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Индексная книга (каталог) CNews*
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Металлы Палладий Palladium

Металлы - Палладий - Palladium


06.02.2025 268 новых сплавов: ИИ ускорил поиск материалов для авиации и космоса 1
19.11.2024 Лаборатория зеленых технологий появится в Сбербанке в 2025 году 1
10.11.2024 Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров 1
22.08.2024 «Абсолют Банк» запустил дистанционное управление ОМС 1
24.04.2023 «М.Видео-Эльдорадо» удвоила объем собранной техники на переработку 1
15.11.2022 «Атомайз» вступил в Ассоциацию «Финтех» 1
18.03.2022 Сырье для производства чипов подорожало в 9 раз. На этом заработает Китай 1
11.03.2022 Россия и Украина обрушили мировое производство микросхем 1
25.02.2022 В России бешеный рост цен на технику. В один миг все подорожало на 30% 1
11.02.2022 Белый дом: Россия заблокирует производство чипов по всему миру в ответ на запрет ввоза iPhone 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
04.08.2014 Банк «Открытие» до конца октября отменил комиссии на платежи и переводы в интернет-банке 1
27.06.2014 Елена Дегтева - Анализ клиентских отзывов помогает развивать системы ДБО 1
23.10.2013 Дешевые катализаторы для нефтепереработки 1
25.10.2012 Клиенты «Западно-Сибирского банка Сбербанка» получили доступ к операциям с драгметаллами через интернет-банк 1
29.02.2012 Клиентам «Промсвязьбанк» стала доступна торговля драгоценными металлами через PSB-Retail 1
23.12.2011 Спирт поможет удешевить топливные ячейки в 2 раза 1
08.11.2011 Алюминий удержит водород с помощью титана 1
13.01.2011 Палладий сделает стекло небьющимся 1
12.11.2010 Разработан новый вид катализатора для топливных ячеек 1
03.11.2010 Избирательный растворитель отделяет золото от палладия 1
07.10.2010 Нобелевка по химии: как соединить атомы углерода без нагрева 1
02.09.2010 Бактерии превращают металлолом в биопалладий 1
23.09.2008 Золото Земли, возможно, родом с неба 1
24.04.2007 Новый катализатор позволит сократить дизельные выхлопы 1
02.06.2006 Кондитерские фабрики превратятся в электростанции? 1
02.06.2006 Кондитерские фабрики превратятся в электростанции? 1
24.04.2006 Крупный бизнес инвестирует в hi-tech 1
07.02.2006 Нанотехнологии добрались до кулинарии 1
07.02.2006 Нанотехнологии добрались до кулинарии 1
07.11.2005 Моддинг ноутбуков. Между фантастикой и реальностью 1
12.08.2005 10 самых дорогих ноутбуков 1
26.04.2005 Longhorn "пускает корни" в материнской плате 1
29.06.2004 Стеклянный металл преобразит мир 1
29.06.2004 Стеклянный металл преобразит мир 1
10.12.2003 Норникель и РАН точно сделают водородную батарейку 1
13.11.2003 Первый шаг к российской водородной батарейке 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

Металлы и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12118 4
Intel Corporation 12207 4
Nvidia Corp 3501 3
AMD - Advanced Micro Devices 4237 3
IBM - International Business Machines Corp 9444 2
Microsoft Corporation 24649 2
Techcet 2 2
Meta Platforms - Facebook 4442 2
AMD Graphics Product Group - ATI 943 2
HP - Hewlett-Packard 3625 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 1
Dell EMC 5033 1
HP Inc. 5689 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 900 1
Google LLC 11805 1
X Corp - Twitter 2847 1
Sony 6548 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 596 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 845 1
Atomyze - Атомайз 22 1
Merlion iRU - Деловой офис 305 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Vertu 117 1
Галактика - Корпорация 1469 1
Rover - RoverComputers 414 1
Nedfield NV - Tulip Computers NV - Tulip Systems - Tulip IT Services 9 1
Болид НВП - Bolid 90 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Falcon Northwest 10 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2362 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 2
Ингаз 6 2
СКО Электроника-утилизация 17 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 62 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
Торий НПП 46 1
DuPont - Дюпон 100 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
Абсолют Банк 230 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4528 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1214 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 503 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 1
АФТ - Ассоциация Финтех 168 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1569 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20835 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14414 6
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24207 4
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4177 4
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27904 3
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7095 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13954 3
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9301 2
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Солнце - звезда Солнечной системы 5188 3
Германия - Федеративная Республика 12697 3
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Марс - "красная" планета Солнечной системы 1298 1
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Япония 13295 1
Россия - СФО - Омская область 676 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1735 1
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Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
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Газы 175 2
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Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 586 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5913 3
Phys.org 972 2
New Scientist 1448 2
South China Morning Post 58 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
AP - Associated Press 2004 1
Чудо техники 60 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Top Gear - автомобильная передача 7 1
SCMP - South China Morning Post 18 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
РАН - Российская академия наук 1878 3
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 3
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 30 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 83 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 111 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 20 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2432 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 115 1
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