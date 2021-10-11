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Alibaba Group
AliPay


11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов 1
15.01.2021 Xiaomi попала в немилость в США. Теперь она в «черном списке» вместе с Huawei 1
09.12.2020 ВТБ запустил эквайринг для сети магазинов Calzedonia Group 1
14.09.2020 В «Пятерочке» провели первый платеж Alipay 5
14.09.2020 ВТБ обеспечит проведение платежей через Alipay в «Пятерочке» 3
25.08.2020 Крупнейшее китайское такси приехало завоевывать Россию 1
23.07.2020 Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными 1
05.05.2020 «Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С» 2
11.02.2020 ИИ двойного назначения. Китай планирует опередить США в области искусственного интеллекта 1
10.02.2020 PayMaster начал прием платежей по QR-коду через СБП 1
20.01.2020 Sendy подключила к китайским платежным сервисам магазины «Магнолия» 2
31.12.2019 Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay 2
28.11.2019 Исследование App Annie: количество загрузок финансовых приложений в России за 4 года выросло в 4 раза 1
09.10.2019 Mail.ru отдаст «Деньги.Mail.ru» и VK Pay в совместное предприятие с китайцами 2
20.09.2019 Эвотор, Центросоюз и Sendy внедряют оплату по QR-коду 3
11.09.2019 5 главных ИТ-тенденций в розничном банкинге 1
13.08.2019 Paymaster позволит принимать платежи через Wechat Pay 1
25.06.2019 «Яндекс.касса» подружилась с WeChat Pay, главной платежной системой Китая 1
20.05.2019 Модулькасса запускает платежи по QR-коду в рамках Системы Быстрых Платежей 2
02.05.2019 Как AirPods: лучшие наушники без проводов 1
20.03.2019 «Дочка» Сбербанка выпустила «умную» кассу размером со смартфон и поддержкой бесконтактной оплаты 1
12.03.2019 Власти решили сильно осложнить в России работу AliPay и WeChat 1
18.01.2019 «Дикси» подключила магазины сети «Виктория» к платежной системе Alipay 3
13.12.2018 Банк ВТБ и Inpas развивают платежное решение Alipay в России 3
07.12.2018 Власти взялись за иностранные электронные кошельки. Им придется регистрироваться в ЦБ 1
26.11.2018 ВТБ запустил первый на Дальнем Востоке эквайринг Alipay 3
06.09.2018 Магазины Prisma в Санкт-Петербурге начали принимать оплату Alipay 3
26.07.2018 Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay 4
25.07.2018 Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay 4
10.07.2018 Сеть супермаркетов «Лэнд» начала принимать платежи через Alipay 4
05.07.2018 Burger King подключает Alipay 6
14.05.2018 «Ростелеком» разработал полное решение под новый закон о кассовой технике 2
02.04.2018 Alibaba запускает в России площадку для хакатонов 1
21.03.2018 «Промсвязьбанк» тестирует прием оплаты с использованием AliPay 1
14.03.2018 Онлайн-кассы «Эвотор» начали принимать платежи Alipay 4
06.03.2018 «Дикси» начала принимать Alipay 5

Публикаций - 65, упоминаний - 137

Alibaba Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 9
Alibaba Group 298 6
Apple Inc - Эппл Рус 7729 6
Samsung Electronics 5714 5
Google LLC 7168 5
VK - Mail.ru Group 2485 4
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 3
Эвотор - Evotor 105 3
Yandex - Яндекс 4101 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
Xiaomi 904 2
АТОЛ ГК 168 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
App Annie 73 1
Alibaba Cloud 26 1
Addreality 36 1
Prisma - Нейронные сети 24 1
Ascreen - Аскрин 17 1
INPAS - ИНПАС 107 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
Factorin - Факторин 4 1
PAX Technology 14 1
iFlytek 3 1
OpenWay 43 1
Tencent 93 1
SAP SE 3218 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Webmoney 332 1
PayPal 441 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Telegram Group 702 1
3770 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Facebook 3767 1
Huawei 2733 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
ВТБ24 583 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Дикси - Сеть магазинов 79 3
Visa International 1346 3
Виктория - Сеть супермаркетов 42 3
Uber China 7 2
Дикси Мегамарт 5 2
Интерторг ТД 5 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 2
Uber 257 2
Русский стандарт Банк 302 2
AliExpress Tmall 52 2
О2О Delivery club 153 2
Uber Technologies 258 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Альфа-Банк 1127 2
AliExpress 275 2
Sheremetyevo Duty Free Heinemann 1 1
АВ Маркет - АВ Маркет 3 1
Ping An 2 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
DiDi Chuxing 19 1
Calzedonia Group 3 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
MoneyGram 24 1
Ant Financial Services Group 5 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 7 1
Раунд 15 1
Media Direction Group 3 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
American Express 172 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 51 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 18
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
3G - Стандарт мобильной связи 3748 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 2
Smartphone - Смартфон 773 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 29 1
WeChat - Мессенджер 96 7
Google Android 10751 7
WeChat Pay 15 6
ВТБ Мультикарта 147 5
Sendy - Платежная система 7 4
Apple Pay 385 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
VK - Mail.ru Одноклассники 860 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
CSI Set Retail 44 3
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows 10 6670 2
PayMaster - Платежный интегратор 13 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Symbian OS 781 1
Avaya PDS - Avaya Predictive Dialing System 2 1
VK - Mail.ru Деньги 5 1
Adjust 4 1
Эвотор Маркет - Магазин приложений 15 1
Intel Express 3 1
Google AlphaGo 7 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 6 1
Apple Wallet 10 1
Модульбанк - Модулькасса 12 1
Эвотор - серия смарт-терминалов 13 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
Samsung Pay 238 1
VK Pay - платежная платформа 24 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 56 1
Baidu 179 1
Webmoney Transfer 89 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Apple iPad 3263 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple macOS 930 1
Киричек Алексей 66 5
Анкудинов Алексей 7 3
Задорожный Богдан 5 3
Марк Баранов 4 2
Нестеров Андрей 17 2
Смирнов Андрей 23 2
Чижикова Александра 2 2
Скуратовская Кристина 2 2
Бабкина Екатерина 4 2
Путин Владимир 1828 2
Гончаров Сергей 5 2
Романенко Андрей 76 2
Коробов Илья 5 1
Müller Paul H. - Мюллер Пауль Х. 1 1
Макаренко Вадим 1 1
Беляков Сергей 8 1
Егоров Юрий 1 1
Медовый Дмитрий 3 1
Сурский Кирилл 4 1
Levitas Danielle - Левитас Даниэль 2 1
de Ficchy Gianluca - де Фиччи Джанлука 2 1
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 1 1
Пушков Алексей 8 1
Гавришев Алексей 2 1
Рыбакова Любовь 12 1
Ким Дмитрий 27 1
Аксаков Анатолий 98 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Лю Вэй 5 1
Минниханов Рустам 89 1
Сергеев Дмитрий 53 1
Предыбайло Вячеслав 11 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Завадский Марк 11 1
Некрасова Ольга 1 1
Ефанов Александр 3 1
Федянин Андрей 1 1
Булах Наталья 1 1
Липатов Антон 2 1
Чтецов Дмитрий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 6
Европа 3781 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 3
Япония 2808 3
Восточная Европа 1688 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 3
Китай - Пекин 322 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Бразилия - Федеративная Республика 1131 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Казахстан - Республика 2646 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Иркутск 471 1
Китай - Шанхай 246 1
Россия - Кострома 138 1
Чили - Республика 121 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Латвия - Латвийская Республика 451 1
Германия - Берлин 359 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Иваново 194 1
Россия - Хабаровский край 419 1
Франция - Париж 374 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Швеция - Стокгольм 162 1
Колумбия - Республика 137 1
Эстония - Таллин 27 1
Панама - Республика 41 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Федеральное законодательство 254 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Энотека - коллекция вин 1 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
Банковский сектор 21 1
Золотое кольцо России 7 1
Русский язык 991 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
The Financial Brand 1 1
IDC - International Data Corporation 2728 1
Gartner 2196 1
Tractica 7 1
Adjust, App Annie Отчет о мобильных финансах 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
WAIC - World Artificial Intelligence Conference - Всемирная конференция по искусственному интеллекту 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
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