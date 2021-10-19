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Бразилия
Федеративная Республика


19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
12.10.2021 В сети появились объявления о продаже клиентских данных крупной букмекерской конторы 1
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 2
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
20.09.2021 «Вконтакте» ускорилась в два раза — социальная сеть объявила о масштабном переезде на новый сетевой протокол 1
20.09.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств 1
17.09.2021 Samsung открыла в России лаборатории для удаленного тестирования приложений Galaxy 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 2
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 1
08.09.2021 Один из основателей Skillbox развивает онлайн-школу цифровых профессий 1
13.08.2021 Samsung начнет выпускать смартфоны из мусора 1
12.08.2021 Исследование: активность шифровальщиков в отношении госсектора выросла в 10 раз 1
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 3
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
14.07.2021 Accenture купила японскую инжиниринговую компанию DI Square 1
12.07.2021 LG открыла новый корпоративный облачный центр обработки звонков 1
22.06.2021 ABBYY NeoML 2.0 поддерживает Python и работает до 10 раз быстрее 1
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 1
03.06.2021 Сбер сообщает о кадровом назначении в блоке «Технологии» 1
02.06.2021 Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза 1
31.05.2021 Зло повержено. WhatsApp не станет отключать пользователей за отказ принимать его новые драконовские правила 2
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 1
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 2
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack 1
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
29.04.2021 Стартап по приготовлению и доставке еды Muncher привлек $7 миллионов 1
29.04.2021 Cognitive Pilot сможет тестировать агророботов в реальных условиях и в любых странах круглый год 1
23.04.2021 McAfee Labs представила отчет о киберугрозах за второе полугодие 2020 1
23.04.2021 AppDynamics расширяет географию присутствия SaaS на пять новых регионов 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
07.04.2021 Qrator Labs выходит в Южную Америку 4
06.04.2021 Новый банковский троян Janeleiro атаковал корпоративных пользователей в Бразилии 2
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
26.03.2021 Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 1
03.03.2021 «Лаборатория Касперского» подвела итоги борьбы со сталкерским ПО в 2020 году 1

