Индексная книга (каталог) CNews*
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Эвотор Маркет Evotor Store магазин приложений
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 36, упоминаний - 39
Эвотор Маркет и организации, системы, технологии, персоны:
|Романенко Андрей 93 10
|Предыбайло Вячеслав 27 5
|Оганесян Игорь 8 4
|Расторгуев Александр 10 2
|Юрьев Юрий 2 2
|Мышкин Александр 2 2
|Малых Дмитрий 67 2
|Макаров Алексей 69 2
|Савостьянов Александр 2 1
|Гарифуллин Олег 13 1
|Синьков Григорий 1 1
|Куликова Яна 1 1
|Величкина Полина 2 1
|Бороздина Анна 1 1
|Греф Герман 484 1
|Хасис Лев 105 1
|Попов Анатолий 153 1
|Дырмовский Дмитрий 148 1
|Захаров Павел 60 1
|Петелина Екатерина 13 1
|Жалнин Александр 2 1
|Опилкин Максим 8 1
|Никеров Антон 2 1
|Кораблев Олег 2 1
|Леонова Татьяна 4 1
|Новоселов Вячеслав 2 1
|Царев Кирилл 44 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.