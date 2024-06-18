FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking

iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase листы iSimpleLab завершили первый этап внедрения платформы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) iSimpleBank 2.0 для корпоративных клиентов НКО «Истина». Компания iSimpleLab первой сред

Компания iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт» листы iSimpleLab завершили первый этап внедрения платформы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) iSimpleBank 2.0 для корпоративных клиентов НКО «Истина». Компания iSimpleLab первой сред

Работать с АУСН в интернет-банке «СберБизнес» стало удобнее кабинете налоговой. Вся необходимая информация сейчас доступна в «СберБизнесе» в «Уведомлениях от ФНС», а сообщения поступают в раздел «Налоги и бухгалтерия». Еще одно полезное новшество — в апреле в интернет-банке «СберБизнес» появится возможность смены налоговой базы. Клиент сможет учитывать в доходах величину расходов, отказаться от этого или вообще сняться с упрощенного режима через вкл

Банк «МБА-Москва» внедрил PayControl для юрлиц ийской компанией SafeTech, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково». Внедрение электронной подписи в ДБО банка реализовано компанией BSS. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. PayContro

Клиенты банка «Точка» могут оплачивать покупки по QR в интернет-банке аются на обработку, все вычисления выполняется на устройстве пользователя в браузере. Применяемый в интернет-банке «Точка» сканер позволяет извлечь данные из QR-кода, даже если он поврежден или

«ОТП банк» увеличивает лимиты на денежные переводы в интернет- и мобильном банке оды в мобильном приложении и интернет банке. Клиенты могут переводить по СБП до 1 млн руб. включительно за одну операцию. Комиссия при этом не взимается. Общий лимит на внешние переводы в интернет- и мобильном банке составляет 5 млн руб. в календарный месяц. Об этом CNews сообщили представители «ОТП банка». «Сегодня СБП является одним из самых востребованных сервисов по мгновенному переводу

Банк «Русский Стандарт»: средний «мужской» чек за домашний интернет на 8% выше «женского» Банк «Русский Стандарт» подвел итоги трат россиян на сотовую связь и интернет в мобильном банке за 2023 г. Средний чек за услуги интернет-провайдеров вырос, а операторов связи, напротив, снизился относительно 2022 г. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стан

«Почта Банк» запустил Face ID и Touch ID при входе в интернет-банк на iPhone аз установить Face ID или Touch ID. Чтобы воспользоваться нововведением, клиенту нужно войти в свой интернет-банк на телефоне. При запуске система предложит использовать Face ID и Touch ID для

«Ингосстрах Банк» внедрил российскую технологию сканирования QR-кодов в мобильном банке и Smart Engines. В ходе проекта сканер QR-кода был встроен в мобильное приложение для физических лиц «Ингосстрах Банка», которое реализовано на платформе Abanking. На базе платформы в банке запущен и интернет-банк. «Ингосстрах Банк опирается на стандарты качества при выборе технологических решений. Наша задача предоставить клиентам в мобильном приложении удобный доступ ко всем необходимым у

Сургутнефтегазбанк внедрил PayControl в ДБО юридических лиц ообразные банковские услуги, главный акцент мы делаем на их качестве. Внедрение PayControl в каналы ДБО юридических лиц – еще один шаг в данном направлении, так как повышение простоты и безопас

ВТБ Онлайн признан лучшим мобильным банком 2023 года рейтинга Go Banking Awards лайн насчитывает более 16 млн пользователей; ожидается, что к концу декабря 2023 года этот показатель вырастет до 17 млн. Справка: С 2017 Go Mobile (входит в Go Ahead) проводит ежегодное исследование мобильного банкинга. Эксперты оценивают приложения лидеров рынка и их продвижение. В 2023 году в выборку вошли 22 мобильных приложения. Исследование разделили на две части в зависимости от дост

В «Почта банк онлайн» можно пополнить мобильный телефон даже при нулевом балансе м балансе, в том числе и в роуминге. Раньше сделать это при отрицательном балансе можно было только через приложение мобильного оператора. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка». В «Почта банк онлайн» можно оплачивать мобильную связь и любые другие услуги без комиссии. Для этого нужно перейти на вкладку «Платежи» и в одноимённом блоке выбрать вкладку «Мобильная связь». Для попол

«Почта банк» в числе первых запустил сканер QR-кодов в интернет-банке Клиентам «Почта банка» теперь доступно сканирование QR-кодов в интернет-банке. Технология позволяет оплачивать покупки в офлайн или онлайн-магазинах, счета

«Почта банк онлайн» доступен всем клиентам банка качать или обновить в ряде российских и иностранных магазинов. Помимо этого, всем клиентам доступен интернет-банк с полным набором функций. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка». П

«Почта банк» реализовал App2App интеграцию «Почта банк онлайн» с приложением «Госуслуги» ски из данных учетной записи. А если клиент дает согласие на предоставление персональных данных, банк получит доступ к сведениям из баз данных МВД, БКИ, СФР и других ведомств. Чтобы перейти из «Почта банк онлайн» в приложение Госуслуг для подтверждения своего дохода, необходимо перейти на вкладку «Для вас», нажать на блок «Шансы на одобрение кредита растут», затем «Продолжить» и «Перейти на

Банк SIAB внедрил решение PayControl для корпоративных клиентов PayControl доступен корпоративным клиентам банка SIAB для проведения платежей и переводов как через мобильный банк, так и в интернет-банке. Сергей Королев, вице-президент по корпоративному бизн

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о начале стратегического сотрудничества с технологической платформой «Сбера» пройти регистрацию, подтвердив аккаунт участника «Биржи», а также, произвести быструю оплату через интернет-банкинг «Сбербизнес». Подтверждение аккаунта участника ATI.SU – это одна из основных

