Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Басов Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 79, упоминаний - 104
Басов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
|Чеглаков Андрей 40 8
|Комиссаров Дмитрий 157 7
|Савюк Виктор 22 4
|Кирсанов Алексей 24 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Ремез Алексей 5 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Путин Владимир 1826 3
|Калугин Сергей 162 2
|Борисов Евгений 12 2
|Теплов Олег 17 2
|Повалко Александр 36 2
|Щапов Олег 24 2
|Шойфот Игорь 1 1
|Федоров Андрей 15 1
|Лебедев Артемий 41 1
|Рябенький Игорь 12 1
|Яковлев Вадим 4 1
|Барановский Игорь 2 1
|Агамирзян Игорь 55 1
|Яровой Богдан 2 1
|Киреев Иван 29 1
|Вахтеров Сергей 2 1
|Дашков Сергей 2 1
|Полехин Виталий 3 1
|Куликов Вадим 1 1
|Белов Василий 18 1
|Унароков Тимур 2 1
|Филатов Леонид 5 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Шамайко Алексей 4 1
|Садонов Алексей 3 1
|Куприянов Алексей 4 1
|Каташов Алексей 1 1
|Цейтлин Александр 11 1
|Каташов Александр 4 1
|Румянков Александр 1 1
|Сафронов Роман 33 1
|Forbes - Форбс 442 1
|News Corp 91 1
|CNews Analytics 1990 2
|Gartner 2192 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
|Technavio 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763577, в очереди разбора - 667264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763577, в очереди разбора - 667264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru