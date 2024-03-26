Разделы

26.03.2024 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024

вной консультации и технической помощи. Результаты исследования На 1 января 2024 г. в России было зарегистрировано 3 669 590 касс. (Учитываются кассы, активные в течение предыдущих 30 дней). В списке операторов фискальных данных (ОФД), как и в прошлом году, представлено 15 игроков (16 операторов, в том числе 2 лицензии у ПФ «СКБ Контур»). В реестре ФНС России 216 моделей ККТ, которые можно

11.07.2023 Платежный интегратор Assist запустил сервис онлайн-фискализации в Казахстане

Разработчик и интегратор платежных решений Assist запустил услугу фискализации онлайн-платежей для предприятий электронной торговли, работающих на территории К
20.06.2023 Life Pay разработал коннектор, который позволяет подключить облачную фискализацию за пять минут

дной торговли и мобильных сотрудников. В отличие от аппаратных онлайн-касс, облачная касса способна фискализировать платежи, поступающие со всех платежных устройств и каналов продаж. Чеки в это
28.03.2022 Модульбанк запустил API для удаленной фискализации платежей на карты физлиц

Модульбанк запустил API для удаленной фискализации платежей с расчетного счета на карты физических лиц. Сервис Carcraft стал первым клиентом, для которого банк настроил интеграцию и установил выделенную удаленную онлайн-кассу. Carc
25.03.2022 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022

та обезличивания фискальных данных. Чем занимались ОФД Все это привело к дополнительной нагрузке на операторов фискальных данных. В 2021 г. они активно занимались совершенствованием взаимодейст
04.06.2021 «Эвотор» и «Сбер» представили облачную кассу

твенном ЦОД «Эвотора», быструю регистрацию кассы в ФНС, подключение к оператору фискальных данных. «Потенциал рынка фискализации онлайн-платежей огромен. По нашим оценкам, только 15% интернет-м
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных

жает Дмитрий Шувалов. Методика рейтинга В ходе подготовки очередного, четвертого по счету, рейтинга операторов фискальных данных CNews опросил крупнейших его игроков. Не удалось получить данные
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных

Как меняется роль ОФД Процесс перехода на онлайн-кассы стартовал в 2017 г. Он дал старт появлению на рынке совершенно нового сегмента: операторов фискальных данных (ОФД) — компаний, чей бизнес строится на получении, хранении и обработке кассовых чеков, поступающих от предприятий розничной торговли и услуг, и передаче их в Феде
17.06.2019 Модульбанк запустил сервис удаленной фискализации на базе Модулькассы

Модульбанк запустил сервис удаленной фискализации на базе Модулькассы. Первая версия приложения уже работает на всех устройствах, а в июне 2019 г. будет доработана версия для мобильных устройств на Android, приложение доступно для
11.02.2019 «АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса

Компания «АТОЛ» представила фискальный регистратор «АТОЛ 1Ф» для малого бизнеса. Фискальный регистратор «АТОЛ 1Ф» – простое и недорогое решение для печати и фискализации чеков для малых предприятий и предпринимателей без наемных сотрудников. Новинка предназначена для организации работы торговой точки в четком соответствии с требованиями 54-ФЗ. Моде
06.06.2018 Кто есть кто на рынке операторов фискальных данных

нными чека системы управления и учета, товародвижения, закупок, торгового маркетинга. Для вендинговых компаний и сегмента e-commerce OFD.ru разработал сервисы «под ключ» Ferma и Venda, которые помимо услуги ОФД включают в себя онлайн-кассы и фискальные накопители. Владельцам и управляющим торговыми центрами доступно персонализированное решение Renta. Специальные возможности компания готова

15.01.2018 OFD.RU реализовал бесшовную смену оператора фискальных данных

ле того, как перерегистрация в ФНС будет завершена, оператор фискальных данных автоматически поменяется на OFD.RU. Никаких дополнительных настроек на кассе или в Личном кабинете производить не нужно.«Выбор оператора фискальных данных – ответственный процесс, и подход к нему должен быть соответствующим. Наиболее объективный и доступный способ понять, подходит ли бизнесу ОФД, – это протестиро
31.07.2017 OFD.RU и Uniteller запустили решение для онлайн-фискализации

нлайн-кассам и планирующим сменить платежный сервис. В Uniteller отметили, что удобство комплексного решения заключается в предоставлении всех необходимых компонентов для работы онлайн-касс под ключ: фискализации, интернет-эквайринга, кассового ЦОДа, аренды уже зарегистрированных в OFD.RU онлайн-касс. Также доступно обслуживание в режиме «одного окна» на стороне Uniteller. Решение также вкл
25.05.2017 Сеть «Эльдорадо» выбрала в качестве оператора фискальных данных «Первый ОФД»

бновленного парка контрольно-кассовой техники на новый порядок работы. Об этом CNews сообщили в «Первом ОФД». В декабре прошлого года «Первый ОФД» выиграл тендер, проведенный компанией «Эльдорадо» на услуги ОФД. Магазины бытовой техники и электроники уже начали перевод своих торговых точек на онлайн-кассы в соответствии с новой редакцией 54-ФЗ. На данный момент к системе «Первого ОФД» уже п
27.04.2017 OFD.RU, «Старрус» и CloudPayments запускают решение под ключ для интернет-магазинов

Оператор фискальных данных OFD.RU, производитель онлайн-касс компания «Старрус» и платежный сервис CloudPayments объявили о запуске комплексного решения CloudKassir под ключ по онлайн-фискализации для e-commerce, полностью соответствующее требованиям закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники…». Теперь любой интернет-магазин может начать пользоваться онлайн-касса
20.12.2016 Lifepay представила сервис онлайн-фискализации для печати чеков по 54-ФЗ

Компания Lifepay, российский сервис в области мобильного эквайринга, запустила сервис онлайн-фискализации, позволяющий обрабатывать интернет-платежи и печатать чеки в соответствии с 54-ФЗ. Об этом CNews сообщили в Lifepay. Если раньше интернет-магазины должны были иметь круглосуточного
06.09.2016 «Такском» стал оператором фискальных данных

ие на обработку фискальных данных. Как результат, 31 августа 2016 г. компания была внесена в реестр операторов фискальных данных ФНС России, сообщили CNews в «Такском». Для осуществления деятел
01.09.2016 «Эвотор» создал оператора фискальных данных

нными партнерами по схеме white label. При этом в конце названия подобного ОФД предполагается добавление аббревиатуры ОФД. Так, например, материнская компания “Эвотор” с ее партнерами будет продавать услуги ОФД под брендом “Эвотор.ОФД”, а компания “Атол” и ее партнеры — под брендом “Атол.ОФД”. Кроме того, “Эвотор ОФД” готов сотрудничать с центрами технического обслуживания (ЦТО), которые по

