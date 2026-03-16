Индексная книга (каталог) CNews*
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Басов Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 117, упоминаний - 128
Басов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Чеглаков Андрей 63 11
|Комиссаров Дмитрий 248 8
|Глейзер Лев 28 7
|Савюк Виктор 41 6
|Овчинников Борис 129 6
|Бокарев Тимофей 36 6
|Чистов Кирилл 17 6
|Вирин Федор 28 6
|Можаев Дмитрий 9 5
|Козлов Михаил 182 4
|Савцов Олег 50 4
|Шкарупа Сергей 7 4
|Рогачев Дмитрий 12 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Делицын Леонид 137 4
|Калугин Сергей 169 4
|Кирсанов Алексей 24 4
|Себрант Андрей 24 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Ремез Алексей 8 3
|Холодный Андрей 12 3
|Черницкая Мария 10 3
|Ломизе Евгений 10 3
|Спивак Сергей 11 3
|Тагиев Руслан 11 3
|Готовцев Кирилл 5 3
|Амилющенко Алексей 5 3
|Путин Владимир 3454 3
|Андреев Андрей 33 3
|Артамонова Анна 183 3
|Чернышов Андрей 16 2
|Борисов Евгений 20 2
|Долгов Владимир 60 2
|Щапов Олег 24 2
|Романенков Алексей 11 2
|Морейнис Аркадий 19 2
|Шерман Никита 27 2
|Мацанюк Игорь 23 2
|Попков Альберт 14 2
|Леонов Всеволод 14 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.