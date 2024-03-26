Получите все материалы CNews по ключевому слову
CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024
вной консультации и технической помощи. Результаты исследования На 1 января 2024 г. в России было зарегистрировано 3 669 590 касс. (Учитываются кассы, активные в течение предыдущих 30 дней). В списке операторов фискальных данных (ОФД), как и в прошлом году, представлено 15 игроков (16 операторов, в том числе 2 лицензии у ПФ «СКБ Контур»). В реестре ФНС России 216 моделей ККТ, которые можно
|11.07.2023
|
Платежный интегратор Assist запустил сервис онлайн-фискализации в Казахстане
Разработчик и интегратор платежных решений Assist запустил услугу фискализации онлайн-платежей для предприятий электронной торговли, работающих на территории К
|20.06.2023
|
Life Pay разработал коннектор, который позволяет подключить облачную фискализацию за пять минут
дной торговли и мобильных сотрудников. В отличие от аппаратных онлайн-касс, облачная касса способна фискализировать платежи, поступающие со всех платежных устройств и каналов продаж. Чеки в это
|28.03.2022
|
Модульбанк запустил API для удаленной фискализации платежей на карты физлиц
Модульбанк запустил API для удаленной фискализации платежей с расчетного счета на карты физических лиц. Сервис Carcraft стал первым клиентом, для которого банк настроил интеграцию и установил выделенную удаленную онлайн-кассу. Carc
|25.03.2022
|
CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022
та обезличивания фискальных данных. Чем занимались ОФД Все это привело к дополнительной нагрузке на операторов фискальных данных. В 2021 г. они активно занимались совершенствованием взаимодейст
|04.06.2021
|
«Эвотор» и «Сбер» представили облачную кассу
твенном ЦОД «Эвотора», быструю регистрацию кассы в ФНС, подключение к оператору фискальных данных. «Потенциал рынка фискализации онлайн-платежей огромен. По нашим оценкам, только 15% интернет-м
|22.03.2021
|
CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных
жает Дмитрий Шувалов. Методика рейтинга В ходе подготовки очередного, четвертого по счету, рейтинга операторов фискальных данных CNews опросил крупнейших его игроков. Не удалось получить данные
|15.04.2020
|
CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных
Как меняется роль ОФД Процесс перехода на онлайн-кассы стартовал в 2017 г. Он дал старт появлению на рынке совершенно нового сегмента: операторов фискальных данных (ОФД) — компаний, чей бизнес строится на получении, хранении и обработке кассовых чеков, поступающих от предприятий розничной торговли и услуг, и передаче их в Феде
|17.06.2019
|
Модульбанк запустил сервис удаленной фискализации на базе Модулькассы
Модульбанк запустил сервис удаленной фискализации на базе Модулькассы. Первая версия приложения уже работает на всех устройствах, а в июне 2019 г. будет доработана версия для мобильных устройств на Android, приложение доступно для
|11.02.2019
|
«АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса
Компания «АТОЛ» представила фискальный регистратор «АТОЛ 1Ф» для малого бизнеса. Фискальный регистратор «АТОЛ 1Ф» – простое и недорогое решение для печати и фискализации чеков для малых предприятий и предпринимателей без наемных сотрудников. Новинка предназначена для организации работы торговой точки в четком соответствии с требованиями 54-ФЗ. Моде
|06.06.2018
|
Кто есть кто на рынке операторов фискальных данных
нными чека системы управления и учета, товародвижения, закупок, торгового маркетинга. Для вендинговых компаний и сегмента e-commerce OFD.ru разработал сервисы «под ключ» Ferma и Venda, которые помимо услуги ОФД включают в себя онлайн-кассы и фискальные накопители. Владельцам и управляющим торговыми центрами доступно персонализированное решение Renta. Специальные возможности компания готова
|15.01.2018
|
OFD.RU реализовал бесшовную смену оператора фискальных данных
ле того, как перерегистрация в ФНС будет завершена, оператор фискальных данных автоматически поменяется на OFD.RU. Никаких дополнительных настроек на кассе или в Личном кабинете производить не нужно.«Выбор оператора фискальных данных – ответственный процесс, и подход к нему должен быть соответствующим. Наиболее объективный и доступный способ понять, подходит ли бизнесу ОФД, – это протестиро
|31.07.2017
|
OFD.RU и Uniteller запустили решение для онлайн-фискализации
нлайн-кассам и планирующим сменить платежный сервис. В Uniteller отметили, что удобство комплексного решения заключается в предоставлении всех необходимых компонентов для работы онлайн-касс под ключ: фискализации, интернет-эквайринга, кассового ЦОДа, аренды уже зарегистрированных в OFD.RU онлайн-касс. Также доступно обслуживание в режиме «одного окна» на стороне Uniteller. Решение также вкл
|25.05.2017
|
Сеть «Эльдорадо» выбрала в качестве оператора фискальных данных «Первый ОФД»
бновленного парка контрольно-кассовой техники на новый порядок работы. Об этом CNews сообщили в «Первом ОФД». В декабре прошлого года «Первый ОФД» выиграл тендер, проведенный компанией «Эльдорадо» на услуги ОФД. Магазины бытовой техники и электроники уже начали перевод своих торговых точек на онлайн-кассы в соответствии с новой редакцией 54-ФЗ. На данный момент к системе «Первого ОФД» уже п
|27.04.2017
|
OFD.RU, «Старрус» и CloudPayments запускают решение под ключ для интернет-магазинов
Оператор фискальных данных OFD.RU, производитель онлайн-касс компания «Старрус» и платежный сервис CloudPayments объявили о запуске комплексного решения CloudKassir под ключ по онлайн-фискализации для e-commerce, полностью соответствующее требованиям закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники…». Теперь любой интернет-магазин может начать пользоваться онлайн-касса
|20.12.2016
|
Lifepay представила сервис онлайн-фискализации для печати чеков по 54-ФЗ
Компания Lifepay, российский сервис в области мобильного эквайринга, запустила сервис онлайн-фискализации, позволяющий обрабатывать интернет-платежи и печатать чеки в соответствии с 54-ФЗ. Об этом CNews сообщили в Lifepay. Если раньше интернет-магазины должны были иметь круглосуточного
|06.09.2016
|
«Такском» стал оператором фискальных данных
ие на обработку фискальных данных. Как результат, 31 августа 2016 г. компания была внесена в реестр операторов фискальных данных ФНС России, сообщили CNews в «Такском». Для осуществления деятел
|01.09.2016
|
«Эвотор» создал оператора фискальных данных
нными партнерами по схеме white label. При этом в конце названия подобного ОФД предполагается добавление аббревиатуры ОФД. Так, например, материнская компания “Эвотор” с ее партнерами будет продавать услуги ОФД под брендом “Эвотор.ОФД”, а компания “Атол” и ее партнеры — под брендом “Атол.ОФД”. Кроме того, “Эвотор ОФД” готов сотрудничать с центрами технического обслуживания (ЦТО), которые по
