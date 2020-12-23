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Rambler
Газета.Ru
Gazeta.Ru
Газета.Ру



23.12.2020 Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах
04.09.2015 «Газета.ру» добилась блокировки сайта из-за картинки
13.01.2014 Все подмосковные комплексы фото- и видеофиксации вышли из строя из-за вируса
23.06.2008 «Коммерсантъ» продал Gazeta.ru
23.11.2006 Алишер Усманов купит "Газету.Ru"?
09.06.2006 Торговля баллами ЕГЭ: скандал дошел до суда

Публикаций - 119, упоминаний - 149

Rambler упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4577 32
Rambler Group - Рамблер ГК 757 29
VK - Mail.ru Group 2812 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 12
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1826 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 9
Google LLC 9436 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3757 6
NVision Group - Энвижн Груп 628 4
Rambler Media 111 4
Meta - Facebook 4129 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 3
Twitter 2291 3
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 3
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 142 3
Комстар ОТС - Телмос 99 3
Yahoo! 3468 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 76 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 3
Dr.Web - Доктор Веб 1171 3
Microsoft Corporation 21009 3
Apple Inc - Эппл Рус 10118 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 385 2
Intel Corporation 10801 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 226 2
HP - Hewlett-Packard 3424 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 952 2
Eastman Kodak - Кодак 469 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 2
Ngenix 44 2
5030 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 554 2
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 2
eHouse 65 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru 121 2
Telegram Group 744 2
Парус 366 2
Нетология - Netology 32 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 13
Era Capital 12 9
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 9
A&NN 14 7
Формула Кино - Синема Парк 24 6
AdWatch Isobar 42 6
Евросеть 1342 5
Национальный банк Траст 110 5
Открытие ФК 567 4
A&NN Investments 5 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 3
Евросеть Техмаркет 76 3
Авто.ру - Auto.ru 77 2
Почта России ПАО 1779 2
ДваСолнца 4 2
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 32 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 2
Lego 189 2
Связной ГК 1084 2
Pizza Hut - Пицца Хат 16 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 111 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 94 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 2
Альфа-Групп 588 2
PepsiCo - Пепсико 146 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 64 1
Sony Music Entertainment 137 1
Aviasales - Jetradar 52 1
ЮКОС НК 104 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 60 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 212 1
Инвитро - Invitro 42 1
Assist - Ассист 159 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 1
First Merchantile Capital 1 1
Telconet Capital 24 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3241 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 4
Президент Российской Федерации 1729 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 3
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1140 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 2
Районный суд Москвы 148 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 152 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 2
МКС - Международная космическая станция 1383 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 44 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2761 2
Верховный суд Российской Федерации 289 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 2
Правительство РФ 2657 2
Росинфокоминвест 43 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 46 1
Роснано 619 1
Администрация Президента РФ 325 1
Центр компетенций для кадров цифровой экономики 2 1
МВД РФ УБЭП - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 58 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 12 1
Президент Украины 25 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 252 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 29 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 124 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
Единая Россия - Политическая партия 218 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 193 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 11
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 148 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1587 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 2
Website - Вебсайт 394 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3074 2
e-Commerce - Электронная коммерция 379 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 1
Сервер - Серверные платформы 301 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 106 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 92 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 54 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 25 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4056 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 707 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 284 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 17 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 248 1
SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация 27 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 136 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 240 1
НИР - Научно-исследовательская работа 173 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1034 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1393 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 568 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2225 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 31 1
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 49 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 18
VK - Mail.ru Одноклассники 976 5
Rambler Касса 13 4
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 3
Google YouTube - Видеохостинг 2175 3
Яндекс.Маркет 462 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 809 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 307 2
Яндекс.Новости 33 2
Google Play - Google Store - Android Market 2637 2
