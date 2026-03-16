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Индексная книга (каталог) CNews*
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Басов Алексей

СОБЫТИЯ


16.03.2026 Как получать доход от инвестиций в ИТ 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 1
29.08.2020 Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» 1
21.08.2019 Фонд Skolkovo Ventures инвестирует до 200 миллионов рублей в разработчика ПО для оптимизации производственных процессов 1
16.04.2019 «Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики 1
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 1
24.12.2018 Подведены итоги исследования «Венчурный Барометр 2018» 1
01.10.2018 Стартап, основатели которого продали квартиры, получил $8 млн от АФК «Система», «Роснано» и РВК 1
24.05.2018 Фонд НТИ привлек первых инвесторов 1
30.10.2017 Куратор поисковика «Спутник» стал главным по российским венчурным инвестициям 2
27.09.2017 Для российской телемедицины соберут $100 млн с помощью криптовалют 1
07.08.2017 Куратор поисковика «Спутник» покинул «Ростелеком» 2
16.01.2017 Венчурный фонд «Ростелекома» инвестирует в оператора СЭД для грузовых перевозок 2
27.09.2016 «Ростелеком» пересадит московских чиновников на «Мойофис» 1
25.08.2016 Основатели «Моего офиса» и Game Insight вложились в телемедицину 2
10.05.2016 Российский стартап запустил бесплатный сервис по диагностике рака 1
14.04.2016 «Спутник» запустил свой сервис веб-статистики и аналитики 1
29.03.2016 На компьютеры iRU будут предустанавливать российский «МойОфис» 1
22.03.2016 Венчурный фонд «Ростелекома» инвестировал в российского разработчика ПО Brain4Net 1
22.03.2016 Российский разработчик получил 100 млн от «Ростелекома» и Leta 2
17.03.2016 «Ростелеком» вложил 100 млн в российского разработчика СХД 2
17.03.2016 Венчурный фонд «Ростелекома» приобрел 30% компании «Рэйдикс», российского разработчика ПО для СХД 1
25.12.2015 Главные события 2015 г. в отрасли ИКТ. Голосование 1
17.12.2015 У российского «убийцы» Google Docs появился первый покупатель 1
08.12.2015 «Ростелеком» запустил сервис «Денежные переводы» 1
30.11.2015 «Ростелеком» и «Спутник» займутся большими данными 1
24.11.2015 «Ростелеком» запустил бета-версию игрового портала Games.rt.ru 1
20.10.2015 Российский аналог Microsoft Office и Google Docs стал доступен для бизнеса 1
30.09.2015 «Спутник», Rambler&Co, «Яндекс» и правительство Кировской области договорились о совместной работе по открытию госданных 1
24.09.2015 Российский сервис онлайн-диагностики рака вышел за рубеж 1
16.06.2015 Российского «убийцу» Microsoft Office и Google Docs предустановят на мобильные устройства 1
29.04.2015 В России появился онлайн-сервис по пересылке оцифрованных онкологических анализов 1
01.04.2015 Создатель Dendy и экс-президент «Акадо» инвестировал в российского «убийцу» Microsoft Office 1
05.03.2015 В России создается «убийца» Microsoft Office и Google Docs 1
19.02.2015 «Ростелеком» сокращает руководство. Первым уходит создатель Dendy 1
20.01.2015 «Сколково» ищет российский интернет вещей 1
14.11.2014 Жену министра связи Никифорова в совладельцах SaaS-агрегатора сменил загадочный инвестор 1
23.04.2014 «Госпоисковик» и новый портал госуслуг начнет работу до конца весны 1

Публикаций - 117, упоминаний - 128

Басов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 39
VK - Mail.ru Group 3602 28
Google LLC 12690 21
Yandex - Яндекс 9216 20
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 17
Новые облачные технологии (НОТ) 485 12
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 8
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
Сервис Плюс 187 5
Microsoft Corporation 25775 5
SpyLOG 83 4
iConText Group - Ай Контекст 36 4
Softline - Софтлайн 3743 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
UNIM - United medicine 8 3
Startpack - СтартПак 26 3
eHouse 68 3
РБК - Медиамир 53 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 3
Yahoo! 3726 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Alawar - Алавар 63 2
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 2
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 2
Game Insight - Гейм инсайт 41 2
Next Media Group - Некст Медиа 39 2
Google Russia - Гугл Россия 226 2
МегаФон 10742 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
9594 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 32 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 20
РВК - Российская венчурная компания 571 10
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 8
AdWatch Isobar 44 8
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 5
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 5
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 3
medMe - Джибукинг - Gbooking 9 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Газпром ПАО 1493 3
Visa International 1993 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Kama Flow - КФ Венчурс 32 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 2
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 2
Jurel Holdings Ltd - Джурел Холдингс Лтд 3 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
eBay Inc 1640 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Gett 88 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Bezos Day One Fund - Благотворительный фонд Безоса 3 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Intel Capital 148 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Access Industries 37 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 1
Vostok New Ventures 10 1
ГазСервисКомпозит УК 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Электронная Москва АО 30 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 26 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 2
Интернет и бизнес - ассоциация 34 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 39
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 17
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 247 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 13
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 11
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Data monetization - Монетизация данных 1965 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 5
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 523 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 61
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
Microsoft Windows 16882 9
Linux OS 11533 8
Google Android 15244 7
Apple iOS 8583 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 6
Google AdSense 124 4
Avito - Internest - ADRiver 37 4
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Office 365 1042 4
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 4
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 3
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 3
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 3
Google QuickOffice 53 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 2
S8 Capital - Price.ru 60 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 2
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 2
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Google Cloud Services 244 1
Чеглаков Андрей 63 11
Комиссаров Дмитрий 248 8
Глейзер Лев 28 7
Савюк Виктор 41 6
Овчинников Борис 129 6
Бокарев Тимофей 36 6
Чистов Кирилл 17 6
Вирин Федор 28 6
Можаев Дмитрий 9 5
Козлов Михаил 182 4
Савцов Олег 50 4
Шкарупа Сергей 7 4
Рогачев Дмитрий 12 4
Никифоров Николай 1138 4
Делицын Леонид 137 4
Калугин Сергей 169 4
Кирсанов Алексей 24 4
Себрант Андрей 24 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Ремез Алексей 8 3
Холодный Андрей 12 3
Черницкая Мария 10 3
Ломизе Евгений 10 3
Спивак Сергей 11 3
Тагиев Руслан 11 3
Готовцев Кирилл 5 3
Амилющенко Алексей 5 3
Путин Владимир 3454 3
Андреев Андрей 33 3
Артамонова Анна 183 3
Чернышов Андрей 16 2
Борисов Евгений 20 2
Долгов Владимир 60 2
Щапов Олег 24 2
Романенков Алексей 11 2
Морейнис Аркадий 19 2
Шерман Никита 27 2
Мацанюк Игорь 23 2
Попков Альберт 14 2
Леонов Всеволод 14 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Европа 24964 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
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