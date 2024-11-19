Лаборатория зеленых технологий появится в Сбербанке в 2025 году

Лаборатория зеленых технологий появится в Сбербанке в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

За последние годы произошел взрывной рост мирового рынка зеленых технологий и в среднем составляет до 30% в год, а к 2030 г. его объем достигнет $12 трлн. При этом потенциал применения цифровых решений в этой сфере огромен. По оценке Всемирного экономического форума, цифровые технологии могут способствовать сокращению глобальных выбросов в трех самых энергоёмких отраслях — энергетике, производстве материалов и транспорте — до 20% к 2050 г.

Татьяна Липская, старший вице-президент по ESG Сбербанка: «Изменение климата в первую очередь сказывается на качестве жизни людей, но мы верим, что сможем найти пути решения и справиться с трудностями благодаря применению цифровых зеленых технологий. Поэтому "Сбер" прорабатывает создание уже в 2025 г. Лаборатории зеленых технологий. Главный фокус в работе лаборатории будет на применении технологии искусственного интеллекта в контексте декарбонизации».

Зеленые технологии для целей устойчивого развития уже применяются в разных секторах экономики по всему миру. Например, редкий драгоценный металл палладий используется компаниями из разных отраслей в процессе создания зелёных решений, необходимых для развития безуглеродной экономики. В Индии, одном из крупнейших рынков биотехнологий, разрабатываются новые решения для повышения энергосбережения и устойчивости сельского хозяйства. Так, индийский биотех работает над созданием устойчивого топлива для авиации на основе водорослей, а решения для фермерского хозяйства позволяют повышать урожайность почв при меньшем использовании синтетических удобрений, что помогает сохранять энергию и вносить вклад в климатическую повестку. По разным оценкам, мировой объем рынка биотеха составляет $1,5 трлн, а к 2034 г. достигнет $4,5 трлн.

В Бразилии существуют венчурные фонды и околоправительственные организации, которые помогают зеленым технологичным стартапам и инвестируют в инструменты для частных предпринимателей. Внимание уделяется энергоэффективности решений в области обслуживания зданий, сокращению углеродного следа и применению умных решений. Фонды и организации оценивают стартапы и их лидерский потенциал, спектр предоставляемых решений, срок использования и возможность повторного использования продуктов стартапов, а также их влияние на окружающую среду.

По мнению Татьяны Липской, при реализации проектов по декарбонизации важно понимать, какие технологии действительно зеленые, а какие нет, поэтому нужна площадка для обмена опытом между странами БРИКС. Несмотря на рост рынка и разнообразие зеленых технологий, доступных решений, по оценкам экспертов, существует не более 10%. У Сбербанка есть разработки в области прогнозирования климатических рисков и снижения углеродного следа, которыми компания готова делиться с рынком и по которым готова обмениваться опытом.

«Было бы здорово предметно обсудить с компаниями-лидерами те зеленые цифровые решения, которые уже существуют и применяются в области устойчивого развития не только в России, — сказала Липская. — Мы выступили с идеей создания единой онлайн-площадки, где встретятся разработчики и потребители зелёных технологий. "Сбер" уже создал комитет по зеленым технологиям в рамках ESG-альянса, и, возможно, мы расширим этот подход на страны БРИКС».

Важен аудит зеленых технологий на предмет эффективности существующих решений для целей устойчивого развития во избежание гринвошинга и оценки реального положительного воздействия на повестку. Поэтому компании, которые занимаются аудитом зеленых стартапов, например в Бразилии, находятся в постоянном поиске лучших решений для верификации данных, специалисты-аудиторы в том числе выезжают на местность, снимают данные, анализируют информацию и строят модели данных в масштабе нескольких лет.