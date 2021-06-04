«Эвотор» и «Сбер» представили облачную кассу

В рамках Питерского международного экономического форума ИТ-компаниия «Эвотор» и «Сбер» представили новый сервис на рынке технологий для электронной коммерции - «Цифровая касса». Он поможет фискализировать онлайн-платежи интернет-магазинам, курьерским службам, поставщикам цифровых услуг, такси и компаниям из других отраслей. Все данные о покупках автоматически поступают в ФНС, а покупатель получает фискальный чек на электронную почту или в смс.

Сервис «Цифровая касса» интегрирован с интернет-эквайрингом «Сбера». Решение включает аренду, сервисное обслуживание онлайн-кассы в собственном ЦОД «Эвотора», быструю регистрацию кассы в ФНС, подключение к оператору фискальных данных.

«Потенциал рынка фискализации онлайн-платежей огромен. По нашим оценкам, только 15% интернет-магазинов сегодня фискализируют платежи, а по закону это обязаны делать все продавцы. В ближайшие годы спрос на решения онлайн-фискализации будет стремительно расти. С одной стороны, оборот ecommerce растет двузначными темпами, с другой — эта отрасль будет постепенно выходить из “серой” зоны», - сказал Андрей Романенко, генеральный директор ИТ-компании «Эвотор».

«Популярность облачных сервисов для автоматизации бизнеса растет. Облачные сервисы имеют высокую производительность, просты в использовании, позволяют сокращать затраты на ИТ-инфраструктуру и доставляют минимум проблем в обслуживании. Вместе с «Эвотором» мы разработали новый облачный сервис для цифрового бизнеса, который позволяет бизнесу работать по закону, без хлопот фискализировать онлайн-платежи и сделать еще один шаг навстречу покупателю. Поэтому «Цифровая касса» запущена своевременно и будет востребована», - отметил Кирилл Царев, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

До сих пор «Эвотор» работал в основном с офлайновым малым и микробизнесом. «Цифровая касса» позволяет «Эвотору» выйти на новый сегмент клиентов — интернет-магазины и поставщиков цифровых услуг. Новый сервис «Эвотора» также подойдет любым компаниям, принимающим онлайн-платежи: курьерским службам, вендинговым операторам, компаниям в сфере ЖКХ, такси и т.д. Компании, которые уже используют «Эвотор» в торговых точках, также могут фискализировать онлайн-платежи с помощью приложения «Цифровая касса» из магазина приложений ««Эвотор.Маркет».

В декабре 2020 года «Эвотор» запустил сервис «Мобильный кассир», который превращает смартфон курьера в онлайн-кассу. «Эвотор» интегрировал этот сервис с «Цифровой кассой». Теперь для фискализации платежей предприниматели могут использовать не только смарт-терминалы «Эвотор», но и облачную кассу.