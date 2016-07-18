Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Адыгея Республика
Майкоп
Публикаций - 67, упоминаний - 84
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
|НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
|Черкашин Александр 8 5
|Слизень Виталий 241 2
|Муромец Юлия 28 1
|Любимов Александр 11 1
|Страх Александр 41 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Лукинов Денис 3 1
|Дьячков Виктор 30 1
|Гущина Ирина 2 1
|Рязанов Денис 2 1
|Тавсултанова Тамара 4 1
|Петин Даниил 1 1
|Ремез Алексей 5 1
|Федоров Виталий 3 1
|Гречко Олег 7 1
|Гуз Денис 6 1
|Сидоренко Сергей 6 1
|Карпушкин Владимир 5 1
|Магомадов Бислан 2 1
|Валуева Наталья 1 1
|Путин Владимир 2461 1
|Басов Алексей 114 1
|Мельников Александр 68 1
|Соколов Дмитрий 57 1
|Солодухин Константин 113 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Шиншинов Дмитрий 1 1
|Медведев Дмитрий 1594 1
|Шипулин Александр 29 1
|Бжемухов Азамат 1 1
|Керашев Анзаур 1 1
|Самойлов Роман 3 1
|Серый Дмитрий 3 1
|Артемьев Денис 14 1
|Ласкавый Сергей 18 1
|Поляков Сергей 63 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 3
|РИА Новости 752 1
|Рен ТВ - телеканал 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173358, в очереди разбора - 1000630.
Создано именных указателей - 69414.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173358, в очереди разбора - 1000630.
Создано именных указателей - 69414.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru