Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Alibaba Group
AliPay
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 137
Alibaba Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Forbes - Форбс 442 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 1
|The Financial Brand 1 1
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|Gartner 2196 1
|Tractica 7 1
|Adjust, App Annie Отчет о мобильных финансах 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru