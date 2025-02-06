Металлы Палладий Palladium
Металлы и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех 168 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
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