобиль в таком кузове. Другие компании работают над крошечными маломестными электрокарами, тогда как «Алмаз-Антей» готовит полноразмерный 4,5-метровый автомобиль с багажником на 610 литров.

Автомобиль вместо зенитных орудий

Отечественный военный концерн «Алмаз-Антей» намерен начать производство электромобилей, и начать он собирается с кроссовера. В Роспатенте появилась заявка с изображениями будущего транспортного средства, подписанная как «электромобиль класса “внедорожник”».

В документе указано, что правообладателем патента выступает Акционерное общество «Северо-Западный региональный центр концерна ВКО “Алмаз-Антей” – Обуховский завод».

Для «Алмаз-Антея» это будет первый электромобиль и в целом первая машина гражданского назначения. Концерн специализируется на выпуске военной техники, в частности, систем ПВО и ПРО, и на 100% принадлежит государству.

Внешний вид автомобиля. Изображение из патентной заявки

В его распоряжении есть несколько гражданских разработок, но это всегда бывшие устройства военного назначения. К таковым относятся, помимо прочего, автоматизированные системы управления воздушным движением «Вега», «Синтез» и «Топаз».

Элементы салона - крыша и передняя панель

О своей заинтересованности в выпуске электромобиля концерн заявлял и раньше. Впервые об этом стало известно в сентябре 2021 г., и тогда же прозвучало предварительное название будущей машины – E-NEVA. По всей вероятности, первая буква названия – это сокращение от Electric, а NEVA – это отсылка к реке Нева. В основу автомобиля ляжет беспилотная модульная электрическая платформа, которую концерн показал в августе 2021 г.

Технические характеристики

На момент публикации материала сроки появления первого рабочего прототипа E-NEVA, не говоря уже о серийном его производстве, известны не были. Автомобиль существовал лишь «на бумаге» и был представлен лишь в виде нескольких патентных изображений и концепт-рендеров.

Автомобилю полагается хорошая линзованная оптика

Тем не менее, его ключевые характеристики уже определены, хотя и не исключено, что к моменту показа серийного образца они могут претерпеть изменения. По информации РБК, это будет кроссовер длиной 4,5 метра, способный на одном заряде проехать 463 км. Такой пробег обеспечит батарея LiNMC емкостью 88 кВтч, дополненная системой рекуперации энергии.

Как пишет «Интерфакс-АВН», двигателей в автомобиле будет два, их суммарная мощность составит 384 кВт (522 л.с.). Сообщается, что разгон до 60 км/ч занимает у автомобиля 2,7 секунды за счет крутящего момента на уровне 824 Нм. Максимальная скорость детища «Алмаз-Антея» составляет 197 км/ч. Время на разгон до 100 км/ч концерн не раскрывает.

Платформа «Алмаз-Антея» для электромобилей

В планы концерна входит выпуск кроссовера с различными силовыми агрегатами. Допускается появление гибридной модели с электромотором, работающим в паре с двигателем на природном газе или водороде. В сентябре 2021 г. его представители говорили о возможности появления автомобиля на газу с электропередачей, способного проехать до 1000 км на одной заправке. Также предполагался выпуск «электрогазомобиля» с запасом хода 810 км, оснащенного АКБ на 70 кВтч и 52-литровым газовым баллоном. В обоих случаях разгон до 100 км/ч должен был составить 8,5 секунды, а максимальная скорость – 180 км/ч.

Интерьер автомобиля

Разработчики явно вдохновлялись идеями Илона Маска (Elon Musk), реализованными в его бюджетном седане Tesla Model 3. В частности, это большой сенсорный дисплей на передней панели, расположенный горизонтально. В E-NEVA он находится примерно на одном уровне с панелью приборов и имеет диагональ 15 дюймов, как в современных ноутбуках.

Центральный тачскрин заменит собой почти все органы управления

О салоне автомобиля известно также, что объем его багажника составит 610 литров. Производитель не объясняет, как смог уместить в кроссовере длиной 4,5 метра столь вместительное багажное отделение. Не исключено, что подсчет объема проходил при сложенных задних сиденьях.

Аналоговых приборов в автомобиле не будет

Судя по предоставленным концерном рендерам, роль приборной панели в E-NEVA выполняет еще один дисплей, имеющий вытянутую форму и ландшафтное расположение. Как и в случае с центральным тачскрином, он обладает широкими рамками, как экран Android-планшетов начального уровня.

Уникальный электромобиль

Выпустить собственный электромобиль на протяжении многих лет хотят многие российские компании и концерны. Однако на декабрь 2021 г. по дорогам общего пользования отечественные машины на электротяге пока не ездят.

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Решение «Алмаз-Антея» выпустить собственный электрокар именно в самом популярном типе кузова можно назвать уникальным, потому что подавляющее большинство других разработчиков создают крошечные городские машины.

В ноябре 2021 г. CNews писал, что над микро-машиной на электротяге работает концерн «Калашников». Один из ее вариантов и вовсе предполагает наличие всего лишь трех колес вместо четырех.

Комфортный городской электромобиль в представлении «Калашникова»

В Адыгее создается компактный городской автомобиль «Ардерия ТС2» с электромотором с максимальной скоростью 60 км/ч и дальностью хода всего 100 км. Также в России есть компания ZETTA (Zero Emission Terra Transport Asset, «Транспортный актив с нулевым выбросом»), работающая над трехдверным электромобилем City Modul 1 CNews рассказывал о нем в начале сентября 2020 г.

В конце сентября 2020 г. отечественный завод ГАЗ выпустил первые экземпляры коммерческого электромобиля GAZelle e-NN. А в ноябре 2021 г. был показан первый российский электромобиль премиум-класса «Монарх» в кузове хэтчбек, созданный компанией Monarch.

В начале прошлого десятилетия в России разрабатывался так называемый «Ё-мобиль», за которым первоначально стоял российская «инвестиционная группа ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова (российский миллиардер, основатель партии «Гражданская платформа» и бывший глава партии «Правое дело»). Это должен был быть именно кроссовер, однако в продажу он так и не поступил.

Предсерийный образец «Ё-мобиля»

Все работы по нему были прекращены, однако в начале 2021 г. появилась вероятность, что «Ё-мобиль» будет возрожден. Как сообщал CNews, в феврале 2021 г. Сбербанк купил компанию «Ё-инжиниринг», как и ОНЭКСИМ стоявшую у истоков российского «Ё-мобиля». Однако с того момента прошел почти год, но громких анонсов относительно собственного электро-кроссовера Сбербанк пока не делал.