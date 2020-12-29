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Басов Алексей


29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 1
29.08.2020 Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» 1
21.08.2019 Фонд Skolkovo Ventures инвестирует до 200 миллионов рублей в разработчика ПО для оптимизации производственных процессов 1
16.04.2019 «Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики 1
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 1
24.12.2018 Подведены итоги исследования «Венчурный Барометр 2018» 1
01.10.2018 Стартап, основатели которого продали квартиры, получил $8 млн от АФК «Система», «Роснано» и РВК 1
24.05.2018 Фонд НТИ привлек первых инвесторов 1
30.10.2017 Куратор поисковика «Спутник» стал главным по российским венчурным инвестициям 2
27.09.2017 Для российской телемедицины соберут $100 млн с помощью криптовалют 1
07.08.2017 Куратор поисковика «Спутник» покинул «Ростелеком» 4
16.01.2017 Венчурный фонд «Ростелекома» инвестирует в оператора СЭД для грузовых перевозок 1
27.09.2016 «Ростелеком» пересадит московских чиновников на «Мойофис» 1
25.08.2016 Основатели «Моего офиса» и Game Insight вложились в телемедицину 2
10.05.2016 Российский стартап запустил бесплатный сервис по диагностике рака 1
14.04.2016 «Спутник» запустил свой сервис веб-статистики и аналитики 1
29.03.2016 На компьютеры iRU будут предустанавливать российский «МойОфис» 1
22.03.2016 Венчурный фонд «Ростелекома» инвестировал в российского разработчика ПО Brain4Net 1
22.03.2016 Российский разработчик получил 100 млн от «Ростелекома» и Leta 2
17.03.2016 «Ростелеком» вложил 100 млн в российского разработчика СХД 1
17.03.2016 Венчурный фонд «Ростелекома» приобрел 30% компании «Рэйдикс», российского разработчика ПО для СХД 1
25.12.2015 Главные события 2015 г. в отрасли ИКТ. Голосование 1
17.12.2015 У российского «убийцы» Google Docs появился первый покупатель 1
08.12.2015 «Ростелеком» запустил сервис «Денежные переводы» 1
30.11.2015 «Ростелеком» и «Спутник» займутся большими данными 1
24.11.2015 «Ростелеком» запустил бета-версию игрового портала Games.rt.ru 1
20.10.2015 Российский аналог Microsoft Office и Google Docs стал доступен для бизнеса 1
30.09.2015 «Спутник», Rambler&Co, «Яндекс» и правительство Кировской области договорились о совместной работе по открытию госданных 1
24.09.2015 Российский сервис онлайн-диагностики рака вышел за рубеж 1
16.06.2015 Российского «убийцу» Microsoft Office и Google Docs предустановят на мобильные устройства 1
29.04.2015 В России появился онлайн-сервис по пересылке оцифрованных онкологических анализов 1
01.04.2015 Создатель Dendy и экс-президент «Акадо» инвестировал в российского «убийцу» Microsoft Office 1
05.03.2015 В России создается «убийца» Microsoft Office и Google Docs 1
19.02.2015 «Ростелеком» сокращает руководство. Первым уходит создатель Dendy 1
20.01.2015 «Сколково» ищет российский интернет вещей 1
14.11.2014 Жену министра связи Никифорова в совладельцах SaaS-агрегатора сменил загадочный инвестор 1
23.04.2014 «Госпоисковик» и новый портал госуслуг начнет работу до конца весны 2
02.04.2014 «Ростелеком» создает новый портал госуслуг и коммерческих сервисов 1
26.09.2013 «Ростелеком» присоединился к альянсу российских интернет-компаний по борьбе с сетевыми угрозами 1
05.08.2013 В «Ростелекоме» создан департамент венчурных продуктов 1

