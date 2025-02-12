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CarCraft КарКрафт

CarCraft - КарКрафт


12.02.2025 Объемы транзакций CarCraft превысили 100 млрд рублей 1
19.07.2024 Делобанк и Carcraft ускорили расчеты с частными продавцами автомобилей 1
19.07.2024 Делобанк и Carcraft ускорили расчеты с частными продавцами автомобилей 2
30.06.2023 Российская ИТ-компания CarCraft на два года опередила нашумевший зарубежный стартап 4
28.03.2022 Модульбанк запустил API для удаленной фискализации платежей на карты физлиц 1
02.03.2021 Carcraft перевела заключение кредитных договоров в электронный вид с помощью Easydocs 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

CarCraft и организации, системы, технологии, персоны:

Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 194 2
Синара ГК - Sinara Group 101 2
Синара Банк - ДелоБанк 35 2
БКФ - Банк Корпоративного Финансирования 14 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 1
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ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 669 1
Paradocs EasyDocs 4 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 588 1
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