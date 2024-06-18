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FinTech ДБО Дистанционное банковское обслуживание Дистанционные банковские сервисы Мобильный банк Мобильные финансовые сервисы Mobile banking- Телебанкинг Remote Banking

FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking


18.06.2024 iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase

листы iSimpleLab завершили первый этап внедрения платформы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) iSimpleBank 2.0 для корпоративных клиентов НКО «Истина». Компания iSimpleLab первой сред
13.06.2024 Компания iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт»

листы iSimpleLab завершили первый этап внедрения платформы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) iSimpleBank 2.0 для корпоративных клиентов НКО «Истина». Компания iSimpleLab первой сред
28.03.2024 Работать с АУСН в интернет-банке «СберБизнес» стало удобнее

кабинете налоговой. Вся необходимая информация сейчас доступна в «СберБизнесе» в «Уведомлениях от ФНС», а сообщения поступают в раздел «Налоги и бухгалтерия». Еще одно полезное новшество — в апреле в интернет-банке «СберБизнес» появится возможность смены налоговой базы. Клиент сможет учитывать в доходах величину расходов, отказаться от этого или вообще сняться с упрощенного режима через вкл
19.03.2024 Банк «МБА-Москва» внедрил PayControl для юрлиц

ийской компанией SafeTech, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково». Внедрение электронной подписи в ДБО банка реализовано компанией BSS. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. PayContro
15.02.2024 Клиенты банка «Точка» могут оплачивать покупки по QR в интернет-банке

аются на обработку, все вычисления выполняется на устройстве пользователя в браузере. Применяемый в интернет-банке «Точка» сканер позволяет извлечь данные из QR-кода, даже если он поврежден или
02.02.2024 «ОТП банк» увеличивает лимиты на денежные переводы в интернет- и мобильном банке

оды в мобильном приложении и интернет банке. Клиенты могут переводить по СБП до 1 млн руб. включительно за одну операцию. Комиссия при этом не взимается. Общий лимит на внешние переводы в интернет- и мобильном банке составляет 5 млн руб. в календарный месяц. Об этом CNews сообщили представители «ОТП банка». «Сегодня СБП является одним из самых востребованных сервисов по мгновенному переводу
29.01.2024 Банк «Русский Стандарт»: средний «мужской» чек за домашний интернет на 8% выше «женского»

Банк «Русский Стандарт» подвел итоги трат россиян на сотовую связь и интернет в мобильном банке за 2023 г. Средний чек за услуги интернет-провайдеров вырос, а операторов связи, напротив, снизился относительно 2022 г. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стан
24.01.2024 «Почта Банк» запустил Face ID и Touch ID при входе в интернет-банк на iPhone

аз установить Face ID или Touch ID. Чтобы воспользоваться нововведением, клиенту нужно войти в свой интернет-банк на телефоне. При запуске система предложит использовать Face ID и Touch ID для

11.01.2024 «Ингосстрах Банк» внедрил российскую технологию сканирования QR-кодов в мобильном банке

и Smart Engines. В ходе проекта сканер QR-кода был встроен в мобильное приложение для физических лиц «Ингосстрах Банка», которое реализовано на платформе Abanking. На базе платформы в банке запущен и интернет-банк. «Ингосстрах Банк опирается на стандарты качества при выборе технологических решений. Наша задача предоставить клиентам в мобильном приложении удобный доступ ко всем необходимым у
20.12.2023 Сургутнефтегазбанк внедрил PayControl в ДБО юридических лиц

ообразные банковские услуги, главный акцент мы делаем на их качестве. Внедрение PayControl в каналы ДБО юридических лиц – еще один шаг в данном направлении, так как повышение простоты и безопас
13.12.2023 ВТБ Онлайн признан лучшим мобильным банком 2023 года рейтинга Go Banking Awards

лайн насчитывает более 16 млн пользователей; ожидается, что к концу декабря 2023 года этот показатель вырастет до 17 млн. Справка: С 2017 Go Mobile (входит в Go Ahead) проводит ежегодное исследование мобильного банкинга. Эксперты оценивают приложения лидеров рынка и их продвижение. В 2023 году в выборку вошли 22 мобильных приложения. Исследование разделили на две части в зависимости от дост
08.12.2023 В «Почта банк онлайн» можно пополнить мобильный телефон даже при нулевом балансе

м балансе, в том числе и в роуминге. Раньше сделать это при отрицательном балансе можно было только через приложение мобильного оператора. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка». В «Почта банк онлайн» можно оплачивать мобильную связь и любые другие услуги без комиссии. Для этого нужно перейти на вкладку «Платежи» и в одноимённом блоке выбрать вкладку «Мобильная связь». Для попол
01.12.2023 «Почта банк» в числе первых запустил сканер QR-кодов в интернет-банке

Клиентам «Почта банка» теперь доступно сканирование QR-кодов в интернет-банке. Технология позволяет оплачивать покупки в офлайн или онлайн-магазинах, счета

30.11.2023 «Почта банк онлайн» доступен всем клиентам банка

качать или обновить в ряде российских и иностранных магазинов. Помимо этого, всем клиентам доступен интернет-банк с полным набором функций. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка». П
16.11.2023 «Почта банк» реализовал App2App интеграцию «Почта банк онлайн» с приложением «Госуслуги»

ски из данных учетной записи. А если клиент дает согласие на предоставление персональных данных, банк получит доступ к сведениям из баз данных МВД, БКИ, СФР и других ведомств. Чтобы перейти из «Почта банк онлайн» в приложение Госуслуг для подтверждения своего дохода, необходимо перейти на вкладку «Для вас», нажать на блок «Шансы на одобрение кредита растут», затем «Продолжить» и «Перейти на
14.11.2023 Банк SIAB внедрил решение PayControl для корпоративных клиентов

PayControl доступен корпоративным клиентам банка SIAB для проведения платежей и переводов как через мобильный банк, так и в интернет-банке. Сергей Королев, вице-президент по корпоративному бизн
26.10.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о начале стратегического сотрудничества с технологической платформой «Сбера»

пройти регистрацию, подтвердив аккаунт участника «Биржи», а также, произвести быструю оплату через интернет-банкинг «Сбербизнес». Подтверждение аккаунта участника ATI.SU – это одна из основных
23.10.2023 Компаниям стал доступен SberJazz на маркетплейсе интернет-банка «Сбербизнес»

Сбербанк запустил в маркетплейсе интернет-банка «Сбербизнес» собственный сервис для проведения видеовстреч — SberJazz. Решение отвечает всем требованиям корпоративного сектора, обеспечивает полную безопасность данных пользоват
26.09.2023 «Кредит Европа банк» внедрил ИИ-систему распознавания паспортов в мобильном банке

«Кредит Европа банк (Россия)» начал применять в мобильном банке технологию автоматического распознавания реквизитов паспорта Smart ID Engine. Новая функция уже доступна в приложениях «Кредит Европа банка» на iOS и Android. Smart ID Engine –

14.09.2023 «Диасофт» обеспечил онлайн-обслуживание VIP-клиентов в крупном российском банке

фт» и российский банк из топ-5 завершили проект по запуску дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для клиентов private banking (юридических лиц, являющихся VIP-клиентами банка). Для реше
30.08.2023 Банк «Санкт-Петербург» обновил интернет-банк для юридических лиц i2b и расширил его функциональность

тавить контракт на учет, когда сумма обязательств приближается к пороговому значению. Кроме того, в интернет-банке для бизнеса от БСПБ пользователям стал доступен новый сервис формирования и вы
Василий Жилов, BSS: Синергия ДБО и речевых технологий в банках – основной драйвер роста в 2023 году

ие банка в телефоне под своим аккаунтом, открыть в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) чат с банком и задать вопрос. Если запрос распространенный, мне ответит чат-бот, задаст

07.08.2023 «Точка» автоматизировала расчет сальдо для предпринимателей

Новый раздел, который помогает предпринимателям автоматически рассчитать сальдо, появился в интернет-банке «Точки». Такой инструмент позволит клиенту сэкономить до двух часов рабочего в
31.07.2023 ВТБ запустил мобильный банк для крупного бизнеса

Банк ВТБ запустил мобильный банк для крупных корпоративных клиентов – «ВТБ Бизнес-онлайн CIB». Приложение предн
19.07.2023 «Ориент финанс банк» внедрил в свою систему ДБО решение PayControl компании SafeTech

«Ориент финанс банк» внедрил в свою систему ДБО компании U-BSS решение PayControl, разработанное российской компанией SafeTech, резиденто
13.07.2023 Интернет-банкинг «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС»    

редставители Сбербанка. Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Интернет-банкингом «Сбербизнес» регулярно пользуются свыше 2,7 млн клиентов «Сбера», в том чи
05.07.2023 Предприниматели смогут найти ответы на бизнес-вопросы в интернет-банке «Точки»

В интернет-банке «Точки» появилась возможность найти ответы на вопросы, связанные с ведением би
27.06.2023 «Русский стандарт» обновил «Мобильный банк» для IOS

«Русский стандарт» обновил свой «Мобильный банк» для операционной системы IOS, новый релиз уже доступен для скачивания в App Store. В обновленном приложении «Русский стандарт онлайн» для IOS добавлен новый удобный функционал.

26.06.2023 Интернет-банк «ВТБ бизнес» стал лауреатом премии CNews «Импортозамещение года»

его и малого бизнеса на отечественном ПО». Наградой отмечен проект по импортозамещению технологий в интернет-банке «ВТБ бизнес». Премия CNews «Импортозамещение года» ежегодно отмечает ключевые

22.06.2023 Дистанционное банковское обслуживание для самозанятых, биоэквайринг и кошелек цифрового рубля: РСХБ рассказывает о финтех-новинках

мобильных решений. Также летом 2022 года разработали наше PWA. По сути, это продвинутая веб-версия мобильного банка, которая практически не уступает по функционалу приложению и не зависит от м
12.05.2023 Интернет-банк «Сбербизнес» перешёл на сертификаты Минцифры

жедневных операций компании, в том числе платежей, выплаты заработной платы и прочих, совершаемых в интернет-банке. Для пользователей мобильных приложений «Сбербизнес» на iOS и Android банком в
03.05.2023 «Русский стандарт» обновил интернет-банк

Банк «Русский стандарт» обновил интернет-банк. В обновленном банке «Русский стандарт онлайн» разработчики уделили внимание ви
26.04.2023 В сервисе дистанционного банковского обслуживания «МТС-бизнес» стали доступны новые опции

«МТС банк» добавил новые возможности для предпринимателей по управлению своим расчетно-кассовым обслуживанием в системе дистанционного банковского обслуживания «МТС-бизнес». Теперь клиенты «МТС банка» могут в несколько кликов сменить пакет услуг, выставить счет контрагенту и отозвать платежное поручение. В завис
19.04.2023 «Точка» добавила ChatGPT в интерфейс интернет-банка

вместо того, чтобы искать ответ на важный вопрос по всему интернету, он сможет получить его в своём интернет-банке», — сказала лидер направления «Данные» в «Точке» Галина Вакулина. Сам сервис б
10.04.2023 «Точка» запустила обновлённый интернет-банк с новыми возможностями для клиентов

олит переходить из раздела в раздел, не возвращаясь на стартовую главную; глобальный поиск по всему интернет-банку сразу. В одном интерфейсе клиенты смогут найти любой инструмент и сервис Точки
10.04.2023 Интернет-банкинг «Сберпро» включён в маркетплейс Минцифры

30.03.2023 Интернет-банк «Сбербизнес» стал быстрее

взаимодействие с ними. «Сбер» одним из первых в российском цифровом корпоративном банкинге перевёл клиент-банк на работу с новым протоколом. Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпора
08.02.2023 R-Style Softlab усовершенствовала платформу дистанционного банковского обслуживания InterBank RS

й и от внешних приложений таким образом, чтобы вся логика обработки и внутреннее устройство системы ДБО были от них скрыты. Что это дает: Повышается отказоустойчивость системы (клиенты распреде
01.02.2023 R-Style Softlab анонсировала PWA-версию мобильного банка

R-Style Softlab расширила линейку систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), включив в нее мобильный банк, реализованный в технологии PWA (Progressive Web Apps). Да
23.12.2022 «Абсолют банк» обновил интерфейс интернет-банка для частных клиентов

«Абсолют банк» полностью переработал и обновил интерфейс интернет-банка «Абсолют Online» и расширил его функциональность. Интерфейс интернет-банка стал более удобным и продуманным, максимально синхронизирован с версией мобильного приложения «А

Публикаций - 4082, упоминаний - 6550

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 642 261
7874 194
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11483 150
Microsoft Corporation 24286 148
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 633 145
Yandex - Яндекс 6764 124
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 507 118
Oracle Corporation 6582 111
R-Style - Эр-Стайл ГК 706 111
Ростелеком 10957 105
IBM - International Business Machines Corp 9384 102
Google LLC 11518 96
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8542 91
МегаФон 8192 86
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4656 81
Diasoft - Диасофт 756 80
Apple Inc 11798 79
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 411 78
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 564 78
Webmoney 532 75
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3511 73
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 73
SAP SE 5171 73
Meta Platforms - Facebook 4397 63
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 415 59
ЦФТ Золотая Корона 359 58
Бифит - Bifit 83 53
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1123 51
Neoflex - Неофлекс 216 50
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2109 47
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 902 46
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1543 44
SafeTech - СэйфТек 74 44
Cisco Systems 5048 44
Цифра ГК 2330 43
Корус Консалтинг ГК 1182 43
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1050 41
Telegram Group 1639 39
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1437 38
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 207 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6847 546
Альфа-Банк 1704 352
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2700 305
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1867 208
Visa International 1936 204
ПСБ - Промсвязьбанк 812 183
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 896 152
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1080 142
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 138
Русский стандарт Банк 420 115
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 104
ВТБ - ВТБ24 662 103
Qiwi 989 96
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 492 91
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 620 89
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 404 87
ГПБ - Газпромбанк 1042 87
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 633 85
Почта Банк 429 82
МКБ - Московский кредитный банк 546 76
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 72
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1547 66
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 437 65
ПриватБанк - PrivatBank 197 64
Лента - Сеть розничной торговли 1977 62
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 346 59
НСПК - Национальная система платежных карт 767 56
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 419 54
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 53
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 52
Пробизнесбанк АКБ 134 51
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 51
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 172 50
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 409 49
Абсолют Банк 218 49
Citi - Citibank - Ситибанк 317 48
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 187 47
Лайф ФГ - Финансовая группа 160 45
Почта России ПАО 2050 44
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 41
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4467 346
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10928 125
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2727 116
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1331 107
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3003 102
Федеральное казначейство России 1693 87
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2931 64
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3685 57
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3195 47
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1858 45
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4816 44
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5659 43
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 43
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5249 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3185 41
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 720 35
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1869 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1796 26
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4279 25
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 274 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 774 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2629 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2359 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2608 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1157 12
Судебная власть - Judicial power 2247 12
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 563 11
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 422 11
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 196 10
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 178 10
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 301 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 947 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2884 9
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 91 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1326 9
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 258 9
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 303 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1042 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2131 8
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 422 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 44
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6205 21
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2690 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1405 12
АФТ - Ассоциация Финтех 128 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 285 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 9
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 41 8
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 7
OWASP - Open Web Application Security Project 90 7
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 5
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 688 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 200 3
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 88 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 619 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 58 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 2
ABA - Australian Banking Association - Австралийская банковская ассоциация 2 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 2 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 295 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 2
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61582 969
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 4944 890
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10429 787
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46932 752
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25104 689
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8240 594
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27274 569
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы 4810 568
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29072 566
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10283 546
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23254 510
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23189 468
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15167 464
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23734 407
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13676 406
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11338 402
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11955 368
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20071 303
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17017 301
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Вредоносное ПО - Зловред - malware 12045 280
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 24232 267
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12385 263
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4710 249
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11902 244
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9392 238
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9954 234
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3828 230
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6950 226
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11313 212
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1183 195
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8885 191
Google Android 13622 539
Apple iOS 7489 411
Google Play - Google Store - Android Market 3199 210
Apple - App Store 2811 210
Apple iPhone - серия смартфонов 6937 183
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 715 180
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4799 150
Microsoft Windows 15275 140
BSS BS-Client ДБО 125 129
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 128 115
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 585 110
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 294 110
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4024 108
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 806 100
Apple iPad 3824 92
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 88
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 134 79
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 77
Oracle Java - язык программирования 2945 71
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 568 69
Альфа-Мобайл 78 68
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1615 66
Apple iPhone 6 4861 63
Linux OS 9417 62
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2218 57
ПриватБанк - Приват24 116 54
Microsoft Windows 2000 8661 52
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 292 50
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 185 48
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 947 46
Apple Pay 481 46
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 142 45
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 241 44
BSS CORREQTS Corporate 47 42
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 42
Альфа-Банк - Альфа-Бизнес Онлайн - Альфа-Бизнес Мобайл - Альфа-Клиент Онлайн - Мобильный банк для бизнеса 44 42
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 294 39
Microsoft Office 3615 38
HCL WebSphere - IBM WebSphere 538 36
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1920 36
Шадаев Максут 894 56
Сотин Денис 205 55
Натрусов Артем 268 52
Александров Александр 67 48
Тятюшев Максим 81 45
Чурсин Дмитрий 61 45
Патешман Виталий 41 37
Ульянов Николай 93 36
Гузовский Денис 68 33
Рустамов Рустам 360 31
Сергеев Сергей 120 31
Семенов Александр 142 31
Карпов Роман 54 30
Булгаков Кирилл 97 30
Леонов Алексей 76 30
Спирин Антон 53 30
Евдокимов Игорь 48 29
Сивцев Илья 134 29
Сельдемиров Александр 36 29
Маркова Светлана 32 29
Бурилов Андрей 105 29
Климов Андрей 64 29
Стоянов Алексей 41 29
Сазонов Максим 29 29
Гаврилов Евгений 42 29
Добровинский Александр 35 29
Ульянычев Матвей 36 29
Долгов Александр 33 29
фон Розен Александр 30 29
Сергеева Наталья 37 29
Гуренков Михаил 30 29
Лукавенко Олег 29 29
Иванец Евгений 29 29
Чугунов Никита 78 28
Леушев Андрей 72 28
Лоевская Анна 45 27
Арлазаров Владимир 213 25
Мельникова Алиса 55 24
Фомичев Андрей 71 24
Солопов Вячеслав 37 24
Россия - РФ - Российская федерация 137391 2092
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41704 603
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51360 321
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16726 244
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13921 203
Европа 21522 194
Украина 7498 137
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14013 129
Казахстан - Республика 5382 121
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16399 110
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13182 109
Беларусь - Белоруссия 5450 88
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7073 79
Германия - Федеративная Республика 12510 76
Франция - Французская Республика 7735 59
Россия - УФО - Екатеринбург 3755 58
Россия - СФО - Новосибирск 4108 56
Япония 13174 54
Индия - Bharat 5317 53
Азия - Азиатский регион 5364 51
Турция - Турецкая республика 2278 45
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2817 43
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3489 39
Узбекистан - Республика 1653 39
Армения - Республика 2247 38
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2937 37
Европа Восточная 3047 37
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2705 37
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1003 36
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2763 35
Грузия 1213 33
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1218 31
Ближний Восток 2881 30
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Таджикистан - Республика 838 28
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11135 56
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 934 14
Коммерсантъ - Издательский дом 1665 13
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 70 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5855 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 852 8
Bloomberg 1218 7
Ведомости 860 6
TAdviser - Центр выбора технологий 375 6
Forbes - Форбс 741 5
FT - Financial Times 1201 5
Мобильные системы 115 5
Известия ИД 582 5
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 606 4
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 4
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WikiLeaks 117 3
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 3
Nando Times 20 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 2
InformationWeek 241 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1203 2
Ananova 250 2
NEWSru.com 229 2
Vc.ru - Виси.ру 35 2
Инфобизнес 22 2
Reddit 294 2
Apps4All 26 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 53 2
ТАСС Телеком 38 2
Times 609 2
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Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 56
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2981 54
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 964 27
IDC - International Data Corporation 4890 26
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 577 22
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 301 15
CNews Инновация года - награда 109 12
Forrester Research 819 12
Juniper Research 516 11
Moody's Investors Service 135 10
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 122 9
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 119 8
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 6
Frost & Sullivan 202 6
CNews Рынок ИТ-услуг 161 5
Strategy Analytics 284 5
Datamonitor 83 5
Интерфакс-100 19 4
B2B International 50 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 4
DSecRG - Digital Security Research Group 24 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 239 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 60 3
Technavio 27 3
comScore 379 3
BCG - Boston Consulting Group 106 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 319 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
eMarketer 203 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 107 3
S&P 500 556 2
Wainhouse Research 40 2
CNews Мишень 163 2
In-Stat 115 2
Vanson Bourne 48 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 110 2
ABI Research 233 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 766 23
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 341 15
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 31 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1437 9
РАН - Российская академия наук 1801 9
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 61 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 914 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 509 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 341 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 550 3
Информзащита Учебный центр 38 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 837 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 187 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 286 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 53 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 26 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 159 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 163 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 68 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 311 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 69 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 80 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 27 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 234 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 222 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 95 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 45 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 223 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 36 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 262 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1939 88
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1020 81
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 66
CNews AWARDS - награда 462 42
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2317 35
CNews FORUM Кейсы 206 32
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 18
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1179 12
CNews APPWards 36 11
День молодёжи - 27 июня 756 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 8
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 280 7
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