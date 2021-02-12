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Alibaba Group AliPay

Alibaba Group - AliPay

СОБЫТИЯ

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12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов

кте» (оба принадлежат Mail.ru Group) и др. Inplat сотрудничает с банком «Раунд». В 2017 г. Mail.ru Group за 640 млн руб. приобрела 17,8% долей в Inplat. Ant Group владеет китайской платежной системой Alipay. Компания аффилирована с холдингом Alibaba, владеющим торговой площадкой AliExpress. Как начиналось партнерство «Мегафона», Mail.ru и Alibaba Впервые о партнерстве между Mail.ru Group, «
14.09.2020 В «Пятерочке» провели первый платеж Alipay

Торговая сеть «Пятёрочка», банк ВТБ и платежная система Alipay провели первую успешную оплату в магазине самой крупной торговой сети России. Транзакция даёт старт процессу интеграции сервисов Alipay в систему платежей «Пятёрочки». Alipay

14.09.2020 ВТБ обеспечит проведение платежей через Alipay в «Пятерочке»

Банк ВТБ, торговая сеть «Пятерочка» и платежная система Alipay провели первую транзакцию в одном из магазинов торговой сети. Для оплаты покупки в магазине требуется только мобильный телефон: с помощью приложения Alipay необходимо отсканироват
31.12.2019 Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay

Национально значимая платежная система Sendy, предоставляющая в России китайские платежные сервисы Wechat Pay и AliPay, при содействии Союза «Золотого кольца России» в лице исполнительного директора Булах Натальи Владимировны взяла на себя работу над подключением городов Золотого кольца к китайским плате
12.03.2019 Власти решили сильно осложнить в России работу AliPay и WeChat

кона не подпадают, так как работают напрямую с банками. Иностранные поставщики Законопроект также предлагает меры, которые обеспечат своевременные расчеты иностранных поставщиков платежных услуг типа AliPay и WeChat с российскими банками и повысят уровень безопасности транзакций. Документ предусматривает предоставление Центробанку информации о таких поставщиках. Кроме того, данным поставщик
18.01.2019 «Дикси» подключила магазины сети «Виктория» к платежной системе Alipay

ГК «Дикси» завершила подключение магазинов «Виктория» к платежной системе Alipay. Вслед за торговой сетью «Дикси», «Виктория» представит дополнительный сервис, который ориентирован на китайских туристов и экспатов. Технологическим партнером и эквайером проекта выступ
13.12.2018 Банк ВТБ и Inpas развивают платежное решение Alipay в России

Банк ВТБ и компания Inpas при поддержке процессинговой компании «Мультикарта» объявили о расшеринии возможности по приему системы Alipay в России. На сегодняшний день сервис функционирует в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. Основная функция Alipay – предоставление возможности туристам из КНР оплачивать
26.11.2018 ВТБ запустил первый на Дальнем Востоке эквайринг Alipay

Банк ВТБ расширил эквайринговое обслуживание платежного сервиса Alipay – теперь его действие распространяется не только на Москву, Санкт-Петербург и Иркутск, но и на Дальний Восток. Сервис позволяет туристам из КНР оплачивать свои покупки через специальное

06.09.2018 Магазины Prisma в Санкт-Петербурге начали принимать оплату Alipay

Prisma, сеть финских супермаркетов, в Санкт-Петербурге начала принимать в качестве платежного средства Alipay. Доступ к платежной системе Alipay обеспечила ГК «МОБИ.Деньги», официальный партнер и эквайер Alipay в России, совместно с CSI, разработчиком кассового решения Set Retail.