Публикаций - 1120, упоминаний - 1561

Бразилия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 85
Apple Inc - Эппл Рус 7669 39
Samsung Electronics 5627 36
Google LLC 7124 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 30
Facebook 3764 29
VK - Mail.ru Group 2482 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 24
Rockstar Games 201 23
SAP SE 3207 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 21
Yandex - Яндекс 4098 17
Oracle Corporation 3331 16
IBM 3524 16
ESET 989 14
Cognitive Pilot 35 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 12
Amazon Inc - Amazon.com 1467 11
Huawei 2723 11
Xiaomi 904 11
Twitter 2204 9
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 486 9
SEC Consult Services 929 9
Telegram Group 702 8
Ericsson 846 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 8
Navitel - Навител Навигатор 252 8
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 8
Accenture - Аксенчер 529 7
Intel Corporation 4143 7
Abbyy 793 7
Lenovo Group 1635 7
3726 7
Cisco Systems 2035 7
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 6
Акадо Телеком - Комкор 605 6
Alibaba Group 298 6
Gemalto 168 6
Новые облачные технологии (НОТ) 227 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 27
Visa International 1343 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 8
Uber 257 7
Uber Technologies 258 7
McDonald’s - Макдоналдс 90 5
HeadHunter Group - HH Group 336 4
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 4
VFS Global 9 4
AliExpress 275 4
Альфа-Банк 1122 4
Мосэнергосбыт АО 77 4
ID Finance 8 4
Hyundai Motor 144 4
Почта России ПАО 1570 4
Qiwi 783 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 3
DST Global 165 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Совкомбанк ПАО 147 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 3
DiDi Chuxing 19 3
Renault - Рено Россия 87 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Ford 173 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Газпром нефть 380 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Русский стандарт Банк 302 3
Royal Dutch Shell - Шелл 72 3
BMW 248 3
Volvo Cars 155 2
eBay Inc 526 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Вертолеты России 114 2
МТС банк 254 2
X5 Group 599 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 27
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 8
Президент Российской Федерации 1439 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Правительство РФ 2198 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
World Bank Group - Всемирный банк 128 5
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 4
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 4
Пентагон - Министерство обороны США 276 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 3
Администрация Президента РФ 267 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 2
Правительство Москвы 649 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 3
Руссофт - Russoft 250 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
Демократическая политическая партия США 36 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
OpenChain 1 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 35
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 20
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 20
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 19
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 16
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 14
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 13
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 13
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 12
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 7
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
Big Data - Большие данные 1136 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 6
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 5
Умные платформы 496 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
Google Android 10750 95
Apple iOS 5741 54
Microsoft Windows 10 6602 30
WhatsApp Messenger 654 22
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 21
Google Play - Google Store - Android Market 2515 17
Linux OS 4236 15
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 14
Apple iPad 3263 14
Cognitive Agro Pilot 30 13
Java - Язык программирования 1166 11
Apple macOS 921 10
Microsoft Windows Phone OS 1472 10
Apple - App Store 2198 9
JavaScript - Язык программирования 625 9
Microsoft Azure 1171 8
Apple Mac 1453 8
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 7
Microsoft Windows 849 7
Apple macOS X 900 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 7
Microsoft Office 365 769 7
Facebook Instagram - Инстаграм 569 6
Microsoft Office 1916 6
Microsoft Skype 1459 6
Apple Pay 385 6
Symbian OS 755 6
Apple iPhone 5 710 6
Google Chrome - браузер 1117 6
SAP Ariba 71 6
AWS - Amazon Web Services 568 6
Microsoft Windows 7 1662 6
Apache Hadoop 339 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 5
VK - Mail.ru Одноклассники 848 5
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 5
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 5
Путин Владимир 1820 14
Ускова Ольга 126 14
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 14
Никифоров Николай 1126 9
Мельникова Анастасия 166 5
Батин Борис 13 4
Вайнер Всеволод 24 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Басов Алексей 79 4
Богачев Игорь 172 3
Maestri Luca - Маэстри Лука 12 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 3
Минкин Юрий 12 3
Jun Lei - Цзунь Лей 43 3
Попов Анатолий 98 3
Гришин Дмитрий 148 3
Чеглаков Андрей 40 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 3
Усманов Алишер 241 3
Андреев Сергей 39 3
Галушкин Олег 168 3
Нечаев Иван 57 3
Боровиков Игорь 42 3
Cassin Brian - Кассин Брайан 6 3
Липич Григорий 48 3
Одинцов Дмитрий 83 3
Комиссаров Дмитрий 157 3
Мильнер Юрий 116 3
Зенкин Денис 96 3
Гольцов Александр 23 2
Шадаев Максут 384 2
Настасенко Марина 8 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Ермолаев Артем 340 2
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 24 2
Хинштейн Александр 50 2
Массух Илья 192 2
Колескин Тимур 14 2
Вексельберг Виктор 96 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 721
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 561
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 514
Индия - Республика 2156 415
Германия - Федеративная Республика 3606 269
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 265
Франция - Французская Республика 2109 214
Япония 2752 202
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 129
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 510 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 82
Австралия - Австралийский Союз 1116 80
Украина 3344 76
Канада 1290 70
Италия - Итальянская Республика 1363 67
Испания - Королевство 1248 62
Турция - Турецкая республика 950 60
Южная Корея - Республика 1448 57
Казахстан - Республика 2618 51
Аргентина - Аргентинская Республика 187 51
Сингапур - Республика 808 49
Польша - Республика 824 48
Латинская Америка 721 47
Россия - Санкт-Петербург 7056 47
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 42
Индонезия - Республика 384 41
Нидерланды 969 41
Европа 3725 39
Колумбия - Республика 137 38
Беларусь - Белоруссия 2079 38
Восточная Европа 1667 34
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 32
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 32
Специальный административный район Гонконг 546 31
Таиланд - Королевство 355 31
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 460 30
Чехия - Чешская Республика 492 28
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 28
Африка 1480 28
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 15
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 7
Русский язык 966 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
POI - points of interest 60 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 2
Образование в России 328 2
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