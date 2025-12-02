Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Бразилия Федеративная Республика

Бразилия - Федеративная Республика

СОБЫТИЯ


02.12.2025 Облачный провайдер корпорации ITG заключил партнерство с бразильской компанией

. Партнерство усиливает присутствие международного облачного направления корпорации в южном регионе Бразилии и позволяет глубже адаптировать технологические сервисы под местные потребности. Об

17.09.2025 Российский «убийца» VMWare и Citrix выходит на рынок Бразилии

тформ. Фото: 4FLY / Pexels.com Знаменитая статуя Христа-Искупителя, расположенная в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Представитель «Базиса» не ответил на вопрос CNews, затрагивающий финансовый аспект

18.08.2025 Возвращение PipeMagic: новая активность бэкдора в Саудовской Аравии и Бразилии

активность вредоноса. Исследователи отмечают, что злоумышленники сохранили интерес к саудовским организациям, а также распространили атаки на новые регионы, в частности на производственные компании в Бразилии. Эксперты отследили эволюцию PipeMagic, выявили ключевые изменения в тактиках злоумышленников и провели технический анализ CVE-2025-29824. Это одна из 121 уязвимостей, которые Microsof
30.07.2025 vStack начинает экспансию в Латинскую Америку с Бразилии

рации ITG по расширению международного присутствия и продвижению российских ИТ-разработок за рубеж. Бразилия — один из наиболее перспективных рынков Латинской Америки в области цифровизации. Со
21.07.2025 SimpleOne обучила специалистов из Бразилии работе с ESM-платформой

вается направление проектной дистрибуции, появляются новые партнеры, расширяется портфель вендоров. Бразилия - большой и перспективный рынок для российских ИТ-вендоров, и мы очень рады, что наш
09.07.2025 Бразильский интегратор Briscomm будет продвигать решения SimpleOne на рынке Латинской Америки

ебованиям бизнеса. «Благодаря этому партнерству мы укрепляем присутствие Itglobal.com и SimpleOne в Бразилии, расширяя доступ к интеллектуальным решениям по автоматизации и управлению сервисами
08.07.2025 Хакеры украли $140 млн со счетов Центробанка огромной страны. Доступ к админке обошелся в $5000

ash - Raphael Nogueira Cтатуя Иисуса Христа расположена на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро, Бразилия Доступ к центральной ИТ-системе Хакеры инициировали свою кибератаку, подкупив сотруд
21.04.2025 Serverspace в Equinix SP3: итоги первого года размещения в крупнейшем дата-центре Бразилии

р Serverspace, входит в корпорацию ITG, добавил в инфраструктуру дата-центр Equinix SP3 (Сан-Паулу, Бразилия). За первый год работы в регионе пользователи развернули более 3000 облачных серверо
18.04.2025 Клиенты Serverspace из Бразилии смогут оплачивать услуги провайдера через местные платежные системы

ый облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, запустил платежный шлюз для клиентов из Бразилии, а также компаний, продвигающих свой бизнес в этой стране. Теперь пользователи могут
10.04.2025 ITPOD выводит на рынок Бразилии СХД и серверы собственной торговой марки

тал ITGlobal.com. Обе компании входят в корпорацию ITG. Об этом CNews сообщили представители ITPOD. Бразилия превращается в ключевой глобальный центр обработки данных и искусственного интеллект
21.10.2024 Резидент «Сколково» «Нейротренд» выйдет на рынок Бразилии

ское соглашение с компанией Neurobranding LAB для совместной работы над развитием нейротехнологий в Бразилии. Партнёры намерены продвигать передовые технологии и развивать совместные образовате
12.03.2024 Облачный провайдер Serverspace открыл представительство в Бразилии

блачный провайдер придерживается стратегии развития отдельных представительств на локальных рынках. Бразилия стала 8 площадкой, где провайдер предоставляет облачные сервисы, работа с которыми а
07.03.2024 Ждут ли российские ИТ-компании на бразильском рынке

убежья: Азии, Африки, Латинской Америки. Экономическим лидером латиноамериканского региона является Бразилия. Это огромная страна с населением, существенно превосходящим российское по численнос
24.11.2023 Облачный провайдер Serverspace анонсирует подключение дата-центра в Бразилии

вайдер облачной инфраструктуры Serverspace анонсирует появление новой локации в панели управления – Бразилия, Сан-Паулу. Пользователи смогут создавать облачные серверы в современном дата-центре
07.11.2023 Itglobal.com вышла на рынок Латинской Америки и открыла свою первую облачную площадку в Сан-Паулу

вой локации специалисты Itglobal.com выбрали не случайно. В стране проживает более 210 млн человек, Бразилия входит в десятку крупнейших экономик мира по ВВП. В стране работает большое количест
13.03.2023 Российский «тамагочи для хакеров» массово конфискуют зарубежом

Бразилия против России Власти Бразилии начали конфисковывать посылки с так называемыми «тамагочи для хакеров» - устройствам
29.06.2022 Силовики разгромили 272 сайта с нелегальной музыкой и арестовали шестерых нарушителей

орая используется для массированного нарушения международного законодательства об авторских правах. Бразилия и США снова вышли на охоту на музыкальных пиратов Как заявил представитель министерс
08.06.2022 В Бразильском пенсионном фонде заработал российский робот-консультант

Механический консультант компании Promobot начал работу в Бразилии, в негосударственном пенсионном фонде компании Quanta Previdencia. Новый сотрудник б
13.05.2022 В одном из крупнейших бразильских ТЦ начал работать российский робот-консультант

чение внимания и коммуникация с посетителями - основные задачи наших роботов. Один из крупнейших ТЦ Бразилии нашел отличное применение для нашей продукции, благодаря чему робот рассказывает о т
07.02.2022 Власти набирают «цифровых атташе» для экспорта российских ИТ на Кубу, в Иран, Бразилию, Германию

ия кураторов проекта, институт «цифровых атташе» сейчас наиболее актуален для России на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки. В то же время среди первых стран присутствия помимо Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Кубы, Малайзии, ОАЭ, Сингапура, Таиланда, Турции, ЮАР, Южной Кореи, рассматривается также Германия. «Планируется, что в 2022 г, “цифровые а
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию

кт электронно-оптических измерительных трансформаторов. Оборудование предназначено для реализации в Бразилии пилотного проекта цифровой подстанции, сообщил руководитель Департамента инвестицион
06.04.2021 Новый банковский троян Janeleiro атаковал корпоративных пользователей в Бразилии

Исследователи международной компании Eset обнаружили новый банковский троян, нацеленный на отрасли машиностроения, здравоохранения, торговли, финансов, транспорта и государственные учреждения Бразилии. Вредоносное ПО было активно как минимум с 2019 г. и получило название Janeleiro (на португальском так называют человека, любящего смотреть в окно). Троян обманывал своих жертв с помощ
26.02.2021 Сооснователь Skillbox и бразильской школы EBAC запустил международный рекрутинговый проект

Серийный предприниматель Андрей Анищенко, сооснователь Skillbox и бразильского образовательного стартапа EBAC, который недавно привлек инвестиции от Сергея Сол
15.02.2021 Решения «Сименс» помогают Volvo Trucks повышать надежность и долговечность техники

ки долговечности автомобилей. Кроме того, эти разработки также используются командой Volvo Trucks в Бразилии, отвечающей за испытания на шум, вибрацию и жесткость. Simcenter SCADAS применяется

21.01.2021 Хитроумный троян Vadokrist воровал и блокировал доступ к банковским аккаунтам в Бразилии

et опубликовали исследования трояна Vadokrist, специально ориентированного на финансовые учреждения Бразилии. Вредоносная программа с 2018 г. использовала бэкдор и распространялась через спам-с
14.12.2020 «Руссофт»: российские разработчики хотят лучше узнать японский, французский и бразильский рынки

отя и крупные, но сложные для выхода на них (Япония в силу значительных кросскультурных различий, а Бразилия — из-за протекционистских мер, защищающий внутренний рынок от импорта ПО). Потому ро
07.10.2020 «Битрикс24» рассказала о росте количества клиентов в Бразилии

ьюторов спортивных товаров. Дмитрий Вальянов, директор западного направления «Битрикс24», отметил: «Бразилия — самая большая страна в Южной Америке. В ней работают крупные предприятия, представ
20.08.2020 Бразильский торговый центр внедрил российскую систему распознавания лиц

Решение Id-Guard, разработанное российской компанией RecFaces, стало частью крупного проекта по обеспечению безопасности торгового центра Jockey Plaza (Куритиба, Бразилия). В рамках совместной работы компаниям Pelco, Francaza и RecFaces удалось реализовать биометрическую идентификацию в видеопотоке, получаемом с камер видеонаблюдения. Jockey Plaza – нов
27.08.2019 Российское навигационное оборудование обеспечивает безопасность водителей в Бразилии

материалов в мире. Приборы Galileosky помогают обеспечивать безопасность водителей. По статистике в Бразилии каждые 10 минут угоняют одну машину. Но местные компании не используют регистраторы

25.10.2018 ADMS-решение Schneider Electric управляет энергией Бразилии

Schneider Electric внедрила новую платформу для работы с энергосетями во всех энергораспределительных подразделениях CPFL Holding – одной из крупнейших электроэнергетических компаний Бразилии, осуществляющей передачу и распределение энергии для более чем 9,4 млн граждан в 679 муниципалитетах страны. Система управления ADMS Schneider Electric (Advanced Distribution Managemen
06.04.2018 Глава Mail.ru инвестирует в «умные» велосипеды

м венчурным фондом Monashees+) лидирующего инвестора в раунде на $9 млн. По мнению Дмитрия Гришина, Бразилия является перспективным рынком для данного бизнеса. «Особенности законодательного рег
15.09.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

Navitel объявила о выпуске обновленных карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2017. Карты нового релиза сод
18.05.2017 «Рэйдикс» развивает партнерские отношения с бразильскими интеграторами

льных вычислений, среднего и крупного бизнеса, сообщили CNews в «Рэйдиксе». По информации компании, Бразилия является ведущей страной региона в сфере информационных технологий. Доля Бразилии на
14.04.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

Navitel представила обновления карт карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2017 для пользователей «Навит
13.01.2017 Easy и Gemalto намерены повысить качество мобильных услуг в Бразилии

нспорта в Латинской Америке, представленным в 12 странах, чтобы повысить качество мобильных услуг в Бразилии. Об этом CNews сообщили в Gemalto. По подсчетам компании, более 150 тыс. бразильских
08.12.2016 Инвестор Facebook и «Вконтакте» вложился в «убийцу» банков

t Capital, которые наиболее активно среди инвестфондов Кремниевой долины вкладываются в стартапы из Бразилии в течение уже около шести лет. В какую сумму инвесторы оценили общую стоимость Nuban
07.12.2016 Сервис онлайн-кредитования MoneyMan запустился в Бразилии

ставке. MoneyMan.br предоставляет кредиты совершеннолетним гражданам Бразилии на банковские счета. Бразилия стала шестой страной, в которой работают проекты ID Finance. В 2012 г. MoneyMan был

08.08.2016 Специалисты Fortinet говорят о росте количества киберугроз в Бразилии

Компания Fortinet обнародовала отчет о всемирном исследовании киберугроз, проведенном отделом FortiGuard Labs. В отчете отмечен рост количества киберугроз в Бразилии и приведены аргументы, свидетельствующие о том, что в преддверии Олимпийских игр в Рио эта проблема заслуживает особого внимания. В отчете перечислены страны, являющиеся источниками бо
01.07.2016 Бразилия арестовала деньги на счетах Facebook

Арест денежных средств Суд в Бразилии арестовал 19,5 млн реалов (около $6,07 млн) на счетах Facebook вследствие того, что

07.06.2016 Navitel выпустил обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин

Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2016. Карты нового релиза содержат


