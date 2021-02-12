«Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов кте» (оба принадлежат Mail.ru Group) и др. Inplat сотрудничает с банком «Раунд». В 2017 г. Mail.ru Group за 640 млн руб. приобрела 17,8% долей в Inplat. Ant Group владеет китайской платежной системой Alipay. Компания аффилирована с холдингом Alibaba, владеющим торговой площадкой AliExpress. Как начиналось партнерство «Мегафона», Mail.ru и Alibaba Впервые о партнерстве между Mail.ru Group, «

В «Пятерочке» провели первый платеж Alipay Торговая сеть «Пятёрочка», банк ВТБ и платежная система Alipay провели первую успешную оплату в магазине самой крупной торговой сети России. Транзакция даёт старт процессу интеграции сервисов Alipay в систему платежей «Пятёрочки». Alipay

ВТБ обеспечит проведение платежей через Alipay в «Пятерочке» Банк ВТБ, торговая сеть «Пятерочка» и платежная система Alipay провели первую транзакцию в одном из магазинов торговой сети. Для оплаты покупки в магазине требуется только мобильный телефон: с помощью приложения Alipay необходимо отсканироват

Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay Национально значимая платежная система Sendy, предоставляющая в России китайские платежные сервисы Wechat Pay и AliPay, при содействии Союза «Золотого кольца России» в лице исполнительного директора Булах Натальи Владимировны взяла на себя работу над подключением городов Золотого кольца к китайским плате

Власти решили сильно осложнить в России работу AliPay и WeChat кона не подпадают, так как работают напрямую с банками. Иностранные поставщики Законопроект также предлагает меры, которые обеспечат своевременные расчеты иностранных поставщиков платежных услуг типа AliPay и WeChat с российскими банками и повысят уровень безопасности транзакций. Документ предусматривает предоставление Центробанку информации о таких поставщиках. Кроме того, данным поставщик

«Дикси» подключила магазины сети «Виктория» к платежной системе Alipay ГК «Дикси» завершила подключение магазинов «Виктория» к платежной системе Alipay. Вслед за торговой сетью «Дикси», «Виктория» представит дополнительный сервис, который ориентирован на китайских туристов и экспатов. Технологическим партнером и эквайером проекта выступ

Банк ВТБ и Inpas развивают платежное решение Alipay в России Банк ВТБ и компания Inpas при поддержке процессинговой компании «Мультикарта» объявили о расшеринии возможности по приему системы Alipay в России. На сегодняшний день сервис функционирует в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. Основная функция Alipay – предоставление возможности туристам из КНР оплачивать

ВТБ запустил первый на Дальнем Востоке эквайринг Alipay Банк ВТБ расширил эквайринговое обслуживание платежного сервиса Alipay – теперь его действие распространяется не только на Москву, Санкт-Петербург и Иркутск, но и на Дальний Восток. Сервис позволяет туристам из КНР оплачивать свои покупки через специальное

Магазины Prisma в Санкт-Петербурге начали принимать оплату Alipay Prisma, сеть финских супермаркетов, в Санкт-Петербурге начала принимать в качестве платежного средства Alipay. Доступ к платежной системе Alipay обеспечила ГК «МОБИ.Деньги», официальный партнер и эквайер Alipay в России, совместно с CSI, разработчиком кассового решения Set Retail.

Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay Супермаркеты нидерландской сети SPAR в Санкт-Петербурге начали принимать к оплате на кассах мобильное приложение Alipay. Торговый эквайринг Alipay и процессинг платежей обеспечивает группа компаний «МОБИ.Деньги» (официальный партнер и эквайер Alipay в России) в технологическом сотрудничестве

Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay Супермаркеты нидерландской сети SPAR в Санкт-Петербурге начали принимать к оплате на кассах мобильное приложение Alipay. Торговый эквайринг Alipay и процессинг платежей обеспечивает «Моби.Деньги» (официальный партнер и эквайер Alipay в России) в технологическом сотрудничестве с CSI, разработ