Публикаций - 79, упоминаний - 104

Басов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 36
VK - Mail.ru Group 2483 18
Новые облачные технологии (НОТ) 227 10
Rambler Group - Рамблер ГК 485 8
Акадо Телеком - Комкор 609 6
Сервис Плюс 97 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Raidix - Рэйдикс 129 3
Softline - Софтлайн 1474 3
АФК Система ПАО 995 3
Microsoft Corporation 11095 3
UNIM - United medicine 6 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Google LLC 7154 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 1
Rambler Media 71 1
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
Adobe Systems 808 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
K-Systems - К-Системс 48 1
Nintendo 222 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 372 1
OpenWay 43 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 5 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 1
Ижевский радиозавод 8 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
SpyLOG 17 1
SEGA 189 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
TraceAir 3 1
Docsvision - ДоксВижн 774 1
InfoWatch - Инфовотч 611 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 11
РВК - Российская венчурная компания 476 10
КоммИТ Кэпитал 13 5
Visa International 1346 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 2
Kama Flow 3 2
Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 13 2
Gett 60 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
Leta Capital 42 2
Bezos Day One Fund - Благотворительный фонд Безоса 2 1
Студия Артемия Лебедева 19 1
Access Industries 20 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Vostok New Ventures 9 1
ГазСервисКомпозит УК 1 1
Gagarin Capital Partners 6 1
Impulse VC 12 1
Da Vinci Capital 16 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Primer Capital 2 1
NP Capital 2 1
Finshi Capital 1 1
Viman Capital 1 1
НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы 11 1
Target Global Fintech Opportunities Fund 1 1
БТК холдинг 4 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Реклама.ру 1 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 2 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Газпром ПАО 521 1
Нэклис-Банк 15 1
FortRoss Ventures - венчурный фонд 19 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 3
РВК Инфрафонд - Infra Fund 6 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Роснано 456 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Правительство РФ 2205 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 488 1
B2O - Business-to-Operator - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 21 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
Big Data - Большие данные 1136 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 16
Новые облачные технологии - МойОфис 311 9
Google Android 10751 7
Microsoft Windows 10 6645 7
Apple iOS 5742 7
Linux OS 4260 6
Apple macOS X 901 6
Microsoft Office 1942 4
Microsoft Office 365 769 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 20 3
Google QuickOffice 38 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 45 2
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 2
Microsoft Windows XP 890 2
Dendy - Игровая приставка 15 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
LiveInternet - блог-платформа 121 2
Microsoft Excel 436 2
Tizen OS - Linux 215 2
Microsoft Word 348 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако 36 1
Visa Verified By Visa 33 1
MasterCard SecureCode 40 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
ЕАИС ТО - Единая Автоматизированная Информационная Система Технического Осмотра 5 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 179 1
C++ - Язык программирования 284 1
Microsoft Outlook 645 1
Microsoft Windows 853 1
Apple macOS 926 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Чеглаков Андрей 40 8
Комиссаров Дмитрий 157 7
Савюк Виктор 22 4
Кирсанов Алексей 24 4
Никифоров Николай 1126 3
Ремез Алексей 5 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Путин Владимир 1826 3
Калугин Сергей 162 2
Борисов Евгений 12 2
Теплов Олег 17 2
Повалко Александр 36 2
Щапов Олег 24 2
Шойфот Игорь 1 1
Федоров Андрей 15 1
Лебедев Артемий 41 1
Рябенький Игорь 12 1
Яковлев Вадим 4 1
Барановский Игорь 2 1
Агамирзян Игорь 55 1
Яровой Богдан 2 1
Киреев Иван 29 1
Вахтеров Сергей 2 1
Дашков Сергей 2 1
Полехин Виталий 3 1
Куликов Вадим 1 1
Белов Василий 18 1
Унароков Тимур 2 1
Филатов Леонид 5 1
Сушкевич Антон 56 1
Сивидов Алексей 31 1
Флорентьева Мария 17 1
Шамайко Алексей 4 1
Садонов Алексей 3 1
Куприянов Алексей 4 1
Каташов Алексей 1 1
Цейтлин Александр 11 1
Каташов Александр 4 1
Румянков Александр 1 1
Сафронов Роман 33 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 7
Европа 3759 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Бразилия - Федеративная Республика 1127 4
Украина 3372 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Латинская Америка 724 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Россия - Барнаул 360 2
Индия - Республика 2173 2
Россия - Архангельск 207 2
Япония 2788 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Россия - Калининград 669 2
США - Калифорния 974 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Россия - Майкоп 29 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Псковская область 302 1
Африка 1489 1
Россия - Сибирь 876 1
Ближний Восток 1473 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Пермь 739 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Эстония - Эстонская Республика 416 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
США - Нью-Йорк 1093 1
Канада 1304 1
Россия - Ярославль 404 1
Норвегия - Королевство 429 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
From door to door - От двери до двери 13 1
Forbes - Форбс 442 1
News Corp 91 1
CNews Analytics 1990 2
Gartner 2192 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
Technavio 23 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
Интернет-экономика - форум 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763577, в очереди разбора - 667264.
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