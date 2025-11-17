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Россия ЮФО Адыгея Республика Майкоп

Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп

СОБЫТИЯ


17.11.2025 «Софтлайн Решения» оснастила школу-новостройку в Майкопе

ц, было смонтировано с учетом конструктивных особенностей помещений. «Оснащение школы-новостройки в Майкопе — часть нашей системной работы по созданию современных образовательных пространств. Э
18.07.2016 «Мегафон» открыл свой новый фирменный салон в Майкопе

Компания «Мегафон» открыла шестой фирменный салон в Майкопе, сделав сервис компании доступным ещё для 150 тыс. жителей республиканской столицы и 
28.04.2012 Администрация Майкопа отказалась от СПО и купила продукты Microsoft

сказал CNews руководитель Управления информатизации Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Сергей Селин, информатизация городского парламента и муниципальных подразделений Майк
01.04.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Майкопе

ик пакета «1000», составляет 30 копеек, а в пакете «3000» - 23 копейки за 1 МБ. В ближайшее время в Майкопе будут запущены в эксплуатацию еще несколько 3G базовых станций «Билайн». По плану стр
21.11.2007 Майкопский суд вынес приговор по делу о видео с записью убийства в ЖЖ

через десять дней. Напомним, что 15 августа 2007 г. было возбуждено уголовное дело против студента Майкопского государственного технологического университета Виктора Милькова по ч. 1 ст. 282 У
21.11.2007 Майкопский суд вынесет приговор по делу о размещении в Сети записи казни

Публикаций - 106, упоминаний - 127

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 16
МегаФон 10742 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
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МТС - Кубань GSM 118 2
Huawei 4676 2
Apple Inc 13154 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 114 1
Kehua Tech - Xiamen Kehua Hengsheng 9 1
HP 3Com 681 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
LifeSize 52 1
UNIM - United medicine 8 1
Softkey - Софткей 215 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 1
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 3
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
Абрау-Дюрсо 24 2
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Яндекс.Доставка 113 1
Uber 357 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 1
Uber China 7 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Динамо-Москва - футбольный клуб 12 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
101Hotels.com 456 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 16 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 1
Соломбалалес УК - СЦБК - Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат 10 1
Сочи Парк 15 1
Никола-Ленивец - ландшафтный арт-парк 12 1
Волма 7 1
Сова Центр - Сова Исследовательский центр - Сова Информационно-аналитический центр 6 1
УГМК Арена - многофункциональная ледовая арена в Екатеринбурге 7 1
medMe - Джибукинг - Gbooking 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Администрация Майкопа 5 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Судебная власть - Городские суды 19 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 2
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 2
Администрация Краснодарского края 64 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 2
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РЦ ДОД - Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея 1 1
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Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
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Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
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Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
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Microsoft Windows 2000 8678 2
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Linux OS 11533 2
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Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Alibaba Group - AliPay 86 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 1
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Холодов Андрей 55 4
Яковлева Елена 20 3
Слизень Виталий 244 3
Серый Дмитрий 18 2
Ласкавый Сергей 23 2
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 8
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 3
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 2
Золотое кольцо России 70 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Паспорт - Паспортные данные 2848 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
МГТУ - Майкопский государственный технологический университет 3 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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