Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rambler
Газета.Ru
Gazeta.Ru
Газета.Ру
Публикаций - 119, упоминаний - 149
Rambler упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мамут Александр 126 15
|Усманов Алишер 254 7
|Носик Антон 100 7
|Лапшина Екатерина 13 6
|Потанин Владимир 32 5
|Греф Герман 342 4
|Хасис Лев 98 4
|Медведев Дмитрий 1590 4
|Чистов Кирилл 17 3
|Кочетков Владислав 247 3
|Сурков Владислав 72 3
|Путин Владимир 2442 3
|Соколов Александр 33 3
|Абрамян Рафаэль 10 3
|Себрант Андрей 19 2
|Можаев Дмитрий 8 2
|Любимов Александр 11 2
|Умаров Михаил 55 2
|Рейман Леонид 1001 2
|Волож Аркадий 206 2
|Чичваркин Евгений 158 2
|Щеголев Игорь 684 2
|Бокарев Тимофей 34 2
|Тюрин Михаил 35 2
|Клименко Герман 46 2
|Плющев Александр 8 2
|Лебедев Артемий 63 2
|Артемьев Игорь 89 2
|Гребенников Сергей 29 1
|Добродеев Борис 89 1
|Воробьев Андрей 148 1
|Солдатов Алексей 82 1
|Ганеева Эльза 10 1
|Никифоров Николай 1131 1
|Леонтьев Денис 2 1
|Завьялова Татьяна 2 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Шадаев Максут 420 1
|Зинченко Антон 4 1
|Тадевосян Максим 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033288.
Создано именных указателей - 60200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033288.
Создано именных указателей - 60200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru