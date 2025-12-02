Бразилия - Федеративная Республика

Облачный провайдер корпорации ITG заключил партнерство с бразильской компанией . Партнерство усиливает присутствие международного облачного направления корпорации в южном регионе Бразилии и позволяет глубже адаптировать технологические сервисы под местные потребности. Об

Российский «убийца» VMWare и Citrix выходит на рынок Бразилии тформ. Фото: 4FLY / Pexels.com Знаменитая статуя Христа-Искупителя, расположенная в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Представитель «Базиса» не ответил на вопрос CNews, затрагивающий финансовый аспект

Возвращение PipeMagic: новая активность бэкдора в Саудовской Аравии и Бразилии активность вредоноса. Исследователи отмечают, что злоумышленники сохранили интерес к саудовским организациям, а также распространили атаки на новые регионы, в частности на производственные компании в Бразилии. Эксперты отследили эволюцию PipeMagic, выявили ключевые изменения в тактиках злоумышленников и провели технический анализ CVE-2025-29824. Это одна из 121 уязвимостей, которые Microsof

vStack начинает экспансию в Латинскую Америку с Бразилии рации ITG по расширению международного присутствия и продвижению российских ИТ-разработок за рубеж. Бразилия — один из наиболее перспективных рынков Латинской Америки в области цифровизации. Со

SimpleOne обучила специалистов из Бразилии работе с ESM-платформой вается направление проектной дистрибуции, появляются новые партнеры, расширяется портфель вендоров. Бразилия - большой и перспективный рынок для российских ИТ-вендоров, и мы очень рады, что наш

Бразильский интегратор Briscomm будет продвигать решения SimpleOne на рынке Латинской Америки ебованиям бизнеса. «Благодаря этому партнерству мы укрепляем присутствие Itglobal.com и SimpleOne в Бразилии, расширяя доступ к интеллектуальным решениям по автоматизации и управлению сервисами

Хакеры украли $140 млн со счетов Центробанка огромной страны. Доступ к админке обошелся в $5000 ash - Raphael Nogueira Cтатуя Иисуса Христа расположена на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро, Бразилия Доступ к центральной ИТ-системе Хакеры инициировали свою кибератаку, подкупив сотруд

Serverspace в Equinix SP3: итоги первого года размещения в крупнейшем дата-центре Бразилии р Serverspace, входит в корпорацию ITG, добавил в инфраструктуру дата-центр Equinix SP3 (Сан-Паулу, Бразилия). За первый год работы в регионе пользователи развернули более 3000 облачных серверо

Клиенты Serverspace из Бразилии смогут оплачивать услуги провайдера через местные платежные системы ый облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, запустил платежный шлюз для клиентов из Бразилии, а также компаний, продвигающих свой бизнес в этой стране. Теперь пользователи могут

ITPOD выводит на рынок Бразилии СХД и серверы собственной торговой марки тал ITGlobal.com. Обе компании входят в корпорацию ITG. Об этом CNews сообщили представители ITPOD. Бразилия превращается в ключевой глобальный центр обработки данных и искусственного интеллект

Резидент «Сколково» «Нейротренд» выйдет на рынок Бразилии ское соглашение с компанией Neurobranding LAB для совместной работы над развитием нейротехнологий в Бразилии. Партнёры намерены продвигать передовые технологии и развивать совместные образовате

Облачный провайдер Serverspace открыл представительство в Бразилии блачный провайдер придерживается стратегии развития отдельных представительств на локальных рынках. Бразилия стала 8 площадкой, где провайдер предоставляет облачные сервисы, работа с которыми а

Ждут ли российские ИТ-компании на бразильском рынке убежья: Азии, Африки, Латинской Америки. Экономическим лидером латиноамериканского региона является Бразилия. Это огромная страна с населением, существенно превосходящим российское по численнос

Облачный провайдер Serverspace анонсирует подключение дата-центра в Бразилии вайдер облачной инфраструктуры Serverspace анонсирует появление новой локации в панели управления – Бразилия, Сан-Паулу. Пользователи смогут создавать облачные серверы в современном дата-центре

Itglobal.com вышла на рынок Латинской Америки и открыла свою первую облачную площадку в Сан-Паулу вой локации специалисты Itglobal.com выбрали не случайно. В стране проживает более 210 млн человек, Бразилия входит в десятку крупнейших экономик мира по ВВП. В стране работает большое количест

Российский «тамагочи для хакеров» массово конфискуют зарубежом Бразилия против России Власти Бразилии начали конфисковывать посылки с так называемыми «тамагочи для хакеров» - устройствам

Силовики разгромили 272 сайта с нелегальной музыкой и арестовали шестерых нарушителей орая используется для массированного нарушения международного законодательства об авторских правах. Бразилия и США снова вышли на охоту на музыкальных пиратов Как заявил представитель министерс

В Бразильском пенсионном фонде заработал российский робот-консультант Механический консультант компании Promobot начал работу в Бразилии, в негосударственном пенсионном фонде компании Quanta Previdencia. Новый сотрудник б

В одном из крупнейших бразильских ТЦ начал работать российский робот-консультант чение внимания и коммуникация с посетителями - основные задачи наших роботов. Один из крупнейших ТЦ Бразилии нашел отличное применение для нашей продукции, благодаря чему робот рассказывает о т

Власти набирают «цифровых атташе» для экспорта российских ИТ на Кубу, в Иран, Бразилию, Германию ия кураторов проекта, институт «цифровых атташе» сейчас наиболее актуален для России на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки. В то же время среди первых стран присутствия помимо Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Кубы, Малайзии, ОАЭ, Сингапура, Таиланда, Турции, ЮАР, Южной Кореи, рассматривается также Германия. «Планируется, что в 2022 г, “цифровые а

«Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию кт электронно-оптических измерительных трансформаторов. Оборудование предназначено для реализации в Бразилии пилотного проекта цифровой подстанции, сообщил руководитель Департамента инвестицион

Новый банковский троян Janeleiro атаковал корпоративных пользователей в Бразилии Исследователи международной компании Eset обнаружили новый банковский троян, нацеленный на отрасли машиностроения, здравоохранения, торговли, финансов, транспорта и государственные учреждения Бразилии. Вредоносное ПО было активно как минимум с 2019 г. и получило название Janeleiro (на португальском так называют человека, любящего смотреть в окно). Троян обманывал своих жертв с помощ

Сооснователь Skillbox и бразильской школы EBAC запустил международный рекрутинговый проект Серийный предприниматель Андрей Анищенко, сооснователь Skillbox и бразильского образовательного стартапа EBAC, который недавно привлек инвестиции от Сергея Сол

Решения «Сименс» помогают Volvo Trucks повышать надежность и долговечность техники ки долговечности автомобилей. Кроме того, эти разработки также используются командой Volvo Trucks в Бразилии, отвечающей за испытания на шум, вибрацию и жесткость. Simcenter SCADAS применяется

Хитроумный троян Vadokrist воровал и блокировал доступ к банковским аккаунтам в Бразилии et опубликовали исследования трояна Vadokrist, специально ориентированного на финансовые учреждения Бразилии. Вредоносная программа с 2018 г. использовала бэкдор и распространялась через спам-с

«Руссофт»: российские разработчики хотят лучше узнать японский, французский и бразильский рынки отя и крупные, но сложные для выхода на них (Япония в силу значительных кросскультурных различий, а Бразилия — из-за протекционистских мер, защищающий внутренний рынок от импорта ПО). Потому ро

«Битрикс24» рассказала о росте количества клиентов в Бразилии ьюторов спортивных товаров. Дмитрий Вальянов, директор западного направления «Битрикс24», отметил: «Бразилия — самая большая страна в Южной Америке. В ней работают крупные предприятия, представ

Бразильский торговый центр внедрил российскую систему распознавания лиц Решение Id-Guard, разработанное российской компанией RecFaces, стало частью крупного проекта по обеспечению безопасности торгового центра Jockey Plaza (Куритиба, Бразилия). В рамках совместной работы компаниям Pelco, Francaza и RecFaces удалось реализовать биометрическую идентификацию в видеопотоке, получаемом с камер видеонаблюдения. Jockey Plaza – нов

Российское навигационное оборудование обеспечивает безопасность водителей в Бразилии материалов в мире. Приборы Galileosky помогают обеспечивать безопасность водителей. По статистике в Бразилии каждые 10 минут угоняют одну машину. Но местные компании не используют регистраторы

ADMS-решение Schneider Electric управляет энергией Бразилии Schneider Electric внедрила новую платформу для работы с энергосетями во всех энергораспределительных подразделениях CPFL Holding – одной из крупнейших электроэнергетических компаний Бразилии, осуществляющей передачу и распределение энергии для более чем 9,4 млн граждан в 679 муниципалитетах страны. Система управления ADMS Schneider Electric (Advanced Distribution Managemen

Глава Mail.ru инвестирует в «умные» велосипеды м венчурным фондом Monashees+) лидирующего инвестора в раунде на $9 млн. По мнению Дмитрия Гришина, Бразилия является перспективным рынком для данного бизнеса. «Особенности законодательного рег

Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин Navitel объявила о выпуске обновленных карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2017. Карты нового релиза сод

«Рэйдикс» развивает партнерские отношения с бразильскими интеграторами льных вычислений, среднего и крупного бизнеса, сообщили CNews в «Рэйдиксе». По информации компании, Бразилия является ведущей страной региона в сфере информационных технологий. Доля Бразилии на

Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин Navitel представила обновления карт карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2017 для пользователей «Навит

Easy и Gemalto намерены повысить качество мобильных услуг в Бразилии нспорта в Латинской Америке, представленным в 12 странах, чтобы повысить качество мобильных услуг в Бразилии. Об этом CNews сообщили в Gemalto. По подсчетам компании, более 150 тыс. бразильских

Инвестор Facebook и «Вконтакте» вложился в «убийцу» банков t Capital, которые наиболее активно среди инвестфондов Кремниевой долины вкладываются в стартапы из Бразилии в течение уже около шести лет. В какую сумму инвесторы оценили общую стоимость Nuban

Сервис онлайн-кредитования MoneyMan запустился в Бразилии ставке. MoneyMan.br предоставляет кредиты совершеннолетним гражданам Бразилии на банковские счета. Бразилия стала шестой страной, в которой работают проекты ID Finance. В 2012 г. MoneyMan был

Специалисты Fortinet говорят о росте количества киберугроз в Бразилии Компания Fortinet обнародовала отчет о всемирном исследовании киберугроз, проведенном отделом FortiGuard Labs. В отчете отмечен рост количества киберугроз в Бразилии и приведены аргументы, свидетельствующие о том, что в преддверии Олимпийских игр в Рио эта проблема заслуживает особого внимания. В отчете перечислены страны, являющиеся источниками бо

Бразилия арестовала деньги на счетах Facebook Арест денежных средств Суд в Бразилии арестовал 19,5 млн реалов (около $6,07 млн) на счетах Facebook вследствие того, что