Apple iOS 6242 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 17 2
Microsoft Windows 10 10127 2
Google Android 11666 2
Microsoft Edge - браузер 1773 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 63 2
LiveInternet - блог-платформа 144 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1293 1
FileZilla - FTP-клиент 16 1
AltaVista 158 1
Gismeteo - Гисметео 21 1
Google Marketing Platform - DoubleClick 217 1
Cisco Jabber - Мессенджер 124 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 387 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 611 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 130 1
MasterCard Maestro 134 1
Google Maps - Карты Google 579 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 386 1
Microsoft Office Word 567 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 2 1
ВымпелКом - Билайн - серия телефонов и смартфонов 11 1
ВымпелКом - Билайн М - серия планшетов 8 1
SmartFTP 7 1
Intel Pentium II 144 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 128 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 442 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Мамут Александр 126 15
Усманов Алишер 254 7
Носик Антон 100 7
Лапшина Екатерина 13 6
Потанин Владимир 32 5
Греф Герман 342 4
Хасис Лев 98 4
Медведев Дмитрий 1590 4
Чистов Кирилл 17 3
Кочетков Владислав 247 3
Сурков Владислав 72 3
Путин Владимир 2442 3
Соколов Александр 33 3
Абрамян Рафаэль 10 3
Себрант Андрей 19 2
Можаев Дмитрий 8 2
Любимов Александр 11 2
Умаров Михаил 55 2
Рейман Леонид 1001 2
Волож Аркадий 206 2
Чичваркин Евгений 158 2
Щеголев Игорь 684 2
Бокарев Тимофей 34 2
Тюрин Михаил 35 2
Клименко Герман 46 2
Плющев Александр 8 2
Лебедев Артемий 63 2
Артемьев Игорь 89 2
Гребенников Сергей 29 1
Добродеев Борис 89 1
Воробьев Андрей 148 1
Солдатов Алексей 82 1
Ганеева Эльза 10 1
Никифоров Николай 1131 1
Леонтьев Денис 2 1
Завьялова Татьяна 2 1
Жигалова-Озкан Марина 7 1
Шадаев Максут 420 1
Зинченко Антон 4 1
Тадевосян Максим 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 82467 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 8
Земля - планета Солнечной системы 6459 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 6
Европа 7261 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 4
Украина 5528 3
Казахстан - Республика 4137 3
Азия - Азиатский регион 3153 3
Япония 7898 3
Ирак - Республика 620 3
Северный Кавказ 228 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 3
Латвия - Латвийская Республика 652 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3785 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1219 2
Украина - Киев 906 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 463 2
Солнечная система 2006 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 2
США - Колорадо 301 2
Юпитер - планета Солнечной системы 496 2
Плутон - планета Солнечной системы 232 2
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 204 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 379 1
Бразилия - Федеративная Республика 1897 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10884 1
Россия - ПФО - Казань 1893 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1388 1
Северная Америка 2580 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1131 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 1
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 149 1
Польша - Республика 1459 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 299 1
Чехия - Чешская Республика 976 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 21
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 4
Русский язык 1657 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1478 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 2
Пиратство - Авторское право 262 2
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 2
Информационное общество - Государственная программа 305 1
Образование в России 552 1
White list - Белый список 42 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 9 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 46 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 22 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 1
Конституция Российской Федерации 44 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 318 1
Транспорт 66 1
Великая Отечественная война 199 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 77 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 23
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 19
Коммерсантъ - Издательский дом 791 10
Thomson Reuters - Рейтер 5681 10
Ramber - Чемпионат.com - Championat.com 19 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 6
Rambler - Секрет фирмы 29 6
Ведомости 274 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 5
РИА Новости 719 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 4
Российская газета 219 4
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 47 4
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 4
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 4
The Times 68 3
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 114 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 561 3
NYT - The New York Times 943 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 3
Woman.ru 3 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 2
Известия ИД 201 2
Москва 24 - Телеканал 6 2
Cosmopolitan 22 2
Россия 24 - телеканал 94 2
Рен ТВ - телеканал 56 2
The Washington Post 288 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 2
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
NBC News 165 1
Радио России - радиостанция 45 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Фонтанка 21 1
Rambler - Motor.ru - автомобильные новости 3 1
GQ 12 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 1
Gartner 3191 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
Медиалогия 44 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 50 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 50 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 29 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 51 1
Сириус - Образовательный центр 108 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 10 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 10 1
Открытое образование 6 1
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
Всероссийский цифровой диктант 8 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 59 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033288.
Создано именных указателей - 60200.
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