Публикаций - 2520, упоминаний - 3213

Бразилия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 220
Google LLC 12687 159
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 139
Apple Inc 13154 114
Meta Platforms - Facebook 4621 111
IBM - International Business Machines Corp 9699 95
Samsung Electronics 11064 68
Intel Corporation 12811 68
Oracle Corporation 7074 64
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 62
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 61
SAP SE 5601 59
Yandex - Яндекс 9215 56
Lenovo Motorola 3566 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 52
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 51
Cisco Systems 5372 49
Amazon Inc - Amazon.com 3277 46
X Corp - Twitter 2938 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 45
МегаФон 10742 45
Huawei 4675 43
Dell EMC 5180 41
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 40
9594 38
Ростелеком 10948 37
VK - Mail.ru Group 3602 36
Yahoo! 3726 36
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 36
LG Electronics 3735 36
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 33
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 33
HP Inc. 5883 32
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 31
ESET - ESET Software 1161 29
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 28
Siemens AG - Siemens Group 2673 27
AOL Inc - America Online 1883 26
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 26
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 56
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 56
eBay Inc 1640 30
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 23
Visa International 1993 22
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 17
Россети Ленэнерго 1699 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Почта России ПАО 2370 13
NanduQ - Qiwi 1013 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 11
Uber 357 11
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 11
Газпром ПАО 1493 11
Boeing 1031 10
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
NGI Fund 36 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
BMW Group 482 9
Microsoft - LinkedIn 699 8
McDonald’s - Макдоналдс 220 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 8
Альфа-Банк 1979 7
Евросеть 1421 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 7
Walt Disney Company 647 7
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 7
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 7
Cisneros Group 12 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
Kickstarter 136 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 101
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 90
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 56
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 36
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 36
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 32
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 30
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 29
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 19
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 16
Судебная власть - Judicial power 2500 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 14
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 13
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 13
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 12
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 11
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 11
Федеральная полиция Бразилии - Federal Police of Brazil - Polícia Federal 11 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 143
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 49
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 21
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 19
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 17
OLPC - One Laptop per Child 82 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 12
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 7
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 5
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 3
Демократическая политическая партия США 122 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 418
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 308
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 282
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 270
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 249
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 238
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 222
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 207
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 184
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 176
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 173
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 163
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 158
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 149
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 148
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 141
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 132
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 130
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 129
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 126
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 116
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 115
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 114
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 102
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 99
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 99
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 99
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 96
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 95
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 93
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 93
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 92
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 89
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 87
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 86
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 86
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 84
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 84
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 83
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 82
Google Android 15243 131
Microsoft Windows 16882 121
Linux OS 11533 91
Apple iOS 8583 78
Microsoft Windows 2000 8678 75
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 75
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 73
Apple iPad 4011 47
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 45
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 41
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 75 40
Apple iPhone 6 4861 39
Mozilla Firefox - браузер 1951 35
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 34
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 33
Microsoft Office 4170 30
Apple - App Store 3109 30
Microsoft Windows XP 2431 30
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 29
Google Chrome - браузер 1701 28
Oracle Java - язык программирования 3469 26
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 26
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 26
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 24
Google YouTube - Видеохостинг 3002 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 23
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 23
JavaScript - JS - язык программирования 1425 19
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 19
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 18
Microsoft Azure 1526 17
Apache OpenOffice 490 16
Kaspersky GReAT 89 16
Mandriva Linux 87 16
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 15
Mozilla Firefox OS 93 15
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 14
Apple iPhone 5 783 14
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 14
Путин Владимир 3454 36
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 18
Медведев Дмитрий 1665 18
Никифоров Николай 1138 17
Рейман Леонид 1065 16
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 15
Комиссаров Дмитрий 248 15
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 14
Зайцев Михаил 345 14
Ускова Ольга 174 14
Ткачев Дмитрий 32 14
Чернышенко Дмитрий 580 12
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 12
Белов Василий 82 10
Шадаев Максут 1210 9
Свидерский Евгений 77 9
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 8
Макаров Валентин 251 8
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 8
Боровиков Игорь 137 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 8
Хантимиров Рамиль 82 8
Мишустин Михаил 787 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 7
Галов Дмитрий 66 7
Смирнов Андрей 75 7
Гостев Александр 84 7
Овчинников Борис 129 7
Мельникова Анастасия 440 7
Гришин Дмитрий 210 6
