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Россия ЮФО Адыгея Республика Майкоп
СОБЫТИЯ
|17.11.2025
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«Софтлайн Решения» оснастила школу-новостройку в Майкопе
ц, было смонтировано с учетом конструктивных особенностей помещений. «Оснащение школы-новостройки в Майкопе — часть нашей системной работы по созданию современных образовательных пространств. Э
|18.07.2016
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«Мегафон» открыл свой новый фирменный салон в Майкопе
Компания «Мегафон» открыла шестой фирменный салон в Майкопе, сделав сервис компании доступным ещё для 150 тыс. жителей республиканской столицы и
|28.04.2012
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Администрация Майкопа отказалась от СПО и купила продукты Microsoft
сказал CNews руководитель Управления информатизации Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Сергей Селин, информатизация городского парламента и муниципальных подразделений Майк
|01.04.2010
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«Билайн» запустил сеть 3G в Майкопе
ик пакета «1000», составляет 30 копеек, а в пакете «3000» - 23 копейки за 1 МБ. В ближайшее время в Майкопе будут запущены в эксплуатацию еще несколько 3G базовых станций «Билайн». По плану стр
|21.11.2007
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Майкопский суд вынес приговор по делу о видео с записью убийства в ЖЖ
через десять дней. Напомним, что 15 августа 2007 г. было возбуждено уголовное дело против студента Майкопского государственного технологического университета Виктора Милькова по ч. 1 ст. 282 У
|21.11.2007
|Майкопский суд вынесет приговор по делу о размещении в Сети записи казни
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Черкашин Александр 8 5
|Холодов Андрей 55 4
|Яковлева Елена 20 3
|Слизень Виталий 244 3
|Серый Дмитрий 18 2
|Ласкавый Сергей 23 2
|Мильков Виктор 2 2
|Гончаренко Марина 35 2
|Поляков Сергей 75 2
|Козлов Михаил 182 1
|Шиншинов Дмитрий 1 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Валуева Наталья 1 1
|Бжемухов Азамат 1 1
|Керашев Анзаур 1 1
|Самойлов Роман 15 1
|Фрейнкман Владимир 10 1
|Артемьев Денис 14 1
|Ремез Алексей 8 1
|Шипулин Александр 29 1
|Любимов Александр 14 1
|Страх Александр 44 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Лукинов Денис 3 1
|Дьячков Виктор 37 1
|Гущина Ирина 3 1
|Рязанов Денис 3 1
|Тавсултанова Тамара 6 1
|Петин Даниил 1 1
|Муромец Юлия 28 1
|Федоров Виталий 7 1
|Кондраков Денис 11 1
|Гречко Олег 7 1
|Гуз Денис 6 1
|Сидоренко Сергей 8 1
|Мотлях Константин 29 1
|Карпушкин Владимир 10 1
|Магомадов Бислан 4 1
|Гаврицков Виталий 10 1
|Митрофанов Геннадий 1 1
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