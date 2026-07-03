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Эвотор Маркет Evotor Store магазин приложений

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.07.2026 Вышла модель кассы самообслуживания, которую можно адаптировать под Windows, Linux и Android 1
20.03.2024 На кассах «Эвотора» можно оплачивать покупки улыбкой 1
14.02.2024 Power «Эвотора» ― в реестре российской продукции 1
21.12.2023 Число используемых «Эвоторов» превысило миллион 1
06.12.2023 «Эвотор» разработал платформу для анализа покупательского поведения 1
29.11.2023 «Эвотор» обеспечил доступность техподдержки, не отходя от кассы 1
21.11.2023 «Эвотор» обеспечил поддержку машиночитаемых доверенностей 1
03.11.2023 «Эвотор» интегрирует ПО для любых касс на Android 2
24.10.2023 Впервые в одном из российских регионов доля безналичных транзакций достигла рекордных 90% 1
14.09.2022 «Эвотор» наладил производство фискальных накопителей нового поколения 1
26.04.2022 «Эвотор» запустил программу для ИТ-разработчиков для малого бизнеса 2
13.04.2022 Облачную кассу «Эвотора» интегрировали с платежным сервисом «ЮKassa» 1
12.04.2022 «Эвотор» запустил новый инструмент аналитики малого бизнеса – Telegram-бот «Эвобот» 1
04.04.2022 Клиенты «Сбера» смогут получить онлайн-кассу бесплатно 1
31.03.2022 «Сбер» представил Power — инновационное кассовое устройство 1
17.03.2022 «Эвотор» выпустил решение для отмены печати бумажных чеков 1
10.11.2021 Группа ЦРТ и «Эвотор» запустили сервис речевой аналитики для малого и среднего бизнеса 1
15.09.2021 Сервис «Всегда.Да» поможет клиентам «Эвотора» продавать товары в кредит 1
07.06.2021 Андрей Романенко -

Будущее ритейла определят умные устройства и облачные сервисы 

 1
04.06.2021 «Эвотор» и «Сбер» представили облачную кассу 1
09.02.2021 «Эвотор» поможет предпринимателям спрогнозировать продажи с помощью ИИ 1
27.01.2021 «Эвотор» интегрировал свои смарт-терминалы с сервисом r_keeper Lite 1
23.12.2020 Сбербанк купил контрольный пакет в крупнейшем поставщике платежных терминалов 1
01.12.2020 «Эвотор» предложила малому бизнесу такси для клиентов 1
25.11.2020 «Эвотор» и Admitad помогут малому бизнесу привлекать покупателей из онлайна в офлайн 1
24.03.2020 «Эвотор» и Datadarvin автоматизировали сервис гиперлокальной рекламы 1
18.12.2019 «Эвотор» запустил сервис «Маркировка» 1
02.12.2019 «Эвотор» поможет обувной рознице промаркировать остатки 1
20.09.2019 Эвотор, Центросоюз и Sendy внедряют оплату по QR-коду 1
20.03.2019 «Дочка» Сбербанка выпустила «умную» кассу размером со смартфон и поддержкой бесконтактной оплаты 1
20.03.2019 Сбербанк и «Эвотор» представили «умную» онлайн-кассу российского производства 1
19.07.2018 В рознице «Мегафона» появились онлайн-кассы «Эвотор» 1
08.06.2018 Онлайн-кассы «Эвотор» готовы к работе с системой «Меркурий» 2
31.05.2018 На онлайн-кассах «Эвотор» появилось приложение GROTEM / Express 1
25.04.2018 Visa и «Эвотор» разработали комплексный продукт для эквайринга в преддверии ЧМ-2018 1
08.06.2016 Сбербанк, сооснователь Qiwi и «Атол» создали компанию-поставщика системы автоматизации торговли для СМБ 1

Публикаций - 36, упоминаний - 39

Эвотор Маркет и организации, системы, технологии, персоны:

Эвотор - Evotor 227 35
9511 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 316 3
МойСклад - Логнекс 123 2
PAX Technology - PAX Global Technology 28 1
Grotem - Гротем 9 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
DataDarvin - ДатаДарвин 3 1
Смартфин - 2can&ibox 48 1
iiko - айко 59 1
Всегда.Да 5 1
Quick Resto - Квик Ресто 7 1
Admitad Projects - Адмитад Проджектс 22 1
Визардсофт - Wizardsoft 2 1
Мирбезнала 1 1
Агбис 3 1
Megainsight - Мегаинсайт 1 1
МегаФон 10627 1
Yandex - Яндекс 9109 1
Microsoft Corporation 25699 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 629 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 365 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 487 1
Telegram Group 2886 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 145 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
ESG - Enterprise Strategy Group 261 1
RetailCRM - РитейлДрайвер 44 1
VK - YClients - УайКлаентс 68 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 130 1
Ingenico Group - Инженико 49 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8755 13
Visa International 1990 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2395 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1928 2
Яндекс.Лавка 312 2
ЦКТ - PayMob - Мобильные платежные системы 8 1
Дата капитал 1 1
Такси Ритм 9 1
Звукбизнес - Звук бизнес 8 1
на_полке 12 1
Великолукский мясокомбинат 1 1
ВТБ - Почта Банк 512 1
Gett 88 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 173 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1199 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 1
Русский стандарт Банк 506 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3830 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13649 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3615 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5599 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5396 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35784 22
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2522 17
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1650 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17974 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13512 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64275 10
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1245 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5955 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24165 8
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 194 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61149 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2206 7
Application store - магазин приложений 1445 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4838 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5470 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3167 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6187 4
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 4
Data monetization - Монетизация данных 1948 4
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1350 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26549 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7795 4
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1535 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12822 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3737 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13634 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12086 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9818 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9225 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13844 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 763 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9299 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12998 3
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 227 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13766 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2657 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1954 2
Торговля - RetailTech - Принтер этикеток 26 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13408 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21779 2
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 32 8
Эвотор пэй - Evotor Pay 19 8
Microsoft Windows BitLocker 942 6
Google Android 15164 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 3
UCS R-Keeper 73 3
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 238 3
Эвотор Power - фискальный регистратор 4 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 887 2
Apple Pay 516 2
Samsung Pay 296 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 425 2
Tencent - WeChat Pay 22 2
Alibaba Group - AliPay 86 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 483 1
Эвотор - Эвоспринт 1 1
Эвотор - Evo People Panel 2 1
Microsoft Office 4132 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 941 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 880 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 245 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 225 1
Tencent - WeChat - мессенджер 175 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 706 1
Sendy - Платежная система 7 1
Форсайт Prognoz Platform 97 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 20 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 7 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 749 1
Романенко Андрей 93 10
Предыбайло Вячеслав 27 5
Оганесян Игорь 8 4
Расторгуев Александр 10 2
Юрьев Юрий 2 2
Мышкин Александр 2 2
Малых Дмитрий 67 2
Макаров Алексей 69 2
Савостьянов Александр 2 1
Гарифуллин Олег 13 1
Синьков Григорий 1 1
Куликова Яна 1 1
Величкина Полина 2 1
Бороздина Анна 1 1
Греф Герман 484 1
Хасис Лев 105 1
Попов Анатолий 153 1
Дырмовский Дмитрий 148 1
Захаров Павел 60 1
Петелина Екатерина 13 1
Жалнин Александр 2 1
Опилкин Максим 8 1
Никеров Антон 2 1
Кораблев Олег 2 1
Леонова Татьяна 4 1
Новоселов Вячеслав 2 1
Царев Кирилл 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 164743 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19392 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47315 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1761 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18974 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8494 1
Россия - ЮФО - Севастополь 610 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1075 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1507 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14765 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 778 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 424 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2240 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 672 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 760 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3328 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 785 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 630 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 965 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27053 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12210 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53043 17
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1118 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5711 7
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57189 3
Аренда 2660 3
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HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 174 3
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Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1551 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7720 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 658 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10820 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8815 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2156 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7012 2
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Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 656 2
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 66 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6540 1
Английский язык 7002 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7478 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1701 1
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Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 392 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1191 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3285 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1255 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 371 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1129 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 367 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 740 1
Metro Expo 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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