Компаниям стал доступен SberJazz на маркетплейсе интернет-банка «Сбербизнес» Сбербанк запустил в маркетплейсе интернет-банка «Сбербизнес» собственный сервис для проведения видеовстреч — SberJazz. Решение отвечает всем требованиям корпоративного сектора, обеспечивает полную безопасность данных пользоват

«Кредит Европа банк» внедрил ИИ-систему распознавания паспортов в мобильном банке «Кредит Европа банк (Россия)» начал применять в мобильном банке технологию автоматического распознавания реквизитов паспорта Smart ID Engine. Новая функция уже доступна в приложениях «Кредит Европа банка» на iOS и Android. Smart ID Engine –

«Диасофт» обеспечил онлайн-обслуживание VIP-клиентов в крупном российском банке фт» и российский банк из топ-5 завершили проект по запуску дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для клиентов private banking (юридических лиц, являющихся VIP-клиентами банка). Для реше

Банк «Санкт-Петербург» обновил интернет-банк для юридических лиц i2b и расширил его функциональность тавить контракт на учет, когда сумма обязательств приближается к пороговому значению. Кроме того, в интернет-банке для бизнеса от БСПБ пользователям стал доступен новый сервис формирования и вы

Василий Жилов, BSS: Синергия ДБО и речевых технологий в банках – основной драйвер роста в 2023 году ие банка в телефоне под своим аккаунтом, открыть в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) чат с банком и задать вопрос. Если запрос распространенный, мне ответит чат-бот, задаст

«Точка» автоматизировала расчет сальдо для предпринимателей Новый раздел, который помогает предпринимателям автоматически рассчитать сальдо, появился в интернет-банке «Точки». Такой инструмент позволит клиенту сэкономить до двух часов рабочего в

ВТБ запустил мобильный банк для крупного бизнеса Банк ВТБ запустил мобильный банк для крупных корпоративных клиентов – «ВТБ Бизнес-онлайн CIB». Приложение предн

«Ориент финанс банк» внедрил в свою систему ДБО решение PayControl компании SafeTech «Ориент финанс банк» внедрил в свою систему ДБО компании U-BSS решение PayControl, разработанное российской компанией SafeTech, резиденто

Интернет-банкинг «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС» редставители Сбербанка. Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Интернет-банкингом «Сбербизнес» регулярно пользуются свыше 2,7 млн клиентов «Сбера», в том чи

Предприниматели смогут найти ответы на бизнес-вопросы в интернет-банке «Точки» В интернет-банке «Точки» появилась возможность найти ответы на вопросы, связанные с ведением би

«Русский стандарт» обновил «Мобильный банк» для IOS «Русский стандарт» обновил свой «Мобильный банк» для операционной системы IOS, новый релиз уже доступен для скачивания в App Store. В обновленном приложении «Русский стандарт онлайн» для IOS добавлен новый удобный функционал.

Интернет-банк «ВТБ бизнес» стал лауреатом премии CNews «Импортозамещение года» его и малого бизнеса на отечественном ПО». Наградой отмечен проект по импортозамещению технологий в интернет-банке «ВТБ бизнес». Премия CNews «Импортозамещение года» ежегодно отмечает ключевые

Дистанционное банковское обслуживание для самозанятых, биоэквайринг и кошелек цифрового рубля: РСХБ рассказывает о финтех-новинках мобильных решений. Также летом 2022 года разработали наше PWA. По сути, это продвинутая веб-версия мобильного банка, которая практически не уступает по функционалу приложению и не зависит от м

Интернет-банк «Сбербизнес» перешёл на сертификаты Минцифры жедневных операций компании, в том числе платежей, выплаты заработной платы и прочих, совершаемых в интернет-банке. Для пользователей мобильных приложений «Сбербизнес» на iOS и Android банком в

«Русский стандарт» обновил интернет-банк Банк «Русский стандарт» обновил интернет-банк. В обновленном банке «Русский стандарт онлайн» разработчики уделили внимание ви

В сервисе дистанционного банковского обслуживания «МТС-бизнес» стали доступны новые опции «МТС банк» добавил новые возможности для предпринимателей по управлению своим расчетно-кассовым обслуживанием в системе дистанционного банковского обслуживания «МТС-бизнес». Теперь клиенты «МТС банка» могут в несколько кликов сменить пакет услуг, выставить счет контрагенту и отозвать платежное поручение. В завис

«Точка» добавила ChatGPT в интерфейс интернет-банка вместо того, чтобы искать ответ на важный вопрос по всему интернету, он сможет получить его в своём интернет-банке», — сказала лидер направления «Данные» в «Точке» Галина Вакулина. Сам сервис б

«Точка» запустила обновлённый интернет-банк с новыми возможностями для клиентов олит переходить из раздела в раздел, не возвращаясь на стартовую главную; глобальный поиск по всему интернет-банку сразу. В одном интерфейсе клиенты смогут найти любой инструмент и сервис Точки

Интернет-банк «Сбербизнес» стал быстрее взаимодействие с ними. «Сбер» одним из первых в российском цифровом корпоративном банкинге перевёл клиент-банк на работу с новым протоколом. Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпора

R-Style Softlab усовершенствовала платформу дистанционного банковского обслуживания InterBank RS й и от внешних приложений таким образом, чтобы вся логика обработки и внутреннее устройство системы ДБО были от них скрыты. Что это дает: Повышается отказоустойчивость системы (клиенты распреде

R-Style Softlab анонсировала PWA-версию мобильного банка R-Style Softlab расширила линейку систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), включив в нее мобильный банк, реализованный в технологии PWA (Progressive Web Apps). Да