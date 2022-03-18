Сырье для производства чипов подорожало в 9 раз. На этом заработает Китай

Цена на неон устремилась в небеса

Цена на неон, необходимый для производства полупроводников, резко выросла на фоне российской военной спецоперации на Украине. Одним из бенефициаров вероятного кризиса, который способен усугубить и без того острый дефицит чипов, может стать Китай, являющийся наряду с Россией и Украиной одним из крупнейших производителей этого газа.

По информации гонконгской газеты South China Morning Post (SCMP), средняя оптовая цена промышленного неона в Китае подскочила до 16 тыс. юаней ($2,5 тыс.) за кубический метр с 1,85 тыс. юаней ($290) по состоянию на 24 февраля 2022 г., когда стартовала российская спецоперация на Украине. Таким образом, за последние три недели неон подорожал почти в девять раз.

11 марта 2022 г. CNews писал о том, что Украина прекратила экспорт неона в связи с остановкой производства на заводах двух крупнейших поставщиков этого благородного газа – «Крионина» и «Ингаза». До своей остановки предприятия, по оценке Reuters, совокупно обеспечивали 45-54% от всех поставок неона, подходящего для применения в полупроводниковой промышленности.

Гигантский рост цен на неон, необходимый для полупроводниковой индустрии, на руку Китаю

«Ситуация на Украине привела к резкому нарушению равновесия между спросом и предложением, что вызвало мощный скачок цен», – говорит Лю Инь (Liu Yin), менеджер по продажам шанхайского поставщика специальных газов Song Ci Technology. Он также отметил, что это не предел – рост цен может продолжиться, поскольку объемы производства газа украинскими предприятиями в ближайшее время вряд ли вернутся к прежнему уровню.

В начале февраля 2022 г. США призвали производителей микросхем готовиться к ограничению поставок необходимых им материалов из России. В числе таких материалов – неон и палладий. По мнению администрации президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden), ввести подобные ограничения российские власти могли бы в ответ на американские санкции, подразумевающие запрет на экспорт в Россию электроники.

Китай в плюсе

Сложившаяся ситуация может сыграть на руку Китаю, отмечает SCMP, поскольку КНР сама является одним из лидеров данной отрасли в глобальном масштабе. Страна имеет все шансы увеличить свою долю на мировом рынке неона с текущих 30% до 50%. По словам Чжэня Чена (Chen Zhina), генерального директора Changzhou Naxin Special Gases, некоторые иностранные потребители газа уже переключились на китайский рынок с целью добиться стабилизации поставок.

По оценке Чена, до кризиса Украина производила около 40% мирового неона, Россия – 30%. В 2021 г. мировые производители микросхем совокупно израсходовали около 540 тонн данного газа.

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Неон используется в лазерных установках систем литографии, которые применяются для «штамповки» чипов. Все чипмейкеры обладают некоторыми запасами данного сырья, однако их объем может варьироваться от фабрики к фабрике. Большинство из них имеет в своем распоряжении достаточно газа для продолжения работы в течение по крайней мере двух-трех месяцев, отмечает SCMP.

Как пишет китайская газета Securities Times, запасы местного крупного поставщика специальных газов Huate Gas рассчитаны на шесть месяцев. Компания готова переключиться на отечественные заменители, если поставки украинских предприятий будут прекращены полностью и надолго.

Ценный урок и диверсификация

Кризис окажет минимальное влияние на заводы китайских чипмейкеров и импортеров, считает Жэнь Лу (Ren Lu), аналитик Gas Ecosphere. Производители полупроводников в КНР стремились диверсифицировать пул поставщиков специальных газов с 2015 г. В преддверии воссоединения Крыма с Россией в 2014 г. цены на неон на мировом рынке взлетели на 600%.

Китайский бизнес, вероятно, вынес ценный урок из предыдущего кризиса. За период с 2015 по 2022 г. китайцы сумели довести процессы производства специальных газов до «зрелого» состояния. Не в последнюю очередь этому способствовала мощная сталелитейная промышленность – в Китае, как и в России неон производят в виде побочного продукта, получаемого в процессе выплавки стали.