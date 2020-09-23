В России создан первый в истории отечественный коммерческий электромобиль

С конвейера ГАЗ сошел автомобиль GAZelle e-NN, ставший первым российским коммерческим электромобилем. Его серийное производство в трех модификациях, включая пассажирскую, должно начаться в 2021 г.. Первые экземпляры будут комплектоваться китайскими моторами и батареями, но со временем производство этих компонентов будет локализовано.

Электрическая «ГАЗель»

Горьковский автозавод (Нижний Новгород, ГАЗ) продемонстрировал первый российский коммерческий электромобиль. Его представители показали предсерийные образцы модели GAZelle e-NN, собранные, в отличие от опытных версий, на основной конвейерной линии.

Всего на момент публикации материала было разработано три модификации GAZelle e-NN – грузопассажирский фургон-комби, микроавтобус и маршрутный микроавтобус. В основе электромобилей лежит единая платформа, разработанная конструкторами ГАЗа, плюс применяются унифицированные компоненты модельного ряда «ГАЗель NEXT».

Другими словами, от «ГАЗель NEXT» электромобилю достались шасси, кузов и салон. В то же время электрические узлы у него оригинальные – это электромотор, зарядное устройство, элементы питания, преобразователь напряжения и др.

Российский электромобиль с китайским мотором

Архитектура единой унифицированной электроплатформы «позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого транспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники», – сказал управляющий директор автозавода Андрей Софонов.

Основные технические характеристики

В ГАЗ сообщили, что полная масса GAZelle e-NN составляет 4,6 тонны, но не уточнили, в какой из трех модификаций. Грузоподъемность бортовых версий достигает 2,5 тонны.

В движение автомобили приводит синхронный электродвигатель на постоянных магнитах с пиковой мощностью 100 кВт (около 136 л.с). Он может развивать крутящий момент до 310 Нм и разгонять автомобиль максимум до 100 км/ч.

GAZelle e-NN будет выпускаться в различных версиях и сможет возить как груз, так и пассажиров

Система питания представлена батареями суммарной емкостью 48 кВтч, при этом тип используемых аккумуляторов разработчики не указывают. Полного их заряда по умолчанию хватает на 120 километров пути, однако опционально возможно увеличение дальности хода до 200 км за счет установки дополнительных блоков АКБ.

В GAZelle e-NN заявлена ускоренная подзарядка – до 80% за 30 минут. При этом не указано, какие для такой скорости требуются параметры электросети и зарядного устройства.

Без Китая не обошлось

Основные компоненты электромобилей ГАЗ, в частности, моторы и аккумуляторы, нижегородский завод планирует закупать у китайских производителей. Тем не менее, по словам Андрея Софонова, в дальнейшем завод намерен локализовать их выпуск.

Производство АКБ и электромоторов, по плану руководства завода, будет развернуто в Нижнем Новгороде. Софонов добавил, что двигатели и батареи составляют существенную часть себестоимости электромобилей.

Электрические «ГАЗели» окажутся дороже обычных

Запуск собственного отечественного производства ключевых компонентов электрокаров, по мнению президента Группы ГАЗ Вадима Сорокина (нижегородский завод входит в ее состав), «позволит России обеспечить технологическую независимость в условиях глобальных изменений, развивать собственные инженерные и конструкторские компетенции и будет способствовать повышению конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках».

Сроки выпуска и стоимость

ГАЗ планирует начать серийное производство электрокаров GAZelle e-NN, по информации «Интерфакса», в 2021 г., пока без указания точной даты. Андрей Софонов подчеркнул, что электрические версии «ГАЗелей» будут стоить дороже дизельной, бензиновой и газовой версий, но будут дешеветь по мере роста производства.

Некоммерческие российские электромобили

В России существуют не только коммерческие электрокары. Так, 1 сентября 2020 г. CNews писал о модели трехдверного электромобиля City Modul 1, разрабатываемого отечественным стартапом ZETTA (Zero Emission Terra Transport Asset, «Транспортный актив с нулевым выбросом»).

City Modul 1

По словам гендиректора компании Дениса Щуровского, стоимость автомобиля составит от 550 тыс. руб. за минимальную комплектацию, а его выпуск должен был состояться до конца 2020 г. При этом в мае 2019 г. он называл совсем другую сумму – от 450 тыс. руб. – и совсем другую дату запуска производства – декабрь 2019 г.

2 сентября 2020 г. представители ZETTA сообщили о переносе выпуска City Modul 1 на неопредленный срок, «после 2020 г.». Причиной, по информации «Ведомостей», стало то, что компания не смогла получить заем в размере 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП).