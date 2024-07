FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking

ВТБ Онлайн признан лучшим мобильным банком 2023 года рейтинга Go Banking Awards лайн насчитывает более 16 млн пользователей; ожидается, что к концу декабря 2023 года этот показатель вырастет до 17 млн. Справка: С 2017 Go Mobile (входит в Go Ahead) проводит ежегодное исследование мобильного банкинга. Эксперты оценивают приложения лидеров рынка и их продвижение. В 2023 году в выборку вошли 22 мобильных приложения. Исследование разделили на две части в зависимости от дост