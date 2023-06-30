Российская ИТ-компания CarCraft на два года опередила нашумевший зарубежный стартап

В 2021 г. компания CarCraft («Каркрафт») запустила отраслевой сервис для автосалонов и физических лиц – цифровую платежную платформу Momentum Pay. Именно в России была разработана первая ИТ-платформа оплаты выкупа автомобилей с пробегом, значительно упростившая проведение сделок для автосалонов, благодаря быстрым, легким и безопасным платежам за транспортные средства. Об этом CNews сообщили представители CarCraft.

Расчеты с продавцами были весомым сдерживающим фактором для выездного выкупа автомобилей с пробегом. Ранее, при покупке у частных продавцов, автосалоны часто сталкивались с длительным процессом каждой отдельной транзакции. Это включало в себя проверку документации, формирование платежного поручения и проведение финансовых расчетов. Срок осуществления перевода денежных средств мог занимать от одного до трех дней, а в случае попадания на праздничные и выходные дни, пропорционально увеличивался, что приводило к отказам, т.к. большинство клиентов были не готовы отдавать свой автомобиль до фактического получения денежных средств. Благодаря платформе Momentum Pay, сроки транзакций сократились до нескольких минут, включая проверку документов по сделке.

При этом российский сервис Momentum Pay от компании CarCraft имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с аналогом английской компании Motorway. Сервис Motorway позволяет автосалонам предварительно пополнять свой кошелек перед выкупом автомобиля, а затем использовать эти средства для оплаты, не обеспечивая полный цикл сделки. Российский же сервис не требует пополнения кошелька перед выкупом, а позволяет работать в формате постоплаты, выкупая автомобили в любое удобное для бизнеса и клиента время. В отличие от зарубежных конкурентов, денежные средства при необходимости списываются с виртуального лимита, а в последствии компенсируются автосалоном, что существенно увеличивает привлекательность продукта. Также платформа Momentum Pay берет на себя все обязанности по администрированию сделки, обработке, верификации документов, валидации получателей платежа и последующего автоматического подтверждения успешно проведенной операции для обеих сторон.

Еще одной отличительной чертой платформы Momentum Pay от зарубежного стартапа остается наличие продуктов под конкретный запрос партнера. Одним из таких направлений является рефинансирование под залог транспортного средства.

«Суть проекта в том, что автосалон оставляет в залог автомобиль, а взамен получает финансирование, сумма которого соответствует определенному проценту от рыночной цены транспортного средства (как правило до 90%). Условия такого финансирования более выгодны: срок погашения может быть увеличен до 180 дней» - сказал Борис Дмитриев, основатель и генеральный директор компании CarCraft.

По словам Бориса Дмитриева, команда CarCraftс большим интересом следит за развитием английской компания Motorway, которая с конца января с помощью тестовой группы дилеров через систему Motorway Pay произвела более одной тыс. платежей на общую сумму более 20 млн фунтов стерлингов.

Гарри Джонс, соучредитель и директор по продуктам CarCraft, сказал о первых результатах стартапа: «Мы очень высоко оцениваем перспективы развития платежных сервисов. Обратная связь от дилеров, которую мы получаем, говорит о том, что в их текущих бизнес-процессах (до запуска Motorway Pay) осуществление расчета с продавцами автомобилей, требует большого количества ручных трудоемких операций. Наша платформа позволяет радикально упростить этот процесс, и сделать его легким и прозрачным как для дилера, так и для владельца автомобиля». Дилеры пилотной группы, сообщили о значительной экономии средств и времени на администрирование платежей, а также о позитивной обратной связи от получателей денежных средств. Безусловно этот продукт является значительным шагом к повышению технологического уровня расчетов между участниками сделки в автобизнесе»*.

Российская компания CarCraftна два года опередила в своих разработках зарубежных конкурентов, которым еще только предстоит пройти достаточно тяжелый путь от пилотного проекта, до полномасштабного развертывания платформы.

ИТ и финансовые секторы играют важную роль в развитии различных отраслей экономики, и являются ярким примером, где российским специалистам удается опережать своих западных коллег. Благодаря инновационным подходам и технологическому прогрессу, российская компания CarCraftвнедряет новые решения, повышая эффективность и конкурентоспособность бизнеса. Это открывает двери для новых возможностей и способствует росту экономики в целом.

*Приведены выдержки из обзора на сайте Car Dealer от 10 мая 2023 г.

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CarCraft - ведет свою деятельность с 2016 г., имеет базу более 500 российских авторитейлеров, включая крупнейших игроков рынка из Топ-10. Объем финансовых операций превышает 7,5 млрд руб. в месяц.