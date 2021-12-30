Онлайн-сервис по управлению ипотекой Refin.Online и финтех-платформа Talkbank объявили о сотрудничестве

Российский онлайн-сервис по управлению ипотекой Refin.Online и финтех-платформа Talkbank объявили о партнерстве, направленном на упрощение процесса ипотечного кредитования для самозанятых. В его рамках клиенты Talkbank, обладающие соответствующим статусом, смогут быстрее получить ипотеку или рефинансирование по более выгодным ставкам через Refin.Online.

По данным РБК, в России зарегистрировано уже 3,5 млн самозанятых. По прогнозам Frank RG, их число увеличится до 8,4 млн человек к 2024 г. Новый режим налогообложения позволяет физическим лицам обезопасить свою деятельность и работать официально в соответствии с требованиями законодательства.

По данным Refin.Online и Talkbank, самозанятые, которые стараются оформить ипотеку самостоятельно, в среднем тратят на это от двух до трех месяцев и сталкиваются с высоким риском отказов со стороны банков. По оценкам компаний, интеграция сервисов Refin.Online и Talkbank в сочетании с оптимальным подбором предложений банков и учетом индивидуальной кредитной истории и рейтинга заемщика позволят сократить сроки получения ипотеки для самозанятых в среднем на 30-50%.

«Несмотря на рост числа самозанятых, они по-прежнему воспринимаются как категория с высоким риском для большинства банков. Плавающий доход, возможность смены деятельности, а также риск потери заработка усложняют возможность получения ипотеки для таких заемщиков. В рамках партнерства мы планируем упростить и ускорить процесс получения ипотеки для тех малых предпринимателей, которые сталкиваются со сложностями при взаимодействии с банками», — отметил Михаил Чернов, CEO Refin.Online.

«Talkbank — это виртуальный банк, деятельность которого направлена на то, чтобы использование банковских продуктов стало еще более удобным. Особенно это актуально для такой категории, как самозанятые. Чаще всего это предприниматели из малого бизнеса, которые не всегда понимают, как правильно организовать свою деятельность. Партнерство с Refin.Online позволит нам также помочь им с вопросами ипотечного кредитования, и мы надеемся, что в будущем мы сможем еще больше расширить нашу экосистему дополнительных сервисов», — отметил Михаил Попов, СЕО Talkbank.