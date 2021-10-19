Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бразилия
Федеративная Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1120, упоминаний - 1561
Бразилия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 14
|Ускова Ольга 126 14
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 14
|Никифоров Николай 1126 9
|Мельникова Анастасия 166 5
|Батин Борис 13 4
|Вайнер Всеволод 24 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Басов Алексей 79 4
|Богачев Игорь 172 3
|Maestri Luca - Маэстри Лука 12 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 3
|Минкин Юрий 12 3
|Jun Lei - Цзунь Лей 43 3
|Попов Анатолий 98 3
|Гришин Дмитрий 148 3
|Чеглаков Андрей 40 3
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 3
|Усманов Алишер 241 3
|Андреев Сергей 39 3
|Галушкин Олег 168 3
|Нечаев Иван 57 3
|Боровиков Игорь 42 3
|Cassin Brian - Кассин Брайан 6 3
|Липич Григорий 48 3
|Одинцов Дмитрий 83 3
|Комиссаров Дмитрий 157 3
|Мильнер Юрий 116 3
|Зенкин Денис 96 3
|Гольцов Александр 23 2
|Шадаев Максут 384 2
|Настасенко Марина 8 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 24 2
|Хинштейн Александр 50 2
|Массух Илья 192 2
|Колескин Тимур 14 2
|Вексельберг Виктор 96 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658093.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658093.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru