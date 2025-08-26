Финансовый сектор - Кредитование - Рефинансирование

Разделы

26.08.2025 Selectel планирует выпуск облигаций объемом 4 миллиарда рублей 1
27.06.2025 Positive Technologies успешно разместила новый выпуск облигаций 1
27.06.2025 МТС успешно закрыла книгу заявок по облигациям 002Р-12 1
28.05.2025 Telegram получит $300 млн за то, что приютит интеллектуального бота Илона Маска 1
23.05.2025 МТС закрыла книгу заявок по биржевым облигациям 002Р-11, увеличив объем размещения в полтора раза 1
25.04.2025 МТС разместила биржевые облигации 002Р-10 на 15 млрд рублей 1
14.03.2025 М2: число сделок с жильем увеличилось за месяц более чем на 50% 1
03.03.2025 МТС успешно закрыла книгу заявок по биржевым облигациям, увеличив объем размещения до 20 миллиардов рублей 1
09.12.2024 Обанкротившийся российский Google отсудил 2,5 млрд руб., которые сам просил не платить 1
29.03.2024 «Ростелеком» размеcтил биржевые облигации на сумму 10 млрд рублей, ставка купона составит 14,4% годовых 1
22.03.2024 МТС привлекла более 40 млрд рублей при размещении двух выпусков биржевых облигаций с плавающей ставкой 1
11.03.2024 «Диасофт» ускорил процессы кредитования МСБ в крупном банке 1
22.01.2024 Кулибаев Тимур Аскарович: вклад в развитие Казахстана 1
15.11.2023 МТС закрыла книгу заявок на размещение второго выпуска биржевых облигаций с плавающей ставкой 1
31.07.2023 Selectel анонсировала размещение третьего выпуска облигаций на 4 миллиарда рублей 1
03.07.2023 «Диасофт» поможет банкам автоматизировать кредитование МСБ 1
30.06.2023 Российская ИТ-компания CarCraft на два года опередила нашумевший зарубежный стартап 1
26.06.2023 Компании МСБ могут получить финансирование под 10% годовых 1
18.05.2023 ГК «А101» впервые провела сделки по продаже недвижимости через новое приложение SmartDeal 1
25.04.2023 Что делать при проблемной ипотеке? 1
24.04.2023 Как рефинансировать ипотеку? 1
28.11.2022 Российским покупателям «Билайна» не хватает денег. Оператора купят в кредит 1
17.08.2022 Подать заявление на субсидию по ипотеке для многодетных теперь можно на «Госуслугах» 1
04.08.2022 «Яндекс», VK и Ozon выпросили у государства 130 млрд рублей, чтобы избежать дефолта 1
01.08.2022 МТС успешно закрыла две книги заявок на размещение биржевых облигаций 1
20.06.2022 МТС закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии 001Р-21 1
26.05.2022 В Москве действует 70 городских мер поддержки малого и среднего бизнеса 1
21.04.2022 Группа «М.видео-Эльдорадо» выплатила 364 млн рублей по второму купону облигационного займа 1
20.04.2022 Дешевые кредиты получат ИТ-компании, которые не увольняют сотрудников 1
24.03.2022 Совкомбанк присоединится к госпрограмме трудоустройства безработных 1
21.01.2022 Стали известны подробности кредитования «Циана» и того, на что зарубежный банк закрывает глаза 1
30.12.2021 Онлайн-сервис по управлению ипотекой Refin.Online и финтех-платформа Talkbank объявили о сотрудничестве 1
07.12.2021 ВТБ развивает первый в России видеобанкинг 1
14.07.2021 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей 1
17.06.2021 ВТБ увеличил долю онлайн-выдач кредитов наличными до 45% 1
05.04.2021 ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для пользователей интернет-банка 1
22.03.2021 Райффайзенбанк: средний чек онлайн-кредита превысил допандемийное значение 1
19.02.2021 Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО 1
16.12.2020 «Ростелеком» получил 4,5 млрд руб. на внедрение российских ИТ 1
14.12.2020 Банк ДОМ.РФ начал выдавать потребительские кредиты в мобильном приложении 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13672 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9034 15
Ростелеком 10092 10
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 9
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 9
Регион ГК - Регион БК 19 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1354 6
Yandex - Яндекс 8070 4
Ростелеком - Связьинвест 1708 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3030 3
МегаФон 9563 3
Microsoft Corporation 25031 3
Huawei 4109 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4325 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 942 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 3
Rosweb - Росвеб Телеком Холдинговая компания - Радионет 25 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2066 2
Telegram Group 2377 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1818 2
AT&T Inc 1688 2
SimbirSoft - СимбирСофт 102 2
Google LLC 12072 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 2
AT&T Broadband 62 2
Diasoft - Диасофт 980 2
ВымпелКом - Билайн - Форатек - Форатек Технологии - Форатек Коммуникейшн - Форатек Коммуникейшенс - Форатек Системс 16 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3279 1
Cisco Systems 5182 1
Apple Inc 12404 1
Meta Platforms - Facebook 4498 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
ZTE Corporation 760 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 861 1
Oracle Corporation 6801 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1737 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7867 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2932 17
ГПБ - Газпромбанк 1137 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 8
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 8
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 970 6
ПСБ - Промсвязьбанк 881 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1294 5
Альфа-Банк 1817 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 4
ABN AMRO 99 4
Совкомбанк ПАО 269 3
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 62 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 536 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 463 3
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 3
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 3
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2747 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1137 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 221 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 501 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 2
Era Capital - Ера Капитал 15 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 343 2
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 39 2
ЦИАН - CIAN 156 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 415 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 18 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 517 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 89 2
РЖД - Российские железные дороги 1965 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5094 12
Федеральное казначейство России 1838 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6186 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12490 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4697 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3251 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 361 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2647 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1011 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 2
Росвоенипотека ФГКУ 5 2
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 58 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3055 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5143 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4642 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2786 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1253 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 96 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 38 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1031 1
МИК - Московский инновационный кластер 152 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1315 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 246 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 1
Петербургский метрополитен ГУП 142 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 415 1
Правительство Москвы - ДНПиП - МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 13 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 640 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 35 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5671 1
Судебная власть - Judicial power 2367 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 87 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 113 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6334 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 192 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 68 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11887 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28574 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21530 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5701 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7792 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16739 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25209 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9532 7
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 293 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25119 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4167 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8372 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5045 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22345 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25445 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30274 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4785 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11051 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32892 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4363 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7955 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11883 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12654 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2236 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4382 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3102 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7120 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16582 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9106 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4067 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5262 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21870 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1398 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17591 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11049 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6552 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8613 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4765 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5637 3
Apple iOS 8102 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 761 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1097 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1169 2
Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 41 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Онлайн - интернет-банк 10 2
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 339 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1923 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 967 1
Google Android 14457 1
Rakuten Viber 641 1
Microsoft Office 3880 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 865 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 297 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 676 1
Apple Siri - Голосовой помощник 407 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2837 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 932 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 497 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1446 1
Apple iPhone 6 4863 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 1
Apple FaceTime 178 1
Stafory - робот Вера 347 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 131 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 239 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 301 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Yandex DataSphere 29 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 33 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 24 1
Microsoft BizTalk Server 106 1
FreePik 1269 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1290 1
Смирнов Александр 82 7
Путин Владимир 3292 4
Греф Герман 456 3
Хасис Лев 105 3
Печатников Анатолий 37 3
Анохин Сергей 94 3
Мамут Александр 130 3
Брюквин Юрий 299 3
Патока Андрей 109 3
Заболотнева Марина 8 3
Мишустин Михаил 710 2
Торбахов Александр 102 2
Вермишян Геворк 64 2
Боим Анна 11 2
Лола Алексей 7 2
Анкилов Константин 110 2
Потанин Владимир 70 2
Соловьев Юрий 31 2
Благинин Евгений 4 2
Асланян Сергей 103 2
Фролов Сергей 34 2
Хуснутдинова Венера 20 2
Семенов Андрей 19 2
Рейман Леонид 1053 1
Малофеев Константин 116 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 1
Сергунина Наталья 371 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Чубайс Анатолий 215 1
Малис Александр 157 1
Чемезов Сергей 145 1
Кузяев Андрей 67 1
Сысоев Игорь 38 1
Карпов Иван 79 1
Кирсанова Светлана 70 1
Ефимов Владимир 144 1
Гуцериев Михаил 112 1
Иванов Александр 103 1
Попов Михаил 54 1
Чибис Андрей 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44904 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18195 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14355 6
Украина 7725 6
Европа 24498 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7910 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3177 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17786 4
Нидерланды 3585 4
Казахстан - Республика 5728 3
Земля - планета Солнечной системы 10540 2
Азия - Азиатский регион 5678 2
Армения - Республика 2352 2
Беларусь - Белоруссия 5940 2
Индия - Bharat 5604 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4178 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3112 2
США - Нью-Йорк 3138 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1609 2
Германия - Федеративная Республика 12851 2
Франция - Французская Республика 7939 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2857 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1278 1
Япония 13430 1
Ирландия - Республика 1019 1
Норвегия - Королевство 1821 1
Россия - УФО - Свердловская область 1656 1
Польша - Республика 1996 1
Сингапур - Республика 1889 1
Европа Восточная 3114 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2515 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1767 1
Италия - Итальянская Республика 4406 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2585 1
Россия - СФО - Новосибирск 4542 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3288 1
Китай - Тайвань 4085 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50182 81
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6966 74
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6411 47
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17032 38
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 25
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 613 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25332 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7704 14
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1238 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5170 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4836 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6507 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11497 8
LIBOR - London Interbank Offered Rate - Лондонская межбанковская ставка предложения 47 8
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 158 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4582 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6241 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2630 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8144 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5352 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7206 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1682 5
Аренда 2540 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2025 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19779 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5944 4
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 184 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3642 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31002 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8390 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4156 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2954 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1190 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 584 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1144 3
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 443 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11356 13
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5982 4
Ведомости 1139 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1046 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 650 3
FT - Financial Times 1242 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1315 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 118 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 192 2
Total Telecom 613 2
РИА Новости 962 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 886 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2060 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 304 1
Ars Technica 432 1
Российская газета 274 1
Мобильные системы 117 1
Банкста - Telegram-канал 8 1
Televisa - Grupo Televisa - TelevisaUnivision - Univision Communications - Univision Holdings Inc - Spanish International Communications Corporation 9 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 146 10
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 64 7
Рустелеком ТК 304 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 126 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 561 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Tagline - Тэглайн 28 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 925 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1604 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 1
