Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГАЗ Группа
Горьковский автомобильный завод
Публикаций - 106, упоминаний - 195
ГАЗ Группа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
|AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
|Софонов Андрей 4 4
|Щуровский Денис 5 4
|Путин Владимир 2442 2
|Сорокин Вадим 5 2
|Мишустин Михаил 332 2
|Воробьев Сергей 13 2
|Бойко Андрей 37 2
|Клявин Олег 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Ларькин Андрей 1 1
|Гинзбург Андрей 1 1
|Мурадян Артур 17 1
|Шифман Эдуард 16 1
|Клепинин Павел 8 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Пожидаев Николай 26 1
|Никитин Глеб 18 1
|Bush George - Буш Джордж 297 1
|Борисов Алексей 16 1
|Ланин Александр 7 1
|Бакулина Елена 4 1
|Брагинский Андрей 22 1
|Агринский Николай 4 1
|Кротов Дмитрий 5 1
|Зубакин Василий 5 1
|Шмелев Евгений 5 1
|Степанов Павел 6 1
|Сокольская Людмила 10 1
|Смирнова Елена 10 1
|Хадонова Светлана 14 1
|Шалманов Сергей 199 1
|Муромец Юлия 28 1
|Марков Олег 1 1
|Добровольский Юрий 1 1
|Густов Сергей 3 1
|Борисов Константин 4 1
|Прохоров Михаил 34 1
|Черкасов Илья 8 1
|Борисов Юрий 98 1
|Баранов Роман 13 1
|Автостат 10 3
|IDC - International Data Corporation 4526 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2661 1
|RAEX - Эксперт РА 69 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru