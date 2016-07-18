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Россия
ЮФО
Адыгея Республика
Майкоп

Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп


18.07.2016 «Мегафон» открыл свой новый фирменный салон в Майкопе
28.04.2012 Администрация Майкопа отказалась от СПО и купила продукты Microsoft
01.04.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Майкопе
21.11.2007 Майкопский суд вынес приговор по делу о видео с записью убийства в ЖЖ
21.11.2007 Майкопский суд вынесет приговор по делу о размещении в Сети записи казни

Публикаций - 67, упоминаний - 84

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7910 15
Синтерра - Synterra 776 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7600 8
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 236 6
Cisco Systems 4676 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 960 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6381 4
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 4
Telecom Design 23 3
Microsoft Corporation 22010 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8607 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2281 2
Yandex - Яндекс 4776 2
Apple Inc 10383 2
Huawei 3088 2
МТС - Кубань GSM 101 2
IBM - International Business Machines Corp 8810 2
ВымпелКом - Билайн Южный регион 18 1
Siemens AG - Siemens Group 2269 1
LG Electronics 3259 1
Sony 6085 1
HTC Corporation 1402 1
Nokia Networks 95 1
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 230 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 96 1
Softline Allsoft 57 1
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 195 1
HP 3Com 658 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 138 1
Орбита 72 1
LifeSize 37 1
UNIM - United medicine 6 1
Softkey - Софткей 180 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 1
Eltex - Элтекс 81 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 268 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2539 1
Vinteo 16 1
Polycom - Поликом Россия 373 1
INPAS - ИНПАС 118 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5021 2
Абрау-Дюрсо 12 2
Яндекс.Такси 281 1
Dixis - Диксис 343 1
Uber China 7 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
DiDi Chuxing 20 1
Uber 276 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 56 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1796 1
Яндекс.Еда 145 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 59 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2011 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 246 1
Техносила - СервисТрейд 226 1
РСХБ - Россельхозбанк 220 1
SFT Group 2 1
Правительство РФ 6982 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2229 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1325 3
Президент Российской Федерации 3003 2
Администрация Майкопа 4 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6831 2
ПФР Департамент информационных технологий 118 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2398 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2909 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 784 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 23 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2096 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 1
РЦ ДОД - Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея 1 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 38 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 11 1
МЧС РФ - Главное управление МЧС России по Республике Адыгея - МЧС Адыгея 2 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 30 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4209 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4978 8
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1743 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30467 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 833 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6739 5
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1242 4
ЦОВ - Центр обработки вызовов 236 3
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 244 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5609 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10211 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 832 2
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 43 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7179 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12496 2
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 438 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3108 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2136 2
ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 47 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1385 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1154 1
duplex - full duplex - half duplex - способ связи с использованием приёмопередающих устройств 7 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 470 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 95 1
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1937 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 77 1
Big Data - Большие данные 1889 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 541 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 105 1
USB-модем 197 1
СВЧ - Микроволновая печь 35 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 375 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2624 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2813 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 662 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 314 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 854 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 165 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 520 2
Яндекс Go 60 2
Linux OS 7437 2
Microsoft Office 3179 1
Unim Histology 3 1
Panasonic VIERA - серия плазменных телевизоров 64 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 1
Panasonic KX-VC - серия оборудования для конференц-залов 6 1
ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 30 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 24 1
Microsoft Office 2010 114 1
Яндекс.Доставка 20 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 920 1
Apache OpenOffice 442 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 735 1
Microsoft Windows 7 1762 1
Microsoft Windows 10 11199 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 51 1
Яндекс.Лавка 77 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 213 1
Alibaba Group - AliPay 67 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1673 1
МТС Big Data 12 1
Microsoft Skype 1891 1
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 115 1
Черкашин Александр 8 5
Слизень Виталий 241 2
Муромец Юлия 28 1
Любимов Александр 11 1
Страх Александр 41 1
Чимиричкина Мария 30 1
Лукинов Денис 3 1
Дьячков Виктор 30 1
Гущина Ирина 2 1
Рязанов Денис 2 1
Тавсултанова Тамара 4 1
Петин Даниил 1 1
Ремез Алексей 5 1
Федоров Виталий 3 1
Гречко Олег 7 1
Гуз Денис 6 1
Сидоренко Сергей 6 1
Карпушкин Владимир 5 1
Магомадов Бислан 2 1
Валуева Наталья 1 1
Путин Владимир 2461 1
Басов Алексей 114 1
Мельников Александр 68 1
Соколов Дмитрий 57 1
Солодухин Константин 113 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Шиншинов Дмитрий 1 1
Медведев Дмитрий 1594 1
Шипулин Александр 29 1
Бжемухов Азамат 1 1
Керашев Анзаур 1 1
Самойлов Роман 3 1
Серый Дмитрий 3 1
Артемьев Денис 14 1
Ласкавый Сергей 18 1
Поляков Сергей 63 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 309 36
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1408 32
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1276 29
Россия - Российская федерация - РФ 101121 27
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1141 22
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 892 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1580 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31729 17
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 352 16
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 778 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 198 14
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 333 14
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 169 13
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 82 11
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 151 11
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 97 10
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 51 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11919 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 104 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 73 8
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 145 8
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 58 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2149 7
Россия - ПФО - Казань 1915 6
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 235 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 48 5
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 253 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5036 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1967 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 617 4
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 348 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 881 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 463 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 20 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 654 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1146 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2926 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1135 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 3
Беларусь - Белоруссия 3341 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1600 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1451 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1355 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 46 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2082 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 645 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 24 1
Банковский сектор экономики 1103 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 441 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5124 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1515 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Skynet 45 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 3
РИА Новости 752 1
Рен ТВ - телеканал 56 1
МГТУ - Майкопский государственный технологический университет 3 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 46 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 23 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 5 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 84 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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