Сеть супермаркетов «Лэнд» начала принимать платежи через Alipay Петербургская сеть супермаркетов «Лэнд» начала принимать в качестве платежного средства мобильное приложение «Alipay». Сервис реализован в сотрудничестве с группой компаний «Моби.Деньги» – официальным партнером и эквайером Alipay в России. Внедрение оплаты с помощью Alipay в платежную стр

Burger King подключает Alipay Burger King к Чемпионату Мира начал подключать рестораны к платежной системе Alipay. Запуск сервиса стал возможен благодаря партнерству Burger King с группой компаний «МО

«Промсвязьбанк» тестирует прием оплаты с использованием AliPay «Промсвязьбанк» объявил о запуске пилотного проекта по приему оплаты с использованием сервиса AliPay. Для своих клиентов «Промсвязьбанк» предлагает привычный способ приема платежей AliPay на устройствах торгового эквайринга. Не нужно приобретать дополнительные устройства или пр

Онлайн-кассы «Эвотор» начали принимать платежи Alipay я Сбербанка, Андрея Романенко и ГК «АТОЛ») объявила о появлении в магазине приложений «Эвотор» нового приложения от разработчика TYMЕ, которое позволит предпринимателям принимать оплату через систему Alipay. Новый сервис будет востребован торговыми точками, которые часто посещают туристы из Китая.Для запуска нового функционала на онлайн-кассе необходимо установить на нее бесплатное приложен

«Дикси» начала принимать Alipay «Дикси», «Виктория», «Мегамарт») объявила о начале приема к оплате на кассах мобильного приложения Alipay. Запуск сервиса стал возможен благодаря партнерству «Дикси» с группой компаний «МОБИ.Д

Банк «Русский Стандарт» подключил магазины «Азбука вкуса» к платежной системе Alipay Банк «Русский Стандарт» обеспечил доступ к платежной системе Alipay покупателям в супермаркетах популярной сети «Азбука вкуса». Alipay – одна из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group. Основана в 2004 году. Alipay является н

Универмаг «Цветной» начал принимать к оплате Alipay аг «Цветной» начал принимать на кассах в качестве платежного средства QR-коды мобильного приложения Alipay. Событие стало возможным благодаря партнерству платежной системы Аlipay с группой комп

«МОБИ.Деньги» получила статус официального партнера Аlipay в России Группа компаний «МОБИ.Деньги» объявила о получении статуса официального партнера Alipay в России. Партнерство позволит российским торгово-розничным предприятиям без дополнительных затрат на оборудование принимать платежи за товары и услуги, осуществляемые с помощью мобильно

Банк «Русский Стандарт» открыл доступ к Alipay в магазинах беспошлинной торговли аэропорта Шереметьево Банк «Русский Стандарт» совместно с RegStaer впервые в России обеспечил доступ к платежной системе Alipay в точках duty free аэропорта Шереметьево. Теперь все туристы смогут расплатиться за свои покупки в магазинах беспошлинной торговли с помощью новой технологии Alipay.«Банк Русский

ВТБ24 запустил прием платежей Alipay на МЦК Банк ВТБ24 обеспечил эквайринг по оплате проезда с помощью мобильного приложения Alipay на МЦК. Проект запущен в пилотном режиме на пяти станциях и рассчитан на туристов из КНР. Предполагается, что до конца года сервисом воспользуются несколько тысяч человек.С 10 сентября 2

ВТБ запускает эквайринг Alipay в России Группа ВТБ объявила о начале эквайрингового обслуживания платежного сервиса Alipay в своей POS-терминальной сети. Новый проект рассчитан на туристов из КНР. Планируется, что ежегодно им будут пользоваться более 1 млн человек. Технологическое обслуживание проекта, наряд

Модульбанк выпустил терминал для работы Alipay в России Партнерство Alipay и МодульбанкаМодульбанк выпустил устройство, с помощью которого российские магазины смогут принимать от покупателей оплату по платежной системе Alipay. Однако пользоваться этой ус