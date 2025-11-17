Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп

«Софтлайн Решения» оснастила школу-новостройку в Майкопе ц, было смонтировано с учетом конструктивных особенностей помещений. «Оснащение школы-новостройки в Майкопе — часть нашей системной работы по созданию современных образовательных пространств. Э

«Мегафон» открыл свой новый фирменный салон в Майкопе Компания «Мегафон» открыла шестой фирменный салон в Майкопе, сделав сервис компании доступным ещё для 150 тыс. жителей республиканской столицы и

Администрация Майкопа отказалась от СПО и купила продукты Microsoft сказал CNews руководитель Управления информатизации Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Сергей Селин, информатизация городского парламента и муниципальных подразделений Майк

«Билайн» запустил сеть 3G в Майкопе ик пакета «1000», составляет 30 копеек, а в пакете «3000» - 23 копейки за 1 МБ. В ближайшее время в Майкопе будут запущены в эксплуатацию еще несколько 3G базовых станций «Билайн». По плану стр