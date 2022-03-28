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Модульбанк запустил API для удаленной фискализации платежей на карты физлиц

Модульбанк запустил API для удаленной фискализации платежей с расчетного счета на карты физических лиц. Сервис Carcraft стал первым клиентом, для которого банк настроил интеграцию и установил выделенную удаленную онлайн-кассу.

Carcraft сотрудничает с автосалонами по всей России и производит выплаты клиентам, у которых салоны выкупают автомобили с пробегом или выплачивают денежные средства после комиссионной продажи. Автосалон, который принимает автомобиль, должен выдать его владельцу расходный фискальный чек.

Однако в автосалонах стоит разное кассовое оборудование, у каждого свои требования для интеграции. Для решения этого вопроса Модульбанк поставил в своем дата-центре выделенную облачную кассу, которая обслуживает все операции. Она моментально обрабатывает платежи и выбивает чек только в том случае, если оплата прошла успешно. Таким образом, банк гарантирует бесперебойную работу кассы избавляя Carcraft и автосалоны от необходимости устанавливать и настраивать дополнительное оборудование, а также следить за ходом платежей.

«У Carсraft большое количество автосалонов-партнеров, поэтому им нужен был бесперебойный сервис, желательно с минимальными требованиями по интеграции. Мы настроили оплаты так, что они работают быстро и точно, как платежи через интернет-эквайринг», — сказал Юрий Васильев, директор Модульбанка по платежным сервисам.

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