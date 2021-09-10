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ГАЗ Группа
Горьковский автомобильный завод

ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод


10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели»
23.09.2020 В России создан первый в истории отечественный коммерческий электромобиль
19.04.2018 «Ростелеком» и ГАЗ подписали соглашение о стратегическом партнерстве
06.07.2017 Выбираем варочную панель. Рекомендации ZOOM
12.08.2015 «Борлас» разработал для «Группы ГАЗ» инструменты оценки сотрудников
29.06.2015 «Группа ГАЗ» оптимизировала оборот бухгалтерских документов
16.10.2013 Автозавод ГАЗ внедрил систему обмена производственными данными с немецким партнером
13.02.2013 «Группа ГАЗ» перешла на электронные закупки в системе B2B-Center
08.11.2012 «Группа ГАЗ» внедрила систему мониторинга на базе IBM Tivoli
30.10.2012 Легкие коммерческие автомобили ГАЗ будут оснащаться дифференциалом ELocker от Eaton
01.02.2012 Весь автотранспорт США переведут с бензина на газ
06.12.2011 ГЛОНАСС-оборудованием оснастят 1,5 тыс. автобусов ЛиАЗ
09.12.2010 Группа ГАЗ становится корпоративным клиентом МТС
20.11.2008 «Билайн» стал единым поставщиком связи Группы ГАЗ
07.10.2008 Группа "ГАЗ" приостанавливает работу производств
05.08.2008 GMCS создала ИСУ для нового завода Группы ГАЗ
25.06.2008 Группа ГАЗ: ERP для новой "Волги"
02.02.2007 Дилер ГАЗ в России автоматизировал управление и учет
20.12.2006 "Группа ГАЗ" оптимизирует ИТ-процессы
28.06.2006 "Победа": 60 лет отечественному шедевру
28.06.2006 "Победа": 60 лет отечественному шедевру
17.05.2005 ГАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру
29.10.2002 New Scientist: спецназ применил боевой газ
23.07.2002 Черные дыры - межгалактические термостаты
23.07.2002 Черные дыры - межгалактические термостаты
19.07.2002 Черные дыры нагревают межгалактическое пространство
19.07.2002 Черные дыры нагревают межгалактическое пространство

Публикаций - 106, упоминаний - 195

ГАЗ Группа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8540 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7822 5
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 119 4
5030 4
М2М телематика 193 4
IBM 8684 4
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 303 3
GMCS 315 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7516 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 2
Microsoft Corporation 21011 2
СКБ Контур 436 2
Siemens AG - Сименс Россия 2222 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 375 2
Oracle Corporation 5809 2
Ростех - Ростехнологии 2312 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 2
Yandex - Яндекс 4578 2
ГЛОНАСС АО 85 2
АФК Система ПАО 1622 2
Infor 178 2
1С-Рарус 704 2
B2B-Center - Центр развития экономики 141 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 300 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 471 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 290 1
Supermicro 83 1
Глобус-телеком 159 1
Emerson 64 1
RedSys - РедСис 67 1
Иннодата - Innodata 14 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 141 1
Астерос - Asteros 586 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1826 1
Галактика - Корпорация 706 1
Eaton 61 1
Парус 366 1
Альфа-Групп - Altimo 381 1
IBM Rational Software 139 1
IBM Global Services 113 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 20
АвтоВАЗ 161 12
Ford 351 7
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 16 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4848 6
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 220 5
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 7 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 236 5
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 4
Renault - Рено Россия 124 4
Hyundai Motor 257 3
KIA Motors 83 3
Volvo Cars 210 3
РЖД - Российские железные дороги 1329 3
ИТЭЛМА НПП 19 2
ВТБ24 622 2
Уралкалий ПАО 82 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 2
X5 Group 650 2
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 94 2
Sollers - Соллерс 18 2
Базэл - Базовый Элемент 37 2
Honda 183 2
Swarovski AG 68 2
Daewoo 68 2
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 99 2
Почта России ПАО 1779 2
Tesla Motors 262 2
GM - General Motors 419 1
Stellantis PSA Opel 29 1
Gucci - Дом моды Гуччи 23 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 1
ГПБ Автолизинг 8 1
ConocoPhillips 15 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 91 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 31 1
СберАвтопарк 3 1
Agora Freight 1 1
Метиз завод 11 1
Miele - Миле 116 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1173 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3241 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2762 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1991 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 132 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 89 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 11 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 273 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7364 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 163 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 193 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 1
Президент Российской Федерации 1729 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1248 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 1
Правительство РФ 2659 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1481 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1102 1
Мосгордума - Московская городская Дума 104 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12347 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2227 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10105 3
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Холодильник 94 1
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ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль 11 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 5
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 5 4
Monarch - Монарх - электромобиль 14 4
Infor ERP LN 173 3
Google Android 11668 3
ГАЗ ГАЗель NEXT 5 3
Ардерия ТС2 - электромобиль 3 3
Tesla Model 3 22 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 286 3
Tesla Model S 62 3
Apple iOS 6244 2
АвтоВАЗ Lada Granta 7 2
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 6 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 65 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5824 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
Ross Systems iRenaissance ERP 19 1
Omnicomm LLS 27 1
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 61 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 1 1
Arrival Bus - электробус 7 1
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter 89 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PK 1 1
ГАЗ ГАЗон Next 2 1
Nissan Leaf - электромобиль 35 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Luce 2 1
1С-Рарус Альфа-Авто 21 1
АвтоВАЗ Lada Largus - Лада Ларгус 2 1
АвтоВАЗ Lada X-Ray 6 1
IBM Tivoli 275 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 375 1
Ford Focus - Компакт-кар 23 1
Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 12 1
Tesla Model X 16 1
Renault Duster - кроссовер 3 1
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система 27 1
SBI Bank Свой круг 17 1
Borlas Персонал 3 1
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Щуровский Денис 5 4
Путин Владимир 2442 2
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Клявин Олег 1 1
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Кротов Дмитрий 5 1
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Шмелев Евгений 5 1
Степанов Павел 6 1
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Смирнова Елена 10 1
Хадонова Светлана 14 1
Шалманов Сергей 199 1
Муромец Юлия 28 1
Марков Олег 1 1
Добровольский Юрий 1 1
Густов Сергей 3 1
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