26.07.2018 Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay

Супермаркеты нидерландской сети SPAR в Санкт-Петербурге начали принимать к оплате на кассах мобильное приложение Alipay. Торговый эквайринг Alipay и процессинг платежей обеспечивает группа компаний «МОБИ.Деньги» (официальный партнер и эквайер Alipay в России) в технологическом сотрудничестве
25.07.2018 Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay

Супермаркеты нидерландской сети SPAR в Санкт-Петербурге начали принимать к оплате на кассах мобильное приложение Alipay. Торговый эквайринг Alipay и процессинг платежей обеспечивает «Моби.Деньги» (официальный партнер и эквайер Alipay в России) в технологическом сотрудничестве с CSI, разработ
10.07.2018 Сеть супермаркетов «Лэнд» начала принимать платежи через Alipay

Петербургская сеть супермаркетов «Лэнд» начала принимать в качестве платежного средства мобильное приложение «Alipay». Сервис реализован в сотрудничестве с группой компаний «Моби.Деньги» – официальным партнером и эквайером Alipay в России. Внедрение оплаты с помощью Alipay в платежную стр
05.07.2018 Burger King подключает Alipay

Burger King к Чемпионату Мира начал подключать рестораны к платежной системе Alipay. Запуск сервиса стал возможен благодаря партнерству Burger King с группой компаний «МО
21.03.2018 «Промсвязьбанк» тестирует прием оплаты с использованием AliPay

«Промсвязьбанк» объявил о запуске пилотного проекта по приему оплаты с использованием сервиса AliPay.  Для своих клиентов «Промсвязьбанк» предлагает привычный способ приема платежей  AliPay на устройствах торгового эквайринга. Не нужно приобретать дополнительные устройства или пр
14.03.2018 Онлайн-кассы «Эвотор» начали принимать платежи Alipay

я Сбербанка, Андрея Романенко и ГК «АТОЛ») объявила о появлении в магазине приложений «Эвотор» нового приложения от разработчика TYMЕ, которое позволит предпринимателям принимать оплату через систему Alipay. Новый сервис будет востребован торговыми точками, которые часто посещают туристы из Китая.Для запуска нового функционала на онлайн-кассе необходимо установить на нее бесплатное приложен
06.03.2018 «Дикси» начала принимать Alipay

«Дикси», «Виктория», «Мегамарт») объявила о начале приема к оплате на кассах мобильного приложения Alipay. Запуск сервиса стал возможен благодаря партнерству «Дикси» с группой компаний «МОБИ.Д
11.01.2018 Банк «Русский Стандарт» подключил магазины «Азбука вкуса» к платежной системе Alipay

Банк «Русский Стандарт» обеспечил доступ к платежной системе Alipay покупателям в супермаркетах популярной сети «Азбука вкуса».  Alipay – одна из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group. Основана в 2004 году. Alipay является н
20.12.2017 Универмаг «Цветной» начал принимать к оплате Alipay

аг «Цветной» начал принимать на кассах в качестве платежного средства QR-коды мобильного приложения Alipay. Событие стало возможным благодаря партнерству платежной системы Аlipay с группой комп
05.10.2017 «МОБИ.Деньги» получила статус официального партнера Аlipay в России

Группа компаний «МОБИ.Деньги» объявила о получении статуса официального партнера Alipay в России. Партнерство позволит российским торгово-розничным предприятиям без дополнительных затрат на оборудование принимать платежи за товары и услуги, осуществляемые с помощью мобильно
03.10.2017 Банк «Русский Стандарт» открыл доступ к Alipay в магазинах беспошлинной торговли аэропорта Шереметьево

Банк «Русский Стандарт» совместно с RegStaer впервые в России обеспечил доступ к платежной системе Alipay в точках duty free аэропорта Шереметьево. Теперь все туристы смогут расплатиться за свои покупки в магазинах беспошлинной торговли с помощью новой технологии Alipay.«Банк Русский

11.09.2017 ВТБ24 запустил прием платежей Alipay на МЦК

Банк ВТБ24 обеспечил эквайринг по оплате проезда с помощью мобильного приложения Alipay на МЦК. Проект запущен в пилотном режиме на пяти станциях и рассчитан на туристов из КНР. Предполагается, что до конца года сервисом воспользуются несколько тысяч человек.С 10 сентября 2
31.07.2017 ВТБ запускает эквайринг Alipay в России

Группа ВТБ объявила о начале эквайрингового обслуживания платежного сервиса Alipay в своей POS-терминальной сети. Новый проект рассчитан на туристов из КНР. Планируется, что ежегодно им будут пользоваться более 1 млн человек. Технологическое обслуживание проекта, наряд
27.04.2017 Модульбанк выпустил терминал для работы Alipay в России

Партнерство Alipay и МодульбанкаМодульбанк выпустил устройство, с помощью которого российские магазины смогут принимать от покупателей оплату по платежной системе Alipay. Однако пользоваться этой ус
30.11.2016 Обновление платежного сервиса Alipay превратило его в «публичный дом»

Приключения в онлайн-кошельке Попытка привнести в крупнейший китайский платежный сервис Alipay функции социальной сети закончилась крахом. По словам пользователей, сервис начал напоминать публичный дом — приложение оказалось забито снимками женщин в бикини и нижнем белье, некоторы

Публикаций - 86, упоминаний - 90

Alibaba Group и организации, системы, технологии, персоны:

Alibaba Group 473 24
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 11
Apple Inc 13156 9
Google LLC 12690 8
Tencent 190 6
Samsung Electronics 11065 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Yandex - Яндекс 9216 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
PayPal 671 6
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 5
Huawei 4677 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Эвотор - Evotor 231 4
МегаФон 10742 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
9594 3
Telegram Group 2940 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 2
Addreality - Эддреалити 47 2
Nvidia Corp 4002 2
ДатаКрат - DataKrat 20 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 2
Klarna - Klarna Bank AB - Sofort 19 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 2
SAP SE 5601 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
Salesforce 498 2
Yahoo! 3726 2
МФ технологии - МФТ 37 1
Sharp Corporation 1062 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 57 1
Bitdefender 171 1
Prisma - Нейронные сети 42 1
China Mobile 436 1
data.ai - App Annie 85 1
Штрих-М НТЦ 65 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 10
Visa International 1993 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
Ant Financial Services Group 5 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
Русский стандарт Банк 509 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Альфа-Банк 1979 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Абсолют Банк 249 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 2
Assist - Ассист 218 2
Яндекс.Лавка 315 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 2
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 2
Pandao 24 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 2
Uber 357 2
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
Интерторг ТД 5 2
Магнит - Дикси Мегамарт 7 2
Uber China 7 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Financial Services - Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес - Mercedes-Benz Bank - Мерседес-Бенц Банк 8 2
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 51
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 29
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 21
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 11
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 4
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 4
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Apple Pay 519 10
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Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 8
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Samsung Pay 296 6
Microsoft Windows 16882 5
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 96 5
Baidu 302 4
Sendy - Платежная система 7 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Apple iOS 8583 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 3
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VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 2
Webmoney Transfer 165 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 2
Webmoney - PayMaster - Пэймастер - платежный интегратор 20 2
Модульбанк - Модулькасса 32 2
CSI Set Galya - чат-бот 5 2
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 2
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 36 2
Alibaba AliCloud - Linux AliOS - YunOS - Aliyun OS - Alibaba OS Business Group 20 2
Tencent QQ Messenger - мессенджер 44 2
Joom - Joompay 2 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 2
Apple - App Store 3109 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 1
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 93 1
BBK OPPO Find - BBK OPPO Файнд - серия смартфонов 79 1
VK Mini Apps 60 1
Задорожный Богдан 7 7
Киричек Алексей 66 7
Анкудинов Алексей 25 5
Сурский Кирилл 4 3
Усманов Алишер 311 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Романенко Андрей 94 2
Завадский Марк 15 2
Чижикова Александра 2 2
Смирнов Андрей 75 2
Нестеров Андрей 23 2
Бабкина Екатерина 4 2
Гончаров Сергей 14 2
Скуратовская Кристина 2 2
Марк Баранов 4 2
Алексеев Юрий 21 2
Ma Jack - Ма Джек 27 2
Путин Владимир 3454 2
Сыкулев Андрей 85 1
Емельянова Инна 22 1
Кудрявцев Максим 43 1
Горелкин Антон 118 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
Лю Вэй 5 1
Хинштейн Александр 148 1
Минниханов Рустам 122 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Предыбайло Вячеслав 28 1
Чурсин Дмитрий 87 1
Ким Дмитрий 73 1
Соколова Екатерина 15 1
Ефанов Александр 3 1
Горный Александр 44 1
Агеев Андрей 13 1
Федянин Андрей 1 1
Митусов Максим 6 1
Булах Наталья 1 1
Циварев Антон 5 1
Липатов Антон 2 1
Медовый Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 67
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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