Басов Алексей 117 6
Прянишников Николай 316 6
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 6
Гребнев Егор 41 6
Slim Carlos - Слим Карлос 35 6
Щеголев Игорь 699 6
Белоусов Сергей 254 6
Собянин Сергей 538 5
Касперский Евгений 337 5
Усманов Алишер 311 5
Россия - РФ - Российская федерация 166163 1442
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 1237
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 940
Индия - Bharat 5869 799
Германия - Федеративная Республика 13220 551
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 511
Европа 24962 492
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 431
Франция - Французская Республика 8176 424
Япония 13807 406
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 341
Канада 5081 339
Испания - Королевство 3839 318
Италия - Итальянская Республика 4508 309
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 296
Южная Корея - Республика 7051 284
Аргентина - Аргентинская Республика 614 277
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 242
Турция - Турецкая республика 2620 231
Нидерланды 3745 199
Азия - Азиатский регион 5920 188
Польша - Республика 2030 187
Африка - Африканский регион 3640 181
Индонезия - Республика 1058 176
Украина 7928 168
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 163
Сингапур - Республика 1953 162
Швеция - Королевство 3781 157
Португалия - Португальская Республика 956 150
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 146
Бразилия - Сан-Паулу 182 144
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 139
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 133
Казахстан - Республика 6047 127
Америка - Американский регион 2205 127
Ближний Восток 3154 127
Колумбия - Республика 551 126
Таиланд - Королевство 926 124
Чили - Республика 494 117
Малайзия 922 116
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 464
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 447
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 294
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 235
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 188
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 181
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 165
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 130
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 127
Английский язык 7030 120
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 116
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 92
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 86
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 85
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 84
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 81
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 81
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 77
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 76
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 73
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 70
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 67
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 66
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 65
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 62
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 62
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 59
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 59
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 59
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 58
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 58
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 56
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 56
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 55
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 55
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 54
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 52
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 51
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 50
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 50
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 76
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 72
Bloomberg 1627 28
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 24
AP - Associated Press 2007 18
FT - Financial Times 1295 18
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 17
РИА Новости 1033 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 16
CNews RND - R&D.CNews 2274 16
Ведомости 1466 15
NYT - The New York Times 1099 15
Total Telecom 613 15
The Register - The Register Hardware 1783 15
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 14
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 12
Forbes - Форбс 1002 12
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 11
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 11
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 10
AppleInsider 400 9
BleepingComputer - Издание 458 8
The Guardian - Британская газета 406 8
Times 661 8
Wikipedia - Википедия 650 8
Nature 832 7
ZDnet 663 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
New Scientist 1448 6
Washington Profile 142 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
Wired - Издание 276 5
Hacker News 92 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 5
Mercury Center 309 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
The Washington Post 350 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
IDC - International Data Corporation 4975 79
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 61
Gartner - Гартнер 3658 56
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 38
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 17
comScore 379 17
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 17
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 16
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 15
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 15
Forrester Research 834 13
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 11
eMarketer 206 11
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 11
BCG - Boston Consulting Group 117 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 7
Vanson Bourne 49 7
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 6
CNews Рынок ИТ-услуг 171 6
Gartner - Dataquest 353 6
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
Strategy Analytics 285 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 5
ABI Research 236 4
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 4
Sensor Tower 16 4
InsightExpress 12 4
Fortune Global 500 295 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 3
Frost & Sullivan 207 3
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 3
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 3
Informa - Ovum - Omdia 155 3
Oxford Economics 13 3
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 19
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 16
РАН - Российская академия наук 2122 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 8
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - National Institute for Space Research - Бразильский национальный институт космических исследований 7 7
VK - Skillbox - Скилбокс 146 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 5
Universidade de São Paulo - Federal University of São Paulo - Университет Сан-Паулу 5 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 4
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 4
Brazilian Space Agency - Agência Espacial Brasileira; AEB - Agencia Espacial Brasileira - Бразильское космическое агентство 4 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 3
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 3
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 3
UFSCar - Federal University of São Carlos - Федеральный университет Сан-Карлоса 3 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 89
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 46
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 29
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 27
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 22
День молодёжи - 27 июня 1087 12
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 7
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
Microsoft Imagine Cup 60 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
CeBIT 614 4
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
CNews AWARDS - награда 571 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
Startup Village - международная стартап-конференция 62 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 3
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 3
Высокие технологии XXI века 78 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
Земля из космоса 51 3
Битва роботов 14 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
GITEX Technology - международная выставка 48 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 2
Неогеография XXI - форум 65 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще